Лавров: Сериозно се готвят за война срещу Руската федерация
Лавров: Сериозно се готвят за война срещу Руската федерация

Лавров каза, че Москва е готова да продължи дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза

Лавров: Сериозно се готвят за война срещу Руската федерация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че споразумението за продажбата на руския мажоритарен пакет акции в сръбската петролна компания НИС на унгарската петролна компания МОЛ нямаше да бъде постигнато, ако не беше в интерес на Русия, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Ако споразумението относно НИС беше неизгодно за Руската федерация, то нямаше да бъде сключено. Това е напълно очевидно за всички. Ние сме отворени за сътрудничество с всички“, каза Лавров, добавяйки, че Русия е готова да сътрудничи с американците по този въпрос.

Руският външен министър се спря и на позицията на Европейския съюз по отношение на Сърбия, предават сръбските медии.

„Ще ви напомня, че Европейският съюз, към който Сърбия се стреми толкова упорито от много години, веднъж заяви, че когато ЕС е замесен в нещо, другите нямат работа там. Затова, в по-широк план, когато говоря за Сърбия, не бих говорил само за това как Русия и САЩ могат да си сътрудничат или да влияят на Балканите, но и за това как ЕС се отнася към Сърбия“, каза Лавров.

Той каза още, че Сърбия трябва да преосмисли отношенията си с ЕС, защото „ многократно е било казвано, че бъдещето на Сърбия е в ЕС, а ЕС е отговарял с думите – ще видим“.

„Първо, признайте Косово, тоест трябва да се унижите, и второ, присъединете се напълно към всички действия на ЕС във външната политика, включително санкциите срещу Руската федерация“, каза Лавров, задавайки въпроса „дали това е прилично от страна на Брюксел“ по отношение на Сърбия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че европейските лидери, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, „сериозно се готвят за война срещу Русия“.

„Ако прочетете изявленията на европейски политици и лидери - включително Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Киър Стармер, Еманюел Макрон и Марк Рюте - те сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и не го крият“, каза Лавров.

Лавров подчерта, че Москва е готова да продължи дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза, но оцени, че западните страни, особено европейските съседи на Русия, са направили всичко възможно, за да осуетят споразуменията.

„Съединените щати са единствената западна страна, готова да се справи с причините за украинския конфликт“, каза Лавров, добавяйки, че Русия не претендира за ничии законни права, но че няма да позволи законните ѝ права да бъдат игнорирани.

Говорейки за Гренландия, Лавров заяви, че е трудно да си представим, че дискусиите за острова биха поставили под въпрос оцеляването на НАТО.

„Развиват се кризисни тенденции вътре в самото западно общество. Гренландия е ярък пример, за който всички говорят и около който се водят дискусии, които преди това биха били трудни за представяне, включително перспективите за по-нататъшното съществуване на НАТО като единен западен военно-политически блок“, посочи Лавров.

Руският министър добави, че Москва ще прави бизнес с партньори по целия свят на принципа на равенство и взаимна изгода, докато западните страни могат да изберат да действат „от позиция на сила“.

Лавров потвърди, че Русия е получила хартата на „Съвета за мир“ в Газа и похвали „прагматичния подход“ на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при отчитането на интересите на други страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама за три или

    13 29 Отговор
    за четири дни се готвят? Няма по балшие лъжци от крепостните!

    20:47 20.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Медведев Атома

    16 2 Отговор
    Бат Влади, дай да натисна 2-3 к0пчета само, е6@ ги

    20:49 20.01.2026

  • 4 Лавров

    26 7 Отговор
    е 100 нива над евролейките

    Коментиран от #14

    20:52 20.01.2026

  • 5 ААА.. не Ве

    6 1 Отговор
    Прасето шиши

    20:54 20.01.2026

  • 6 Спаси Русия

    9 6 Отговор
    Дано руснаците се събудят от тоя сън и да вкарат всички арменци и евреи в ГУЛАГ.

    20:55 20.01.2026

  • 7 хаха 🤣

    7 11 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #29

    20:56 20.01.2026

  • 8 Браво

    7 3 Отговор
    Да слушат урсулите, а не да се лигавят.

    20:56 20.01.2026

  • 9 Учуден

    6 11 Отговор
    Руснаците какво искат? Да ги чакат неподготвени ли? Медведев през ден се заканва.

    Коментиран от #40

    20:57 20.01.2026

  • 10 Конь ама конь

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "хаха 🤣":

    От племето Охайо....

    20:58 20.01.2026

  • 11 Историк

    8 2 Отговор
    Идва време за новата география на Европа. На Германия и,Полша и балтите ще им е за н-ти път,ама акъла им е останал векове назад

    20:58 20.01.2026

  • 12 Ким Чен Ун конмусан

    9 2 Отговор
    Споко,брат...те ще атакуват с дъгата🌈🤣

    Коментиран от #19

    20:58 20.01.2026

  • 13 Спецназ

    6 3 Отговор
    Путин е казал- вземай Гренландия,

    аз ще взема Източна Украйна и
    всичко ще е в шоколад!

    Хиените може да гавкат и обикалят наоколо, но на прайд лъвове нЕма смеят нападнат!

    ПИТАЙ СИ У.Я, Донка!

    Коментиран от #34

    20:59 20.01.2026

  • 14 Ехее, нищо не каза

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Лавров":

    Лавров и Путин са такива страхливци, че само като чуят думичката НАТО, взимат памперсите и поставят рекорд по бързо бягане към бункера : ))))

    21:00 20.01.2026

  • 15 Георги

    6 3 Отговор
    каква война с Русия бе, със слънчеви панели ли ще си захранват военните заводи?

    Коментиран от #30

    21:01 20.01.2026

  • 16 Ами как иначе?

    6 5 Отговор
    При тази развилняла се блатна орда какво се очаква да направи цивилизоване Европа?

    21:01 20.01.2026

  • 17 Минесота

    2 5 Отговор
    Този е нашия шаман... Кълне.. Внимавайте...

    21:01 20.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    5 5 Отговор
    БРАТУШКА, ВСИЧКИ НАТОТОСА МЕКИ КИТКИ! НЕ БОЙТЕ СЕ!

    21:01 20.01.2026

  • 19 Розовото пони Путин 🌈

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ким Чен Ун конмусан":

    Който и да ме атакува, руските войници ще умират. Аз и Песков сме скрити в бункера, другите да се оправят 🌈😅🌈🥳

    21:03 20.01.2026

  • 20 Поправка

    1 4 Отговор
    За защита от нападение!

    21:04 20.01.2026

  • 21 Ами

    5 2 Отговор
    Похвалата от Лавров е много по-ценна за Тръмп от Нобеловата награда
    която той получи от някаква си там лелка, която никой не я познава.

    21:05 20.01.2026

  • 22 Оценител

    6 4 Отговор
    Абсолютно прав е дъртия, фашистки катър.

    Европа видя какво се случи с Украйна и иска да е готова за следващата, руска агресия която може да срещу страна от ЕС .

    Коментиран от #37

    21:05 20.01.2026

  • 23 ти да не

    3 3 Отговор
    искаш наужким да се готвиме ?

    21:05 20.01.2026

  • 24 Обикновен човек

    3 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #27

    21:05 20.01.2026

  • 25 Българин

    1 3 Отговор
    Абе Факти защо обърнахте наопъки реда на коментарите? Някак си е много терсене бе...

    Коментиран от #32

    21:06 20.01.2026

  • 26 ВВП

    3 4 Отговор
    ЕССР и НАТО ,пуснаха Окропитека да изтощава военно РФ..ония хахля са фулл шизофрения ..затова са събитията .и СВО..

    21:06 20.01.2026

  • 27 Съчувствам ти

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обикновен човек":

    Амин

    21:06 20.01.2026

  • 28 Кон,

    4 3 Отговор
    Бункер имаш ли?

    21:07 20.01.2026

  • 29 Тъ....пак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха 🤣":

    бе, тъ..пак - вече го видяхте...

    21:07 20.01.2026

  • 30 Абе, на кухите

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    руски кратуни постоянно им се привижда, че някой ги напада. Сигурно вечер проверяват дали под леглото или зад вратата не е САЩ или НАТО.

    😆

    21:07 20.01.2026

  • 31 ВВП

    4 2 Отговор
    Пускай ЯРСА и Орешника е си барай уиййя...

    21:07 20.01.2026

  • 32 При мене

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Вървят нормално-ти да не си НАОПАКИ

    Коментиран от #41

    21:08 20.01.2026

  • 33 А защо руснаците ги управляват такива

    3 3 Отговор
    Идиоти?

    21:09 20.01.2026

  • 34 Целта на Русия е съвсем друга

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада."

    21:10 20.01.2026

  • 35 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:10 20.01.2026

  • 36 ВВП

    4 1 Отговор
    НАТО ефашистка фракция ,за война срещу СССР,РФ..Нищо по малко...

    Коментиран от #44

    21:11 20.01.2026

  • 37 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Оценител":

    Ситуацията е следната:
    Европа ще бъде ударена едновременно и от Русия и от САЩ, и това ще е нейния тъжен финал, тъжен но закономерен предвид имбецилите които я управляват...

    21:13 20.01.2026

  • 38 Един

    0 2 Отговор
    Сещай се защо е така.

    21:13 20.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Учуден":

    Медведев не се заканва, а предупреждава. Да пази Господ от малоумни подигравки. В Европа рашъните ще ударят директно с атома някоя нощ и никой няма да осъмне жив.

    21:13 20.01.2026

  • 41 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "При мене":

    Напреки съм...🤣

    21:15 20.01.2026

  • 42 Мдааа

    1 2 Отговор
    Този иска да се надупят в Европа и да ги оставят да си дерибействат. Нито Украйна нито Европа ще ви се кланя.
    Долни империалистчета …

    21:16 20.01.2026

  • 43 604

    0 1 Отговор
    и един конски дуОдук да отиде на му врътне на перчемъ

    21:16 20.01.2026

  • 44 Хох

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ВВП":

    Само малограмотни откачалници като теб мислят това. Ще ви видя без НАГО как ще се справяте на фронта леваци …

    21:18 20.01.2026

