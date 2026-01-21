Джей Ди Ванс и съпругата му Уша очакват четвъртото си дете (СНИМКА)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс очакват четвъртото си дете. Новината беше обявена от двойката чрез публикация в социалните мрежи, която бързо привлече внимание както в САЩ, така и извън страната.

В кратко съвместно изявление те съобщиха, че 40-годишната Уша Ванс е бременна с момче, а терминът е в края на юли. По думите им бременността протича нормално, а както майката, така и бебето се чувстват добре. Семейството определи предстоящите месеци като „вълнуващ период“ и изрази благодарност към медицинските екипи, които се грижат за тях, включително военните лекари, ангажирани с наблюдението на здравето на втората дама.

Събитието има и историческо значение. Това е първият известен случай, в който действаща втора дама на Съединените щати ще роди дете по време на мандата си. В американската политическа история подобни ситуации са по-често свързвани с първите дами. Най-известният пример остава Франсис Кливланд, съпруга на президента Гроувър Кливланд, която през 1893 г. ражда дъщеря си Естер директно в Белия дом — единственият известен случай на раждане в президентската резиденция.

Друг често споменаван исторически пример е Жаклин Кенеди, която също ражда по време на президентския мандат на съпруга си Джон Ф. Кенеди. Третото ѝ дете обаче умира само два дни след раждането си вследствие на тежко белодробно усложнение — трагедия, оставила дълбок отпечатък върху президентското семейство и американското общество.

Новината за бременността на Уша Ванс идва в период на засилен обществен интерес към личния живот на семейството на вицепрезидента. Според американски медии двойката, която вече има три деца, се стреми да поддържа относителна дистанция от публичността, като същевременно изпълнява активна роля в обществения и политическия живот на страната.