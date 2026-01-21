Ето каква е средната заплата в Хърватия, която прие еврото преди три години

Средната месечна нетна заплата на служител в юридически лица в Хърватия възлиза на 1498 евро през ноември 2025 г., което представлява номинално увеличение от 9,7% на годишна база и реално увеличение от 5,7%, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Хърватското статистическо бюро, съобщи БТА.

В сравнение със заплатите за октомври 2025 г., средната нетна заплата през ноември е по-висока номинално с 1,9%, а в реално изражение - с 1,3%.

Най-висока средна месечна нетна заплата в размер на 2315 евро са получили служителите в сектора на въздушния транспорт, а най-ниска - в производството на облекла - 967 евро.

Според Хърватското статистическо бюро медианната нетна заплата за ноември възлиза на 1278 евро, което означава, че половината от работещите са получили по-малко, а половината - повече от тази сума.

В сравнение с октомври 2025 г. медианната работна заплата през ноември е с 0,2% по-ниска, но е с 10% по-висока спрямо ноември 2024 г.

„Средният месечен брутен доход на работещите в юридически лица в Хърватия за ноември 2025 г. възлиза на 2093 евро, което представлява номинално увеличение от 2,3% и реално увеличение от 1,7% в сравнение с октомври 2025 г.“, се казва в съобщението на Хърватското статистическо бюро на сайта му.

Средната месечна брутна работна заплата през ноември 2025 г. е с 10,2% по-висока в номинално изражение и с 6,2% по-висока в реално изражение в сравнение със същия месец на 2024 г.

За периода от януари до ноември 2025 г. средната месечна нетна работна заплата, изплатена на служител в юридическите лица, възлиза на 1445 евро, което е номинално с 10% по-високо и с 6,1% по-високо в реално изражение в сравнение със същия период на 2024 г.