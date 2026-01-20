Новини
Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а разговори за „Нов СТАРТ" със САЩ няма

20 Януари, 2026 14:53

Руският външен министър отхвърли твърденията за руски амбиции към острова и предупреди за застой в диалога за ядреното разоръжаване

Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а разговори за „Нов СТАРТ“ със САЩ няма - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Гренландия не може да бъде разглеждана като естествена част от Дания и че темата за бившите колониални територии става все по-остра. Изявлението му бе направено на пресконференция в Москва и идва на фона на нарастващо напрежение между Съединените щати и Европа по въпроса за бъдещето на арктическия остров, предава БТА.

Американският президент Доналд Тръмп нееднократно е заявявал, че иска пълен контрол над Гренландия по съображения, свързани с националната сигурност. В събота той обяви и мита върху вноса от европейски държави, които се противопоставят на евентуално американско поемане на контрол над автономната датска територия.

Москва реагира с удовлетворение на задълбочаващото се разделение между САЩ и европейските им съюзници, но отхвърли категорично твърденията на Тръмп, че Русия или Китай имат намерение да установят контрол над Гренландия. Лавров подчерта, че подобни планове не съществуват и че това е добре известно във Вашингтон.

Руският външен министър определи Гренландия като наследство от колониалната епоха, припомняйки, че островът е бил под норвежко и датско управление, преди да получи статут на асоциирана територия през XX век. Според него фактът, че местното население днес се чувства комфортно, не променя историческия контекст.

Лавров направи и паралел с Крим, като заяви, че полуостровът е не по-малко важен за сигурността на Русия, отколкото Гренландия – за Съединените щати. Той призова ситуацията да бъде разглеждана през призмата на събитията в Украйна след смяната на властта и проведения референдум в Крим.

В същото време Лавров съобщи, че Русия и САЩ в момента не водят конкретни разговори относно предстоящото изтичане на договора за контрол на ядреното въоръжение „Нов СТАРТ“. Споразумението, което е последното действащо между двете най-големи ядрени сили в света и ограничава броя на ядрените бойни глави, изтича на 5 февруари.

По думите му руският президент Владимир Путин е предложил Москва доброволно да продължи да спазва условията на договора и след изтичането му, ако Съединените щати направят същото. До момента обаче Русия не е получила официален отговор от Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че би желал Китай да бъде включен във всяко бъдещо споразумение за стратегическа стабилност - идея, която Пекин отхвърля. Лавров отбеляза, че Москва разбира позицията на Китай, тъй като китайският ядрен арсенал е значително по-малък от този на Русия и САЩ.

„Американците говорят за нови преговори за стратегическата стабилност, споменавайки Китай, но това се случва единствено публично - чрез изявления пред медиите. Никакви реални експертни контакти по тази тема между двете страни не са провеждани“, подчерта руският външен министър.

Междувременно европейските държави предупредиха, че обявените от Тръмп мита могат да нарушат търговското споразумение между ЕС и САЩ, сключено миналата година. Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят възможни ответни мерки на извънредна среща в Брюксел.


  • 1 Лудия козел

    6 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:51 20.01.2026

  • 2 Лудия козел

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10

    14:52 20.01.2026

  • 3 Лудия козел

    7 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #8

    14:52 20.01.2026

  • 4 Инж1

    5 10 Отговор
    Украйна НЕ е естествена част от РФ!!!!

    Коментиран от #22

    14:52 20.01.2026

  • 5 Абе какво ги

    4 8 Отговор
    Публикувате тези престъпници и малоумници. Стига сте им давали трибуна на хора от които нищо и нищо не трябва да зависи

    14:53 20.01.2026

  • 6 хаха🤣

    3 7 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали..🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #18

    14:54 20.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    6 1 Отговор
    Лавров приветства щат номер 51

    14:54 20.01.2026

  • 8 Руския пенис

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Подскача ли още в задния ти двор?

    Коментиран от #11

    14:54 20.01.2026

  • 9 Виждали сме

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха🤣":

    Но поне не драска простотии в сайтовете като теб

    14:56 20.01.2026

  • 10 Ха-ха

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #26

    14:56 20.01.2026

  • 11 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руския пенис":

    И от щат 51 ,САЩ се приближават към щат 52,-Канада.

    14:56 20.01.2026

  • 12 честен ционист

    5 1 Отговор
    Дания може да запази Гренландия само ако стане част от составе РФ.

    14:56 20.01.2026

  • 13 Хаха

    2 3 Отговор
    Лаврата изплува от нафталина.

    14:56 20.01.2026

  • 14 Опа

    3 6 Отговор
    Калининград и Крим също не са естествена част от Русия и руснаците скоро ще го разберат.

    Коментиран от #20, #23

    14:57 20.01.2026

  • 15 Ефектът на бумерангът

    5 0 Отговор
    Русия и САЩ започнаха яко да се гаврят с Европа

    Коментиран от #29

    14:57 20.01.2026

  • 16 си дзън

    1 2 Отговор
    Няма СТАРТ, защото Краснов няма да нападне Путин, който го командва.

    14:58 20.01.2026

  • 17 Вартан

    1 4 Отговор
    Украйна не е естествена част от Русия, кон от Армения със сменено име.

    14:58 20.01.2026

  • 18 Кобилица сме

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хаха🤣":

    милата ти мама

    14:59 20.01.2026

  • 19 Българин

    1 3 Отговор
    Конят е скъсал синджира.

    14:59 20.01.2026

  • 20 Немец

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Какъв Калининград. Кьонигсберг стара немска територия, както и Крим, който е на готите.

    15:00 20.01.2026

  • 21 Пепа

    1 2 Отговор
    Прилича ми този отблизо на някакъв ….питек, вид маймунс от най-ранните

    15:01 20.01.2026

  • 22 Историк

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Инж1":

    Разбира се, че не. А и няма как, защото Украйна е много по-стара държава от Русия. Когато е имало Украйна, Русия не е съществувала. България е също много по-стара държава от Русия.

    Коментиран от #27

    15:01 20.01.2026

  • 23 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Подшушваш ни за новия контранаступ на ВСУ?:)))

    15:02 20.01.2026

  • 24 Българин

    2 1 Отговор
    Светът се връща към нормалността и естествеността. Тръмп е напълно прав! Защо Дания трябва да притежава такива обширни земи, заради една лодка о тпреди 500 години. Всеки може да има това, което може да охранява! Ако не си готов да победиш враговете си, за да запазиш земите си, значи те не са твои. Така че, да се направи една война Дания срещу США и който победи, да си вземе печалбата!

    15:03 20.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Юрий Подоляка

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    Според известния руски про-путински блогер 415 000 са само убитите руснаци, което се потвърждава нагледно от факта, че по паметните плочи на 1 убит в Афганистан се падат по 50 в Украйна.

    Замисли се, опорка.

    15:05 20.01.2026

  • 27 черния

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Ми като по стара, значи по-скоро ще умре! Ако може да отбранява териториите си, нека съществува тая окраина. А ако Русия е унищожи, значи просто и е дошло времето!
    На себе си да се сърдят, че са слабаци! Светът не е зоопарк, дето ще хранят всички. Който има сили, нека съществува, а като са нефелни, никой няма ползва от тяхно съществуване!

    15:06 20.01.2026

  • 28 Евродебил

    1 0 Отговор
    Точно вчера казвах че Лавров не се е изказал и ето, че и той пусна фитил на бай Дончо,а на него малко му трябва.За ЕСССР на зле отиват нещата.

    15:06 20.01.2026

  • 29 САЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ефектът на бумерангът":

    се гаври най-много и основно с Русия. Особено последните месеци ги направи руснаците тотални смешници, като им отне влиянието в целия регион. Не стига че Русия имаше само 4-5 съюзника в света, САЩ си извърши операциите точно там. Но най-унизителното за Русия, е че не може да направи нищо, освен да се примири с това.

    😆

    15:08 20.01.2026

