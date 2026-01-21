Новини
Германия арестува двама души за подкрепа на проруските сепаратисти в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Германия арестува двама души за подкрепа на проруските сепаратисти в Източна Украйна

21 Януари, 2026 13:41

Руски и германски гражданин са заподозрени в организиране на доставки на материали и дронове за Донецк и Луганск

Германия арестува двама души за подкрепа на проруските сепаратисти в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските федерални прокурори обявиха днес арестите на двама души - руски и германски гражданин - в провинция Бранденбург по подозрение в подкрепа на проруските сепаратистки републики в Донецк и Луганск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според разследването двамата са организирали доставки на материали, медицински продукти и дронове за проруски милиции в Източна Украйна от 2016 година насам. Един от заподозрените е прехвърлил над 14 000 евро, а другият е пътувал до Донбас, за да участва в разпределението на стоките и срещите с местните групи.

Германия
  • 1 Правилно

    2 39 Отговор
    проруските агенти са заплаха за националната сигурност.

    Коментиран от #9

    13:44 21.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    38 1 Отговор
    Да не са докладвани от христо грозев, заради когото невинни българи лежат в затвора в англия?

    13:47 21.01.2026

  • 3 Лудия козел

    28 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:47 21.01.2026

  • 4 Лудия козел

    15 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:47 21.01.2026

  • 5 Лудия козел

    18 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #8

    13:48 21.01.2026

  • 6 neчкарят от Биркенау

    3 2 Отговор
    йа йа

    13:49 21.01.2026

  • 7 Знамето!!!

    18 1 Отговор
    Бялото знаме!

    13:49 21.01.2026

  • 8 пръч

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Лудия козел":

    шта +лющя

    13:51 21.01.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    За теб знаем, ти имаш проблеми. Като видиш сянката си и подскачаш като зайче. Ако се погледнеш в огледалото, викаш полиция да питаш къв е тоя в огледалото и как е влязъл у вас. Нормално е и руснаците сега да са в стаята заедно с теб.

    Коментиран от #10

    13:52 21.01.2026

  • 10 ибалини

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    а арапите с теб ли са

    13:55 21.01.2026

  • 11 Факт е

    16 2 Отговор
    Нацизмът в Германия се завърна!!!!!

    Коментиран от #12, #20

    13:56 21.01.2026

  • 12 фъ кэния

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт е":

    и днк в теби

    13:56 21.01.2026

  • 13 Тиква

    9 0 Отговор
    Който помага на окрабандеровците,получава от Райхсминистър медал,жълт кръст и една вилица, символ на окранацюгите.

    14:13 21.01.2026

  • 14 Позор и нацизъм

    11 0 Отговор
    Няма какво друго да се каже. Следа от демокрация в Германия не остана в частност

    14:17 21.01.2026

  • 15 Арести

    10 0 Отговор
    " по подозрение в подкрепа" .... Оруел пасти да яде

    14:18 21.01.2026

  • 16 Абсурдна работа....

    8 0 Отговор
    Един от заподозрените е прехвърлил над 14 000 евро, а другият бил пътувал до Донбас....

    14:19 21.01.2026

  • 17 Па цитирайте закона, члена, алинеята

    5 0 Отговор
    Ако има такива ! Щото май няма нали?

    14:22 21.01.2026

  • 18 И следва после

    7 0 Отговор
    Германия арестува двама души за подкрепа на проамериканските сепаратисти в Гренландия. Един от заподозрените е прехвърлил над 14 000 долара в САЩ, а другият бил пътувал до НюЙорк ...

    14:24 21.01.2026

  • 19 Точен

    3 0 Отговор
    Германия - що беше това петно?

    14:32 21.01.2026

  • 20 безпартиен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт е":

    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945 г.!Сега там има повече джамии отколкото в Анадола!

    14:37 21.01.2026

  • 21 Наред

    0 0 Отговор
    заедно с вермахта ще вътановяват и ГЕхаймСтаатсПОлицай
    .......
    ами да им пожелаем
    зигхайл

    14:52 21.01.2026

  • 22 А да питам

    0 0 Отговор
    в провинция Бранденбург как са с кратуните? През последната седмица дали са били подложени на серия от коронални изхвърляния на маса от слънцето , които да са взаимодействали директно с земната магнитосфера и мозъците на някой атлантенца нацистчета ....

    15:07 21.01.2026

  • 23 горски

    2 0 Отговор
    Леле....14000 евро,превел на съгражданите си.Че с тези пари той е финансирал цялата война бе...Още гърмят и се хранят с тези пари и купуват оръжие.....Приказката че за кокошка няма прошка важи и за Германия.Сигурно са похарчили десетки пъти по 14х ,за да направят обвинението...Не дай Боже ,да хванат някой да изпрати пералня втора рръка от Германия за Русия.Това ще е трансфер на чипове двойна употреба, за производство на Орешници...

    15:10 21.01.2026

  • 24 Някой

    1 0 Отговор
    Медицински продукти - ужас! Ние се опитваме да ги изколим, те тръгнали да ми ги лекуват.

    15:27 21.01.2026

