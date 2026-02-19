Новини
Бебе почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“

Бебе почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“

19 Февруари, 2026 20:20 12 269 44

От болницата започват вътрешна проверка по случая

Бебе почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“ - 1
Снимка: Shutterstock
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Новородено почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“, съобщиха пред БНТ негови близки от Ихтиман.

Според тях то се е родило с тегло над 3 кг с планирано цезарово сечение.

След раждането лекарите обяснили, че новороденото има проблеми със сърцето и белия дроб, и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Бащата на бебето твърди, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. А към 18:00 ч. в сградата на Окръжна болница- София дошли следователи.

"Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна, и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало.", разказа Божидарка Димитрова, баба на бебето.

От Окръжна болница засега отказват коментар. По телефона пиарът на болницата съобщи, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове. 17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    82 8 Отговор
    17-годишната майка е добре.
    А е забременяла от някой Лама на 16 години?
    Ало,ППдофилите? Кво правим с тия?

    Коментиран от #6, #20, #35, #36

    20:29 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    24 50 Отговор
    "Лекарите" продължават с убийствата...

    20:33 19.02.2026

  • 4 Тити

    23 46 Отговор
    А после касапите с бели престилки реват за още пари а какво получаваме насреща гарантирано погребение.

    20:38 19.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Казваме културнби особености

    64 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И насърчаваме ромските традиции.

    20:40 19.02.2026

  • 7 Майката

    65 3 Отговор
    малолетна , какво здраво бебе ? Бащата пълнолетен ли е ?

    20:45 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1234

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "12345":

    ундерменшен сър

    20:48 19.02.2026

  • 10 Ще роди друго

    29 2 Отговор
    Ама в домашни условия

    20:50 19.02.2026

  • 11 ФИТИПАЛДИ ОТ МОНЦА

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да махаш тоз телевизор от тука":

    МИ ЧЕ
    ПО ДОБРЕ ДА БЯХА
    ДАЛИ КОЛИЧКАТА ДА Я
    БУТА ШОФЬОРА НА ЛИНЕЙКАТА,МАЙ...

    20:51 19.02.2026

  • 12 питам

    21 2 Отговор
    Жеха -детето падна в локвата
    Ще го къпем , или друго ши праим

    20:56 19.02.2026

  • 13 Тоалетна Хартия

    59 4 Отговор
    Защо бащата не е в ареста за педофилия??

    Коментиран от #15, #38

    20:57 19.02.2026

  • 14 Някой си

    50 5 Отговор
    Жалко за детенцето ,нищо за етноса,но не е нормално дете да ражда дете!Има данни кога един организъм е почти готов и завършен Другото са възможни сензации.

    20:59 19.02.2026

  • 15 Емечо

    19 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тоалетна Хартия":

    Защо ве
    Макята е на седенайсе лазарника
    А закона няма действие със задна дата...

    21:08 19.02.2026

  • 16 Хасковски каунь

    43 3 Отговор
    Скъпи сънародници, това е бъдещето на България

    21:12 19.02.2026

  • 17 Джон Наш

    4 2 Отговор
    Очевидно А.Запрянов е дупка в разбиранията на скептиците за НАТО, ЕС и САЩ. Всички които са осмислили мисията на Дякона е че мястото на България е сред Европейските народи които могат да защитят Чистата и Свята република чрез Глобален технологичен Военен съюз. Харчете си еврото и вярвайте че спасение има отвсякъде където има Европейски демократични ценности. Демокрацията е скъпо нещо което дава на народите да определят Свободата си. Не се хлъзгайте по мейнстрийма който налага потулени и благовидни разбирания за Чиста и Свята кочина!!!

    21:14 19.02.2026

  • 18 ОТО И БЕНЦ

    5 2 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    ГАБАРИТИТЕ НА ТЕЗИ Т.НАР.КОЛИЧКИ
    ЗА НОВОРОДЕНИТЕ СА КОЛКОТО
    ТЕЗИ ОТ ГАСТРОНОМИТЕ....
    АМИ АКО ТРЯБВА ДА БУТАТ
    ТЕЗИ ЗА ВЪЗРАСТНИ...🙏

    21:22 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Питай ДАНС и Прокуратурата на Боко и Шиши. Те пазят педофилите.

    21:24 19.02.2026

  • 21 ......

    28 0 Отговор
    Циганска работа

    Коментиран от #32

    21:24 19.02.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    13 2 Отговор
    Едно чве по малко

    21:27 19.02.2026

  • 23 Исторически парк

    21 0 Отговор
    Това й е третото

    21:27 19.02.2026

  • 24 Юрист

    48 0 Отговор
    Щом е на 17 значи е забременяла на 16 тоест бащата трябва да лежи в затвора по новия закон 😉😘 прокуратура????

    21:28 19.02.2026

  • 25 Майкооо

    14 11 Отговор
    "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна, и бебето спря да диша. После се чудите защо изчезваме като нация!

    Коментиран от #26

    21:40 19.02.2026

  • 26 Програмист

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "Майкооо":

    В случая миганите изчезват с тоя случай 😏

    21:54 19.02.2026

  • 27 Българин

    26 1 Отговор
    Всички бременни под 18 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АБОРТ!

    Коментиран от #31

    21:54 19.02.2026

  • 28 17 годишната

    23 0 Отговор
    деца раждат деца

    21:57 19.02.2026

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 1 Отговор
    "17-годишната майка..." - Първо помислих, че става въпрос за хора, после прочетох това...

    22:28 19.02.2026

  • 30 Проклятие

    2 12 Отговор
    До корен и до крак на псевдолекари и псевдо сестри и други Точители на Здравната каса.
    Сега.
    По ВАШЕМУ ще Ви “””” лекуват”””.

    22:57 19.02.2026

  • 31 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    По добре до 25 възраст Спирала. Преди тая възраст не са подходящи да раждат. Организмът не е развит все още. Каквото и да си мислим Едно момиче е готово тогава когато всички процеси на развитие са завършени. Аборта е най лошото добро което може да се направи. След аборт момичето може дълго да не може да зачене.

    Коментиран от #41

    23:38 19.02.2026

  • 32 Илзе Кох

    17 4 Отговор

    До коментар #21 от "......":

    За малцинствата след 3 дете задължителен стерилитет. Задължителна вазектомия на всички.

    23:44 19.02.2026

  • 33 Асан рязания боклул

    4 1 Отговор
    Заварва и мръсните сигано даваева

    23:44 19.02.2026

  • 34 17 годишна

    25 0 Отговор
    Родилка??? За тези кога ще има общи закони като нормалните хора?

    23:48 19.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Супер за изтрития ми коментар по

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    същество, разбира се от ИИ, който така и НЕ успя да схване идеята ми, ВЪПРЕКИ многото си ТЕРАБАЙТИ и многото си обширни познания! Така ще е оттук нататък! Предлагам и съдилищата да минат на този режим, та поне там да очакваме ПРОМЯНА! Иначе, ще има още от: "апелативен съд намали доживотна присъда на психопат убиец на 20 години и освободи съучастникът му". Ако ви е свършила гумичката, пишете ми, ще ви направя дарение!

    00:29 20.02.2026

  • 37 Факт

    6 0 Отговор
    Педофилия

    08:27 20.02.2026

  • 38 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тоалетна Хартия":

    По-малък е от майката

    08:29 20.02.2026

  • 39 сакате да речете

    1 0 Отговор
    це игане из с ра но от ча ве де ф ектно

    13:14 20.02.2026

  • 40 Някой

    1 0 Отговор
    Бебето е нещо много бледо ми се струва, не е ли по-мургаво !!!!!!?

    13:30 20.02.2026

  • 41 Лекар

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Най-фертилната и подходяща възраст е от 18 до 25. Айде моля, неграмотни га нювци със средно да не се изказват.

    Коментиран от #42

    13:31 20.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вие фертилните на територията

    2 0 Отговор
    .не ви ли омръзна да правите и раждате нещ-а--стниц--и в тая ко--ч--ина, потънала в боклука ви, в lainata ви , в prostotiata ви и в чудовищна корупция, стигаща до поръчкови масово убийства

    14:28 20.02.2026

  • 44 Хайде стига

    1 2 Отговор
    Хайде стига,с тези набивани мантри от години..била непълнолетна? Да погледнем истината,каква е като поредица от събития.Грешката на родителите - защо тръгват на цезарово сечение? Едва ли по медицински причини, но това вече се налага ,като модерна практика.Ляга( дори си подбират дата,кога да " раждат"?) ,режат,и на другия ден си тръгва.Но срещу сериозна сума.Каква е тази " количка" за превоз на фъстък с тегло 3 кг,която / или с която се удря бутилка с кислород? Иначе,забравяме че нашите баби са ставали невести на същата възраст -16-18 години.И никой не ги е наричал непълнолетни ".Дългогодишни изследвания на световни учени,са доказали,че фертилността при жените,е най добра в този възрастов диапазон -16-21 години.Плода е здрав,със идеални показатели и имунна система.Стига и партнъора да е физически здрав.

    15:48 20.02.2026

