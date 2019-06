Големият победител в "Гласът на България" е... (ВИДЕО + СНИМКИ)

Атанас Кателиев, когото феновете на "Гласът на България" познават като стругаря от Варна,

стана победител в седми сезон на "Гласът на България". Певецът от отбора на Графа събраха най-голям зрителски вот.

"Искам да изкажа огромната си благодарност към всички за признанието. Явно сме успели по някакъв начин да ги докоснем", сподели пред камерите на bTV Атанас Кателиев след победата.

Победителят в тазгодишното издание на "Гласът на България" призна, че е изключително притеснителен макар това да не му личи, когато е на сцената. "От пети клас се занимавам с музика. Тогава влязох в музикална паралелка с профил народна музика, свирех на гайда", разкри той.

Финалът на шоуто се оказа много оспорван, след като последният етап се оказа изцяло мъжка битка. Един срещу друг се изправиха Атанас и глас на България, след една със своя съгражданин Тино. Наско грабна наградата от 50 000 лева.

"Огромно, огромно, огромно благодаря", успя да промълви той след като разбра, че той е новият победител в шоуто, търсещо най-гласовитите и талантливи певци в страната ни.

В последния етап участниците трябваше да подготвят парче по избор на зрителите. За Атанас Кателиев бе избрано парчето на Джеймс Артър "Impossible", а за Тино (Кирил Хаджиев) - песента на Елвис Пресли "Can't Help Falling In Love". И двете изпълнения бяха изключително емоционални и зареждащи, и се оказаха достатъчно силни, за да привлекат по-голямата част от вота на зрителите, дърпайки гласове от двете претендентки за първото място - Ива и Надежда.

Така на самия финал на шоуто зрителите станаха свидетели на една изцяло мъжка битка с участието на Тино и Атанас. Двамата бяха избрани да продължат напред, оставяйки зад себе си Ива и Надежда, които не можаха да се преборят с гласовитите протежета на Графа и Камелия.

Въпреки невероятният талант на участниците, големият фаворит в "Гласът на България" е само един и в сега това се оказа Атанас от отбора на Графа.

Това беше и първият сезон на шоуто, за последните три години, в който отборът на Иван Лечев загуби надпреварата.

Тазгодишният финал на музикалния формат, който търси най-добрия глас на България, се оказа доста напрегнат и емоционален, а също така поднесе редица изненади на менторите и техните протежета.

След като подопечни им отпаднаха на крачка от финала, Иван Лечев и Михаела Филева изразиха симпатиите си за двамата останали претенденти за първото място в "Гласът на България". Докато виртуозният китарист бе убеден, че Тино е този, които 100% заслужава победата, то фаворит на Михаела Филева се оказа Атанас.

Преди да се стигне до кулминацията на вечерта обаче, четиримата певци, които премериха сили на големия финал - Надежда, Тино, Ива и Атанас - откриха вечерта с песента Thunder на Imagine "Драгонсънс".

Последваха дуетни и солови изпълнения на всеки един от четиримата финалисти.

Първа на сцената излезе Ива от отбора на Иван Лечев. Тя изпя песента "How Deep Is Your Love".

16-годишната Надежда, от отбора на Михаела Филева, започна с парчето "I wanna Fall In Love" под съпровода на арфа. Гласът ѝ успя да впечатли публиката, но докосна най-силно сърцето на нейния ментор - Михаела Филева, която след изпълнението заяви: "Това изпълнение беше повече от специално. Много съм горда с теб, че направи най-музикантското изпълнение тази вечер".

Тино от отбора на Камелия влезе във финала с парчето "Sweet Dreams", а Атанас от отбора на Графа изпълни парчето на Стиви Уондър - "Master Blaster (Jammin')".

Преди големия финал зрителите станаха свидетели и на брилянтни дуетни изпълнения.

Ива Георгиева и миналогодишната победителка в шоуто - Ния Петрова, извисиха гласове в убийствено изпълнение на парчето "Chain Of Fools", под съпровода на китарата на Иван Лечев.

След изпълнението им Ния Петрова с шеговит тон сподели: "Мисля, че е време да прекръстим "Гласът на България" на "Гласът на Лечев", но се оказа, че греши, защото за пръв път от три години насам, отборът на виртуозния китарист не успя да спечели.

Дуетът на Тино пък бе с неговата близка приятелка, която го вдъхновила да участва в този сезон на шоуто - Виктория Динкова. Младият талант и миналогодишната участничка във формата излязоха на сцената, за да изпълнят песента "Enjoy The Silence".

Дуетът на Надежда бе с нейния наставник - Михаела Филева. Двете изпълниха песента на Михаела "И аз съм тук".

Половинката за дуетното изпълнение на Атанас се оказа неговият ментор - Графа. Двамата демонстрираха чудесна работа в екип и показаха на всички, че учител и ученик са се сработили перфектно, изпълнявайки песента на Графа "Домино". Освен, допълващите се гласове и идеалният тайминг, който постигаха по време на изпълнението си, двамата бяха подбрали и перфектните сценични костюми, които още повече допринесоха за общото усещане за синхрон между тях. Атанас излезе на сцената с бял костюм, а Графа - с черен.

"Атанас е най-якият глас тази година, най-красивият тембър и най-доброто момче. Заслужава да спечели", заяви Графа след вълнуващото им представяне.

В края на краищата големият победител тази година бе Атанас.

Всички приходи от sms-гласуването, събрани по време на трите концерта на живо, бяха дарени в подкрепа на кампанията за възстановяване на опожарената сцена на "Студентския дом" в центъра на София и възобновяването на творческата дейност там, обявиха от медията-организатор на шоуто - bTV.

България