Борисов: Радев звучеше нелепо

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Радев. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Това казва във видеоизявление в профила си във фейсбук лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.
"Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там! Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика", посочва Борисов.
"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България! Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", добавя лидерът на ГЕРБ.
"Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", подчертава Бойко Борисов.
ЛЪЖЕШ ПЛАТЕН БЕДЕН БЕСДЕЛНИК БЕЗРАБОТЕН XAЙЛАЗИН БУРИСОФ ОТ НИКОГО НЯМА СТРАХ С ПЕЕФСКИ ПАК ША УПРАВЛЯВЯТ
Сбогом, тикво престъпна!
Или дори и за Теб-с едната клетка е ясно,че това ще се случи...!
Що не Одиш да си копаш гиргините, че народа от теб повръща ?
НЕ ГЛЕДАХ ЦЯЛОТО А САМО ДВА ЧАСА РАЗБИ РАДЕФ ПРАТИ ПОЗДРАВИ НА СОПСТВЕНИКА НА КАПИТАЛ ПРОКОПИЕФ КАЗА ГЕРП НЕ СА ОТКРАДНАЛИ НИШО КОРУПЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВАТА НА ИТН НА СЛАВИ
17:45 20.01.2026
17:47 20.01.2026
САМО МУ ВИЖТЕ АНТУРАЖА НА ПРОЕКТАНТА ..
ИМАШЕ ЕДИН ФИЛМ С ЕДИ МЪРФИЙ...
КЪДЕТО БЕШЕ ПРИНЦ И ИМАШЕ
ЛИЧНИ АСИСТЕНКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ВИСОЧАЙШИЯ ЧЛЕН В БАНЯТА...И ТЕ ТАКА
Преди ковидът ставаме години поред номер 1 по смъртност по класации. Има коефициент на смъртност от брой починали на 1000 за година. Не съм гледал отдавна, но последно бе Украйна.
При ковидът по статистика извадена от НСИ имаме към 70 хиляди повече починали. Например в Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и 2021г при население 6.1-6.2 милиона (тук 6.52 на преброяване тогава) за общ брой починали се спори за около 46701 (тук официално 148995). Открийте разликата!
За предната година взети заеми за 18 милиарда лева, с гласени в бюджета за тази 20-21 милиарда лева.
Викаха викаха на Радев да прави партия. Еми готово. Честито. Каквото повикало, такова се обадило. Като в Украйна.
Понеже съм чел Винету, ставам ли за премиер? ;) Е то бяха 20-ина книги на Карл Май тук.
От 2001 година да заема висши държавни постове!
... Лепата новина е, че това никога няма да се повтори
И времето на Толупа
Свърши!
Ти първо!
По чл. 328,ал.2 от НК - за кражба на никове!
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
за наште чекмеджета
Да слушаш какво казали в Европата а да не чуеш собствения си народ е идиотщина!
И музей да си направи ,или направо мавзолей
През Средните векове историята на България, както витиевато отбеляза един младеж в 7 клас, е била руска рулетка - след всеки един добър владетел, съдбата на българите е била заложена на Колелото на късмета. Тогава хората не са си избирали кой да ги управлява - царете са се случвали на българския народ. Понякога сме имали късмет, често пъти - не.
Днес изборът на това кой да държи кормилото на властта и да насочва кораба, зависи от вас. Това че един човек е успял няколко години да не катастрофира с изтребител, не означава, че няма да прати държавния кораб на дъното на социо-политическата бездна.
Историята е доказала, че военните не ги бива да управляват. Винаги когато някъде се появят военни хунти и войнишки императори, нещата отиват на много зле. Радев не е Пиночет или Франко, но ще закара България на същото място.
Надявах се, че след нощта на 31-ви няма да се налага да слушам повече обръщения, но съм грешал. Слушайте внимателно какво ще ви говори преZидента - думите не са негови, сценарият му се пише от чужди продуценти.
