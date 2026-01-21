Йоанна Темелкова напуска България след края на актьорската си кариера?

С огромна кошница от лилави цветя екипът на култовия сериал "Под прикритие" изпрати една от най-обичаните си актриси – Йоана Темелкова. Звездата от първия сезон официално сложи край на артистичната си кариера в началото на годината, а с това и на участието си в дългоочакваното продължение на продукцията.

Преди две седмици Темелкова, която е половинка на актьора Мартин Гяуров, обяви в личен разговор с екипа, че напуска сцената и България. Изглежда, че заедно със семейството си ще се установи в Испания, където от години живее и техният приятел и колега Васил Василев-Зуека, пише Шоу Блиц.

"Безумно съм щастлива, че извървях с вас една немалка част от живота си", сподели актрисата, трогната от жеста на колегите си.

Новината дойде като изненада за феновете, тъй като Темелкова бе поканена да участва и в новия сезон на "Под прикритие", който е в процес на подготовка и вече предизвиква огромен интерес.

Сбогуването с нея обаче е минало с много прегръдки, топли усмивки и признателност към таланта ѝ, който оставя трайна следа на българската театрална и телевизионна сцена.