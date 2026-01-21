Тръмп кани Радев в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил лично писмо до Румен Радев, с което кани България да се присъедини към страните-основателки на новосъздадения Съвет за мир – международна организация, инициирана от самия Тръмп, пише "Телеграф".
В писмото американският лидер отправя и конкретна покана Румен Радев лично да представлява България в бъдещия Съвет – знак за доверие и признание към българския държавен глава в оставка и дипломацията на страната ни.
Новият Съвет за мир има амбициозната цел да насърчи международното сътрудничество и дипломатическите усилия за прекратяване на военни конфликти, с фокус върху Газа, но и други горещи точки по света.
В отговора си до Доналд Тръмп президентът в оставка Радев подчертава значението на мирните инициативи на американския президент и изразява надежда, че зaлогът върху дипломацията ще доведе до устойчиви решения и деескалация на конфликтите.
Радев откроява и още един важен детайл – назначаването на български дипломат за Върховен представител за Газа в рамките на Съвета за мир, което според него е ясно признание за ролята и експертизата на българската дипломация.
В писмото си Радев не подминава и напрегнатата вътрешнополитическа обстановка в България – масовите протести, оставките в управлението и необходимостта от възстановяване на диалога между институциите и гражданите.
Радев заявява, че работи за оздравяване на държавността, укрепване на върховенството на закона и стабилизиране на институциите, като изразява увереност, че в близко бъдеще страната ни ще има устойчива политическа среда.
В заключение Румен Радев подчертава, че България е готова да задълбочи стратегическото си партньорство със САЩ и да допринесе активно към глобалните усилия за мир и сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
13:31 21.01.2026
2 дони съчмата
13:32 21.01.2026
3 БоюЦиганина
Коментиран от #12
13:32 21.01.2026
4 Гошо
Коментиран от #24
13:32 21.01.2026
5 Перо
Коментиран от #13, #14
13:33 21.01.2026
6 Ха ха
13:33 21.01.2026
7 Време е
13:34 21.01.2026
8 Боруна Лом
13:34 21.01.2026
9 Демек
Коментиран от #16
13:34 21.01.2026
10 Американския агент Р.Р
13:34 21.01.2026
11 Вашето мнение
13:34 21.01.2026
12 Пpacил Пеев
До коментар #3 от "БоюЦиганина":И на мен ми е лошо! Заминавам за Дубай на лечение.
13:35 21.01.2026
13 Има
До коментар #5 от "Перо":разбира се, например една полска Дуда !
13:35 21.01.2026
14 като питаш да ти кажа
До коментар #5 от "Перо":Ами има, нашия вече не е президент.
Коментиран от #21
13:35 21.01.2026
15 Удри
Коментиран от #22
13:35 21.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това е новият
13:36 21.01.2026
18 мдаа
Коментиран от #25
13:36 21.01.2026
19 НАЙ ДОСТОЙНИЯ ЧОВЕК
13:36 21.01.2026
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:37 21.01.2026
21 То и Хаяшите уж е в оставка
До коментар #14 от "като питаш да ти кажа":Президент е. Не е освободен от длъжност в полза на Йотова.
13:37 21.01.2026
22 Време е
До коментар #15 от "Удри":за Алтернатива за България !
13:37 21.01.2026
23 Коста
Коментиран от #30
13:38 21.01.2026
24 Пешо
До коментар #4 от "Гошо":Ей ся Насето Атанасов ще ревне :
Ама как така Г-н Тръмп...?!
Та Той Радев е Руски Агент на Путин...?!?!
13:38 21.01.2026
25 Барече,
До коментар #18 от "мдаа":ти ли си това?
13:39 21.01.2026
26 Путин
13:39 21.01.2026
27 Учуден
13:39 21.01.2026
28 ужас
13:40 21.01.2026
29 Централен балканец
13:40 21.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ООрана държава
13:40 21.01.2026
32 Ал Бънди
13:41 21.01.2026
33 ха ха
13:41 21.01.2026
34 Коста
До коментар #30 от "Ех Коце!":Съм. Не Коце. Всички сме Никои. Ти къв си? Аз казвам кво искам пък който ме чуе... Здраве да е
13:43 21.01.2026
35 Чичо Румен с голямата лопата
13:43 21.01.2026
36 мдаааа
13:45 21.01.2026
37 Един друг
13:45 21.01.2026