5 евро такса за тоалетна в Боровец потресе мрежата (СНИМКА)

Снимка от хотел, на която пише, че таксата за тоалетна е 5 евро, от един най-посещаваните ни зимни курорти Боровец, предизвика сериозна обществена реакция в социалните мрежи, като потребители изразиха едновременно гняв и срам от начина, по който се управляват българските туристически дестинации.
Авторът на публикацията подчертава, че критиката му не е насочена към конкретния хотел, а към липсата на адекватна държавна политика и регулация. По думите му в по-голямата част от развитите ски курорти по света тоалетните са включени в цената на ски картата или се предоставят безплатно, а когато са платени – цената е символична и услугата е достъпна за всички туристи.
"Хората просто са намерили начин да не бъдат обществена тоалетна. Те също са потърпевши от липсата на ясни правила“, посочва той, като добавя, че в Закона за туризма трябва да има задължителна клауза за осигуряване на обществени тоалетни както в зимните, така и в летните курорти, съобразно туристическия капацитет.
Под публикацията се появиха десетки коментари, в които потребители споделят дългогодишни проблеми с инфраструктурата в Боровец.
"Долу на плаца няма обществена тоалетна и всички налазват ресторантите и хотелите. Това е от години. Тези, които управляват курорта, са или дебили, или милионери“, пише един от коментиращите.
Други правят директни сравнения с чуждестранни курорти и заявяват, че са се отказали от ски ваканции в България.
"До миналата година карах ски у нас. Мисля, че беше последна. Сега бях във Франция – организация, транспорт, лифтове, писти, паркиране, тоалетни на началните станции – чисти, отопляеми. Тоалетните в заведенията – безплатни. С една дума – цивилизация“, споделя друг потребител.
В коментарите се посочва още, че в страни като Австрия и Италия платени тоалетни в ски курортите практически не съществуват, а откритите паркинги са безплатни – нещо, което допълнително подчертава разликата в подхода към туристите.
Дали през лятото или през зимата, потребителите на социалните мрежи отново обсъждат модела "ден година храни“, който все повече дразни туристите и ги отблъсква от страната ни, дори и българите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #38
12:33 21.01.2026
2 Хашишина
12:33 21.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наглост
12:34 21.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 нали сте богати, що нямате 5 евро
Коментиран от #17
12:34 21.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Жълт сняг
Коментиран от #44
12:35 21.01.2026
9 Един шофьор
12:36 21.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Делю Хайдутин
12:36 21.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последниа Софеанец
12:37 21.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Богаташ
До коментар #6 от "нали сте богати, що нямате 5 евро":Така е . Аз бих заплатил 5 рубли .
12:39 21.01.2026
18 я вижте в кфс цените на сандвичите
12:39 21.01.2026
19 оня с коня
Коментиран от #23, #25, #63
12:39 21.01.2026
20 стоян
Коментиран от #34
12:40 21.01.2026
21 место да миете чиний
12:41 21.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 да и полсе
До коментар #19 от "оня с коня":може да си го отнесете у вас с подметките и дизентерията и хепатита, ама че ми--зер--ници..къде сте тръгнали в боровец, като нямте пари!?
Коментиран от #28, #29
12:41 21.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 кат нямате пари къде сте тръгнали?
малко е 5 евро повече трябва да ви вземат какво търсите там като нямате пари?
12:42 21.01.2026
27 Рилски
Коментиран от #33
12:43 21.01.2026
28 какво е значението дали ще е от куче
До коментар #23 от "да и полсе":е то дали ще е кучешко или твоето , разлика няма
12:43 21.01.2026
29 Сила
До коментар #23 от "да и полсе":Абсолютно си прав !!! Бедняците ходят в Алпите и в Аспен , баровците на Боровец и Велинград !!!
12:44 21.01.2026
30 оня с коня
12:44 21.01.2026
31 пишкалл от терасата редовно
12:44 21.01.2026
32 Частна собствена
12:45 21.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Прав си
До коментар #20 от "стоян":Миналата година видях, че на Банско ски на Бъндеришка поляна има безплатна тоалетна и то ми се стори доста културна - голяма отоплена сграда с доста кабинки. За това бих ги похвалил.
Коментиран от #39
12:46 21.01.2026
35 Гочо
12:46 21.01.2026
36 Данко Харсъзина
12:46 21.01.2026
37 Наглостта на чуждото евро
Не знам за вас, но ако ми падне някой от властовите евроатлантици които ни набутаха в тая еврозона, светът ще му се види тесен.
Коментиран от #40, #41, #50
12:47 21.01.2026
38 без пари ама на зор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще ви се издрища пред витрината да знаете като ме напъне пък нямам пари
12:48 21.01.2026
39 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "Прав си":Там е Цеко Минев, а не Дарина Павлова.
12:48 21.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Истината
Коментиран от #47
12:50 21.01.2026
43 Последния Софиянец
До коментар #41 от "ти па къв се правиш бе":Аз съм п1кал зад къщата на Бойко на един протест
Коментиран от #61
12:51 21.01.2026
44 Кафяв сняг
До коментар #8 от "Жълт сняг":без ДДС
12:53 21.01.2026
45 Тарифа
12:54 21.01.2026
46 Георги
Раята не е мръднала за два века с приказки от рода: "малко е", "аз вземам повече", "на снега е по-евтино". Представям си "оня с коня" и "последния софиянец" с фес. Много ще им отива.
12:57 21.01.2026
47 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "Истината":Боровец е на Дарина Павлова, Пампорово на Цветелина Бориславова, а Банско на Цеко Минев. Ква мафия те гони? Собствеността се знае чия е. Има хотели и коооерации с различна собственост, но това е друга тема.
Коментиран от #51
12:57 21.01.2026
48 Не,че нещо,ама...
12:58 21.01.2026
49 Данко Харсъзина
12:59 21.01.2026
50 Ха сега де...
До коментар #37 от "Наглостта на чуждото евро":Е нали ти ги избираш, какво ревеш сега като вдовица? Или чакаш ония платените да ти ги изберат вместо сам да ги избереш, а после други били виновните защото ти не си гласувал.
13:00 21.01.2026
51 Истината
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Да те питам как се купува банка? Сигурно със спестявания от закуска.
Коментиран от #53
13:04 21.01.2026
52 Гост
13:06 21.01.2026
53 Данко Харсъзина
До коментар #51 от "Истината":Или се купува готова банка, или се създава с много труд. Цветелина създаде две банки, Цеко една.
13:09 21.01.2026
54 Факт
13:10 21.01.2026
55 Трол
13:14 21.01.2026
56 Анонимен
Коментиран от #58
13:17 21.01.2026
57 Така...
13:22 21.01.2026
58 Хм...
До коментар #56 от "Анонимен":Така е, не са. Хотелът няма вина. Концесионерът не става. Не можаха толкова години да създадат елементарни условия за туристите.
13:24 21.01.2026
59 Ценовик
13:24 21.01.2026
60 Мйьекащо мюриье
13:27 21.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Скъпо ли ви е?
13:27 21.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Аз им
13:36 21.01.2026
65 Хихихи
13:43 21.01.2026