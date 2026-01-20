Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а разговори за „Нов СТАРТ“ със САЩ няма

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Гренландия не може да бъде разглеждана като естествена част от Дания и че темата за бившите колониални територии става все по-остра. Изявлението му бе направено на пресконференция в Москва и идва на фона на нарастващо напрежение между Съединените щати и Европа по въпроса за бъдещето на арктическия остров, предава БТА.
Американският президент Доналд Тръмп нееднократно е заявявал, че иска пълен контрол над Гренландия по съображения, свързани с националната сигурност. В събота той обяви и мита върху вноса от европейски държави, които се противопоставят на евентуално американско поемане на контрол над автономната датска територия.
Москва реагира с удовлетворение на задълбочаващото се разделение между САЩ и европейските им съюзници, но отхвърли категорично твърденията на Тръмп, че Русия или Китай имат намерение да установят контрол над Гренландия. Лавров подчерта, че подобни планове не съществуват и че това е добре известно във Вашингтон.
Руският външен министър определи Гренландия като наследство от колониалната епоха, припомняйки, че островът е бил под норвежко и датско управление, преди да получи статут на асоциирана територия през XX век. Според него фактът, че местното население днес се чувства комфортно, не променя историческия контекст.
Лавров направи и паралел с Крим, като заяви, че полуостровът е не по-малко важен за сигурността на Русия, отколкото Гренландия – за Съединените щати. Той призова ситуацията да бъде разглеждана през призмата на събитията в Украйна след смяната на властта и проведения референдум в Крим.
В същото време Лавров съобщи, че Русия и САЩ в момента не водят конкретни разговори относно предстоящото изтичане на договора за контрол на ядреното въоръжение „Нов СТАРТ“. Споразумението, което е последното действащо между двете най-големи ядрени сили в света и ограничава броя на ядрените бойни глави, изтича на 5 февруари.
По думите му руският президент Владимир Путин е предложил Москва доброволно да продължи да спазва условията на договора и след изтичането му, ако Съединените щати направят същото. До момента обаче Русия не е получила официален отговор от Вашингтон.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че би желал Китай да бъде включен във всяко бъдещо споразумение за стратегическа стабилност - идея, която Пекин отхвърля. Лавров отбеляза, че Москва разбира позицията на Китай, тъй като китайският ядрен арсенал е значително по-малък от този на Русия и САЩ.
„Американците говорят за нови преговори за стратегическата стабилност, споменавайки Китай, но това се случва единствено публично - чрез изявления пред медиите. Никакви реални експертни контакти по тази тема между двете страни не са провеждани“, подчерта руският външен министър.
Междувременно европейските държави предупредиха, че обявените от Тръмп мита могат да нарушат търговското споразумение между ЕС и САЩ, сключено миналата година. Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят възможни ответни мерки на извънредна среща в Брюксел.
