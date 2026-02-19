Проф. Антоанета Христова: Имаме категоричен кабинет на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ

Имаше два изхода на решение от гледна точка на състава на служебния кабинет, най-важният въпрос, по който виждам, че много хора се лутат, е „Чий е този кабинет?“. Министър-председателят на този кабинет има много ясна принадлежност. Той е на ПП-ДБ и ГЕРБ, като резултат от т.нар. „домова книга“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф Антоанета Христова.
Андрей Гюров имаше два варианта в тази ситуация – да направи експертен кабинет, с немного известни хора вътре, които да успокоят онази част от обществото, която е недоволна от статуквото като цяло. Под статукво се разбират всички, които са били в управлението през последните 4-5 години. Това включва и ПП-ДБ. Това означава се, че трябваше да има трима много ярки, силни антистатуквото лица, които трябваше да поемат МВР, позицията на министър на правосъдието и информационните технологии, а останалите да бъдат просто експерти, които да пренесат правителството до изборите. В момента ние имаме категоричен кабинет на сглобката, на ПП-ДБ и ГЕРБ с много ясни послания от гледна точка на избора на министри и много ясно очертаване на червената линия, която щяха, но трудно реализираха политическите партии, които са в парламента в момента. Имаме старата сглобка ПП-ДБ и ГЕРБ срещу Ново начало.
Комуникационният експерт Любомир Аламанов посочи, че не е съвсем съгласен, че това е кабинет на сглобката, поне що се отнася до реакциите на хората, които харесват ГЕРБ.
„Те са доста рязко против този кабинет. Нека не забравяме и двата служебни кабинета на Димитър Главчев, които бяха представени като неутрални, експертни. Няма смисъл да се прекалява в тази посока, хората са доста експертни, естествено е всеки да е имал някаква позиция през годините, част от тези експерти не са били членове на нито една партия. Аз по-скоро искам да видя какви ще бъдат техните действия. Има само два месеца и трябва да видим дали в този кратък отрязък от време те ще успеят да върнат доверието на хората в изборния процес и политиката като цяло“, коментира още Аламанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ
Коментиран от #30, #36, #46
16:52 19.02.2026
2 Дрън дрън
16:53 19.02.2026
3 9 милиарда
Коментиран от #40
16:56 19.02.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
16:56 19.02.2026
5 Да позная
Коментиран от #20
16:58 19.02.2026
6 Решили са заедно
16:58 19.02.2026
7 Коко
Коментиран от #13
16:59 19.02.2026
8 Данко Харсъзина
16:59 19.02.2026
9 Даже е изсмукал
16:59 19.02.2026
10 Ддд
17:00 19.02.2026
11 На Ахмед
17:01 19.02.2026
12 ТОВА Е
17:01 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
17:02 19.02.2026
15 Обръч
17:02 19.02.2026
16 Цвете
17:02 19.02.2026
17 май май
17:03 19.02.2026
18 А, бе!
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ти не беше ли заминал в Мексико?
17:03 19.02.2026
19 АСП
17:03 19.02.2026
20 май май
До коментар #5 от "Да позная":Миналата година вдигнаха цените на винетките. Продали са 7 000 000 винетки. Само годишните и само за К2 са с 10 лв по-скъпи. Добави и останалите. Къде са парите?
17:06 19.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дориана
17:09 19.02.2026
23 Файърфлай
17:10 19.02.2026
24 Ъхъ!!!
17:10 19.02.2026
25 зависим служебен кабинет
17:15 19.02.2026
26 Макс
17:16 19.02.2026
27 Не го виждам
17:23 19.02.2026
28 ечето
17:23 19.02.2026
29 гага
17:28 19.02.2026
30 Читателски
До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":По принцип точно герпавите решиха да рекламират Няма да гласувам. Бабички на улицата...
17:41 19.02.2026
31 Е по сериозно де
17:50 19.02.2026
32 Не на факти
17:57 19.02.2026
33 Този Гюров нещо ме съмнява
18:15 19.02.2026
34 Христова и ти имаш
Коментиран от #41
18:17 19.02.2026
35 Дзак
18:30 19.02.2026
36 Мериленд
До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":Дано хората не се подлъгват по тъпи социологически проучвания
18:41 19.02.2026
37 Разгонена
18:52 19.02.2026
38 Въй
Коментиран от #47
19:00 19.02.2026
39 Точно така е!
Отдавна разправям същото.
ДПС да единствената опозиция на Радев.
Коментиран от #42
19:09 19.02.2026
40 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
До коментар #3 от "9 милиарда":пп сме рекордьори - присвоени 9 милиарда само за 5 работни дни
19:30 19.02.2026
41 Христова дрънка глупости по поръчка
До коментар #34 от "Христова и ти имаш":Ама ти пишеш още по-големи глупости, понеже отдавна стана ясно, че ПП сте на Кокорко, който е на Шишолин, а ДБ през Ивомирчевците (бивши Христобойкикевци) са на Бацоланяка. Ако ще пак турско да стане, куролацията винаги ще сте си в сглобки с другите две мафии.
19:34 19.02.2026
42 Дреме му на Шиши
До коментар #39 от "Точно така е!":Дреме му на Шиши на чорапогащника. Той си има твърд електорат и колкото и да са против него оттам не можеш го изкара. Преразпределение на гласове не го хваща. Каквото ново вземе все е отгоре.
19:45 19.02.2026
43 Коя сглобка,
19:54 19.02.2026
44 имаме кабинет от магнити
из досиетата Х
Бил е арестуван, при това няколко пъти, Стоил Цицелков? Бил е арестуван на 23 октомври 2010 година в 7-мо РПУ за притежание на марихуана? Бил е арестуван отново на 8 май 2011 година в 1-во РПУ с 1,2 промила алкохол в кръвта? И за финал бил е арестуван за трети път на 13 март 2014 година?
Като капак : Имал 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината !
Какво да кажем за Шиши, а за Буда ? Ненадминати са по своите биографии - това са част от хорта управляващи избирателите. Пак гласувайте за тези !
06:12 20.02.2026
45 Ивелин Михайлов
08:58 20.02.2026
46 Връщай парите
До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":За откраднатите тръби бе мошеннико Харизанов.
09:14 20.02.2026
47 Обаче
До коментар #38 от "Въй":Е абсолютно верно!
09:32 20.02.2026
48 Бай Иван
13:00 20.02.2026
49 ПЕНКО
14:23 20.02.2026
50 ПЕНКО
14:24 20.02.2026
51 Това не е вярно
15:43 20.02.2026
52 Гуро
15:50 20.02.2026