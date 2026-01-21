Новини
Ето каква е средната заплата в Хърватия, която прие еврото преди три години

Ето каква е средната заплата в Хърватия, която прие еврото преди три години

21 Януари, 2026 07:27

Най-висока средна месечна нетна заплата са получили служителите в сектора на въздушния транспорт

Ето каква е средната заплата в Хърватия, която прие еврото преди три години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната месечна нетна заплата на служител в юридически лица в Хърватия възлиза на 1498 евро през ноември 2025 г., което представлява номинално увеличение от 9,7% на годишна база и реално увеличение от 5,7%, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Хърватското статистическо бюро, съобщи БТА.

В сравнение със заплатите за октомври 2025 г., средната нетна заплата през ноември е по-висока номинално с 1,9%, а в реално изражение - с 1,3%.

Най-висока средна месечна нетна заплата в размер на 2315 евро са получили служителите в сектора на въздушния транспорт, а най-ниска - в производството на облекла - 967 евро.

Според Хърватското статистическо бюро медианната нетна заплата за ноември възлиза на 1278 евро, което означава, че половината от работещите са получили по-малко, а половината - повече от тази сума.

В сравнение с октомври 2025 г. медианната работна заплата през ноември е с 0,2% по-ниска, но е с 10% по-висока спрямо ноември 2024 г.

„Средният месечен брутен доход на работещите в юридически лица в Хърватия за ноември 2025 г. възлиза на 2093 евро, което представлява номинално увеличение от 2,3% и реално увеличение от 1,7% в сравнение с октомври 2025 г.“, се казва в съобщението на Хърватското статистическо бюро на сайта му.

Средната месечна брутна работна заплата през ноември 2025 г. е с 10,2% по-висока в номинално изражение и с 6,2% по-висока в реално изражение в сравнение със същия месец на 2024 г.

За периода от януари до ноември 2025 г. средната месечна нетна работна заплата, изплатена на служител в юридическите лица, възлиза на 1445 евро, което е номинално с 10% по-високо и с 6,1% по-високо в реално изражение в сравнение със същия период на 2024 г.


Хърватия
  • 1 Тити

    47 5 Отговор
    Ние много сме далече от Хърватия по близо сме до Африка.

    Коментиран от #13, #20

    07:31 21.01.2026

  • 2 така е

    35 7 Отговор
    Шефа каза, че и ние ставаме зле като германците. Чудя се къде да емигрирам, че с това Евро не се издържа вече!

    Коментиран от #25, #49

    07:32 21.01.2026

  • 3 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    44 7 Отговор
    За евромъченици.

    Коментиран от #5

    07:32 21.01.2026

  • 4 Банцко

    48 2 Отговор
    Пишете и цените на горивата и храните

    Коментиран от #6, #9

    07:33 21.01.2026

  • 5 няма значение

    12 26 Отговор

    До коментар #3 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    Важното е че едно евромъченичешко бълграско Евро е 96 рублей.

    Коментиран от #11

    07:34 21.01.2026

  • 6 я п атоя

    12 13 Отговор

    До коментар #4 от "Банцко":

    Къде другаде в Еврозоната ще намериш бензин от 1.25 Евро литъра?

    07:35 21.01.2026

  • 7 КОГАТО СИ ДАЛ НА КОНЦЕСИЯ ВОДАТА СИ

    27 2 Отговор
    И французите ти искат по 50 ЕВРА на месец няма защо да се чудиш, че си прецакан.

    07:35 21.01.2026

  • 8 Петко

    22 1 Отговор
    А колко е инфлацията за 2025г.?

    07:36 21.01.2026

  • 9 Пепи

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Банцко":

    Днес в Хърватска литър бензин е 1.41 Евро, а в България е 1.21 Евро.

    Коментиран от #21

    07:37 21.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    6 24 Отговор
    2093 евра, каква мизерия....
    В Русия дори минималната зарплата почва от 40 000, а контрактниците ни са милионери. Милионери във вестници и старая бумага.

    Коментиран от #15

    07:37 21.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А бе,

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Владо "кошницата" вчера каза, че сме "добре" !

    07:39 21.01.2026

  • 14 Чукча писател

    24 2 Отговор
    Видяла жабата, че подковават вола и тя вдигнала крак. Отново надежда, че "ще се оправим", ама друг път. Докато не изметем тая крадлива гмеж от парламента, нищо добро не ни чака

    07:40 21.01.2026

  • 15 Володя съм пак

    8 25 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Освен това в 45% от руските болници няма течаща вода и канализация. Догодина в повече!

    07:40 21.01.2026

  • 16 БГ ПУЯК

    22 1 Отговор
    Перната колежка първо трябва да каже каква е покупателната способност и после да извади данни от преди въвеждането на еврото, да се види как се е променила. Иначе пари всеки получава, ама важното е кво може да си купим с тях.

    Коментиран от #18

    07:41 21.01.2026

  • 17 Копейкиииии

    6 15 Отговор
    И да знаете,че рублите не са пари.

    Коментиран от #45

    07:41 21.01.2026

  • 18 ЯКУП

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "БГ ПУЯК":

    И каква е покупателната способност?

    07:42 21.01.2026

  • 19 Сега и една статия

    19 1 Отговор
    и за цените в Хърватия!? А?

    В Норвегия са с май с най-високите заплати но и една биричка не смеят да изпият на ден.Заради цените!
    Защото живеят в жилища и карат коли коли които са на банките до живот!
    Верно, трупясват се ведъж в месеца, но благодатение на това че мешат питиетата и то без мезе!
    Затуй и веднъж

    Коментиран от #22, #35

    07:43 21.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "Пепи":

    В Сърбия бензинът е с 0,5 € по-скъп отколкото в България.Понеже не са в еврозоната и са приятели с руснаците 😅

    Коментиран от #24

    07:45 21.01.2026

  • 22 Тия опорки минават

    5 15 Отговор

    До коментар #19 от "Сега и една статия":

    само ако си гледал Норвегия през крив макарон, като теб. Хал хабер си нямаш за Норвегия, не че не са на кредит, всеки един е милионер... Нелеп крепистянин си остяна, мдааа....

    Коментиран от #31

    07:46 21.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На русоробетата как да им обясниш

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха":

    каквото и да било, като с двете си мозъчни клетки няма как да те разберат...

    Коментиран от #43

    07:48 21.01.2026

  • 25 е така де

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    В Рязань бе другар

    07:48 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ми пропаганда и лъжи,

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    а там ще обслужват и кадировчетата, ще заминат нанайси... 🤣🤣🤣

    07:49 21.01.2026

  • 28 456

    11 1 Отговор
    Стига с това колко е средна заплата. Не е важно колко е ,важно е какво може да се купи с тях. Спокойно ли покрива наем ,консумативи ,храна ,транспорт . Остават ли за деца ,забавления и може ли да се задали настрана. Доколкото четох и то тук във Факти , много хора са били принудени да търсят 2-3 почасова работа.

    07:51 21.01.2026

  • 29 Стоев

    9 1 Отговор
    Нищо не се разбира от пасквила

    07:51 21.01.2026

  • 30 А бе,

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Вие крепостните апологети,":

    ти голем бачкатор се извъди !

    07:52 21.01.2026

  • 31 Май ти си я гледал

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тия опорки минават":

    през крив макарон:)

    07:52 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Коментар

    7 1 Отговор
    Няма смисъл от сравнения с България където икономиката е дъно. А и Хърватите не протестират от скука, просто си правят сравнение преди и след.

    07:53 21.01.2026

  • 34 Потребител

    6 0 Отговор
    Хайде пак еквилибристика колко сме добре в "клуба на богатите" - медианна, средна, реална, номинална и се вадят някакви проценти изсмукани от пръстите и никой не казва че инфлацията там стана огромна след приемане на еврото и реално хората обедняха.
    Мен не ме интересува какви на цвят хартийки ще получавам като заплата и какви цифри ще пише на тях а ме интересува какво мога да си купя с тях.
    Общо взето е същото като почнат евроатлантиците да ми обясняват колко е бил БВП при дядо Тодор и колко голям е станал сега - да ама тогава за 12 000 лева си купуваш тристаен апартамент а сега за 240 000 евро ще ти е зор да го купиш.
    И то още не сме усетили голямата инфлация - ще почне от февруари когото цените ще са само в евро.

    07:56 21.01.2026

  • 35 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сега и една статия":

    Средна заплата Нето в Норвегия = 3300 евро.

    Цени:
    Хляб = 3 евро
    Литър бензин = 1.85 евро
    Наем 1 стаен в техния Люлин = 860 евро
    1 бира = 3.6 еевро
    Еднопосочен градски транспорт = 3.65 евро

    Стига толкова...

    Коментиран от #37, #39

    07:59 21.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руската пропаганда

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Има за цел глупака.

    08:00 21.01.2026

  • 38 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти що не пробваш ?
    Е така от любопитство Отиди до консулството им и питай
    Приличаш на тия от соца, дето разправяха че не ги пускат, а те самите не знаеха ,че паспортите се издаваха на Мария Луиза/ Георги Димитров / Мислеха, че това става в паспортният отдел на районното

    08:01 21.01.2026

  • 39 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Валутен резерв на Норвегия =1 трилион €.

    Коментиран от #42

    08:02 21.01.2026

  • 40 Винкело

    2 1 Отговор
    Хърватия има реален сектор, създаващ добавена стойност. Тука имаме бръснари, сервитьори, анализатори и "звезди". Като стана дума - вие знаете ли къде се намира богаташката София по създадена добавена стойност? Между Пазарджик и Хасково.

    08:02 21.01.2026

  • 41 Гошо

    4 0 Отговор
    Такава щеше да е и без еврото обаче ,защото те още като влизаха в еврозоната, минималната им беше някъде към 850 евро изчислена в евро. Всяка година и с и без еврозона заплатата там се вдига , така че приносът на еврото в повишаване на заплатите им е нулев, но в повишаване на цените им е основен със сигурност. Четете какво пишат хората по форумите, бе виждам причина да лъжат масово,защото всеки храни до девето коляно политиците.

    08:04 21.01.2026

  • 42 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    Не знам дали сте бил в Норвегия,но ако си мислите,че са кой знае колко добре - доста се заблуждавате. Минималната заплата там е ( макар и официално да няма такава ) е между 10 и 14 ,ако ще говорим в евро, на час. Цените на храната е 2-3 пъти по-висока отколкото в Германия. Евтини са само отоплението, тока и водата,но наемите ти изяждат 50-70% от дохода. Имам няколко познати живеещи там и още са там поради факта,че образованието и здравеопазването са напълно безплатни,иначе да се печелят много пари там хич не е случаят - заплатите са горе - долу наполовина на швейцарските.

    08:09 21.01.2026

  • 43 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "На русоробетата как да им обясниш":

    Не, козячетата нищо не могат да обяснят че двете мозъчни клетки им стигат единствено да повтарят опорките

    Как е в "клуба на богатите" - по-богати ли станахте от нова година, гърците станаха ли по-богати като приеха еврото че трябваше Германия да ги спасява от фалит.

    Точно за това нашите ни натикаха в еврозоната защото валутния борд ги ограничаваше колко да е дефицита и колко заеми да вземат - сега никой не ги ограничава.

    Знаеш ли колко ме интересува какви напечатани хартийки ще ми дават като заплата и какво ще пише на тях - кога козячетата с двете си клетки ще разберат че не е важно колко ти е заплатата а какво можеш да си купиш с нея.

    08:11 21.01.2026

  • 44 нннн

    1 0 Отговор
    У какво ме топли хърватската заплата? Аз вземам българска.

    08:13 21.01.2026

  • 45 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкиииии":

    абе не са ама откак нема посланик на сащ нищо не дават,а капейките по 2000евро на месец им дават

    08:15 21.01.2026

  • 46 незнайко

    0 0 Отговор
    Защо никъде в статията няма сравнение със заплатите преди приемане на еврото и сега ? Тази статия не показва абсолютно нищо !

    08:15 21.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Велев

    0 0 Отговор
    Тоест мизерия на фона на вдигнатите цени, където някои (рано или късно ще им се потърси отговорност) разправяха, че цените няма да се вдигнат.

    08:16 21.01.2026

  • 49 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Якутск

    08:17 21.01.2026

