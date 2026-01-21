Пънкарите от Green Day ще са хедлайнери на церемонията по откриването на Супербоул

Пънк рок групата Green Day ще бъде главните звезди на церемонията по откриването на Super Bowl LX. Били Джо Армстронг, Майк Дърнт и Тре Кул ще се качат на сцената, пише Deadline.

„Невероятно развълнувани сме да открием Super Bowl 60 точно в нашия собствен двор! За нас е чест да приветстваме отново някои от най-ценните играчи, които са направили тази игра, и да открием вечерта за фенове от цял ​​свят. Хайде да купонясваме! Хайде да се разшумим!“, каза водещият вокалист на Green Day Били Джо Армстронг.

Super Bowl LX ще се проведе на 8 февруари на стадион Levi's в Калифорния. Тази година се навършват 60 години от началото на събитието. Изпълненията преди мача ще бъдат излъчени по NBC, Telemundo и Peacock.

Пуерториканският певец Bad Bunny (истинско име: Бенито Антонио Мартинес Окасио) ще се изяви по време на шоуто преди мача на Super Bowl LX. Четирикратно номинираният за награда „Грами“ Чарли Пут, 11-кратната носителка на награда „Грами“ Бранди Карлайл и R&B певицата Коко Джоунс също ще се появят в шоуто преди мача. Глухите изпълнители Фред Бийм и Джулиан Ортис ще излязат на сцената, превеждайки песни на жестомимичен език.

Чарли Пут ще изпълни националния химн на Super Bowl LX. Бранди Карлайл ще изпълни „America the Beautiful“, а Коко Джоунс ще пее „Lift Every Voice and Sing“.