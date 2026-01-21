Йоанна Темелкова напуска България след края на актьорската си кариера?

С огромна кошница от лилави цветя екипът на култовия сериал "Под прикритие" изпрати една от най-обичаните си актриси – Йоана Темелкова. Звездата от първия сезон официално сложи край на артистичната си кариера в началото на годината, а с това и на участието си в дългоочакваното продължение на продукцията.
Преди две седмици Темелкова, която е половинка на актьора Мартин Гяуров, обяви в личен разговор с екипа, че напуска сцената и България. Изглежда, че заедно със семейството си ще се установи в Испания, където от години живее и техният приятел и колега Васил Василев-Зуека, пише Шоу Блиц.
"Безумно съм щастлива, че извървях с вас една немалка част от живота си", сподели актрисата, трогната от жеста на колегите си.
Новината дойде като изненада за феновете, тъй като Темелкова бе поканена да участва и в новия сезон на "Под прикритие", който е в процес на подготовка и вече предизвиква огромен интерес.
Сбогуването с нея обаче е минало с много прегръдки, топли усмивки и признателност към таланта ѝ, който оставя трайна следа на българската театрална и телевизионна сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 истината
Коментиран от #2, #5
12:59 21.01.2026
2 А, нее!
До коментар #1 от "истината":Не лъжи!
Грях е!
13:03 21.01.2026
3 Софийски селянин,
Родоотстъпници без воля,като видят най малкия зор и подвиват опашки.....
Коментиран от #16
13:05 21.01.2026
4 Данко Харсъзина
13:06 21.01.2026
5 Новичок
До коментар #1 от "истината":"Истината" е ,че грам не ви пука къде ще ходи.
13:06 21.01.2026
6 честен ционист
13:07 21.01.2026
7 Много
13:08 21.01.2026
8 цербер
Коментиран от #9
13:09 21.01.2026
9 И аз това чух
До коментар #8 от "цербер":Май напуска
13:12 21.01.2026
10 Траянов
Коментиран от #13
13:12 21.01.2026
11 непротестиращ
13:16 21.01.2026
12 Табаков
13:19 21.01.2026
13 ДА ПРЕКРАСНИ ДАНЪЦИ ЗА
До коментар #10 от "Траянов":НАСЛЕДСТВО ИМА В ИСПАНИЯ...80 ПРОЦЕНТА........ЗАТВА НА КВАРТИРКА ИЛИ БЪРЗА ПРОДАЖБА...
13:20 21.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гушна
13:27 21.01.2026
16 Никаква лоялнлст
До коментар #3 от "Софийски селянин,":Към политици и държава, които се подиграват с живота и труда на хората. Родоотстъпниците са в парламента
13:43 21.01.2026
17 Циганин
13:45 21.01.2026