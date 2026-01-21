Тагарев: Радев не е антисистемен и антикорупционен играч. Видяхме скрити зависимости след трите му служебни кабинета

По-малките русофилски партии ще изчезнат като самостоятелни обекти, след като Румен Радев се появи на изборите. Това заяви в ефира на bTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по повод евентуалния нов проект на президента, цитиран от novini.bg.

"Очаквам, че половината от този русофилски електорат ще подкрепи президента."

"Той определено се опитва да се позиционира като антисистемен и антикорупционен играч, но всъщност не е така. Ние видяхме скрити зависимости след трите му служебни кабинета."

Според Тагарев Радев ще се позиционира "що-годе европейски", но той е доказал, че не е точно европейски ориентиран.

И допълни, че Илияна Йотова не е доказала, че може да стане върховен главнокомандващ и президент.