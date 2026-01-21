Новини
Йоанна Темелкова напуска България след края на актьорската си кариера?

21 Януари, 2026

Говори се, че актрисата и семейството ѝ ще заживеят в друга европейска страна

Йоанна Темелкова напуска България след края на актьорската си кариера? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С огромна кошница от лилави цветя екипът на култовия сериал "Под прикритие" изпрати една от най-обичаните си актриси – Йоана Темелкова. Звездата от първия сезон официално сложи край на артистичната си кариера в началото на годината, а с това и на участието си в дългоочакваното продължение на продукцията.

Преди две седмици Темелкова, която е половинка на актьора Мартин Гяуров, обяви в личен разговор с екипа, че напуска сцената и България. Изглежда, че заедно със семейството си ще се установи в Испания, където от години живее и техният приятел и колега Васил Василев-Зуека, пише Шоу Блиц.

"Безумно съм щастлива, че извървях с вас една немалка част от живота си", сподели актрисата, трогната от жеста на колегите си.

Новината дойде като изненада за феновете, тъй като Темелкова бе поканена да участва и в новия сезон на "Под прикритие", който е в процес на подготовка и вече предизвиква огромен интерес.

Сбогуването с нея обаче е минало с много прегръдки, топли усмивки и признателност към таланта ѝ, който оставя трайна следа на българската театрална и телевизионна сцена.


  • 1 истината

    13 1 Отговор
    Как лъжете , че заминава за Испания ? Заминава за Русия

    Коментиран от #2, #5

    12:59 21.01.2026

  • 2 А, нее!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "истината":

    Не лъжи!
    Грях е!

    13:03 21.01.2026

  • 3 Софийски селянин,

    6 6 Отговор
    Ще цъфне и върже като Зуека...
    Родоотстъпници без воля,като видят най малкия зор и подвиват опашки.....

    Коментиран от #16

    13:05 21.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Омъжена е за внука на Николай Гяуров и племенник на Кочо Гяуров. Може да отиде където си поиска.

    13:06 21.01.2026

  • 5 Новичок

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "истината":

    "Истината" е ,че грам не ви пука къде ще ходи.

    13:06 21.01.2026

  • 6 честен ционист

    6 2 Отговор
    Визите падат за САЩ и Ганчо поема към американската мечта.

    13:07 21.01.2026

  • 7 Много

    7 0 Отговор
    Важно! Не ми е жена, за да я мисля.

    13:08 21.01.2026

  • 8 цербер

    1 2 Отговор
    Напуска ли Йоанна Темелкова България след края на актьорската си кариера?

    Коментиран от #9

    13:09 21.01.2026

  • 9 И аз това чух

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "цербер":

    Май напуска

    13:12 21.01.2026

  • 10 Траянов

    9 2 Отговор
    Испания е уникална страна с прекрасни хора !!!! Бягайте от кочината млади хора, като имате възможност !!!

    Коментиран от #13

    13:12 21.01.2026

  • 11 непротестиращ

    11 0 Отговор
    Не я знам тази женица! Не гледам български филми, особено тези с мафиотски сюжети! Изживях целият този преход, сега не искам и на кино да го гледам! Последният български сериал, който гледах е Татковци, малко забавен и без голямата мафия! Та, за тази Темелкова, непрекъснато пишат, ами да заминава, що народ замина, лекари, инженери, учители, сигани и т.н. Какво толкова има да пишете?!

    13:16 21.01.2026

  • 12 Табаков

    5 1 Отговор
    Напускат България много българи,като виждат липсата на всякакъв ред,беднотия,немотия,липса на работни места.Какво да правят тук? Ако имат подкрепа на свои познати или роднини,отиват в чужбините.

    13:19 21.01.2026

  • 13 ДА ПРЕКРАСНИ ДАНЪЦИ ЗА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Траянов":

    НАСЛЕДСТВО ИМА В ИСПАНИЯ...80 ПРОЦЕНТА........ЗАТВА НА КВАРТИРКА ИЛИ БЪРЗА ПРОДАЖБА...

    13:20 21.01.2026

  • 15 Гушна

    1 1 Отговор
    Милионите на баща си Джаро и бега зад границата, нормално.

    13:27 21.01.2026

  • 16 Никаква лоялнлст

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софийски селянин,":

    Към политици и държава, които се подиграват с живота и труда на хората. Родоотстъпниците са в парламента

    13:43 21.01.2026

  • 17 Циганин

    0 0 Отговор
    ...май само ний ще останем тука......

    13:45 21.01.2026