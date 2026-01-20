Лавров: Сериозно се готвят за война срещу Руската федерация

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че споразумението за продажбата на руския мажоритарен пакет акции в сръбската петролна компания НИС на унгарската петролна компания МОЛ нямаше да бъде постигнато, ако не беше в интерес на Русия, предаде ТАСС, съобщи БТА.
„Ако споразумението относно НИС беше неизгодно за Руската федерация, то нямаше да бъде сключено. Това е напълно очевидно за всички. Ние сме отворени за сътрудничество с всички“, каза Лавров, добавяйки, че Русия е готова да сътрудничи с американците по този въпрос.
Руският външен министър се спря и на позицията на Европейския съюз по отношение на Сърбия, предават сръбските медии.
„Ще ви напомня, че Европейският съюз, към който Сърбия се стреми толкова упорито от много години, веднъж заяви, че когато ЕС е замесен в нещо, другите нямат работа там. Затова, в по-широк план, когато говоря за Сърбия, не бих говорил само за това как Русия и САЩ могат да си сътрудничат или да влияят на Балканите, но и за това как ЕС се отнася към Сърбия“, каза Лавров.
Той каза още, че Сърбия трябва да преосмисли отношенията си с ЕС, защото „ многократно е било казвано, че бъдещето на Сърбия е в ЕС, а ЕС е отговарял с думите – ще видим“.
„Първо, признайте Косово, тоест трябва да се унижите, и второ, присъединете се напълно към всички действия на ЕС във външната политика, включително санкциите срещу Руската федерация“, каза Лавров, задавайки въпроса „дали това е прилично от страна на Брюксел“ по отношение на Сърбия.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че европейските лидери, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, „сериозно се готвят за война срещу Русия“.
„Ако прочетете изявленията на европейски политици и лидери - включително Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Киър Стармер, Еманюел Макрон и Марк Рюте - те сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и не го крият“, каза Лавров.
Лавров подчерта, че Москва е готова да продължи дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза, но оцени, че западните страни, особено европейските съседи на Русия, са направили всичко възможно, за да осуетят споразуменията.
„Съединените щати са единствената западна страна, готова да се справи с причините за украинския конфликт“, каза Лавров, добавяйки, че Русия не претендира за ничии законни права, но че няма да позволи законните ѝ права да бъдат игнорирани.
Говорейки за Гренландия, Лавров заяви, че е трудно да си представим, че дискусиите за острова биха поставили под въпрос оцеляването на НАТО.
„Развиват се кризисни тенденции вътре в самото западно общество. Гренландия е ярък пример, за който всички говорят и около който се водят дискусии, които преди това биха били трудни за представяне, включително перспективите за по-нататъшното съществуване на НАТО като единен западен военно-политически блок“, посочи Лавров.
Руският министър добави, че Москва ще прави бизнес с партньори по целия свят на принципа на равенство и взаимна изгода, докато западните страни могат да изберат да действат „от позиция на сила“.
Лавров потвърди, че Русия е получила хартата на „Съвета за мир“ в Газа и похвали „прагматичния подход“ на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при отчитането на интересите на други страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама за три или
20:47 20.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Медведев Атома
20:49 20.01.2026
4 Лавров
Коментиран от #14
20:52 20.01.2026
5 ААА.. не Ве
20:54 20.01.2026
6 Спаси Русия
20:55 20.01.2026
7 хаха 🤣
Коментиран от #10, #29
20:56 20.01.2026
8 Браво
20:56 20.01.2026
9 Учуден
Коментиран от #40
20:57 20.01.2026
10 Конь ама конь
До коментар #7 от "хаха 🤣":От племето Охайо....
20:58 20.01.2026
11 Историк
20:58 20.01.2026
12 Ким Чен Ун конмусан
Коментиран от #19
20:58 20.01.2026
13 Спецназ
аз ще взема Източна Украйна и
всичко ще е в шоколад!
Хиените може да гавкат и обикалят наоколо, но на прайд лъвове нЕма смеят нападнат!
ПИТАЙ СИ У.Я, Донка!
Коментиран от #34
20:59 20.01.2026
14 Ехее, нищо не каза
До коментар #4 от "Лавров":Лавров и Путин са такива страхливци, че само като чуят думичката НАТО, взимат памперсите и поставят рекорд по бързо бягане към бункера : ))))
21:00 20.01.2026
15 Георги
Коментиран от #30
21:01 20.01.2026
16 Ами как иначе?
21:01 20.01.2026
17 Минесота
21:01 20.01.2026
18 Боруна Лом
21:01 20.01.2026
19 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #12 от "Ким Чен Ун конмусан":Който и да ме атакува, руските войници ще умират. Аз и Песков сме скрити в бункера, другите да се оправят 🌈😅🌈🥳
21:03 20.01.2026
20 Поправка
21:04 20.01.2026
21 Ами
която той получи от някаква си там лелка, която никой не я познава.
21:05 20.01.2026
22 Оценител
Европа видя какво се случи с Украйна и иска да е готова за следващата, руска агресия която може да срещу страна от ЕС .
Коментиран от #37
21:05 20.01.2026
23 ти да не
21:05 20.01.2026
24 Обикновен човек
Коментиран от #27
21:05 20.01.2026
25 Българин
Коментиран от #32
21:06 20.01.2026
26 ВВП
21:06 20.01.2026
27 Съчувствам ти
До коментар #24 от "Обикновен човек":Амин
21:06 20.01.2026
28 Кон,
21:07 20.01.2026
29 Тъ....пак
До коментар #7 от "хаха 🤣":бе, тъ..пак - вече го видяхте...
21:07 20.01.2026
30 Абе, на кухите
До коментар #15 от "Георги":руски кратуни постоянно им се привижда, че някой ги напада. Сигурно вечер проверяват дали под леглото или зад вратата не е САЩ или НАТО.
😆
21:07 20.01.2026
31 ВВП
21:07 20.01.2026
32 При мене
До коментар #25 от "Българин":Вървят нормално-ти да не си НАОПАКИ
Коментиран от #41
21:08 20.01.2026
33 А защо руснаците ги управляват такива
21:09 20.01.2026
34 Целта на Русия е съвсем друга
До коментар #13 от "Спецназ":"Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада."
21:10 20.01.2026
35 Ицо
21:10 20.01.2026
36 ВВП
Коментиран от #44
21:11 20.01.2026
37 Българин
До коментар #22 от "Оценител":Ситуацията е следната:
Европа ще бъде ударена едновременно и от Русия и от САЩ, и това ще е нейния тъжен финал, тъжен но закономерен предвид имбецилите които я управляват...
21:13 20.01.2026
38 Един
21:13 20.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Рублевка
До коментар #9 от "Учуден":Медведев не се заканва, а предупреждава. Да пази Господ от малоумни подигравки. В Европа рашъните ще ударят директно с атома някоя нощ и никой няма да осъмне жив.
21:13 20.01.2026
41 Българин
До коментар #32 от "При мене":Напреки съм...🤣
21:15 20.01.2026
42 Мдааа
Долни империалистчета …
21:16 20.01.2026
43 604
21:16 20.01.2026
44 Хох
До коментар #36 от "ВВП":Само малограмотни откачалници като теб мислят това. Ще ви видя без НАГО как ще се справяте на фронта леваци …
21:18 20.01.2026