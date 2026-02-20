ЕЦТП иска Васил Терзиев да махне щорите на зелените светофари

Новини
В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация

Сдружение "Европейски център за транспортни политики" (ЕЦТП) иска в спешен порядък кметът на София Васил Терзиев да разпореди премахването на устройствата, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в столицата, писа news.bg.

От пресцентъра на сдружението уточняват, че мотивите са искането са следните:

  • Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях.
  • На второ място - в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението. В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението.
  • На трето място - проблемите, свързани конкретно с високия пътен травматизъм на "Орлов мост" далеч не са по причина само подаваните светлинни сигнали. При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място.

ЕЦТП призовава Васил Терзиев в да разпореди премахването на устройствата, иначе сдружението заплашва да се обърне към компетентния съд.

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ,

Във връзка с получени множество сигнали от граждани в Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ относно устройства, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в град София, бихме искали да Ви помолим да се разпоредите в спешен порядък тези устройства да бъдат премахнати. Мотивите за това са следните:

- Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях.

- На второ място следва да имате предвид, че в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението. В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението.

- На трето място следва да имате предвид, че проблемите, свързани конкретно с високия пътен травматизъм на "Орлов мост" далеч не са по причина само подаваните светлинни сигнали. При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място.

Във връзка с изброеното дотук Ви каним, в спешен порядък, да предприемате необходимите действия, които пряко застрашават БДП по премахване на тези устройства. В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към компетентния български съд.

  • 1 Дориана

    23 9 Отговор
    Щорите може
    Но Терзиев- не
    Нищо,бче ходи да спи на Петрохан
    Такива ни са хората- нашите , качествени ПП.
    Радко, мъжо ми ги създаде
    И ги набута и сега

    13:41 20.02.2026

  • 2 гражданин

    32 5 Отговор
    Направо да изрежат всички сфетофари ,и без това сме Бангладеш на Европа !!

    13:42 20.02.2026

  • 3 Трол

    39 3 Отговор
    Щорите трябва да бъдат заменени от кокетни пердета на цветенца и на всеки светофар да има щатен общински служител, който да ги сваля и да ги вдига.

    Коментиран от #38

    13:44 20.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    38 6 Отговор
    В София съм и още не съм виждал светофари с щори!! Явно не са много!! Има ли някаква логична причина, която ушатия спонсор на секти да е дал , защо са нужни щори?

    Коментиран от #21

    13:44 20.02.2026

  • 5 Борислав

    22 20 Отговор
    Тази самозвана "експертка" е кръстила НПО-то "Европейски център за транспортни политики", като няма нищо европейско.
    Да се закрива!!! Къде са чалга пед--;ите?

    13:49 20.02.2026

  • 6 НПО-тата на Шоpoш

    14 12 Отговор
    яко бъркат и в закона за движението по пътищата.

    13:54 20.02.2026

  • 7 Знайко

    35 4 Отговор
    Моля някой компетентен да ми обясни защо не трябва да виждам зеленото? И какво като не го виждам? Нали виждам , че другите две светлини не светят, явно зеленото под щорите свети! Дали ще нямаля или ще дам газ за да съм сигурен , че ще мина на тоя цикъл?
    Даже искат да премахнат тройното мигане при края на зеления сигнал, което е много полезно според мен - всеки вижда че зеленото свършва и трябва да освободи кръстовището или да не навлиза в него.
    Но това с щорите е просто гениално , но в кавички!
    И да питам , защо няма щори и на другите два сигнала? Вероятно ако има и там, ще усвоим повече кинти?

    13:56 20.02.2026

  • 8 Фен

    15 3 Отговор
    Поредното полово неопределено НПО с неясно финансиране и цели.

    13:57 20.02.2026

  • 9 СОС

    18 2 Отговор
    Понитата в Столична община са функционално некадърни, доказано многократно!

    13:58 20.02.2026

  • 10 А аз

    36 9 Отговор
    Ескам да махне украинското знаме от фасадата на общината - стига позор и предателство!

    Коментиран от #13

    13:58 20.02.2026

  • 11 МЪСК

    15 3 Отговор
    Толкова ли няма едно корнизче с перденца органза?
    Сфетофар с щори е същото като млад ерген с метална тенекия отзад, закаран за обучение на Петрохан

    13:59 20.02.2026

  • 12 Не съм шоьор

    25 1 Отговор
    Но това е абсурдно с тези капаци закриващи зелената вълна!

    13:59 20.02.2026

  • 13 ДЕБИТ

    10 20 Отговор

    До коментар #10 от "А аз":

    На фасадата на Морското училище във Варна има огромна червена петолъчка! А нея кога

    Коментиран от #19

    14:00 20.02.2026

  • 14 Тити на Кака

    23 4 Отговор
    Гледайте само с какво се забавлява дечкото Терзи, докато купища реални проблеми парят крачетата му...
    Тотален смотаняк с елементи на петроханър 😂😂😂

    14:00 20.02.2026

  • 15 Другарю Русинов

    16 10 Отговор
    Защо не поискате от общината да бъде свалено украинския парцаляк? А може на поставите и знамето с цветовете на дъгата?!

    14:01 20.02.2026

  • 16 редник

    9 1 Отговор
    Пак Мара преписала...

    Много ли е трудно да отдете до "Орлов мост", да снимате и качите тук видео, та да разберем за проблема?...

    14:04 20.02.2026

  • 17 Едно логично обяснение

    7 4 Отговор
    е, че при ярка слънчева светлина тя се отразява от стъклото на сфетофара и не може точно да се определи кой свети - зелено, жълто или червено. Затова на горните две лампи жълто и червено са поставени сенници. Сигурно не са сложени там защото на някой просто му е хрумнало

    14:07 20.02.2026

  • 18 Оги

    8 1 Отговор
    Не е ли леко подвеждащо името Европейски център за не знам какво си на това НПО? А?

    14:07 20.02.2026

  • 19 Когато сложат огромна

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "ДЕБИТ":

    жълта шестоъгълна звезда или полумесец. Надай се. Може и да дочакаш...

    14:08 20.02.2026

  • 20 Щом не свети нищо

    9 3 Отговор
    Значи е Зелено... Гааааз до дупка

    Коментиран от #33

    14:10 20.02.2026

  • 21 Тити на Кака

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Няколко милиона харизани на светофарната мафия са сериозна причина, вервай ми.
    Примери:
    1. Преди няколко години спряха мигането на светофара при зелена светлина. Това била технологична революция полезна за здравето и живота на джигитите. Пренастроиха системата, платиха пренастройката докато ни обясняваха как след тази супер-иновация тежките катастрофи ще намалеят.
    2. В края на миналата година дойде новината за нова революция в светофарите. Зеленото ще започне да мига преди жълтото и така много човешки животи ще бъдат спасени. Пренастроиха и платиха новата революция.
    3. Прословутите бутони за пешеходци по светофарите Само десетина милиона пара, слагаш, плащаш, те се чупят за няколко месеца, а пешеходърите се чудят как да преминат...
    4. После решиха да заменят бутоните със сензори. Смениха ги, само няколко милиона са . А сензорите не се чупят, просто не работят. И чакаме пак да монтират бутони.

    И те така. Сега са решетките, Дреболия, ама нали и тези със светофарите трябва да живеят?

    14:12 20.02.2026

  • 22 истина ти казвам

    20 1 Отговор
    Само малоумник може да измисли това! Само гледайте последствията. Ше има клане по светофарите,абе вие със какво сте се напушили бе хора?????

    14:14 20.02.2026

  • 23 измислено сдружение с гръмко име

    0 9 Отговор
    Ами обърнете се към съда., какво вдигате излишен шум в пространството.
    Тъкмо ще мине време и ще стане ясно какъв е ефектът от тази мярка с "щорите".

    14:18 20.02.2026

  • 24 гергана

    11 7 Отговор
    В предишна статия беше обяснено, че с така поставените щори се изисквало намаляване на скоростта, за да се видело, че заления светофар е със стрелка наляво. Целта е да принудят шофьорите да карат бавно. Не съм преминавала през кръстовището и не знам доколко работи. Странно ми е организацията на Русинова да е против мярка за намаляване на скоростта.

    Коментиран от #34

    14:19 20.02.2026

  • 25 УдоМача

    20 1 Отговор
    Ама и такива смехории ли имало вече в гетото??? Оляляяяя... Така караш си, свети зелено, н оти не го вижда отдалече и на практика не възприемаш, че има светофар изобщо и когато светне жълто или червен одавна е късно и навлизаш в кръстовището на забранен сигнал. Малоумие на квадрат!!!

    14:23 20.02.2026

  • 26 линдон

    4 9 Отговор
    В Лондон има много такива светофари. Така не се виждат отдалече, а само на 100тина метра и се виждат само от лентата, пред която са поставени. Идеята е на по - сложни кръстовища да не се подвеждат шофьорите по зеленото за другите ленти и да не ускоряват допълнително като пресичат, защото отдалече виждат зеленото.

    Коментиран от #28, #29

    14:26 20.02.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    А те що са поставени въобще?!
    Тва е като да сложиш покриовало на пътен знак стоп - ква е тая поредна идиотия?

    14:31 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 неграмотен народ

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "линдон":

    Българина е против всичко ново! НПО си търси реклама!

    15:03 20.02.2026

  • 30 Вчера на

    8 0 Отговор
    Орлов мост се чудех кой е гения разпоредил този цирк.Сега разбрах

    15:11 20.02.2026

  • 31 Посетител

    7 0 Отговор
    Напълно правилно, тези щори са идиотия! Всички светлини на светофарите трябва да са ясни и видими без проблеми и отдалеч!

    15:18 20.02.2026

  • 32 любител шофьор

    7 0 Отговор
    Вместо да сложат секундомер, покзаващ оставащите секунди до загасване на зеленото, типично по нашенски, някой самозванец измислил щори, които да закриват зелената светлина от далеко, за да се избегне стремежа на шофьорите, да ускорват, за да преминат на зелено.

    15:22 20.02.2026

  • 33 Посетител

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Щом не свети нищо":

    Нищо подобно! Щом не свети, може да е изгоряла крушка, много неща може да са. Затова, не "газ до дупка", защото същото МОЖЕ да си е помислил и някой от лявата или дясната ти страна! И тогава... Смачкани ламарини, течащи масла, горива, кървища...

    15:28 20.02.2026

  • 34 Посетител

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "гергана":

    Защото в Закона никъде не пише за подобна "иновация"! Напротив, изрично е посочено че светлините ТРЯБВА да са ясни и видими ОТДАЛЕЧ!!! В материала горе са цитирани членовете, алинеите и точките от Наредбата, уреждаща как трябва да изглеждат светофарите! Четете бе, хора!

    15:35 20.02.2026

  • 35 име

    2 0 Отговор
    Така и така се трепете и умирате в София, оставете ги щорите поне за половин година, да видим ефекта положителен ли ще е или отрицателен. Ако има полза, добре. Ако не, да се знае и данните да се ползват за да не им идва на ум на други кметчета да правят подобно нещо.

    15:43 20.02.2026

  • 36 Ватманяк

    3 0 Отговор
    Никога не е късно човек да стане за кашмер. Този път Митко светофара се изложи с натягането пред ухото.

    15:55 20.02.2026

  • 37 Пълна кретения

    3 0 Отговор
    Връщайте таймерите бе мискини жалки!

    16:12 20.02.2026

  • 38 Съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    ама да бъдат служителки и под 25.

    16:15 20.02.2026

  • 39 Оффффффффф

    2 1 Отговор
    София,София....Добре ,че не живеем там .То не са двойни тарифи за паркиране, то не са квартали заринати с боклуци ,а сега и тая идиотщина!!!! Мили софиянци , как го търпите тоя пп дебилски мушмурок да ви прави на маймуни😡😡😡

    16:18 20.02.2026

