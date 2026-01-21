Новини
Пънкарите от Green Day ще са хедлайнери на церемонията по откриването на Супербоул

21 Януари, 2026 13:16 396 0

Super Bowl LX ще се проведе на 8 февруари на стадион Levi's в Калифорния

Пънкарите от Green Day ще са хедлайнери на церемонията по откриването на Супербоул - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пънк рок групата Green Day ще бъде главните звезди на церемонията по откриването на Super Bowl LX. Били Джо Армстронг, Майк Дърнт и Тре Кул ще се качат на сцената, пише Deadline.

„Невероятно развълнувани сме да открием Super Bowl 60 точно в нашия собствен двор! За нас е чест да приветстваме отново някои от най-ценните играчи, които са направили тази игра, и да открием вечерта за фенове от цял ​​свят. Хайде да купонясваме! Хайде да се разшумим!“, каза водещият вокалист на Green Day Били Джо Армстронг.

Super Bowl LX ще се проведе на 8 февруари на стадион Levi's в Калифорния. Тази година се навършват 60 години от началото на събитието. Изпълненията преди мача ще бъдат излъчени по NBC, Telemundo и Peacock.

Пуерториканският певец Bad Bunny (истинско име: Бенито Антонио Мартинес Окасио) ще се изяви по време на шоуто преди мача на Super Bowl LX. Четирикратно номинираният за награда „Грами“ Чарли Пут, 11-кратната носителка на награда „Грами“ Бранди Карлайл и R&B певицата Коко Джоунс също ще се появят в шоуто преди мача. Глухите изпълнители Фред Бийм и Джулиан Ортис ще излязат на сцената, превеждайки песни на жестомимичен език.

Чарли Пут ще изпълни националния химн на Super Bowl LX. Бранди Карлайл ще изпълни „America the Beautiful“, а Коко Джоунс ще пее „Lift Every Voice and Sing“.


