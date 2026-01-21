Новини
В петък, 23 януари, Конституционният съд ще гледа оставката на Румен Радев

21 Януари, 2026 13:35

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На 23 януари, петък, от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Това съобщават от пресцентъра на Конституционния съд, цитирани от Нова телевизия.
Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд вчера, припомнят от "Фокус".

След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.

Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    6 4 Отговор
    Конституционният съд ще гледа оставката на Румен Радев и ще й се усмихва. Като на някоя готина мацка.

    13:39 21.01.2026

  • 2 Сила

    10 14 Отговор
    Ушко и Копринко ..."Приказки под Българския герб !!!"

    13:39 21.01.2026

  • 3 СЪД ЗА мунчо "БОгаТАШ"!

    15 18 Отговор
    СПЕШНО ПРОКУРАТУРА ДА СЕ СЕЗИРА ЗА НАЦИОНАЛНИЯТ ПР€ДАТ€Л-мунчо "БОгаТАШ"!

    Коментиран от #8, #10

    13:42 21.01.2026

  • 4 айде

    12 17 Отговор
    и честито за новия пишман-завоевател

    13:43 21.01.2026

  • 5 Наслука

    9 7 Отговор
    На изборния ден желая слука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н. и отново ще имаме тиквеник със свинско

    13:43 21.01.2026

  • 6 Стара чанта

    7 16 Отговор
    г-н Боташков !

    13:45 21.01.2026

  • 7 Защото

    14 1 Отговор
    са много заети тия хр-н-у-ници Народни барабар с деса дуловската п-о-т-кеса да им се спрат заплатите

    13:46 21.01.2026

  • 8 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "СЪД ЗА мунчо "БОгаТАШ"!":

    р"ум€н" ми ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    ДА ГО Д . Х А Т ЕЕЕЕЕЕЕ БЕДНИТЕЕЕЕЕ! :))

    Коментиран от #14

    13:48 21.01.2026

  • 9 Деса Миризливката

    8 10 Отговор
    Няма да му подпишем оставката, защото ще отклони страната ни от евроатлантическия път, по който сме поели. Просто да забрави. Ще си изкара пълния мандат, вместо да пречи на политици с опит като г-н Борисов!

    13:49 21.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оставката е под натиск

    3 9 Отговор
    И не трябва да се приема. Дори господин Президента Радев да не си признае това то се вижда отстрани много ясно. Викаха му как ли не и дори го заплашваха есента на 2024 год. на "протестите" в триъгълника на властта от страна на разни и разнообразни... Медиите и всякакви сороски "анализатори" недоброжелатели само това повтаряха , че говорел като политик , че трябвало да излезе на терен и др.подобни. Обаче това си е натиск и то непремерено голям натиск.

    Коментиран от #13

    13:50 21.01.2026

  • 12 Гошо

    8 3 Отговор
    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    13:53 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    2 5 Отговор
    Д . Х А Й ГО ти д€$о, твоят ИМ ПО Т€Н Т€Н ЛИ ЗАЧ р"ум€н" ми КУПИ АУДИ!

    14:00 21.01.2026

  • 16 Гошо

    4 0 Отговор
    Ти си момче лошо. Няма да ти обяснявам защо , защото ти и без това няма да разбереш.

    14:01 21.01.2026

  • 17 Умен човек

    5 3 Отговор
    Дори и да напише нещо умно веднага разни лиги разводняват форума с глупотевици и отвличат вниманието на аудиторията.

    14:20 21.01.2026

  • 18 хммм

    3 3 Отговор
    Хайде, УВО!

    14:21 21.01.2026

  • 19 Радев за пореден път се жертва за

    8 2 Отговор
    Българския народ , но не знам дали народа заслужава това и дали си струва жертвата.

    Коментиран от #25

    14:22 21.01.2026

  • 20 Пламен

    5 2 Отговор
    АХМЕД ВПРЕГНА МАГАРЕТО В ШАРЕНАТА КАРУЧКА ЗА СЕ ВЪРНЕ В САРАИТЕ .

    14:24 21.01.2026

  • 21 безпартиен

    5 0 Отговор
    За какви заплати ще "гледат" нещо което вече е решено?На какво ще гледат- на кафе,на боб?

    14:24 21.01.2026

  • 22 Може да не съобщавате тия безмислици

    5 0 Отговор
    Толкова proat народ ...занимава се само с безмислици, докато измира в мизерия, престъпност и разриха

    14:30 21.01.2026

  • 23 а ко стана там

    4 0 Отговор
    Вярно бе , ко стана с тая нашта гордост Диана Габровска , гепи ли порно оскара веке .

    14:38 21.01.2026

  • 24 този е предател

    1 2 Отговор
    Избран за президент и се отказва предава избирателите си. Каква партия ще води и от нея ще се откаже.

    14:54 21.01.2026

  • 25 Колко пъти се пожертва тоя?

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Радев за пореден път се жертва за":

    Верно бе. Щях да забравя Боташ. Той се пожертва, а народа плаща.

    14:59 21.01.2026

