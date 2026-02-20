Новини
България »
Образуваха 17 дела срещу мъж от Доспат, шофирал системно с превишена скорост

Образуваха 17 дела срещу мъж от Доспат, шофирал системно с превишена скорост

20 Февруари, 2026 13:34 1 061 8

  • дела-
  • превишена скорост

От съдебните актове се установява, че нарушенията са извършвани при ограничение от 80 км/ч, като водачът е засичан с превишение между 20 и 30 км/ч, а в един от случаите – със 123 км/час

Образуваха 17 дела срещу мъж от Доспат, шофирал системно с превишена скорост - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 17 наказателни производства са образувани в Окръжния съд в Смолян в рамките на година за признаване и изпълнение на финансови санкции, наложени в Австрия на 30-годишен мъж от Доспат, каза за БТА председателят на съда Петър Маргаритов.

Глобите са за превишена скорост на един и същ пътен участък – автомагистрала А4, в района на град Нойзидъл ам Зее, в посока Виена.

От съдебните актове се установява, че нарушенията са извършвани при ограничение от 80 км/ч, като водачът е засичан с превишение между 20 и 30 км/ч, а в един от случаите – със 123 км/час. Санкциите варират между 80 и 250 евро. Към момента по 12 от делата, по които санкциите общо са над 1400 евро, съдът се е произнесъл, а пет са висящи.

Производствата пред българския съд се водят по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, като след признаването им те се изпращат за събиране от Националната агенция за приходите.

Председателят на Окръжния съд отбеляза, че става дума за административни нарушения на правилата за движение по пътищата, извършени на територията на Австрия, а наложените санкции са влезли в сила съгласно местното законодателство.

По информация от делата, мъжът заплаща наложените глоби.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    13 8 Отговор
    Сега да си продаде курника в който живее ,и да си купи палатка !!

    Коментиран от #2, #4

    13:37 20.02.2026

  • 2 Сила

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    Тоя е помак , те живеят в кошари и обори заедно с животните ...там се раждат , живеят и умират !!!

    14:03 20.02.2026

  • 3 Много кофти

    6 2 Отговор
    Боклуците са по целия свят...

    Коментиран от #5

    14:17 20.02.2026

  • 4 Трета космическа

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    Ами не точно, ако има добър адвокат и заведе дела срещу АПИ, КАТ и МВР (районното управление), може да излязат доста интересни неща в съда.

    14:28 20.02.2026

  • 5 Тука е така

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много кофти":

    Повечето "боклуци", работят в МВР и други държавни институции.

    14:30 20.02.2026

  • 6 Деций

    3 3 Отговор
    След като системно е карал с превишена скорост и няма произшествия значи може да кара и закона му поставя ограничения много по ниски от неговите умения и възможности.Аз не се страхувам ит хората които карат бързо и го могат, много по опасни са тези които пълзят и са способни и с 20/30 км/ч на направят касапница на пътя ,защото са сбъркани по рождение , и са пълни неадекватници.Хората не са еднакви едни могат,други по малко,трети изобщо не могат,а закона е един за всички.Крайно време е да има диференциран подход и разделяне на различни категории умения.Аз вече направих години и леко върнах педала но пак карам със 120 когато условията позволяват.Преди 10 г 120/160 ми беше скоростта и правех по 30000/35000 км на година.От 1983 г до сега нямам ПТП.

    Коментиран от #7

    15:06 20.02.2026

  • 7 20-30 и с телефоня и цайсите

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Предимно да блъснат някое дете на паркинга на супермаркета или да бутнат някоя банка докато паркират на заден ход.

    15:15 20.02.2026

  • 8 Помака

    0 0 Отговор
    се е забързал.

    16:55 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове