Яна Титова: Най-големият ми провал се оказа най-хубавото нещо в живота ми

Яна Титова: Най-големият ми провал се оказа най-хубавото нещо в живота ми

21 Януари, 2026 12:15

  • яна титова-
  • алекс сърчаджиева-
  • брънч за начинаещи-
  • мечта

Отказала се от оперното пеене, днес Титова е успешен кино режисьор

Яна Титова: Най-големият ми провал се оказа най-хубавото нещо в живота ми - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато била в 12-и клас, на Яна Титова ѝ откриват възли на гласните струни и така тя е принудена да се откаже от оперното пеене – мечта, за която се подготвяла още от 4-годишна възраст. Това обаче за нея се оказало най-хубавото нещо в живота ѝ. Признанието режисьорката прави пред „България Днес“.

Днес Яна Титова, заедно с актрисата Алекс Сърчаджиева, обикаля страната и се среща с ученици, за да им покаже, че именно провалите в живота ни изграждат като хора. Инициативата е част от Националната социална кампания „Топ форма за начинаещи“, вдъхновена от новата ѝ комедия „Брънч за начинаещи“.

„Заедно с Алекс се срещаме с деца в над 20 български града и се опитваме да разрушим заблудата, че е възможно човек винаги да е в топ форма. Разказваме им какви провали и успехи се крият зад планираните, полираните черупки на перфектния публичен имидж. Не успехите, а именно провалите са част от пътя на всеки човек и никой няма готов модел за щастие“, споделя Яна Титова.

Социалната кампания стартира в края на декември като подготовка за премиерата на филма „Брънч за начинаещи“, която е планирана за 13 февруари. Това е първата комедия, режисирана от Титова.

Съпругата на актьора Алекс Алексиев разкрива още, че филмът ще има гала прожекция на 9 февруари в зала 1 на НДК, за да могат да присъстват всички гости. Четири дни по-късно лентата ще тръгне по кината в цялата страна.

За актьорския състав режисьорката споделя, че е търсила актьори, които и в реалния живот са приятели – като Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов, Орлин Павлов и Валентина Караколева, за да бъде химията между тях на екрана също толкова автентична, колкото и в живота.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 3 Отговор
    Яна!

    12:17 21.01.2026

  • 2 Сила

    3 1 Отговор
    Пишман ентелектоалци , от Филибето ....поредата тъкачка - многомашинничка на трите стана на посредствеността , халтурата и провинциалната амбиция ....нестихващата к несткращс

    Коментиран от #3

    12:23 21.01.2026

  • 3 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Пардон ....Нестихващата и несекващата провинциална амбиция в БГ то ...

    12:26 21.01.2026

  • 4 кифла пълнежова: Титова открива че

    8 1 Отговор
    е принудена да се откаже от редовно свирене на флейта

    Коментиран от #5

    12:27 21.01.2026

  • 5 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "кифла пълнежова: Титова открива че":

    Защо няма възможност за коментари на предходната статия ...защо ли , защо Оля , защо ....?!?

    12:28 21.01.2026

  • 6 Винкело

    5 1 Отговор
    Ей таквоз нещо не бех чувал - предварителна обиколка по градове и паланки за подготовка на истинската обиколка с филма. Кой плаща бе? Път, хотели, манджа, наеми... Че и втори път. А я го гледат 1000 човека със стринките, я не.

    12:31 21.01.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор
    Някои хора сами са си виновни!

    12:50 21.01.2026