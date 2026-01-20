Лавров: Сериозно се готвят за война срещу Руската федерация

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че споразумението за продажбата на руския мажоритарен пакет акции в сръбската петролна компания НИС на унгарската петролна компания МОЛ нямаше да бъде постигнато, ако не беше в интерес на Русия, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Ако споразумението относно НИС беше неизгодно за Руската федерация, то нямаше да бъде сключено. Това е напълно очевидно за всички. Ние сме отворени за сътрудничество с всички“, каза Лавров, добавяйки, че Русия е готова да сътрудничи с американците по този въпрос.

Още новини от Украйна

Руският външен министър се спря и на позицията на Европейския съюз по отношение на Сърбия, предават сръбските медии.

„Ще ви напомня, че Европейският съюз, към който Сърбия се стреми толкова упорито от много години, веднъж заяви, че когато ЕС е замесен в нещо, другите нямат работа там. Затова, в по-широк план, когато говоря за Сърбия, не бих говорил само за това как Русия и САЩ могат да си сътрудничат или да влияят на Балканите, но и за това как ЕС се отнася към Сърбия“, каза Лавров.

Той каза още, че Сърбия трябва да преосмисли отношенията си с ЕС, защото „ многократно е било казвано, че бъдещето на Сърбия е в ЕС, а ЕС е отговарял с думите – ще видим“.

„Първо, признайте Косово, тоест трябва да се унижите, и второ, присъединете се напълно към всички действия на ЕС във външната политика, включително санкциите срещу Руската федерация“, каза Лавров, задавайки въпроса „дали това е прилично от страна на Брюксел“ по отношение на Сърбия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че европейските лидери, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, „сериозно се готвят за война срещу Русия“.

„Ако прочетете изявленията на европейски политици и лидери - включително Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Киър Стармер, Еманюел Макрон и Марк Рюте - те сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и не го крият“, каза Лавров.

Лавров подчерта, че Москва е готова да продължи дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза, но оцени, че западните страни, особено европейските съседи на Русия, са направили всичко възможно, за да осуетят споразуменията.

„Съединените щати са единствената западна страна, готова да се справи с причините за украинския конфликт“, каза Лавров, добавяйки, че Русия не претендира за ничии законни права, но че няма да позволи законните ѝ права да бъдат игнорирани.

Говорейки за Гренландия, Лавров заяви, че е трудно да си представим, че дискусиите за острова биха поставили под въпрос оцеляването на НАТО.

„Развиват се кризисни тенденции вътре в самото западно общество. Гренландия е ярък пример, за който всички говорят и около който се водят дискусии, които преди това биха били трудни за представяне, включително перспективите за по-нататъшното съществуване на НАТО като единен западен военно-политически блок“, посочи Лавров.

Руският министър добави, че Москва ще прави бизнес с партньори по целия свят на принципа на равенство и взаимна изгода, докато западните страни могат да изберат да действат „от позиция на сила“.

Лавров потвърди, че Русия е получила хартата на „Съвета за мир“ в Газа и похвали „прагматичния подход“ на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при отчитането на интересите на други страни.