Радев напуска президентството и влиза в битка за България

20 Януари, 2026 09:05 1 251 75

Едно е сигурно – Радев вече не е президент над политиката

Радев напуска президентството и влиза в битка за България - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
Румен Радев сложи край на деветгодишното си присъствие на „Дондуков“ 2 и направи крачката, за която се говореше от месеци – влиза в активната политика. Оставката му не е изненадваща, но е знакова. Тя идва в момент на силно обществено напрежение, масови протести и натрупана енергия за промяна, която търси своя политически израз.

Президентът ясно очерта враговете си – мафията, олигарсите във властта и корупционерите, включително онези, които вече са магнитно санкционирани от западни държави. Това е директен сблъсък със статуквото и недвусмислен сигнал, че бъдещият му политически проект ще се позиционира като антисистемен и протестен. Радев не говори просто за участие в избори, а за битка – морална, институционална и политическа. Радев напуска президентството и влиза в битка за България.

Силно личен момент в речта му беше благодарността към съпругата му за подкрепата през двата президентски мандата. Този жест добави човешко измерение към политическия акт и подчерта цената на дългия престой във властта.

Девет години по-късно Радев излиза от ролята на арбитър и влиза в ролята на играч.

Протестите се превърнаха в катализатор. Те дадоха увереност, че има обществена маса, готова да последва нова партия или движение. Именно тази енергия президентът се опитва да канализира, преди тя да се разпилее или да бъде овладяна от други формации.

Историческият момент е и институционален. За първи път жена става президент на България – Илияна Йотова поема поста като държавен глава и ще назначи служебен кабинет.

Това отваря нова страница не само в политиката, но и в символиката на властта.

Ролята на Йотова ще бъде ключова – тя трябва да гарантира стабилност в преходен и изключително напрегнат период.

Пред Радев обаче стоят тежки въпроси. С кого ще тръгне, каква партия ще създаде, кои лица ще го представляват и дали антикорупционният заряд ще се превърне в работеща програма.

Битката с мафията звучи силно, но изисква структура, съюзници и ясна визия.

Едно е сигурно – Румен Радев вече не е президент над политиката. Той е част от нея. И този ход пренарежда цялото политическо поле.


България
  • 1 Българин

    45 16 Отговор
    двете прасенца се стягат за затвора

    Коментиран от #19

    09:06 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 32 Отговор
    Това е моят президент.Гордея се с него.

    Коментиран от #11, #18, #42

    09:06 20.01.2026

  • 3 Голия

    24 34 Отговор
    и той душа дава , ама не неговата а на народа.....цървула мръсен

    Коментиран от #5

    09:07 20.01.2026

  • 4 Кирил

    25 9 Отговор
    Саамо времето ще покаже, но България се е доказала във времето с корупционни схеми и лоша нехуманна политика. Малко като Царя ми идва.

    09:08 20.01.2026

  • 5 Путин

    19 11 Отговор

    До коментар #3 от "Голия":

    Всичко по план, браво моето момче...

    09:09 20.01.2026

  • 6 Помнещ

    37 7 Отговор
    Някой помни ли друг политик или държавник да е искал прошка от народа си за неща, които не е успял да направи или е сбъркал? Аз не мога да си спомня, поне не в България. Спомням си колко нагло всички твърдяха, че са прави и се поздравяваха за добре свършената работа.

    Коментиран от #22

    09:09 20.01.2026

  • 7 Вуте

    33 14 Отговор
    Радев постъпи много мъжки. Сега Бойковци, Пеевци пълнят гащи от шубе.

    Коментиран от #27

    09:09 20.01.2026

  • 8 И тоя до 800 дни

    25 28 Отговор
    ще ни ,оправи“

    Коментиран от #73

    09:10 20.01.2026

  • 9 провинциалист

    26 5 Отговор
    " и влиза в ролята на играч" - аман от играчи! Трябва ни някой, който да върши работа, а не да си играе.

    09:11 20.01.2026

  • 10 чичо боташ

    21 22 Отговор
    най-големия родолюбец(на русия).

    09:11 20.01.2026

  • 11 Слагай вазелина и бъди чист

    23 23 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    и да не забравиш да му плащаш сметките от 1 000 000лв. на ден за Боташ.

    Коментиран от #31, #45

    09:12 20.01.2026

  • 12 Тя която...

    11 21 Отговор
    И той горкия не се е наплюскал достатъчно....

    09:12 20.01.2026

  • 13 Докато

    5 6 Отговор
    направят от райното торта ще разцепят държавата

    09:13 20.01.2026

  • 14 Дедо

    21 10 Отговор
    Дедо Бойко е с 200 кръвно сигур

    09:13 20.01.2026

  • 16 Грехове

    7 12 Отговор
    Ако беше искрен да беше поискал прошка от семействата на загиналите пилоти. При инцидента с НАТОвската ракета не посмя да каже истината и ги предаде. Иначе да, имаме нужда от алтернатива в политическия спектър, но дали е ТОЙ не съм много сигурен. Да му видим екипа...

    Коментиран от #33

    09:16 20.01.2026

  • 17 Пиниза

    18 4 Отговор
    От тук нататък Бойко нема да го показват по десет пъти на ден с мисирките да си пробутва тъпите пинизи

    09:18 20.01.2026

  • 18 Тодор

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Това е моят президент.Гордея се с него." /Последния софиянец/

    Ти хубаво се гордееш с него, но понеже имаш много коментари, че си против еврото, да ти напомня един цитат от президента от новогодишната му реч:

    "Еврото е последния жалон в евроинтеграцията на България"

    Това го пиша, както за теб така и за всички, които мислят да гласуват за Радев на изборите. Радев е за еврото !!! Запомнете го. Той няма да направи нищо да се върне лева.
    При желание едно правителство може да изкара България от ЕРМ2 /банковия съюз/, което респективно ще значи връщане на лева и пак ще сме в ЕС, както бяхме до 2025г.

    Коментиран от #23, #24, #30

    09:18 20.01.2026

  • 19 Нормален

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Фантазьор

    09:20 20.01.2026

  • 20 х ехе

    8 14 Отговор
    След като България стана пълноправен член на ЕС, това е бой последен за руската Пета колона в страната. Всичко или нищо.

    09:21 20.01.2026

  • 21 Реалист

    10 13 Отговор
    Фатмака е слуга на Мафията и ще става все по-вреден за България!

    Коментиран от #29

    09:21 20.01.2026

  • 22 Тодор

    10 12 Отговор

    До коментар #6 от "Помнещ":

    За прошката където е поискал не му вярвай.
    Всичките му думи и изявления се мислят дни наред как да изглеждат, че да са добре пред обществото.
    Радев избягва конкретиката на сериозните въпроси, за да не го намрази една или друга част от обществото. Целта му е единствено да привлече повече избиратели нищо друго

    09:22 20.01.2026

  • 23 хе хе

    10 13 Отговор

    До коментар #18 от "Тодор":

    Радев е за рублата. Него лева не го интересува.

    09:22 20.01.2026

  • 24 Нафто

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тодор":

    Готин, връщането на лева е възможно, но е твърде скъпо и трудно действие.

    Коментиран от #37

    09:23 20.01.2026

  • 25 Суперландия

    12 2 Отговор
    Без правителство, а сега и без президент!

    09:23 20.01.2026

  • 26 Ура,,Ура

    11 4 Отговор
    Сега ще гледаме как тулупа ще се увърта около РАдев. Ще бъде добър и сговорчив, защото тези 70 дела срещу него ако се активират с нов прокурор, жална му майка.

    09:24 20.01.2026

  • 27 Кирил

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вуте":

    Силно се надявам да си прав!

    09:24 20.01.2026

  • 28 ТОП

    14 12 Отговор
    Ами успех на Радев! Сега всякакви тикви и пpасета, ще си активизират тролската мрежа за да го плюят, но не им се връзвсйте, гласувайте по съвест!
    Стига тиквенопрасешка тирания!

    09:26 20.01.2026

  • 29 Хайрсъзина

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    Да бе, фелдфебела мафиот Б.Борисов е много полезен.

    09:26 20.01.2026

  • 31 Питане

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Слагай вазелина и бъди чист":

    Не знаеш ли ?
    Комунистите и фурнаджийбските лопати са освободени от това плащане.

    09:27 20.01.2026

  • 32 Гориил

    4 2 Отговор
    Липсват важни подробности: критерии за подбор, източници на финансиране, срокове за изпълнение и специфични законодателни разпоредби.

    09:27 20.01.2026

  • 33 Стратегията

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Грехове":

    И съюзниците още не са ясни. Финансовото обезпечаване също.

    Коментиран от #35

    09:27 20.01.2026

  • 34 ккк

    7 4 Отговор
    ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ЧЕРВЕНИТЕ ХЕМЕРОИДИ НА ЕДНО МЯСТО !!!

    Коментиран от #39

    09:29 20.01.2026

  • 35 ккк

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Стратегията":

    Не го мисли !!! Митрофана това чака - питай Копейкин !

    09:31 20.01.2026

  • 36 Гошо

    10 9 Отговор
    Тепърва ще видите истинския Румен Радев. Бъдещият наглец с огледално поведение на Борисов и дори Шиши. Въпрос на време е да покаже истинската си същност .

    Коментиран от #38

    09:32 20.01.2026

  • 37 Тодор

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Нафто":

    Благодаря за комплимента, който ми правиш.

    Ще върна и аз така :)

    Готин, може да е скъпо действие връщането на лева, може да е трудно съгласен съм, но е наложително и трябва да е национална цел
    Не искам държавата ни да е зависима, нито от евро, рубла, долар или нещо друго. Усилията ни трябва да са насочени към връщане на лева, трупане с години на активи /злато, ДКЦ на други държави и т.н,/ които с течение на времето да обезпечат лева и да го направят една от стабилните валути. Така няма да се влияем от изпадащи в рецесия икономики почти до фалит като Франция, Италия, Испания ми девалвацията на еврото, няма да се влияем от налудничавите политики на Тръмп и несигурността на долара, няма да се влияем от инвазиите на Путин и срива на рублата

    Коментиран от #43

    09:32 20.01.2026

  • 38 естествено

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гошо":

    Ще лъсне като прати полицията нагло да млати умнокрасивите протестиращи срещу него.

    09:34 20.01.2026

  • 39 Гошо

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "ккк":

    Пълно е с наивници като вас ,които повярваха на актьора Радев . Това е само да спомена човек завършил военна академия в САЩ, натовски генерал, човек на САЩ, залъгващ хората ,че е проруски,за да спечели симпатиите на българите заради изборите . Изцяло ще бъде за ЕС и НАТО,ще видите.

    Коментиран от #47

    09:34 20.01.2026

  • 40 Асен Василев

    3 2 Отговор
    Категорично отказвам да нося отговорност, че България е без Бюджет, Правителство и Президент! Намерете си друго розово пони.

    09:35 20.01.2026

  • 41 Не, Дърварев, пардон - Каменев!

    6 11 Отговор
    Не, Румен Радев не влиза в битката за България, а влиза в битката срещу Бългаиря! Щом първите кремълски лакеи Руди Гела, дето лепнал на бившата си приятелка гонорея и отявлената руска подлога Копейкин го приветстват, значи всичко е ясно! Румен Радев, този силно примитивен фелдфебел, без грам интелегентност в израза и поведението, вече е доказан лакей на злодея в Кремъл! Само че, селяндурино от Славяново, ти си коварен, двуличен и нагъл измамник! Ти открито се бореше против еврото, против ЕС и членството ни в НАТО, ти си отявлен кремълски агент! Не, няма да спечелиш мнозинство в парламента, а може и въобще да не влезеш! Просто ще последваш съдбата на агент Гоце Първанов и окончателно ще станеш за резил! Само че, мен сън не ме хваща сега да мисля къде ще намериш кортеж за приятелките и роднините на жена ти Деса като тръгнете на обиколка из България? А на бас, че последните книги, които е порчел фатмакън от село Славяново са "Как се каляваше стоманата" и "Павлик Морозов"!

    Коментиран от #49, #55

    09:37 20.01.2026

  • 42 Фен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти и на Кики се радваше. Не се ли умори да те лъжат?

    09:38 20.01.2026

  • 43 Нафто

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Тодор":

    Солидарен съм с теб. Съгласен съм хляб и сол да ям, но да имаме лева.

    09:39 20.01.2026

  • 44 Екстра я

    4 5 Отговор
    Голям майтап ще е в екипа си да вземе мая Манолова, Татяна Дончева, румен Гечев за финансов, непременно, Ченалова.... Не бих се учудила, не е особено интелигентен. Гледайте как ще събере всички оттрепки на едно място!

    Коментиран от #52

    09:39 20.01.2026

  • 46 Питащ

    5 5 Отговор
    Радев в битка за България???? Да бе, да! В битка за негово шкафче и за товариш Путя. Жална и майка на България!

    09:40 20.01.2026

  • 47 провинциалист

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Гошо":

    "залъгващ хората ,че е проруски" - това пък кога? Оплюван, че е проруски - да, но да залъгва хората, че е проруски - кога го е правил?

    09:43 20.01.2026

  • 48 Леонид Решетников

    0 2 Отговор
    Радев може да има забележителна роля за излизането от НАТО и ЕС. Това казва ген. Леонид Решетников, според когото Европейският съюз ще се разпадне, а Ахмед Доган е български патриот.

    На 19 ноември 2016г. в интервю за телевизионния канал Царьград ген.-лейтенант Леонид Решетников, шеф на Института за стратегически изследвания към президента на Русия и дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация, водещ на направлението за България, заяви, че през август т. г., преди издигането на Румен Радев за президент от БСП, е бил информиран лично от Корнелия Нинова за предстоящата номинация. А в хода на разговорите с нея са засегнати и предстоящите лозунги на кампанията на Радев, както и излизането на България от НАТО.

    09:43 20.01.2026

  • 49 Адолф

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Не, Дърварев, пардон - Каменев!":

    Напразно се пънеш. Според теб Банкянския селянин е по интелигентен от Радев. Мнението ти говори недобре за теб.

    Коментиран от #50

    09:44 20.01.2026

  • 50 Пепи

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Адолф":

    Безпочвените обиди са признак на злоба от безсилие.

    09:46 20.01.2026

  • 51 Али Раза

    6 1 Отговор
    Ашколсун на бат Румбата бей, ще помагаме с гласовете си и с каквото можем. Дано оня горе милостивия му даде сила да се справи с тез домузи щото много башибозук навъдиха.

    09:47 20.01.2026

  • 52 Бънди

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Екстра я":

    Ще вземе в екипа си Бойко Борисов и Делян Пеевски. Първия е син Божи според хвалбите си.

    09:48 20.01.2026

  • 54 Ще се ориентираме

    4 1 Отговор
    За Радев ще се ориентираме не по приказките му , а по биографиите и характеристиките на хората около него.

    09:49 20.01.2026

  • 55 Доктор Агопян съм от Карлуково

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Не, Дърварев, пардон - Каменев!":

    Да дойдеш да та хоспитализирам да ти помогнем? А? Постоянни ли са халюцинациите?

    09:50 20.01.2026

  • 58 Анджо

    3 7 Отговор
    Надеждата умира последна, но кой още вярва ,че Кеш БОТАШОВ е надежда. Толкова заблудени овце има още. Лева няма да се върне поне близките 50 години и защо ни е лева при положение че само в бг се ползва.

    Коментиран от #60, #64

    09:53 20.01.2026

  • 60 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Анджо":

    "защо ни е лева при положение че само в бг се ползва" - такава логика може да има само някой, който не знае за какво му е жена, при положение, че може и с мъж.

    09:59 20.01.2026

  • 61 Анго

    5 0 Отговор
    Най после се появи един високо интелигентен човек Р. Радев. Дано бъде номер 1 в държавата и да я изведе от батака в който я набута Борисов.

    10:00 20.01.2026

  • 62 Българската Коледа

    5 0 Отговор
    Браво на президента Радев!
    Пълна подкрепа!
    Всичките прасета на мезета!

    10:01 20.01.2026

  • 64 Бензино

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Анджо":

    Да, на село върви само лева, но в Европа се приема навсякъде.

    10:04 20.01.2026

  • 65 Объркано Атлантиче

    4 0 Отговор
    За обикновения българин има само един начин да познае, дали Радев е проект на статуквото/посолствата - и това е постоянната медийна изява. Не какво говори, а колко време е публично представян. Ако Радев е проект на посолствата, то от сутрин до вечер медиите ще ни занимават с него, ако е чисто български проект, ще го споменават мимоходом..

    10:05 20.01.2026

  • 67 Нищо подобно!

    1 5 Отговор
    Радев влиза в битката срещу България! Девет години това е правил! КОЙ каза, че Крим е руски? КОЙ излъга селяндурина от Славяноов, че ше спечели мнозинство в парламента и че ще управлява? Копринката и Копейкин ли? Не, българският народ няма да тръгне с пРезидента на Решетников към Евразия, той вече е избрал своя път към Европа и цивилизования свят! А Радев да хваща за ръчичка Деса и да се измитат от държавата ни , Кремъл и без това ги чака с нетърпение!

    Коментиран от #68

    10:07 20.01.2026

  • 68 Оня с катъра

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Нищо подобно!":

    Дай едно доказателство за битка срещу Б-я на Радев.

    10:10 20.01.2026

  • 69 61 - е заблуден

    0 1 Отговор
    Много си зле бе, брато! Че нали точно с помощта и съдейстнвието на Румен Радев Тиквата от Банкя и СИКаджийски престъпник от подземния свят натика България в калта, в мизерията и чудовищната корупция, непозната в нито една държава по света! Дори и в Борунди! Нали по предварителна уговорка между двамата престъпникът от СИК предложи за ГЕРБерастки президент посмъртно неизбираемата, грозна и антипатична плевенска стругарка Цецка Цачевата, за да спечели фатмакът от село Славяново, подкрепен най-вече от Путиновия пратеник генерал Решетников!

    10:14 20.01.2026

  • 70 Тони

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов е огледало на осемдесет процентовите диагностицирани от Иво Христов.
    Румен Радев е огледало на сто процента от интелигентните българи.

    10:17 20.01.2026

  • 71 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Биткя за България? НЕ! Битката е за собственото му его, за жаждата за власт и отмъщение, за това което са му заповядали господарите му.

    10:20 20.01.2026

  • 72 68 - и Решетинков теляк

    1 0 Отговор
    Доказателствата са безброй, толкова много са! "Крим е руски, какъв де е"? Отказ да се помага на Украйна, вероломно нападната от новмия Хитлер и масов убиец - злодея Путин, референдуми против еврото, грозни приказки и намеци против НАТО, открита симпания към злодея в Кремъл и слугинско поведение към Кремъл! Абе, 68 -и, я си стой на магарето и гледай да ни паднеш! Най-голямото доказателство е "БотаШ" - чутовно национално предателство! Само че, 68 -и съселянин от Славяново, кажи на твоя "фаворит", че заради "Боташ" все някога ще гледа небето през решетки! Че "Турски поток", огромното престъпление и национално предателство на Тиквата от Боанкя и на слугинята му Минзухарка, пардон - Теменужка, е детска игра в сравнение с "Боташ"! Я по-добре качи и Радев на магарето при теб и хващайте пътя за Москва! В България нямате място!

    Коментиран от #75

    10:22 20.01.2026

  • 73 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И тоя до 800 дни":

    Тоя ще ни "оправи" по-бързо.

    10:25 20.01.2026

  • 74 Гандалф

    0 0 Отговор
    Всички политици и подържащите ги олигарси за тях...се борят с мафията и корупцията...президента на думи също...един друг се обиждат на мафия, крадци и т.н...все едно да се борят със себе си...съидинението прави силата...купуването и продаването на гласове е престъпление...отдавна загуибиха силата си...защото всички политици правят точно обратното...единствено когато са в опозиция се сещат за тях и българския народ...демек нищо ново под слънцето..

    10:27 20.01.2026

  • 75 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "68 - и Решетинков теляк":

    Не пробутвай пропагандата като доказателства!

    10:29 20.01.2026