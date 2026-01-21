Новини
Тръмп кани Радев в Съвета за мир

21 Януари, 2026 13:30

Президентът на САЩ изпрати лично писмо до българския държавен глава в оставка

Тръмп кани Радев в Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил лично писмо до Румен Радев, с което кани България да се присъедини към страните-основателки на новосъздадения Съвет за мир – международна организация, инициирана от самия Тръмп, пише "Телеграф".

В писмото американският лидер отправя и конкретна покана Румен Радев лично да представлява България в бъдещия Съвет – знак за доверие и признание към българския държавен глава в оставка и дипломацията на страната ни.

Новият Съвет за мир има амбициозната цел да насърчи международното сътрудничество и дипломатическите усилия за прекратяване на военни конфликти, с фокус върху Газа, но и други горещи точки по света.

В отговора си до Доналд Тръмп президентът в оставка Радев подчертава значението на мирните инициативи на американския президент и изразява надежда, че зaлогът върху дипломацията ще доведе до устойчиви решения и деескалация на конфликтите.

Радев откроява и още един важен детайл – назначаването на български дипломат за Върховен представител за Газа в рамките на Съвета за мир, което според него е ясно признание за ролята и експертизата на българската дипломация.

В писмото си Радев не подминава и напрегнатата вътрешнополитическа обстановка в България – масовите протести, оставките в управлението и необходимостта от възстановяване на диалога между институциите и гражданите.

Радев заявява, че работи за оздравяване на държавността, укрепване на върховенството на закона и стабилизиране на институциите, като изразява увереност, че в близко бъдеще страната ни ще има устойчива политическа среда.

В заключение Румен Радев подчертава, че България е готова да задълбочи стратегическото си партньорство със САЩ и да допринесе активно към глобалните усилия за мир и сигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    3 18 Отговор
    И той като зетя на Тръмп!

    13:31 21.01.2026

  • 2 дони съчмата

    8 16 Отговор
    е артист циркаджия

    13:32 21.01.2026

  • 3 БоюЦиганина

    29 4 Отговор
    Лошо ми е! Ще скъсам менискус!

    Коментиран от #12

    13:32 21.01.2026

  • 4 Гошо

    32 1 Отговор
    Аааа....ПП-тата ще се разсърдят! Немой така!

    Коментиран от #24

    13:32 21.01.2026

  • 5 Перо

    10 12 Отговор
    Има ли президент, който да не е поканен?

    Коментиран от #13, #14

    13:33 21.01.2026

  • 6 Ха ха

    5 13 Отговор
    Ха ха Другарят Радев има друга задача партия трябва да се прави избори идват няма време

    13:33 21.01.2026

  • 7 Време е

    23 4 Отговор
    за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    13:34 21.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    И СИГУРНО Е ПРАТИЛ поЗДРАВИ НА ШИШИ?

    13:34 21.01.2026

  • 9 Демек

    6 13 Отговор
    Тръмп иска да направи Радев своя марионетка.

    Коментиран от #16

    13:34 21.01.2026

  • 10 Американския агент Р.Р

    6 9 Отговор
    Се задейства нека хората да не си мислят че нещо ще се подобри от избора на Р.р и той е като царя и Б.Б все нашите хора са по върховете на властта за съжаление България е свършена

    13:34 21.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    ппдб, герб, дпс, итн и бспп заминаха в коша. Паветните могат да си правят сепуко.

    13:34 21.01.2026

  • 12 Пpacил Пеев

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "БоюЦиганина":

    И на мен ми е лошо! Заминавам за Дубай на лечение.

    13:35 21.01.2026

  • 13 Има

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    разбира се, например една полска Дуда !

    13:35 21.01.2026

  • 14 като питаш да ти кажа

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Ами има, нашия вече не е президент.

    Коментиран от #21

    13:35 21.01.2026

  • 15 Удри

    3 15 Отговор
    Бойко и Делян показаха, че няма да са послушни изпълнители на волята на американския президент. Затова Тръмп се обръща към зеления чорап.

    Коментиран от #22

    13:35 21.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това е новият

    13 0 Отговор
    български лидер. С визия и възможности да ръководи. Какво ще опонират еврогейските манипулатори на този факт. Може би като зеленски който изтъкна че Радев е руско протеже защото на него не му е добре. Искрено се надявам да спре помощта която последното правителство тайно без знанието на българските граждани отпусна на Украйна за да бъдат откраднати тези средства от техните ,,ръководители ,,.

    13:36 21.01.2026

  • 18 мдаа

    9 1 Отговор
    Тръмп посочва следващия премиер на България. Очаквайте в следващите дни в България да пристигне американски посланик, а в САЩ да приемат български. Всички биткойни на управлявалите досега ще бъдат занулени по криптосметките им, а официалните им сметки ще бъдат блокирани. Списъкът Магнитски ще бъде допълнен с имената на значителен брой български политици. Затова се налагаше спешна промяна на Изборния кодекс в отчаян опит скенерите да спасят положението. Затегнете коланите, ще има турбуленции.

    Коментиран от #25

    13:36 21.01.2026

  • 19 НАЙ ДОСТОЙНИЯ ЧОВЕК

    13 2 Отговор
    В ДЪРЖАВАТА ЩЕ БЪДЕ КАНЕН И ПРИЕТ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ , НЕ КАТО И@РОДИТЕ ОТ ГЕРБ И ДЪПЪСЪ , КОИТО СЪСИПАХА БЪЛГАРИЯ !!! СЛЕДВА АРЕСТ , СЪД И ПРИСЪДИ , ДА СЕ ЗНАЕ !!!!

    13:36 21.01.2026

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Е те сега Банкянския скъса и двата менискуса....сигурен съм че е позеленял от яд, че Тръмп не покани него и се тръшка на умрело у зайчарнико.....

    13:37 21.01.2026

  • 21 То и Хаяшите уж е в оставка

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "като питаш да ти кажа":

    Президент е. Не е освободен от длъжност в полза на Йотова.

    13:37 21.01.2026

  • 22 Време е

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Удри":

    за Алтернатива за България !

    13:37 21.01.2026

  • 23 Коста

    4 3 Отговор
    Влизай в съвета Радев. Искам да си купя къща във Венецуела. Там жените са много готени. В краен случай Грийнландия. Само откъде ще взрмеш 1 млрд долари не знам

    Коментиран от #30

    13:38 21.01.2026

  • 24 Пешо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Ей ся Насето Атанасов ще ревне :
    Ама как така Г-н Тръмп...?!
    Та Той Радев е Руски Агент на Путин...?!?!

    13:38 21.01.2026

  • 25 Барече,

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "мдаа":

    ти ли си това?

    13:39 21.01.2026

  • 26 Путин

    1 3 Отговор
    Аз им заповядах и на двамата: "Копейки от всички страни, обединявайте се"! Че напоследък започна да ми става все по-тегаво.

    13:39 21.01.2026

  • 27 Учуден

    3 0 Отговор
    Бостана защо не е поканен? Нали се хвалеше колко големи приятели са с фамилия Тръмп.

    13:39 21.01.2026

  • 28 ужас

    1 1 Отговор
    мокрите сънища започнаха..

    13:40 21.01.2026

  • 29 Централен балканец

    3 1 Отговор
    Ей, и ние да имаме един нормален вожд. Браво на генерала!

    13:40 21.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Бойко шлиферс се преръпна че не са поканили него

    13:40 21.01.2026

  • 32 Ал Бънди

    1 3 Отговор
    Днес... за последен път... се обръщам към вас... в ролята си на разединител на нацията. Събирам всички фуражки... фигуранти.... фурнаджийски лопати... и ДС-безкомпромисни ченгета... в бъдещия си политически проект. Бареков и Доган вече обявиха подкрепа за мен. Всеки с диплома 3,00 от минимум спортно училище или екип камуфлажни дрехи, с които е колил пpaсе за последната Коледа, е добре дошъл при мен. Нека да направим България една по-добра държава за нас и нашите деца.

    13:41 21.01.2026

  • 33 ха ха

    1 1 Отговор
    За ко ле?

    13:41 21.01.2026

  • 34 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ех Коце!":

    Съм. Не Коце. Всички сме Никои. Ти къв си? Аз казвам кво искам пък който ме чуе... Здраве да е

    13:43 21.01.2026

  • 35 Чичо Румен с голямата лопата

    4 0 Отговор
    Че се рие кочината с помощта на лудия Тръмпоч!

    13:43 21.01.2026

  • 36 мдаааа

    0 0 Отговор
    Путинистите се събират ...

    13:45 21.01.2026

  • 37 Един друг

    0 1 Отговор
    Рекламата е хубаво нещо, но трябва да бъде истинска. Защо не пишете, че членство в този тръмпов съвет струва 1 милиард долара. Нашия зелен чорап откъде ще ги намери, като тепърва влиза в политиката. Само двама имат и могат да му дадат на заем - Пеевски и Борисов.

    13:45 21.01.2026

