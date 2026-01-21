Тръмп кани Радев в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил лично писмо до Румен Радев, с което кани България да се присъедини към страните-основателки на новосъздадения Съвет за мир – международна организация, инициирана от самия Тръмп, пише "Телеграф".

В писмото американският лидер отправя и конкретна покана Румен Радев лично да представлява България в бъдещия Съвет – знак за доверие и признание към българския държавен глава в оставка и дипломацията на страната ни.

Новият Съвет за мир има амбициозната цел да насърчи международното сътрудничество и дипломатическите усилия за прекратяване на военни конфликти, с фокус върху Газа, но и други горещи точки по света.

В отговора си до Доналд Тръмп президентът в оставка Радев подчертава значението на мирните инициативи на американския президент и изразява надежда, че зaлогът върху дипломацията ще доведе до устойчиви решения и деескалация на конфликтите.

Радев откроява и още един важен детайл – назначаването на български дипломат за Върховен представител за Газа в рамките на Съвета за мир, което според него е ясно признание за ролята и експертизата на българската дипломация.

В писмото си Радев не подминава и напрегнатата вътрешнополитическа обстановка в България – масовите протести, оставките в управлението и необходимостта от възстановяване на диалога между институциите и гражданите.

Радев заявява, че работи за оздравяване на държавността, укрепване на върховенството на закона и стабилизиране на институциите, като изразява увереност, че в близко бъдеще страната ни ще има устойчива политическа среда.

В заключение Румен Радев подчертава, че България е готова да задълбочи стратегическото си партньорство със САЩ и да допринесе активно към глобалните усилия за мир и сигурност.