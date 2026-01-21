Германия арестува двама души за подкрепа на проруските сепаратисти в Източна Украйна

Германските федерални прокурори обявиха днес арестите на двама души - руски и германски гражданин - в провинция Бранденбург по подозрение в подкрепа на проруските сепаратистки републики в Донецк и Луганск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според разследването двамата са организирали доставки на материали, медицински продукти и дронове за проруски милиции в Източна Украйна от 2016 година насам. Един от заподозрените е прехвърлил над 14 000 евро, а другият е пътувал до Донбас, за да участва в разпределението на стоките и срещите с местните групи.

