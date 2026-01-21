Новини
Любопитно »
5 евро такса за тоалетна в Боровец потресе мрежата (СНИМКА)

5 евро такса за тоалетна в Боровец потресе мрежата (СНИМКА)

21 Януари, 2026 12:31 1 898 65

  • тоалетна-
  • такса-
  • боровец-
  • хотел-
  • туризъм-
  • зимен туризъм

Хотел предизвика фурор в мрежата, след като обяви такса за тоалетната си 5 евро

5 евро такса за тоалетна в Боровец потресе мрежата (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Снимка от хотел, на която пише, че таксата за тоалетна е 5 евро, от един най-посещаваните ни зимни курорти Боровец, предизвика сериозна обществена реакция в социалните мрежи, като потребители изразиха едновременно гняв и срам от начина, по който се управляват българските туристически дестинации.

Авторът на публикацията подчертава, че критиката му не е насочена към конкретния хотел, а към липсата на адекватна държавна политика и регулация. По думите му в по-голямата част от развитите ски курорти по света тоалетните са включени в цената на ски картата или се предоставят безплатно, а когато са платени – цената е символична и услугата е достъпна за всички туристи.

"Хората просто са намерили начин да не бъдат обществена тоалетна. Те също са потърпевши от липсата на ясни правила“, посочва той, като добавя, че в Закона за туризма трябва да има задължителна клауза за осигуряване на обществени тоалетни както в зимните, така и в летните курорти, съобразно туристическия капацитет.

Под публикацията се появиха десетки коментари, в които потребители споделят дългогодишни проблеми с инфраструктурата в Боровец.

"Долу на плаца няма обществена тоалетна и всички налазват ресторантите и хотелите. Това е от години. Тези, които управляват курорта, са или дебили, или милионери“, пише един от коментиращите.

Други правят директни сравнения с чуждестранни курорти и заявяват, че са се отказали от ски ваканции в България.

"До миналата година карах ски у нас. Мисля, че беше последна. Сега бях във Франция – организация, транспорт, лифтове, писти, паркиране, тоалетни на началните станции – чисти, отопляеми. Тоалетните в заведенията – безплатни. С една дума – цивилизация“, споделя друг потребител.

В коментарите се посочва още, че в страни като Австрия и Италия платени тоалетни в ски курортите практически не съществуват, а откритите паркинги са безплатни – нещо, което допълнително подчертава разликата в подхода към туристите.

Дали през лятото или през зимата, потребителите на социалните мрежи отново обсъждат модела "ден година храни“, който все повече дразни туристите и ги отблъсква от страната ни, дори и българите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 15 Отговор
    В моето заведение взимам по 10 евро.

    Коментиран от #24, #38

    12:33 21.01.2026

  • 2 Хашишина

    15 11 Отговор
    Не е скъпо-аз давам и 5 евро бакшиш на кенефоводолаза.

    12:33 21.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наглост

    26 7 Отговор
    ненадмината !

    12:34 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нали сте богати, що нямате 5 евро

    34 9 Отговор
    не протестирате за заплати , траете по социалните проблеми и теми и изведнъж ви става проблем някакви си 5 евро за тоалетна!?

    Коментиран от #17

    12:34 21.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жълт сняг

    23 1 Отговор
    С ДДС или без?

    Коментиран от #44

    12:35 21.01.2026

  • 9 Един шофьор

    15 0 Отговор
    Не там !

    12:36 21.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Делю Хайдутин

    33 4 Отговор
    Така е в Клуба на Богатите.В Давос е по 20 евро.

    12:36 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последниа Софеанец

    25 4 Отговор
    Аз бих се изтропкал пред входа , безплатно .

    12:37 21.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Богаташ

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "нали сте богати, що нямате 5 евро":

    Така е . Аз бих заплатил 5 рубли .

    12:39 21.01.2026

  • 18 я вижте в кфс цените на сандвичите

    28 2 Отговор
    един сандвич 21 лева, колко да ви струва тоалетната в боровец!? аз не чувам един да протестира за ниски доходи или заплати, така че дигайте цените и не се бойте

    12:39 21.01.2026

  • 19 оня с коня

    24 1 Отговор
    моля да сереете отвън на снега, там е безплатно

    Коментиран от #23, #25, #63

    12:39 21.01.2026

  • 20 стоян

    18 6 Отговор
    Няма никаква наглост от хотелиера - не иска хотела му да е обществена тоалетна ама като си толкова на зор те пуща - а може и да те изгони щом не спиш в хотела

    Коментиран от #34

    12:40 21.01.2026

  • 21 место да миете чиний

    9 3 Отговор
    ако на някой му се вижда доходно да започва работа като кенефМАЙСТОР ТЪРСЯТ СЕ

    12:41 21.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да и полсе

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    може да си го отнесете у вас с подметките и дизентерията и хепатита, ама че ми--зер--ници..къде сте тръгнали в боровец, като нямте пари!?

    Коментиран от #28, #29

    12:41 21.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 кат нямате пари къде сте тръгнали?

    17 6 Отговор
    УСРАХТЕго тоя БОРОВЕЦ БЕ

    малко е 5 евро повече трябва да ви вземат какво търсите там като нямате пари?

    12:42 21.01.2026

  • 27 Рилски

    19 1 Отговор
    В европейските държави ски пистите преобладаващо са общинска собственост, и съответно приходите от тази най-печеливша дейност в зимните курорти, остава на разположение на общините, а в България в отличие от европейските практики, пистите са раздадени /не от общините!/ на концесии с офшорни регистраций!Така в общинските бюджети, на практика не постъпват финасови постъпления, които да способстват за изграждане на необходимата инфраструктура в туристическото место!

    Коментиран от #33

    12:43 21.01.2026

  • 28 какво е значението дали ще е от куче

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "да и полсе":

    е то дали ще е кучешко или твоето , разлика няма

    12:43 21.01.2026

  • 29 Сила

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "да и полсе":

    Абсолютно си прав !!! Бедняците ходят в Алпите и в Аспен , баровците на Боровец и Велинград !!!

    12:44 21.01.2026

  • 30 оня с коня

    11 2 Отговор
    много мазноСЕРЕТЕ на тоя борове по малко яжте скъпо е

    12:44 21.01.2026

  • 31 пишкалл от терасата редовно

    9 1 Отговор
    ас пък редовно пишкаам от терасата на хотела безплатно , важното е да си на по-висок етаж

    12:44 21.01.2026

  • 32 Частна собствена

    5 3 Отговор
    Явно всякакви ходят там, без да са гости на хотела.Кото си купите хотел може да си гюбрите на рецепцията.

    12:45 21.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "стоян":

    Миналата година видях, че на Банско ски на Бъндеришка поляна има безплатна тоалетна и то ми се стори доста културна - голяма отоплена сграда с доста кабинки. За това бих ги похвалил.

    Коментиран от #39

    12:46 21.01.2026

  • 35 Гочо

    5 0 Отговор
    Простаци-бизнесмени,с колибарски привкус и лакомия

    12:46 21.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    В Боровец туриста е ходещо портмоне. От Дарина Павлова и кмет крадец, толкоз. Никой не ви кара на сила да ходите на Боровец.

    12:46 21.01.2026

  • 37 Наглостта на чуждото евро

    12 4 Отговор
    Живея в окръжен голям град. Вчера минах годишен преглед на колата и платих за 15 мин. 110 лева. Миналата година за същата услуга бе 50 лв. Това е повече от 100% поскъпване.
    Не знам за вас, но ако ми падне някой от властовите евроатлантици които ни набутаха в тая еврозона, светът ще му се види тесен.

    Коментиран от #40, #41, #50

    12:47 21.01.2026

  • 38 без пари ама на зор

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще ви се издрища пред витрината да знаете като ме напъне пък нямам пари

    12:48 21.01.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав си":

    Там е Цеко Минев, а не Дарина Павлова.

    12:48 21.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Истината

    10 0 Отговор
    Морските и планинските курорти са на мафията още от 90-те години на миналия век.

    Коментиран от #47

    12:50 21.01.2026

  • 43 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "ти па къв се правиш бе":

    Аз съм п1кал зад къщата на Бойко на един протест

    Коментиран от #61

    12:51 21.01.2026

  • 44 Кафяв сняг

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жълт сняг":

    без ДДС

    12:53 21.01.2026

  • 45 Тарифа

    2 1 Отговор
    За група с дияррия,намаление,запецк плащаш двойно.

    12:54 21.01.2026

  • 46 Георги

    9 3 Отговор
    Реших да видя какви са коментарите. Точно както очаквах - типичен османски тепегьозлък от времето на султан Абдул Азис.
    Раята не е мръднала за два века с приказки от рода: "малко е", "аз вземам повече", "на снега е по-евтино". Представям си "оня с коня" и "последния софиянец" с фес. Много ще им отива.

    12:57 21.01.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    Боровец е на Дарина Павлова, Пампорово на Цветелина Бориславова, а Банско на Цеко Минев. Ква мафия те гони? Собствеността се знае чия е. Има хотели и коооерации с различна собственост, но това е друга тема.

    Коментиран от #51

    12:57 21.01.2026

  • 48 Не,че нещо,ама...

    10 1 Отговор
    Ако "таковат" в златна тоалетна като на Зеленски, даже е и евтино🤣👍

    12:58 21.01.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Щом има 200 евро за проститутка, ще даде и 5 евро за нужник.

    12:59 21.01.2026

  • 50 Ха сега де...

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Наглостта на чуждото евро":

    Е нали ти ги избираш, какво ревеш сега като вдовица? Или чакаш ония платените да ти ги изберат вместо сам да ги избереш, а после други били виновните защото ти не си гласувал.

    13:00 21.01.2026

  • 51 Истината

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Да те питам как се купува банка? Сигурно със спестявания от закуска.

    Коментиран от #53

    13:04 21.01.2026

  • 52 Гост

    4 2 Отговор
    Само си представям скиора с целия си екип и вода и гняс да влива с 200 щото от студа го е свил стомаха! И да остави там закуската от другия хотел или филийте с мас от вкъщи събале! Аааа, нема стане! Да връи да обсира Алпите, Чамкория е за ора естете!!!

    13:06 21.01.2026

  • 53 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Истината":

    Или се купува готова банка, или се създава с много труд. Цветелина създаде две банки, Цеко една.

    13:09 21.01.2026

  • 54 Факт

    2 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    13:10 21.01.2026

  • 55 Трол

    5 1 Отговор
    На който не му харесва цената, има цялата рилска гора на разположение.

    13:14 21.01.2026

  • 56 Анонимен

    1 3 Отговор
    Че да не са длъжни от хотела да обслужват градска тоалетна?Сложили са тази такса за да откажат туристите .

    Коментиран от #58

    13:17 21.01.2026

  • 57 Така...

    2 1 Отговор
    Всяка година ходя за седмица в Австрия. Да, картата е по-скъпа. Но карам повече, не вися по лифтове, пистите се обработват по-добре, повече са, паркингът е безплатен (в Банско трябваше да платя пълен размер такса за целодневно паркиране, въпреки че влязох за 15 мин да оставя хора със ски), храната на пистите е по-евтина от България. У нас вече почти не стъпвам в ски курорти.

    13:22 21.01.2026

  • 58 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Така е, не са. Хотелът няма вина. Концесионерът не става. Не можаха толкова години да създадат елементарни условия за туристите.

    13:24 21.01.2026

  • 59 Ценовик

    3 0 Отговор
    Ами нормално, там ходят само богаташи, най-вече крадците от ГЕРБ. Те пари имат. Откраднали са ги от народа.

    13:24 21.01.2026

  • 60 Мйьекащо мюриье

    1 1 Отговор
    Ами така де, това е хотел все пак, а не туалиьетна

    13:27 21.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Скъпо ли ви е?

    2 0 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Свиквайте, че почивката не е за работещи бедняци!

    13:27 21.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Аз им

    0 0 Отговор
    Пикaм през прозореца на хотела им или в асансьора...

    13:36 21.01.2026

  • 65 Хихихи

    0 0 Отговор
    просто някой на зор да им се есссере пред хотела смотан...ще стане оригинал айсанжел лооойно!

    13:43 21.01.2026