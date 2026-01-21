В петък, 23 януари, Конституционният съд ще гледа оставката на Румен Радев

На 23 януари, петък, от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Това съобщават от пресцентъра на Конституционния съд, цитирани от Нова телевизия.
Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.
Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд вчера, припомнят от "Фокус".
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
1 в кратце
13:39 21.01.2026
2 Сила
13:39 21.01.2026
3 СЪД ЗА мунчо "БОгаТАШ"!
Коментиран от #8, #10
13:42 21.01.2026
4 айде
13:43 21.01.2026
5 Наслука
13:43 21.01.2026
6 Стара чанта
13:45 21.01.2026
7 Защото
13:46 21.01.2026
8 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #3 от "СЪД ЗА мунчо "БОгаТАШ"!":р"ум€н" ми ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
ДА ГО Д . Х А Т ЕЕЕЕЕЕЕ БЕДНИТЕЕЕЕЕ! :))
Коментиран от #14
13:48 21.01.2026
9 Деса Миризливката
13:49 21.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оставката е под натиск
Коментиран от #13
13:50 21.01.2026
12 Гошо
13:53 21.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 €МИ $ТЮАРД€$АТА
14:00 21.01.2026
16 Гошо
14:01 21.01.2026
17 Умен човек
14:20 21.01.2026
18 хммм
14:21 21.01.2026
19 Радев за пореден път се жертва за
Коментиран от #25
14:22 21.01.2026
20 Пламен
14:24 21.01.2026
21 безпартиен
14:24 21.01.2026
22 Може да не съобщавате тия безмислици
14:30 21.01.2026
23 а ко стана там
14:38 21.01.2026
24 този е предател
14:54 21.01.2026
25 Колко пъти се пожертва тоя?
До коментар #19 от "Радев за пореден път се жертва за":Верно бе. Щях да забравя Боташ. Той се пожертва, а народа плаща.
14:59 21.01.2026