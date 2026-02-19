Бебе почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“

Новородено почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“, съобщиха пред БНТ негови близки от Ихтиман.
Според тях то се е родило с тегло над 3 кг с планирано цезарово сечение.
След раждането лекарите обяснили, че новороденото има проблеми със сърцето и белия дроб, и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Бащата на бебето твърди, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. А към 18:00 ч. в сградата на Окръжна болница- София дошли следователи.
"Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна, и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало.", разказа Божидарка Димитрова, баба на бебето.
От Окръжна болница засега отказват коментар. По телефона пиарът на болницата съобщи, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове. 17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.
