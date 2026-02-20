ЕЦТП иска Васил Терзиев да махне щорите на зелените светофари

Сдружение "Европейски център за транспортни политики" (ЕЦТП) иска в спешен порядък кметът на София Васил Терзиев да разпореди премахването на устройствата, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в столицата, писа news.bg.
От пресцентъра на сдружението уточняват, че мотивите са искането са следните:
- Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях.
- На второ място - в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението. В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението.
- На трето място - проблемите, свързани конкретно с високия пътен травматизъм на "Орлов мост" далеч не са по причина само подаваните светлинни сигнали. При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място.
ЕЦТП призовава Васил Терзиев в да разпореди премахването на устройствата, иначе сдружението заплашва да се обърне към компетентния съд.
До
Кмета на Столична община
Г-н Васил Терзиев
Адрес: 1000 гр. София, ул. „Московска“ № 33
E-mail: N/A
Относно: Поставени „щори“ на светлинно регулирани кръстовища в град София.
УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ,
Във връзка с получени множество сигнали от граждани в Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ относно устройства, наподобяващи щори, поставени върху зеления сигнал на светофарни уредби в град София, бихме искали да Ви помолим да се разпоредите в спешен порядък тези устройства да бъдат премахнати. Мотивите за това са следните:
- Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях.
- На второ място следва да имате предвид, че в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението. В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението.
- На трето място следва да имате предвид, че проблемите, свързани конкретно с високия пътен травматизъм на "Орлов мост" далеч не са по причина само подаваните светлинни сигнали. При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място.
Във връзка с изброеното дотук Ви каним, в спешен порядък, да предприемате необходимите действия, които пряко застрашават БДП по премахване на тези устройства. В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към компетентния български съд.
С уважение,
Диана Русинова
/Председател на Сдружението/
Европейски център за транспортни политики
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Но Терзиев- не
Нищо,бче ходи да спи на Петрохан
Такива ни са хората- нашите , качествени ПП.
Радко, мъжо ми ги създаде
И ги набута и сега
13:41 20.02.2026
2 гражданин
13:42 20.02.2026
3 Трол
Коментиран от #38
13:44 20.02.2026
4 Лопата Орешник
Коментиран от #21
13:44 20.02.2026
5 Борислав
Да се закрива!!! Къде са чалга пед--;ите?
13:49 20.02.2026
6 НПО-тата на Шоpoш
13:54 20.02.2026
7 Знайко
Даже искат да премахнат тройното мигане при края на зеления сигнал, което е много полезно според мен - всеки вижда че зеленото свършва и трябва да освободи кръстовището или да не навлиза в него.
Но това с щорите е просто гениално , но в кавички!
И да питам , защо няма щори и на другите два сигнала? Вероятно ако има и там, ще усвоим повече кинти?
13:56 20.02.2026
8 Фен
13:57 20.02.2026
9 СОС
13:58 20.02.2026
10 А аз
Коментиран от #13
13:58 20.02.2026
11 МЪСК
Сфетофар с щори е същото като млад ерген с метална тенекия отзад, закаран за обучение на Петрохан
13:59 20.02.2026
12 Не съм шоьор
13:59 20.02.2026
13 ДЕБИТ
До коментар #10 от "А аз":На фасадата на Морското училище във Варна има огромна червена петолъчка! А нея кога
Коментиран от #19
14:00 20.02.2026
14 Тити на Кака
Тотален смотаняк с елементи на петроханър 😂😂😂
14:00 20.02.2026
15 Другарю Русинов
14:01 20.02.2026
16 редник
Много ли е трудно да отдете до "Орлов мост", да снимате и качите тук видео, та да разберем за проблема?...
14:04 20.02.2026
17 Едно логично обяснение
14:07 20.02.2026
18 Оги
14:07 20.02.2026
19 Когато сложат огромна
До коментар #13 от "ДЕБИТ":жълта шестоъгълна звезда или полумесец. Надай се. Може и да дочакаш...
14:08 20.02.2026
20 Щом не свети нищо
Коментиран от #33
14:10 20.02.2026
21 Тити на Кака
До коментар #4 от "Лопата Орешник":Няколко милиона харизани на светофарната мафия са сериозна причина, вервай ми.
Примери:
1. Преди няколко години спряха мигането на светофара при зелена светлина. Това била технологична революция полезна за здравето и живота на джигитите. Пренастроиха системата, платиха пренастройката докато ни обясняваха как след тази супер-иновация тежките катастрофи ще намалеят.
2. В края на миналата година дойде новината за нова революция в светофарите. Зеленото ще започне да мига преди жълтото и така много човешки животи ще бъдат спасени. Пренастроиха и платиха новата революция.
3. Прословутите бутони за пешеходци по светофарите Само десетина милиона пара, слагаш, плащаш, те се чупят за няколко месеца, а пешеходърите се чудят как да преминат...
4. После решиха да заменят бутоните със сензори. Смениха ги, само няколко милиона са . А сензорите не се чупят, просто не работят. И чакаме пак да монтират бутони.
И те така. Сега са решетките, Дреболия, ама нали и тези със светофарите трябва да живеят?
14:12 20.02.2026
22 истина ти казвам
14:14 20.02.2026
23 измислено сдружение с гръмко име
Тъкмо ще мине време и ще стане ясно какъв е ефектът от тази мярка с "щорите".
14:18 20.02.2026
24 гергана
Коментиран от #34
14:19 20.02.2026
25 УдоМача
14:23 20.02.2026
26 линдон
Коментиран от #28, #29
14:26 20.02.2026
27 ДрайвингПлежър
Тва е като да сложиш покриовало на пътен знак стоп - ква е тая поредна идиотия?
14:31 20.02.2026
29 неграмотен народ
До коментар #26 от "линдон":Българина е против всичко ново! НПО си търси реклама!
15:03 20.02.2026
30 Вчера на
15:11 20.02.2026
31 Посетител
15:18 20.02.2026
32 любител шофьор
15:22 20.02.2026
33 Посетител
До коментар #20 от "Щом не свети нищо":Нищо подобно! Щом не свети, може да е изгоряла крушка, много неща може да са. Затова, не "газ до дупка", защото същото МОЖЕ да си е помислил и някой от лявата или дясната ти страна! И тогава... Смачкани ламарини, течащи масла, горива, кървища...
15:28 20.02.2026
34 Посетител
До коментар #24 от "гергана":Защото в Закона никъде не пише за подобна "иновация"! Напротив, изрично е посочено че светлините ТРЯБВА да са ясни и видими ОТДАЛЕЧ!!! В материала горе са цитирани членовете, алинеите и точките от Наредбата, уреждаща как трябва да изглеждат светофарите! Четете бе, хора!
15:35 20.02.2026
35 име
15:43 20.02.2026
36 Ватманяк
15:55 20.02.2026
37 Пълна кретения
16:12 20.02.2026
38 Съгласен
До коментар #3 от "Трол":ама да бъдат служителки и под 25.
16:15 20.02.2026
39 Оффффффффф
16:18 20.02.2026