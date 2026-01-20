Новини
Борисов: Радев звучеше нелепо

Борисов: Радев звучеше нелепо

20 Януари, 2026 17:35

Европа за пореден път оцени работата на правителството и на ГЕРБ, каза той

Борисов: Радев звучеше нелепо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Радев. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Това казва във видеоизявление в профила си във фейсбук лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

"Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там! Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика", посочва Борисов.

"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България! Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", добавя лидерът на ГЕРБ.

"Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", подчертава Бойко Борисов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    108 4 Отговор
    Кой го казва😂😂😂 Бацо титана на мисълта🤣

    17:38 20.01.2026

  • 3 Точен Борисов

    13 45 Отговор
    Борисов с публикация! Днес 3 часа беше гост в студиото на "Капитал". Твърдо заяви че не се страхува и не го притеснява партията на Радев и призова за обединение на демократичните, про-европейски формации.Също така заяви че не е подал оставка заради протестите. А коалиционните му партньори са прекалили и заради съмненията и доказана корупция в министерствата под контрола на ИТН.

    Коментиран от #29

    17:38 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вижда се

    111 5 Отговор
    Мафията треска голяма я тресе

    17:39 20.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    105 4 Отговор
    Лудите корумпирани бабички в Брюксел поддържат Бойко Борисов

    17:39 20.01.2026

  • 7 зИленски

    78 7 Отговор
    БОЙКО и ти и аз сме за затвора

    17:39 20.01.2026

  • 8 Радев лъже

    13 85 Отговор
    Няма да ни води към Европа, а към русия под диктовката на путлер.

    Коментиран от #24

    17:40 20.01.2026

  • 9 ккк

    78 7 Отговор
    Нелепо но хората ще гласуват за него а вие ще ревете от зайчарника

    17:41 20.01.2026

  • 10 3.14К

    97 4 Отговор
    Моля да не ни натрапвате безумията на този паталогичен лъжец!

    17:41 20.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ПО ЛЕКО

    75 3 Отговор
    ТИ ВЕЧЕ 18г ЗВУЧИШ КАТО ГЕРОЯ НА АЛЕКО

    17:41 20.01.2026

  • 13 На Луната митинг Искаме Бою

    72 3 Отговор
    И българите те оцениха Боче, а нелепо е да се хвалиш, че някъде много те ценяли, ама не тук.

    17:41 20.01.2026

  • 14 Обективен

    78 3 Отговор
    Тикварника и свинарника са в шах и паника.

    17:41 20.01.2026

  • 15 Лепо Брендо

    60 2 Отговор
    Само банкянският Ганьо звучи...лепо :)))

    17:41 20.01.2026

  • 16 Борисов

    51 2 Отговор
    Пръсторезеца, убиеца, изчезнали хора и унищожени бизнеси- звучи като песен га лепа Брена!

    17:41 20.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПО ТОЧНО

    59 4 Отговор
    ДОЙДЕ ПИЛОТА И БУЦИ НАПЪЛНИ КЮлОТА

    17:42 20.01.2026

  • 19 Българин

    57 4 Отговор
    Този съвсем изтрещя .Страха е голям а шубето още по голямо че ще му вземат кокъла . А за еврото изобщо не искам да коментирам то се вижда ефекта у от всички в БГ .

    17:42 20.01.2026

  • 20 Промяна

    4 40 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЛЪЖЕШ ПЛАТЕН БЕДЕН БЕСДЕЛНИК БЕЗРАБОТЕН XAЙЛАЗИН БУРИСОФ ОТ НИКОГО НЯМА СТРАХ С ПЕЕФСКИ ПАК ША УПРАВЛЯВЯТ

    17:42 20.01.2026

  • 21 Да да да

    35 5 Отговор
    Бойко започвай да си пишеш автобиографична книга като Стоичков.

    Коментиран от #75

    17:43 20.01.2026

  • 22 Тоя шоп

    59 4 Отговор
    Е в нервна криза!
    Сбогом, тикво престъпна!

    17:43 20.01.2026

  • 23 Ооооо

    44 3 Отговор
    Ето го и Мутрьо се яви с оценка !

    17:43 20.01.2026

  • 24 Чакай да спечели изборите,де...?!

    28 3 Отговор

    До коментар #8 от "Радев лъже":

    Или дори и за Теб-с едната клетка е ясно,че това ще се случи...!

    17:43 20.01.2026

  • 25 Нелепо ще

    32 3 Отговор
    Звучиш ти март месец

    17:44 20.01.2026

  • 26 Красимир Петров

    52 4 Отговор
    Тиква гостува в медията на Прокопиев.Пътник си Борисов.

    17:44 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    42 2 Отговор
    Ех, Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща!
    Що не Одиш да си копаш гиргините, че народа от теб повръща ?

    17:45 20.01.2026

  • 29 Промяна

    5 23 Отговор

    До коментар #3 от "Точен Борисов":

    НЕ ГЛЕДАХ ЦЯЛОТО А САМО ДВА ЧАСА РАЗБИ РАДЕФ ПРАТИ ПОЗДРАВИ НА СОПСТВЕНИКА НА КАПИТАЛ ПРОКОПИЕФ КАЗА ГЕРП НЕ СА ОТКРАДНАЛИ НИШО КОРУПЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВАТА НА ИТН НА СЛАВИ

    17:45 20.01.2026

  • 30 Каква Европа

    31 4 Отговор
    те е оценила ? Най - много за многобройните криминални дейности , както и на шайката !

    17:45 20.01.2026

  • 31 Горски

    43 4 Отговор
    Ох, майко... Тоя баш тръгна да говори за нелепи изказвания... Ту-тууу. Няма ли кой да му каже на наш Баце, че в момента демонстрира обикновения си, стандартен слугинаж - едно от нещата, които нормалните, достойни хора не понасят. и още: да се хвалиш с действие, за което си направил всичко възможно мнението на хората да не бъде чуто? Бацевщини. Пак ни информира как го били похвалили началниците за престъплението срещу българщината, което извършиха с насилственото ни натрапване на немската мутровалута, както и за съвсем очаквания от първи януари двоен скок на цените, и дума не обелва. ГРОБ си отива, заедно с Боко Шопара. Заедно двата Шопара се готвеха да управляват, но няма да им се получи. Патеричките им ИТН, БСП, МЕЧ, КЕЧ и т.н. изчезват от политическата карта. Баце този път изоставаш или риташ като за последно преди да изгубиш, всички се нагласиха по вятъра даже и корумпирания съд ще бута Сарафа и вече няма кой да те пази.

    17:45 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По голямо зло е

    6 28 Отговор
    Като дойде царството на Радев,Борисов и Пеевски ще ни се виждат бели лебеди.!

    17:45 20.01.2026

  • 34 "демократ"

    4 25 Отговор
    И сега, Борисов- президент, Радев- министър председател, да ни е честито.

    17:46 20.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дааааа

    30 2 Отговор
    Европа ти готви ТИКВЕН МЕДАЛ !

    17:46 20.01.2026

  • 37 само за наивници

    33 2 Отговор
    Тиквун ако беше наистина тарикат,както си мислят неговите последователи,още преди три години трябваше леко да се дръпне от политиката.пари има бол.Но пуста му лакомия жажда за власт пък и поети ангажименти.Ще му излезе солено

    17:47 20.01.2026

  • 38 Един

    28 1 Отговор
    Когато човек казва истината значи е нелеп,а Борисов с неговото ти,ти,куку, казва умнотои,а не тъпотии.Толкова си е повярвал,че говори умнотои и е велик,че даже е болезнено.

    17:48 20.01.2026

  • 39 виктория

    24 2 Отговор
    боклука боко как ли звучи!!!

    17:48 20.01.2026

  • 40 Тиква

    22 2 Отговор
    Нелепо звучи,че тиквата още на свобода,а къде мнението на плевнята и други като този, позорни зурли.

    17:49 20.01.2026

  • 41 РазБойко

    21 1 Отговор
    Така е . Язе нямаше да се извинявам за нищо. 15 години ви крадем и не ми дреме.

    17:49 20.01.2026

  • 42 Уса

    16 1 Отговор
    Бях 50 на 50 за Радев,но неговото изказване ми даде ясна визия за бъдещето на родината.Положението е стигнало до точката на разлагане с превръщането на България в тролска държава,която обслужва интересите само на продадените предатели и техните фашизирани господари наричащи себе си "либерали и демократи",като няма нищо и от двете в тяхната политика.Хората нямат нужда либерални политици,защото либералното мислене е лично а не груповото фалшиво

    17:49 20.01.2026

  • 43 Баце

    22 1 Отговор
    Този отдавна е скъсал с реалността. Държавата не сте ти и Делян.

    17:50 20.01.2026

  • 44 Много

    15 1 Отговор
    посърнал и почернял "генералЯ" !

    17:50 20.01.2026

  • 45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Бойко се крие във Фейсбук? Как така не даде пресконференция да поздрави Радев, че му вярва повече от ППДБ и да покаже своите драсканици , дето ги развяваше пред онемелите си поддръжници и пред кокошките?

    17:51 20.01.2026

  • 46 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 1 Отговор
    МИ ЧИ ТО
    САМО МУ ВИЖТЕ АНТУРАЖА НА ПРОЕКТАНТА ..
    ИМАШЕ ЕДИН ФИЛМ С ЕДИ МЪРФИЙ...
    КЪДЕТО БЕШЕ ПРИНЦ И ИМАШЕ
    ЛИЧНИ АСИСТЕНКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
    НА ВИСОЧАЙШИЯ ЧЛЕН В БАНЯТА...И ТЕ ТАКА

    17:51 20.01.2026

  • 47 Борисов е Класически Лъжец!

    12 0 Отговор
    Никой не ти вярва за нищо като говориш Борисов!

    17:52 20.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Уса

    12 0 Отговор
    А тоя на снимката го познавам още като батко пожарникар и в него няма никаква положителна промяна към по добро.Човек без приятели и само с интереси,който използва силата да има приятели не е човек а примат.Този е примат по рождение

    17:53 20.01.2026

  • 50 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Тулупа е ходещ и мрънкащ труп!

    17:54 20.01.2026

  • 51 мдаа

    13 2 Отговор
    Гледах няколко минути от изказването му и ме хвана срам заради него. Близо денонощие мълча и преживява, накрая се появи да пръска злъч, злоба и омраза. Фалцетните нотки достигнаха нечувани висоти въпреки успокоителните, които видимо беше приемал от снощи. Никаква жал не изпитвам към този пропадняк, който съсипа живота на две поколения българи. Изпитвам единствено дълбоко отвращение. Добрата новина е, че най-големият му кошмар се сбъдна - американците са дали нота да го разкарат, а навън чака Сретен... Поуката от тази приказка, деца, е че всеки рано или късно си получава заслуженото.

    17:54 20.01.2026

  • 52 По актуален от никога

    7 0 Отговор
    УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    17:55 20.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Някой

    6 0 Отговор
    До 2009г България има растяща раждаемост, но 2009г идва ГЕРБ на власт и след това срив. Единствено изключение 2014г след Орешарски.
    Преди ковидът ставаме години поред номер 1 по смъртност по класации. Има коефициент на смъртност от брой починали на 1000 за година. Не съм гледал отдавна, но последно бе Украйна.
    При ковидът по статистика извадена от НСИ имаме към 70 хиляди повече починали. Например в Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и 2021г при население 6.1-6.2 милиона (тук 6.52 на преброяване тогава) за общ брой починали се спори за около 46701 (тук официално 148995). Открийте разликата!
    За предната година взети заеми за 18 милиарда лева, с гласени в бюджета за тази 20-21 милиарда лева.

    Викаха викаха на Радев да прави партия. Еми готово. Честито. Каквото повикало, такова се обадило. Като в Украйна.

    Понеже съм чел Винету, ставам ли за премиер? ;) Е то бяха 20-ина книги на Карл Май тук.

    17:56 20.01.2026

  • 56 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 8 Отговор
    рублин боташа трябва да е затвора.

    Коментиран от #61

    17:56 20.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Град Симитли

    10 0 Отговор
    Нелепо беше, тоЪ Тлъст Толуп
    От 2001 година да заема висши държавни постове!
    ... Лепата новина е, че това никога няма да се повтори
    И времето на Толупа
    Свърши!

    17:58 20.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иво

    10 0 Отговор
    Нещо притеснен ми изглеждаш!

    17:59 20.01.2026

  • 61 Презвитер Козма

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Ти първо!
    По чл. 328,ал.2 от НК - за кражба на никове!

    17:59 20.01.2026

  • 62 Безспорни факти

    5 0 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    18:00 20.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Някой

    2 5 Отговор
    Но трябва да призная, че радев е най сервилната блатна подлого в бэргарската история!

    18:01 20.01.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 66 тиквената мутра

    7 1 Отговор
    Радев звучеше нелепо
    за наште чекмеджета

    18:01 20.01.2026

  • 67 гост

    3 0 Отговор
    Бойко както винаги говори хубаво и международно, но на ниско ниво виждаме корупция от най висша класа - цяла софия е строителна площадка за релаизиране на инвестициони намерения (не е град) и това стана по негово (фандъкова) управление. Сега тази скалъпена криза с боклука, ами мръсна политика. Вместо всички общинари да седнат и решат проблемите на хората, те си правят мръсни и миришещи номера. Е затова не напредваме

    18:02 20.01.2026

  • 68 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик от световна класа.

    18:02 20.01.2026

  • 69 Малкия холандец

    1 0 Отговор
    Този е идиот!
    Да слушаш какво казали в Европата а да не чуеш собствения си народ е идиотщина!

    18:04 20.01.2026

  • 70 Реалист

    2 1 Отговор
    Партията на Радев ще бъде политически приют за изпаднали десета, бекапета, олигарси, мафиоти и московски мекерета.

    18:05 20.01.2026

  • 71 ТИ СА ПОЯВИ БРЕ

    1 0 Отговор
    КО СТАВА КАК Е ТАМ В ЗАЙЧАРНИКА НА ТЪМНО И СТУДЕНО. И ЩО СИ РЕКЪЛ У КАПИТАЛ. ЩЕ ПРАВИТЕ СГЛОБКА ПАК СЪС ТЕХНИТЕ ХОРА АСЕНЧО И МИРЧО. СТРАХХХ САМО СЕ ПЕНЯВИТЕ НЕЛЕП БИЛ БИЛ МНОГО ХАЛТАВ. НО СИ КАЗАЛ ЧЕ ПО ДОБРЕ С НЕГО РАДЕВ СЕ РАЗБИРАШ ОТКОЛКО ППДБ НО СИ ТАМ У ТЕХНИТЕ СТУДИА. ПОДГОТВЯТЕ ПОЧВАТА ЗА ТРИО ТИ ШИШ И ППДБ. НЕ МОИМ ТИ РАЗБРА ЩО ГОВОРИШ. ЕДИН ПЪТ РАДЕВ Е ПО ДОБЪР ВТОРИ ПЪТ НЕЛЕП ППДБ НЕ СТАВАТ НО СИ ПРИ ТЯХ.

    18:05 20.01.2026

  • 72 Тулуп

    2 0 Отговор
    Къде ше бегаш, само врагове имаш

    18:05 20.01.2026

  • 73 Гост

    3 0 Отговор
    Мен ме брига шлифера каква оценка ти, Ви, е дала Европа! Аз, българина, живеещ тук, плащаш данъци на таз държава, ти, Ви, поставям оценка Слаб 2! Аре!

    18:05 20.01.2026

  • 74 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Бащицата е човекът на Брюксел. Той решава с кого ще става сглобката. Румбата да си запише час за консултация.

    18:06 20.01.2026

  • 75 Стоичков

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да да да":

    И музей да си направи ,или направо мавзолей

    18:06 20.01.2026

  • 76 Факти

    1 0 Отговор
    По нелепо звучащ от Борисов , няма !!!

    18:07 20.01.2026

  • 77 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    0 0 Отговор
    Истината е, че въвеждането на Еврото в България беше саботирано от Борисов 12 години, както Шенген, както и откъсване на България от лапите на крадливите московци.

    18:08 20.01.2026

  • 78 нагъзян

    0 0 Отговор
    намери мъж на наталиту ,сама ли да ти гледа хавела бе

    18:10 20.01.2026

  • 79 Историческа истина

    0 0 Отговор
    На хората, които чакат да гласуват за Румен Радев - провалът на Царя, Бойко, Волен, Костя, Ивелин, Слави а сега и на Пеевски не ви ли стига? Колко фалшиви пророци трябва да ви "оправят", за да разберете, че щастието не е... че да го хванете с ръце?
    През Средните векове историята на България, както витиевато отбеляза един младеж в 7 клас, е била руска рулетка - след всеки един добър владетел, съдбата на българите е била заложена на Колелото на късмета. Тогава хората не са си избирали кой да ги управлява - царете са се случвали на българския народ. Понякога сме имали късмет, често пъти - не.
    Днес изборът на това кой да държи кормилото на властта и да насочва кораба, зависи от вас. Това че един човек е успял няколко години да не катастрофира с изтребител, не означава, че няма да прати държавния кораб на дъното на социо-политическата бездна.
    Историята е доказала, че военните не ги бива да управляват. Винаги когато някъде се появят военни хунти и войнишки императори, нещата отиват на много зле. Радев не е Пиночет или Франко, но ще закара България на същото място.
    Надявах се, че след нощта на 31-ви няма да се налага да слушам повече обръщения, но съм грешал. Слушайте внимателно какво ще ви говори преZидента - думите не са негови, сценарият му се пише от чужди продуценти.

    18:11 20.01.2026

  • 80 хл@мид хл@мид

    0 0 Отговор
    кой зареди фурната на наталиту ,кой ,кой

    18:12 20.01.2026

  • 81 Р Г В

    0 0 Отговор
    Ех ти славни ми пожарникарю , от около две години вие , Т.Дончев също звучите нелепо . Но най видно стана след като се върнахте от посещението в САЩ . Очаквахте духова музика, почетна рота а ви посрещна обслужващия персонал на Белия дом на военно летище . А отскоро започнаха да ви пригласят г-жа Сачева и доктора К, А най верните ви службогонци. Рая Назарян не я броя защото като на всеки от арме....етн..... не може да се вярва.

    18:12 20.01.2026

  • 82 чичко паричко

    0 0 Отговор
    баце пак говори простотийки! днес бил разбрал какви ги редил льотчика!? бля бля бля! Баце, страх, голям страх! искаше сериозен противник и получи шизофренен шарлатанин, който ще обере негативният вот и негласувщите, а ти ще бъдеш в позиция тупик, а пеевски ще продължи да набира сила! честито!

    18:12 20.01.2026

