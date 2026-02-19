Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Антоанета Христова: Имаме категоричен кабинет на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ

19 Февруари, 2026 16:51 15 124 52

  антоанета христова
  любомир аламанов
  служебен кабинет
  андрей гюров

Аз по-скоро искам да видя какви ще бъдат техните действия, коментира още Аламанов

Проф. Антоанета Христова: Имаме категоричен кабинет на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Имаше два изхода на решение от гледна точка на състава на служебния кабинет, най-важният въпрос, по който виждам, че много хора се лутат, е „Чий е този кабинет?“. Министър-председателят на този кабинет има много ясна принадлежност. Той е на ПП-ДБ и ГЕРБ, като резултат от т.нар. „домова книга“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф Антоанета Христова.

Андрей Гюров имаше два варианта в тази ситуация – да направи експертен кабинет, с немного известни хора вътре, които да успокоят онази част от обществото, която е недоволна от статуквото като цяло. Под статукво се разбират всички, които са били в управлението през последните 4-5 години. Това включва и ПП-ДБ. Това означава се, че трябваше да има трима много ярки, силни антистатуквото лица, които трябваше да поемат МВР, позицията на министър на правосъдието и информационните технологии, а останалите да бъдат просто експерти, които да пренесат правителството до изборите. В момента ние имаме категоричен кабинет на сглобката, на ПП-ДБ и ГЕРБ с много ясни послания от гледна точка на избора на министри и много ясно очертаване на червената линия, която щяха, но трудно реализираха политическите партии, които са в парламента в момента. Имаме старата сглобка ПП-ДБ и ГЕРБ срещу Ново начало.

Комуникационният експерт Любомир Аламанов посочи, че не е съвсем съгласен, че това е кабинет на сглобката, поне що се отнася до реакциите на хората, които харесват ГЕРБ.

„Те са доста рязко против този кабинет. Нека не забравяме и двата служебни кабинета на Димитър Главчев, които бяха представени като неутрални, експертни. Няма смисъл да се прекалява в тази посока, хората са доста експертни, естествено е всеки да е имал някаква позиция през годините, част от тези експерти не са били членове на нито една партия. Аз по-скоро искам да видя какви ще бъдат техните действия. Има само два месеца и трябва да видим дали в този кратък отрязък от време те ще успеят да върнат доверието на хората в изборния процес и политиката като цяло“, коментира още Аламанов.


София / България
  • 1 Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ

    31 34 Отговор
    Радев няма периферия. Вотът му е компилация. Изсмукал е Доган, БСП, Костадин Костадинов, МЕЧ, Величие и Слави Трифонов. Тези, които му се лепяха и подмазваха. Това показват данните. Вълна няма. Няма нищо ново. Има преразпределение на парламентарните гласове на турския, националистическия и популисткия вот.

    Коментиран от #30, #36, #46

    16:52 19.02.2026

  • 2 Дрън дрън

    18 28 Отговор
    На Радев,Доган и Петрохан!

    16:53 19.02.2026

  • 3 9 милиарда

    38 15 Отговор
    сега ще потънат някъде ,за един месец....

    Коментиран от #40

    16:56 19.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    45 31 Отговор
    Кабинет "Педофили".

    Коментиран от #18

    16:56 19.02.2026

  • 5 Да позная

    42 13 Отговор
    Първото изявление ще е:-Финасовото състояние,е катастрофално!Приходите страшно изостават!Раздавани са бонуси и т.н.!

    Коментиран от #20

    16:58 19.02.2026

  • 6 Решили са заедно

    33 19 Отговор
    Радев ,Борисов и ПП/ДБ да приключат свиня пеев. Беше много нагъл преди 3 месеца - "чичо Румен да прибира шампейна и да се скрива. Избори няма да има, ще има да след 3 години и 4 месеца. Така че наздраве ,правителството ще изкара пълен мандат да не влизам в президентството и да изкарам мистър КЕШ оттам". След 20 дни започнаха масовите ,грандиозни протести в почти всички градове в България. Свинята опита контрапротести и се включиха само докарани с автобуси черни римляни. На другия ден 200 хиляди само в София и мафиотското управление беше пометено..Шефа на пиар отдела на Радев бившия Европейски депутат Бареков афишира че ще намери и докара пеев където и да избяга и опита да се скрие.

    16:58 19.02.2026

  • 7 Коко

    40 29 Отговор
    Не знам на кого е кабинета но избора на външен министър е гавра с българите.Със сигурност тия които се двоумяха да гласуват няма да го направят.А това са хората които щяха да гласуват за Радев.

    Коментиран от #13

    16:59 19.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    19 29 Отговор
    Сглобка ще има след изборите. Бойко Борисов ще им подхвърли кокалче.

    16:59 19.02.2026

  • 9 Даже е изсмукал

    25 7 Отговор
    Язоврите чрез ,, напоителните ситеми"

    16:59 19.02.2026

  • 10 Ддд

    43 11 Отговор
    Аз виждам правителство на ПП-ДБ и НПО Прокпиев. Но някой с 4 гледат и пак не виждат нещата.

    17:00 19.02.2026

  • 11 На Ахмед

    15 14 Отговор
    Доган от Петрохан:))

    17:01 19.02.2026

  • 12 ТОВА Е

    27 15 Отговор
    Кабинет антиТРЪМП, кабинет на СОРОСОИДИ !

    17:01 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    28 8 Отговор
    ТИ ОТ КАКТО СТАНА ПРОФЕСОР ВЗЕ ДА РЪСИШ ЕДНИ ТАКИВА ГЛУПОСТИ, ЧЕ И САМА МАЙ НЕ СИ ВЯРВАШ.ОГЛЕДАЙ СЕ ,ОСЛУШАЙ СЕ, ЗАТОВА ЛИ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТИТЕ ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ? МАЛЕ, КОЙ ИМ ПЛАЩА ДА ПЛЕЩЯТ ТЪПОТИИ? 👎

    17:02 19.02.2026

  • 15 Обръч

    18 9 Отговор
    Пак ще има порции!

    17:02 19.02.2026

  • 16 Цвете

    22 6 Отговор
    ТИ ОТ КАКТО СТАНА ПРОФЕСОР ВЗЕ ДА РЪСИШ ЕДНИ ТАКИВА ГЛУПОСТИ, ЧЕ И САМА МАЙ НЕ СИ ВЯРВАШ.ОГЛЕДАЙ СЕ ,ОСЛУШАЙ СЕ, ЗАТОВА ЛИ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТИТЕ ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ? МАЛЕ, КОЙ ИМ ПЛАЩА ДА ПЛЕЩЯТ ТЪПОТИИ? 👎

    17:02 19.02.2026

  • 17 май май

    30 10 Отговор
    Щом върнаха и Надка от Стамбула, да участва..... ясна работата.

    17:03 19.02.2026

  • 18 А, бе!

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ти не беше ли заминал в Мексико?

    17:03 19.02.2026

  • 19 АСП

    8 15 Отговор
    ще се отблагодарим на Нов проект,със 180000 гласа!

    17:03 19.02.2026

  • 20 май май

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да позная":

    Миналата година вдигнаха цените на винетките. Продали са 7 000 000 винетки. Само годишните и само за К2 са с 10 лв по-скъпи. Добави и останалите. Къде са парите?

    17:06 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дориана

    27 17 Отговор
    ГЕРБ/ СДС да спрат да се лутат в името на политическото им оцеляване като ветропоказатели ту към Пеевски , ту към някоя друга партия , защото времето им на корупция и мафия свърши. Борисов да се маха от Парламента и политиката.

    17:09 19.02.2026

  • 23 Файърфлай

    9 6 Отговор
    Да,ама за кратко и за последно...

    17:10 19.02.2026

  • 24 Ъхъ!!!

    10 7 Отговор
    Шиши харесва това!

    17:10 19.02.2026

  • 25 зависим служебен кабинет

    30 10 Отговор
    Половината вместо да са по затворите те министри ни ги правят

    17:15 19.02.2026

  • 26 Макс

    28 12 Отговор
    Митов къде е ? Този човечец така и не се постара да свърши някаква работа . Накрая дори изчезна . Да не се е самопогубил / не дай Боже / , че пак ПП-ДБ ще са виновни .

    17:16 19.02.2026

  • 27 Не го виждам

    9 9 Отговор
    Кой е този от ГЕРБ? Баце каза, е отговаря за Запрянов, ама той е от БСП. Друг има ли?

    17:23 19.02.2026

  • 28 ечето

    15 7 Отговор
    ето защо ни отклонявяха вниманието толкова време с Петрохан,за да могат спокойно да си се договорят....

    17:23 19.02.2026

  • 29 гага

    18 5 Отговор
    до като ни занимават и успиват с разни Лами,тайничко си се наговарят, а ние лапаме мухите....

    17:28 19.02.2026

  • 30 Читателски

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":

    По принцип точно герпавите решиха да рекламират Няма да гласувам. Бабички на улицата...

    17:41 19.02.2026

  • 31 Е по сериозно де

    19 9 Отговор
    Г-жо,защо умишлено заблуждавате ,а прикривате кадрите на Резидента и задкулистните договоки.Защото още преди още Радев да си е хвърлил оставката ,тази г- жа пускаше димки в негова подкрепа по тв.Ама да слязал ,да залязал,то не бе пропаганда ,не бе чудо.ГЕРБ имат само един министър - на отбраната.Защото не може по време на нестабилност и войни да се сменя точно този министър.Има връзка с отбраната ,с НАТО,с ЕС и няма как да сложат от кръга Сорос или руска матрьошка в момента.Всички останали като г-жата с метлата Р.Бъчватова е от кръга Капитал и предложена от тях навремето на ББ ,но предвид случай с изнасяне на информация ,а пратиха в Израел.Другия Т.Трайков беше е от Реформаторския блок ,а понастоящем от ДБ кмет.Така ,че е много популистко да се говори алангро без да се провери което изобщо не е сложно.

    17:50 19.02.2026

  • 32 Не на факти

    17 4 Отговор
    Лудата фенка на герб се обърна срещу тях.

    17:57 19.02.2026

  • 33 Този Гюров нещо ме съмнява

    22 8 Отговор
    Това в лошия смисъл. За началник на кабинета си взе дъртата Румяна Бъчварова. Защо бе, момче? Ей виж Кирчо взе си млада козичка. Хем с мигли мига, хем парапета държи. Че и внучка на дядо Петко роди. А леля ти Румяна кво? Ще ти дудне и ще ти брои милионите. Защо това страдание? Гюров, съмняваш ме нещо!

    18:15 19.02.2026

  • 34 Христова и ти имаш

    11 13 Отговор
    очила ама не виждаш. Иска ти се нова сглобка която да спаси спонсора ти Буда банкянски "Банкята" но ПП-ДБ осъзнаха грешката си. Никога повече с него щото още държи партийната си книжка на БКП и пак ще провали реформите! Затова! Иди му целувай ръката да ти даде някоя жълтичка от магистралите и пак се прави,че не виждаш очевадното!

    Коментиран от #41

    18:17 19.02.2026

  • 35 Дзак

    11 1 Отговор
    Не вярвах, че ще го каже!

    18:30 19.02.2026

  • 36 Мериленд

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":

    Дано хората не се подлъгват по тъпи социологически проучвания

    18:41 19.02.2026

  • 37 Разгонена

    12 5 Отговор
    Тая Антоанета гледа много сладострастно през очилцата , да не се е разгонила ?

    18:52 19.02.2026

  • 38 Въй

    11 9 Отговор
    "Имаме категоричен кабинет на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ"???? Това е доста тъпо. Направо проферски тъпо.

    Коментиран от #47

    19:00 19.02.2026

  • 39 Точно така е!

    7 12 Отговор
    Всички с Радев против ДПС!

    Отдавна разправям същото.
    ДПС да единствената опозиция на Радев.

    Коментиран от #42

    19:09 19.02.2026

  • 40 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "9 милиарда":

    пп сме рекордьори - присвоени 9 милиарда само за 5 работни дни

    19:30 19.02.2026

  • 41 Христова дрънка глупости по поръчка

    11 7 Отговор

    До коментар #34 от "Христова и ти имаш":

    Ама ти пишеш още по-големи глупости, понеже отдавна стана ясно, че ПП сте на Кокорко, който е на Шишолин, а ДБ през Ивомирчевците (бивши Христобойкикевци) са на Бацоланяка. Ако ще пак турско да стане, куролацията винаги ще сте си в сглобки с другите две мафии.

    19:34 19.02.2026

  • 42 Дреме му на Шиши

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "Точно така е!":

    Дреме му на Шиши на чорапогащника. Той си има твърд електорат и колкото и да са против него оттам не можеш го изкара. Преразпределение на гласове не го хваща. Каквото ново вземе все е отгоре.

    19:45 19.02.2026

  • 43 Коя сглобка,

    8 4 Отговор
    невнятници какво бабувате преди изборите. Шамани

    19:54 19.02.2026

  • 44 имаме кабинет от магнити

    5 3 Отговор
    Буда,Шиши, Пиперков , все отбор юнаци
    из досиетата Х

    Бил е арестуван, при това няколко пъти, Стоил Цицелков? Бил е арестуван на 23 октомври 2010 година в 7-мо РПУ за притежание на марихуана? Бил е арестуван отново на 8 май 2011 година в 1-во РПУ с 1,2 промила алкохол в кръвта? И за финал бил е арестуван за трети път на 13 март 2014 година?
    Като капак : Имал 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината !
    Какво да кажем за Шиши, а за Буда ? Ненадминати са по своите биографии - това са част от хорта управляващи избирателите. Пак гласувайте за тези !

    06:12 20.02.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Сглобка 2.0

    08:58 20.02.2026

  • 46 Връщай парите

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":

    За откраднатите тръби бе мошеннико Харизанов.

    09:14 20.02.2026

  • 47 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Въй":

    Е абсолютно верно!

    09:32 20.02.2026

  • 48 Бай Иван

    2 1 Отговор
    Ми ти довчера възхваляваше ГЕРБ ма, ся кой ти нареди да го хулиш, Решетников ли. Харесвах те но сега си ми по противна от другаря Боташ и неговите рашистки олигарси.

    13:00 20.02.2026

  • 49 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    НИЕ СМЕ ПЪРВИ ПО НИЩОПРАВЕЩИ ПРОФЕСЪРИ - ПРОИЗВЕЛИ ЕДИНСТВЕННО --" АКО" !!!!!! У НАС ПРОСТИТЕ ФЕСЪРИ СА ПОВЕЧЕ ОТ АРМИЯТА НИ , НО ПРОДУКЦИЯТА ИМ Е ЯВНА !?!?!?!?!?!?

    14:23 20.02.2026

  • 50 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    НИЕ СМЕ ПЪРВИ ПО НИЩОПРАВЕЩИ ПРОФЕСЪРИ - ПРОИЗВЕЛИ ЕДИНСТВЕННО --" АКО" !!!!!! У НАС ПРОСТИТЕ ФЕСЪРИ СА ПОВЕЧЕ ОТ АРМИЯТА НИ , НО ПРОДУКЦИЯТА ИМ Е ЯВНА !?!?!?!?!?!?

    14:24 20.02.2026

  • 51 Това не е вярно

    2 0 Отговор
    Антоанета Христова отново не е в час. ГЕРБ имат само един министър на войната Запрянов, заради дългосрочните проекти в армията. Останалите са на феновете, на педофилската паравоенна секта ППДБ и Радев.

    15:43 20.02.2026

  • 52 Гуро

    1 0 Отговор
    Имате нямате и накрая пак нямате и те така вече двеста

    15:50 20.02.2026

