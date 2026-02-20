ЕЦТП иска Васил Терзиев да махне щорите на зелените светофари

Сдружение "Европейски център за транспортни политики" (ЕЦТП) иска в спешен порядък кметът на София Васил Терзиев да разпореди премахването на устройствата, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в столицата, писа news.bg.

До

Кмета на Столична община

Г-н Васил Терзиев

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Московска“ № 33

Относно: Поставени „щори“ на светлинно регулирани кръстовища в град София.

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ,

Във връзка с получени множество сигнали от граждани в Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ относно устройства, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в град София, бихме искали да Ви помолим да се разпоредите в спешен порядък тези устройства да бъдат премахнати. Мотивите за това са следните:

- Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях.

- На второ място следва да имате предвид, че в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението. В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението.

- На трето място следва да имате предвид, че проблемите, свързани конкретно с високия пътен травматизъм на "Орлов мост" далеч не са по причина само подаваните светлинни сигнали. При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място.

Във връзка с изброеното дотук Ви каним, в спешен порядък, да предприемате необходимите действия, които пряко застрашават БДП по премахване на тези устройства. В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към компетентния български съд.

С уважение,

Диана Русинова

/Председател на Сдружението/

Европейски център за транспортни политики