Румен Радев сложи край на деветгодишното си присъствие на „Дондуков“ 2 и направи крачката, за която се говореше от месеци – влиза в активната политика. Оставката му не е изненадваща, но е знакова. Тя идва в момент на силно обществено напрежение, масови протести и натрупана енергия за промяна, която търси своя политически израз.
Президентът ясно очерта враговете си – мафията, олигарсите във властта и корупционерите, включително онези, които вече са магнитно санкционирани от западни държави. Това е директен сблъсък със статуквото и недвусмислен сигнал, че бъдещият му политически проект ще се позиционира като антисистемен и протестен. Радев не говори просто за участие в избори, а за битка – морална, институционална и политическа. Радев напуска президентството и влиза в битка за България.
Силно личен момент в речта му беше благодарността към съпругата му за подкрепата през двата президентски мандата. Този жест добави човешко измерение към политическия акт и подчерта цената на дългия престой във властта.
Девет години по-късно Радев излиза от ролята на арбитър и влиза в ролята на играч.
Протестите се превърнаха в катализатор. Те дадоха увереност, че има обществена маса, готова да последва нова партия или движение. Именно тази енергия президентът се опитва да канализира, преди тя да се разпилее или да бъде овладяна от други формации.
Историческият момент е и институционален. За първи път жена става президент на България – Илияна Йотова поема поста като държавен глава и ще назначи служебен кабинет.
Това отваря нова страница не само в политиката, но и в символиката на властта.
Ролята на Йотова ще бъде ключова – тя трябва да гарантира стабилност в преходен и изключително напрегнат период.
Пред Радев обаче стоят тежки въпроси. С кого ще тръгне, каква партия ще създаде, кои лица ще го представляват и дали антикорупционният заряд ще се превърне в работеща програма.
Битката с мафията звучи силно, но изисква структура, съюзници и ясна визия.
Едно е сигурно – Румен Радев вече не е президент над политиката. Той е част от нея. И този ход пренарежда цялото политическо поле.
1 Българин
Коментиран от #19
09:06 20.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #18, #42
09:06 20.01.2026
3 Голия
Коментиран от #5
09:07 20.01.2026
4 Кирил
09:08 20.01.2026
5 Путин
До коментар #3 от "Голия":Всичко по план, браво моето момче...
09:09 20.01.2026
6 Помнещ
Коментиран от #22
09:09 20.01.2026
7 Вуте
Коментиран от #27
09:09 20.01.2026
8 И тоя до 800 дни
Коментиран от #73
09:10 20.01.2026
9 провинциалист
09:11 20.01.2026
10 чичо боташ
09:11 20.01.2026
11 Слагай вазелина и бъди чист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":и да не забравиш да му плащаш сметките от 1 000 000лв. на ден за Боташ.
Коментиран от #31, #45
09:12 20.01.2026
12 Тя която...
09:12 20.01.2026
13 Докато
09:13 20.01.2026
14 Дедо
09:13 20.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Грехове
Коментиран от #33
09:16 20.01.2026
17 Пиниза
09:18 20.01.2026
18 Тодор
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Това е моят президент.Гордея се с него." /Последния софиянец/
Ти хубаво се гордееш с него, но понеже имаш много коментари, че си против еврото, да ти напомня един цитат от президента от новогодишната му реч:
"Еврото е последния жалон в евроинтеграцията на България"
Това го пиша, както за теб така и за всички, които мислят да гласуват за Радев на изборите. Радев е за еврото !!! Запомнете го. Той няма да направи нищо да се върне лева.
При желание едно правителство може да изкара България от ЕРМ2 /банковия съюз/, което респективно ще значи връщане на лева и пак ще сме в ЕС, както бяхме до 2025г.
Коментиран от #23, #24, #30
09:18 20.01.2026
19 Нормален
До коментар #1 от "Българин":Фантазьор
09:20 20.01.2026
20 х ехе
09:21 20.01.2026
21 Реалист
Коментиран от #29
09:21 20.01.2026
22 Тодор
До коментар #6 от "Помнещ":За прошката където е поискал не му вярвай.
Всичките му думи и изявления се мислят дни наред как да изглеждат, че да са добре пред обществото.
Радев избягва конкретиката на сериозните въпроси, за да не го намрази една или друга част от обществото. Целта му е единствено да привлече повече избиратели нищо друго
09:22 20.01.2026
23 хе хе
До коментар #18 от "Тодор":Радев е за рублата. Него лева не го интересува.
09:22 20.01.2026
24 Нафто
До коментар #18 от "Тодор":Готин, връщането на лева е възможно, но е твърде скъпо и трудно действие.
Коментиран от #37
09:23 20.01.2026
25 Суперландия
09:23 20.01.2026
26 Ура,,Ура
09:24 20.01.2026
27 Кирил
До коментар #7 от "Вуте":Силно се надявам да си прав!
09:24 20.01.2026
28 ТОП
Стига тиквенопрасешка тирания!
09:26 20.01.2026
29 Хайрсъзина
До коментар #21 от "Реалист":Да бе, фелдфебела мафиот Б.Борисов е много полезен.
09:26 20.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Питане
До коментар #11 от "Слагай вазелина и бъди чист":Не знаеш ли ?
Комунистите и фурнаджийбските лопати са освободени от това плащане.
09:27 20.01.2026
32 Гориил
09:27 20.01.2026
33 Стратегията
До коментар #16 от "Грехове":И съюзниците още не са ясни. Финансовото обезпечаване също.
Коментиран от #35
09:27 20.01.2026
34 ккк
Коментиран от #39
09:29 20.01.2026
35 ккк
До коментар #33 от "Стратегията":Не го мисли !!! Митрофана това чака - питай Копейкин !
09:31 20.01.2026
36 Гошо
Коментиран от #38
09:32 20.01.2026
37 Тодор
До коментар #24 от "Нафто":Благодаря за комплимента, който ми правиш.
Ще върна и аз така :)
Готин, може да е скъпо действие връщането на лева, може да е трудно съгласен съм, но е наложително и трябва да е национална цел
Не искам държавата ни да е зависима, нито от евро, рубла, долар или нещо друго. Усилията ни трябва да са насочени към връщане на лева, трупане с години на активи /злато, ДКЦ на други държави и т.н,/ които с течение на времето да обезпечат лева и да го направят една от стабилните валути. Така няма да се влияем от изпадащи в рецесия икономики почти до фалит като Франция, Италия, Испания ми девалвацията на еврото, няма да се влияем от налудничавите политики на Тръмп и несигурността на долара, няма да се влияем от инвазиите на Путин и срива на рублата
Коментиран от #43
09:32 20.01.2026
38 естествено
До коментар #36 от "Гошо":Ще лъсне като прати полицията нагло да млати умнокрасивите протестиращи срещу него.
09:34 20.01.2026
39 Гошо
До коментар #34 от "ккк":Пълно е с наивници като вас ,които повярваха на актьора Радев . Това е само да спомена човек завършил военна академия в САЩ, натовски генерал, човек на САЩ, залъгващ хората ,че е проруски,за да спечели симпатиите на българите заради изборите . Изцяло ще бъде за ЕС и НАТО,ще видите.
Коментиран от #47
09:34 20.01.2026
40 Асен Василев
09:35 20.01.2026
41 Не, Дърварев, пардон - Каменев!
Коментиран от #49, #55
09:37 20.01.2026
42 Фен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти и на Кики се радваше. Не се ли умори да те лъжат?
09:38 20.01.2026
43 Нафто
До коментар #37 от "Тодор":Солидарен съм с теб. Съгласен съм хляб и сол да ям, но да имаме лева.
09:39 20.01.2026
44 Екстра я
Коментиран от #52
09:39 20.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Питащ
09:40 20.01.2026
47 провинциалист
До коментар #39 от "Гошо":"залъгващ хората ,че е проруски" - това пък кога? Оплюван, че е проруски - да, но да залъгва хората, че е проруски - кога го е правил?
09:43 20.01.2026
48 Леонид Решетников
На 19 ноември 2016г. в интервю за телевизионния канал Царьград ген.-лейтенант Леонид Решетников, шеф на Института за стратегически изследвания към президента на Русия и дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация, водещ на направлението за България, заяви, че през август т. г., преди издигането на Румен Радев за президент от БСП, е бил информиран лично от Корнелия Нинова за предстоящата номинация. А в хода на разговорите с нея са засегнати и предстоящите лозунги на кампанията на Радев, както и излизането на България от НАТО.
09:43 20.01.2026
49 Адолф
До коментар #41 от "Не, Дърварев, пардон - Каменев!":Напразно се пънеш. Според теб Банкянския селянин е по интелигентен от Радев. Мнението ти говори недобре за теб.
Коментиран от #50
09:44 20.01.2026
50 Пепи
До коментар #49 от "Адолф":Безпочвените обиди са признак на злоба от безсилие.
09:46 20.01.2026
51 Али Раза
09:47 20.01.2026
52 Бънди
До коментар #44 от "Екстра я":Ще вземе в екипа си Бойко Борисов и Делян Пеевски. Първия е син Божи според хвалбите си.
09:48 20.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ще се ориентираме
09:49 20.01.2026
55 Доктор Агопян съм от Карлуково
До коментар #41 от "Не, Дърварев, пардон - Каменев!":Да дойдеш да та хоспитализирам да ти помогнем? А? Постоянни ли са халюцинациите?
09:50 20.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анджо
Коментиран от #60, #64
09:53 20.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 провинциалист
До коментар #58 от "Анджо":"защо ни е лева при положение че само в бг се ползва" - такава логика може да има само някой, който не знае за какво му е жена, при положение, че може и с мъж.
09:59 20.01.2026
61 Анго
10:00 20.01.2026
62 Българската Коледа
Пълна подкрепа!
Всичките прасета на мезета!
10:01 20.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Бензино
До коментар #58 от "Анджо":Да, на село върви само лева, но в Европа се приема навсякъде.
10:04 20.01.2026
65 Объркано Атлантиче
10:05 20.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Нищо подобно!
Коментиран от #68
10:07 20.01.2026
68 Оня с катъра
До коментар #67 от "Нищо подобно!":Дай едно доказателство за битка срещу Б-я на Радев.
10:10 20.01.2026
69 61 - е заблуден
10:14 20.01.2026
70 Тони
Румен Радев е огледало на сто процента от интелигентните българи.
10:17 20.01.2026
71 Абсурдистан
10:20 20.01.2026
72 68 - и Решетинков теляк
Коментиран от #75
10:22 20.01.2026
73 Ти да видиш
До коментар #8 от "И тоя до 800 дни":Тоя ще ни "оправи" по-бързо.
10:25 20.01.2026
74 Гандалф
10:27 20.01.2026
75 провинциалист
До коментар #72 от "68 - и Решетинков теляк":Не пробутвай пропагандата като доказателства!
10:29 20.01.2026