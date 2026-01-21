Новини
Тагарев: Радев не е антисистемен и антикорупционен играч. Видяхме скрити зависимости след трите му служебни кабинета

21 Януари, 2026 08:36 2 001 171

  • тодор тагарев-
  • румен радев-
  • антисистемен играч-
  • зависимости-
  • служебен кабинет

Илияна Йотова не е доказала, че може да стане върховен главнокомандващ и президент, смята бившият военен министър

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По-малките русофилски партии ще изчезнат като самостоятелни обекти, след като Румен Радев се появи на изборите. Това заяви в ефира на bTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по повод евентуалния нов проект на президента, цитиран от novini.bg.
"Очаквам, че половината от този русофилски електорат ще подкрепи президента."

"Той определено се опитва да се позиционира като антисистемен и антикорупционен играч, но всъщност не е така. Ние видяхме скрити зависимости след трите му служебни кабинета."

Според Тагарев Радев ще се позиционира "що-годе европейски", но той е доказал, че не е точно европейски ориентиран.

И допълни, че Илияна Йотова не е доказала, че може да стане върховен главнокомандващ и президент.


  • 1 Последния Софиянец

    158 26 Отговор
    Дано Радев ни извади от Клуба на губещите Урсули.Стига толкова Национални катастрофи.

    Коментиран от #129, #139, #140

    08:37 21.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Антитагарев

    169 20 Отговор
    Не знам дали е антисистемен играч, но ми се струва, че ще ви разкаже играта

    Коментиран от #73

    08:38 21.01.2026

  • 4 Иво

    184 15 Отговор
    А Тагарев се е доказал като национален предател

    08:39 21.01.2026

  • 5 Радев

    142 12 Отговор
    Като стана премиер, Тагарено ще го мобилизирам насилствено и ще го пратя на фронта до Покровск 😏

    08:39 21.01.2026

  • 6 Пич

    42 8 Отговор
    Е , ако можеше , Радев не би гъкнал, но така или иначе ще му се наложи да се определи още преди изборите ! Така че ще разберем !

    Коментиран от #60

    08:39 21.01.2026

  • 7 Гост

    130 14 Отговор
    Този е за експулсиране при Сорос или Зельо.

    08:39 21.01.2026

  • 8 Факт

    105 10 Отговор
    Е, да но е единственият сред управляващите, който се осмели да оспори върховенството на Зеленски над Българската политика! Макар да беше само по целесъобразност.

    08:39 21.01.2026

  • 9 Исторически парк

    96 17 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #54

    08:39 21.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    58 13 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОБЯВЯВА КОАЛИЦИЯ С РАДЕВ!

    08:40 21.01.2026

  • 11 Подмяна

    89 10 Отговор
    Тагарев,заради тъпи опорки е готов да го запишат в ГЕПИ или НО..вото начало.

    08:40 21.01.2026

  • 12 След юрото

    49 10 Отговор
    няма значение, кой ще управлява. политическите решения се взимат от ЕС. финансовите и икономически от ЕЦБ. прекъсвам да гласувам, никой след юрото не е в състояние да помогне на територията, в която се шири официализирана ко.руп.ция.

    08:41 21.01.2026

  • 13 морския

    83 7 Отговор
    укрогарбиджът пак изплува !

    Коментиран от #110

    08:42 21.01.2026

  • 14 Радев

    87 6 Отговор
    Украински граждани нямат думата в България 😏

    Коментиран от #141

    08:42 21.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    89 10 Отговор
    Магарев, заради вас държава е
    без правителство,
    без държавен бюджет,
    без главен прокурор,
    без валута,
    без парламент,
    а вече и без президент❗

    Коментиран от #150

    08:42 21.01.2026

  • 16 Радев

    11 82 Отговор
    се подигра с президентската институция

    Коментиран от #56

    08:43 21.01.2026

  • 17 Евроатлантик

    50 17 Отговор
    Тагаренко няма скрити зависимости и е антисистемен, антикорупционен играч, доказал, че може да стане върховен главнокомандващ и президент! Слава Усраини!

    08:43 21.01.2026

  • 18 Иван Грозни

    63 7 Отговор
    Много умен тоя бе!Добре е, че е никакъв в държавата и може да дръка като празна манерка/войнишка/.

    08:43 21.01.2026

  • 19 Поредния Спасител на България

    8 62 Отговор
    И Радев дойде да ни спасява като Царя, Бойко, Бареков, Купейкин.......

    08:43 21.01.2026

  • 20 От кога мъртавците

    54 6 Отговор
    Говорят?

    08:44 21.01.2026

  • 21 дидо

    67 6 Отговор
    Той пък тагаренко тъй се е доказал, че хората даже не искат да чуят за него.

    08:44 21.01.2026

  • 22 Хаха

    64 6 Отговор
    Тоя лумпен кога ще го арестуват

    Коментиран от #32

    08:45 21.01.2026

  • 23 Видяхме пак

    47 6 Отговор
    стари безполезни връмвари
    да ги курдисват да плямпат празни брътвежи

    08:45 21.01.2026

  • 24 Индиеца

    49 6 Отговор
    Тагарев ли си, Тагаренко ли си, по-добре изчезвай, че ме е гнус от теб!

    08:46 21.01.2026

  • 25 Копейкин Костя

    9 49 Отговор
    Прав е Тагарев.
    Посочения за президент от руски генерал Радьев, и вицето му, правещата кълбета пред милиционера облечен в расо, изпълняващ длъжността патриарх на Рассия, са хора на чужда държава, посочила България за вражеска!
    Копейките мучат от възторг, но историята е показала, че проекти от този тип нямат дълголетие!

    Коментиран от #52

    08:46 21.01.2026

  • 26 БАЦЕ ЕООД

    43 6 Отговор
    да го махате тоя боклук на снимката ...

    08:46 21.01.2026

  • 27 Коко Н

    7 25 Отговор
    Един път гласувах за един с Фердинандов нос,за втори никога!

    08:48 21.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 шаа

    38 5 Отговор
    този изпълзя, като хлебарка в първите секунди след пръскане с интексициди

    08:50 21.01.2026

  • 30 Хаха

    37 4 Отговор
    Ами кандидатирай се ти, като алтернатива на Радев бе, тагаренко!? Да та видим колко гласове ще събереш...

    08:50 21.01.2026

  • 31 Тодор Правешки

    5 30 Отговор
    Рашибозука, юруш да плюете и да си заслужите денгите!!! 😀

    08:50 21.01.2026

  • 32 Трол

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Ако се опитат да го арестуват, ще избяга в Русия.

    08:50 21.01.2026

  • 33 е..........

    23 4 Отговор
    От толкова много плюене започва да усеща някаква сухота .........

    08:51 21.01.2026

  • 34 Някой

    34 6 Отговор
    Предателят Тагарев обслужващ чужди интереси защо не е в затвора? Да четат НК раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105 и клетвата от конституцията и за министри.

    08:51 21.01.2026

  • 35 вярно е

    9 5 Отговор
    съвсем си е европеец . с декларация осъдиха инвазията в украйна 22 г . премълчаха от 14 до 22 г за избитите цивилни , уж екстремисти от днр и лнр . случая с бобокови всички останаха с впечатление че се е потулил . с петров убийството и с кърчо се стигна до неразбирателство и раздвоение . кой не си е свършил работата . бившия на спец прокуратурата също остана обиден . за 9 години много неща се промениха . а с инфлацията става трудно . за бизнеса . за заплатниците . помилваха и много изнасилвачи, убиици , бандити . раздуха и разходите . за показност . снимки с някои не особено ценни партньори . наложени от брюксел . почти във войната сме.

    08:52 21.01.2026

  • 36 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    21 4 Отговор
    ТОЯ ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА Е В КЕНЕФА

    08:52 21.01.2026

  • 37 Последния Софиянец

    8 27 Отговор
    Резидента радеф трябва да отгаваря пред народа за Боташ, това е престъпление, аз не иссам да плащам по милион всеки ден, а той да си пълни джобавете с вzятки!

    08:52 21.01.2026

  • 38 Надзирател

    29 6 Отговор
    Соросоидния продажник Тагарев да се стяга за затвора . Скоро той и още много други жалки предатели ще влезнат в затворите.

    08:53 21.01.2026

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 29 Отговор
    Рублен крадев трябва да е затвора с отаналите рашподлоги‼️

    Коментиран от #45, #69

    08:54 21.01.2026

  • 40 ИДЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    22 4 Отговор
    Някои ще отговарят за предателствата си.

    Коментиран от #47

    08:54 21.01.2026

  • 41 Йеронимус БОШ

    24 4 Отговор
    Ще повярвам на Тагареца , когато го видя лично на фронта , за да отстоява своите принципни позиции. А не само от вкъщи на топло , да казва кой какъв къде и как трябва да бъде !

    08:54 21.01.2026

  • 42 Ruссия

    23 4 Отговор
    Цингарев, е укрофашага!

    08:55 21.01.2026

  • 43 Боруна Лом

    22 5 Отговор
    ОТПАДЪК, СКРИИ СЕ!

    08:55 21.01.2026

  • 44 Европеец

    6 23 Отговор
    До като не се изринат рузките слуги България няма бъдеще.

    Коментиран от #49

    08:56 21.01.2026

  • 45 тиквенсониада

    12 3 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А Бойко и Делян надзиратели в този затвор ли трябва да бъдат ?

    Коментиран от #48

    08:56 21.01.2026

  • 46 Гост

    18 2 Отговор
    Нещо изведнъж станаха по-обективни и умерени в изказите си към него . Явно има за какво да ги рендоса всичките и те си знаят. Друг е въпроса дали ще се случи, но и само отстраняването им от политическия живот на държавата е предостатчно на първо време. Само времето ще покаже, засега са само надежди.

    08:56 21.01.2026

  • 47 Боруна Лом

    6 25 Отговор

    До коментар #40 от "ИДЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ":

    Всички копейки трябва да бъдат съдени за измяна, начело с боташа!

    Коментиран от #102, #115

    08:57 21.01.2026

  • 48 Гост

    5 25 Отговор

    До коментар #45 от "тиквенсониада":

    Да, всички рублопатриоти трябва да са в загвора!

    Коментиран от #55, #71

    08:57 21.01.2026

  • 49 Жаба Кикерица

    20 2 Отговор

    До коментар #44 от "Европеец":

    Само на РУСКИТЕ слуги ли ?
    А За другите СЛУГИ ? За слугите на новите ни Западни и Американски господари ?
    Дай становище и за тях !

    08:58 21.01.2026

  • 50 Кака Нашева

    21 3 Отговор
    Дядото на снимката защо не е на фронта в Украйна ?

    Коментиран от #53

    08:58 21.01.2026

  • 51 Естеството на нещата

    6 18 Отговор
    Радев е движен и придвижван от същите сили на Посолството - ДС - държавна сигурност, клон на КГБ/ФСБ, които първо ни побутаха Цар, после Борисов, сега пробутва Радев.

    Руснаците му казаха да става президент - напусна Генералния щаб, стана президент, сега му казаха да напуска президенството и да става депутат - подаде оставка.

    Тая държава е Троянски кон в ЕС и НАТО.

    Коментиран от #63, #101

    08:58 21.01.2026

  • 52 Иван

    4 26 Отговор

    До коментар #25 от "Копейкин Костя":

    Тагарев е абсолютно прав! На тези, които не го разбират, да не коментират. Льотчикът не е с европейска ориентация отвътре. Но понеже беше президент, прочел е някъде, че трябва да играе в тази посока. И се ошлайфа в речите си за да не е съвсем незабележим сред европейските презид3нти. Ако е партиен лидер, ще се види това много скоро. Да се беше свил за собствено благо, но се хвърли в мътните води.

    Коментиран от #57

    08:58 21.01.2026

  • 53 Нали поддържаш руските войни

    2 13 Отговор

    До коментар #50 от "Кака Нашева":

    Ти що не си в Русия?

    Коментиран от #58, #68

    08:59 21.01.2026

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 26 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    Първо боташов трябва да лежи в затвора за държавна измяна в полза на вражеска държава‼️

    Коментиран от #59, #81, #91

    08:59 21.01.2026

  • 55 Зайо Байо

    18 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    А за Бойко и Делян ? За тях става въпрос ! Те къде трябва да са ?
    До дупето на метресите си и до чекмеджетата с пачки и кюлчета ли ?

    08:59 21.01.2026

  • 56 Радев

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Радев":

    Ще се подиграя с вожда ти боко в белене

    Коментиран от #61

    09:00 21.01.2026

  • 57 Някой го командва

    6 21 Отговор

    До коментар #52 от "Иван":

    Льотчикът от началото му личеше, че е подставено лице и кукла на конци. Нищо не предприема сам. Така е в армията.

    Коментиран от #161

    09:00 21.01.2026

  • 58 Кака Нашева

    3 14 Отговор

    До коментар #53 от "Нали поддържаш руските войни":

    Нямам работа там, нижой не иска да чуе за блатната кочина, там са в 18 век!

    09:00 21.01.2026

  • 59 Тото 1 и Тото 2

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кога ще го вкарваш в затворо ? Утре в 9.30 часа ли ?

    09:00 21.01.2026

  • 60 Щом още не си разбрал

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    няма надежда да разбереш поради собствената си невъзможност

    Коментиран от #131

    09:00 21.01.2026

  • 61 Где е потока?

    2 8 Отговор

    До коментар #56 от "Радев":

    и Боко и Радев са момчета на руснаците.

    09:01 21.01.2026

  • 62 Гад

    12 1 Отговор
    А ти като какво си се доказал.

    09:01 21.01.2026

  • 63 Психо Лог

    15 1 Отговор

    До коментар #51 от "Естеството на нещата":

    Така и не разбрах сега Тръмп агент Краснов ли е или не е .И как трябва да се ориентираме и Евро или Атлантически ,защото Сащ е отвъд Атлантика ,някой да ми обясни ,че вече съвсем се обърках ?

    09:01 21.01.2026

  • 64 Атина Палада

    3 11 Отговор
    Всички болотни слуги трябва да са в Белене.

    Коментиран от #78

    09:02 21.01.2026

  • 65 Пламен

    3 19 Отговор
    ДОГАН ЯХНА МУНЧО ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ В САРАИТЕ .

    09:02 21.01.2026

  • 66 да бе, да

    21 1 Отговор
    Тагаренко е ясен, мен ме интересува знае ли някой къде е оня, дето щеше да прави държава с главно Д?

    Коментиран от #74

    09:03 21.01.2026

  • 67 Тагаренко е

    22 2 Отговор
    украинец, да си върви в Киев!

    09:03 21.01.2026

  • 68 сайко килър

    10 1 Отговор

    До коментар #53 от "Нали поддържаш руските войни":

    А защо трябва да е в Русия ? Не позволяваш ли на момичето да си е в България ?
    А Ти къде си ? В България или нейде на запад ?

    09:03 21.01.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКРАДЕЦО, пак ли искаш ДА ТО ГО ВКАРАТ‼️

    09:03 21.01.2026

  • 70 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 16 Отговор
    руми крадеф да каже колко му дадоха за Боташ и синчето му защо не излиза от казиното!

    09:03 21.01.2026

  • 71 Тити

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Ти па отиваш при гуци гуци с еднократен билет .

    09:03 21.01.2026

  • 72 АнтиТагаренко

    22 3 Отговор
    Има ли по отвратителен лиценеприятен и отблъскващ човек от този
    Няма.

    Коментиран от #82, #96

    09:04 21.01.2026

  • 73 Учител

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Антитагарев":

    "Ще ВИ разкаже играта" - е правилно граматически, ако живееш в друга държава и си продал и прекъснал всичко в България.

    Ако живееш в България изречението е "Ще НИ разкаже играта".

    Учи български, не се излагай!

    Коментиран от #136

    09:04 21.01.2026

  • 74 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #66 от "да бе, да":

    Да питаме Бойко ! Той ще знае къде е сиамския му брат - близнак !

    09:04 21.01.2026

  • 75 ежко

    18 2 Отговор
    Този когато да му забиеш един шамар,няма да сбъркаш!Майцепродавник -това му е бизнеса!

    09:05 21.01.2026

  • 76 Ясен

    23 4 Отговор
    Тагарев ще си плати сметката като му дойде времето. ДоленПредател на България и отявлен укроНацист. Затвор му е малко!

    09:05 21.01.2026

  • 77 един

    1 16 Отговор
    Партия Зелен чорап.

    Коментиран от #86

    09:05 21.01.2026

  • 78 Илиан Илиин Мокрия

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Мартине ти явно от Белене пишеш ....

    09:05 21.01.2026

  • 79 Гай Турий

    14 1 Отговор
    Цял народ години наред вижда скритите зависимости на тошо шпиона, но в тая колония няма институция, която да го изправи пред съд и вкара в затвора. Предател!

    09:05 21.01.2026

  • 80 Атлантик

    3 18 Отговор
    В никакъв случай не трябва да допуснем русо-робите да завземат властта, а трябва да ги изметем на политическото бунище, само защото ние сме европейци, а не крепостни селяни! Да живее Европейска България!

    09:06 21.01.2026

  • 81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКРАДЕЦО, явно искаш да лЕжИш и да лИжЕш
    топките на загоряло надарено НЕ ГЪРче‼️

    09:06 21.01.2026

  • 82 дебеЛ Лебед

    16 0 Отговор

    До коментар #72 от "АнтиТагаренко":

    Поне за още 2-ма по-отвратителни се сещам. Но не съм сигурен как се казват ! Чувам , че били шишковци , дебелаци и имали прякорите - Магнита , Шопара , Тиквата , Тулупа .....! Кои ли ще да са те ?

    09:07 21.01.2026

  • 83 Зелен Наркоманов

    11 1 Отговор
    Украинска .......... а! Точка!

    09:08 21.01.2026

  • 84 Абе борсук

    21 1 Отговор
    Най-зависимия боклук говори за зависимости.

    09:08 21.01.2026

  • 85 Пламен

    4 13 Отговор
    НАЙ-СМЕШТО Е , ЧЕ И БОЖКОВ ПОДКРЕПЯ ФИГУРАНТА .
    Е ТЕЯ СА ,,НОВИТЕ" НИ СПАСИТЕЛИ . :)

    Коментиран от #93

    09:08 21.01.2026

  • 86 сидероДРОМОС

    3 10 Отговор

    До коментар #77 от "един":

    Защо не ?
    Щом има ПП ШАЙКА , щом има партия - Новоначална КОЧИНА , защо не и чорап ?

    09:09 21.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Не знам

    17 1 Отговор
    Дали е така но Тагарев го знам.Голям боклук ,за пояснение.

    09:12 21.01.2026

  • 89 Истината

    17 1 Отговор
    Тагарев стига плямпа долна подлого...

    09:13 21.01.2026

  • 90 Само да попитам

    17 1 Отговор
    E, как ги видя, като са скрити тези зависимости, бе Тагарев?

    09:13 21.01.2026

  • 91 Крим е Руски

    14 1 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ха, ха! И Киев е руски!

    09:14 21.01.2026

  • 92 Орби

    3 15 Отговор
    Прав е Тагарев.Радев е платен агент на КГБ.Задачата му е да прави далавери и да пречи на правителствата, ако не са негови.

    Коментиран от #106

    09:14 21.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Град Козлодуй

    12 1 Отговор
    Абе ти още ли дишаш?! Марш към Гренландия или Киiв......Б@ Клу К!

    09:15 21.01.2026

  • 95 нннн

    17 1 Отговор
    Тоя проскубан евроатлантически ястреб да не се предлага за главнокомандващ? Да върви на старата си работа - съветник на хунтата в Киев. Тя е тамън за него.

    09:15 21.01.2026

  • 96 Доста

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "АнтиТагаренко":

    Дори прекалено много.

    Коментиран от #116

    09:15 21.01.2026

  • 97 ами

    5 0 Отговор
    никой не казва какво ще сглобява всички изчегъртват, разграждат....

    09:16 21.01.2026

  • 98 Тити на Кака

    10 1 Отговор
    Странна работа, г-н Тагарев е забелязал "скрити зависимости в трите МУ служебни кабинета" / очевидно се опитва да си въобрази, че президентът е премиер под прикритие в назначен от него служебен кабинет, очевидно е забравил, че РР бе избран с подкрепата на Кирчо и Кокороко/, а не е забелязал никакви скрити зависимости в правителствата, чийто министър на отбраната лично е бил...
    Колко мъдър човек.....знае какво да забележи и какво - не...

    09:16 21.01.2026

  • 99 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Какво му е лошото да е е заобиколен от ДС съветници! Те пък са зависими от КГБ.

    09:17 21.01.2026

  • 100 ТАГАРКА

    10 0 Отговор
    ЩЕ ПРАЩАМЕ ЛИ ОРЕШНИК ЗА УКРАЙНА

    09:18 21.01.2026

  • 101 Некой си

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Естеството на нещата":

    Ами, жалко за ЕС и НАТО и техните разузнавателни служби.
    Ти, некъв анонимен неизвестник, си го разконспирирал Радев, но разузнаване, контраразузнаване и реконтраразузнаване на НАТО и ЕС лапат мухите.
    Къде ви намират?

    09:21 21.01.2026

  • 102 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Боруна Лом":

    Не ми ползвай ника Бр юк селска п@длого!

    Коментиран от #122

    09:21 21.01.2026

  • 103 Абе тагарчик разбираш не разбираш

    10 0 Отговор
    Ама президентът Йотова ще я търпиш два мандата..

    09:21 21.01.2026

  • 104 Ахаъ

    6 0 Отговор
    Виждам на снимката агент за чуждо влияние!

    09:22 21.01.2026

  • 105 Реконтра

    6 0 Отговор
    ... каза тежко зависимият соросоид завършил в Москва.

    09:23 21.01.2026

  • 106 🇧🇬 БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 7 Отговор

    До коментар #92 от "Орби":

    Абсолютно с прав, всичките правителства на рублен обслужваха калния бункир‼️‼️
    ЗАТВОР ЗА РАШИБОЗУКА‼️‼️

    Коментиран от #126

    09:24 21.01.2026

  • 107 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 1 Отговор
    Големият "специалист" Тагарев, който подари на Украйна БТР-и с "отпаднала необходимост".
    С малко преустройство тези машини можеха да се използват за гасене на пожари през лятото...
    Но пък платихме на господарите от ФАЩ за стари машини Страйкър,
    които РПГ-7 дупчи като консервена кутия...

    Коментиран от #152, #158

    09:24 21.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 . Aйната

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "морския":

    винаги изплуват отгоре........

    09:25 21.01.2026

  • 111 а бе Тагарчев

    9 0 Отговор
    Ти не си фактора тук който да казва кой какъв е !
    Нея са я избрали на избори , а за тебе никой никой не беше чувал !

    09:25 21.01.2026

  • 112 Гошо

    4 0 Отговор
    Безспорно е така, ама точно пък ти ли, украински Тагаренко го казваш?

    09:25 21.01.2026

  • 113 АЙДЕ ГЪЧ

    6 0 Отговор
    БЕГАЙ НА ФРОНТА , ДРЪТ ОТПА ДЪК.........!!!

    09:25 21.01.2026

  • 114 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 4 Отговор
    резидент боташович трябва да се изгони в сибир.

    09:26 21.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Жеко

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Боруна Лом":

    Един ден от тебе ще започнем . Запиши си го някъде .

    09:26 21.01.2026

  • 118 павела митова

    3 2 Отговор
    Илияна Йотова не е доказала, че може да стане върховен главнокомандващ и президент,ТЪПАК как може да докаже нещо което не е била

    09:26 21.01.2026

  • 119 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    Абе предателска селска маруло ти какво правише в СССР от 1986 г. до 1989 г. защитавайки дисертация на тема „Теория на управлението и приложенията ѝ“ във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР).......Кой е АГЕНТ ?! Пребоядисан от комунистически агент- предал Държавата си! Чудя се как още мърдаш?!

    Коментиран от #128, #133

    09:27 21.01.2026

  • 120 Тагаренко

    4 0 Отговор
    И твойте зависимост ги знаем!!!!

    09:27 21.01.2026

  • 121 Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #109 от "Боруна Лом":

    Съгласен! Същото обаче да важи и за самозабравилите укрофили като тоя. Един път думата България не чух да казва ,само Украйна, та Украйна.

    09:27 21.01.2026

  • 122 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Боруна Лом":

    И ТИ ЛИ БЕ?

    09:27 21.01.2026

  • 123 Бъзиктар

    4 0 Отговор
    Само Тагаренко е заслужил да бъде върховен главнокомандващ и след него генералисимус Атанасов. Върховен главнокомандващ на България е все едно-директор на изгорялата гимназия или на водопада.

    09:27 21.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Страх, а 😀

    9 1 Отговор
    Един призрак броди из България — призракът на Президента Радев. Всички сили на завладяна България са се съюзили за свещена хайка срещу тоя призрак: Тиквата и Свинчо, Копейкин и Кокорчо, червените фритюрници и клиентите на Прокуратурата.

    09:27 21.01.2026

  • 126 Зоран

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "🇧🇬 БАЙ Х@Й‼️‼️":

    Ша ти го нашия до сливаците .

    09:27 21.01.2026

  • 127 тагар

    5 0 Отговор
    Този бивш украински съветник,бивш съветски възпитаникбивш соц .военен ,няма моралното право да прави такива изявления.
    Пред тагар,предпочитам килограм!

    09:28 21.01.2026

  • 128 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Боруна Лом":

    Ммммм

    09:28 21.01.2026

  • 129 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти се радвай, че си в клуба на "Губещите Урсули", че ако не беше там
    сега щеше да си в клуба " Окопите на смътта " на Путин и да те насъскват
    като "промит" Северно Корейски мозък да убиваш, всеки който ти нареди
    някой миризлив Чеченски "бабаит"???

    Коментиран от #157

    09:28 21.01.2026

  • 130 Перо

    5 1 Отговор
    По БНТ даваха в сутрешния блок кмета на Варна, от НС на ПП, по БТВ измисления “професор” и украински агент Тагарев, по Нова ТВ Богдан Богданов, депутат от ПП. Всички в едно и също време! До кога ще се търпят тези Сорос медии и ТВ лобисти на соросистките партии ПП/ДБ

    09:28 21.01.2026

  • 131 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Щом още не си разбрал":

    Браво , направо ме сразихте ! Но споделете като имате претенции да сте умна , накъде отива Радев! Иначе ще оставите впечатление за някоя , която просто се провиква заради .........

    09:29 21.01.2026

  • 132 хихи

    5 0 Отговор
    Магар-ев! Идват! Бягай на Моста на Дружбата, да ги посрещаш с плакат "Добре Дошли Освободители"

    09:29 21.01.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Младен Иванов

    7 0 Отговор
    Ей,Тагарев,жалък бивш съветски възпитаник,и ти като другия жалък ренегат Инджев,също подобен на теб съветски кадър,плюете наляво и надясно всичко руско и станахте яростни русофоби.А едно време се кланяхте май на великия Съветски Съюз,особено аверчето ти Инджев,като помня какви антиамерикански статии пишеше в БТА Паралели.

    09:30 21.01.2026

  • 136 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Учител":

    Ееее, четеш и мислите. И аз съм сигурен, че Радев "Ще ни разкаже играта". Боже, пази България.

    09:31 21.01.2026

  • 137 ЗАЩОТО

    5 1 Отговор
    ВСИЧКИ ЗНАЕМ ЗА ТВОИТЕ .......НЕСКРИТИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ....ВСУ , НАЛИ ДъРТАНЯНЕ.......Я БАГОМ ПРИ СЪБИ......

    09:32 21.01.2026

  • 138 Лелее

    3 6 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    Коментиран от #148

    09:32 21.01.2026

  • 139 И КЪДЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДА ТЕ НАСТАНИ РАДЕВ В СКУТА НА ПУТЯ И ДА ТИ САПУНИСВА ВЪЖЕНЦЕТО СЪС САПУН ДА НЕ ТИ прежули вратленцето докато те бесят като българската ИНТЕЛИГЕНЦИЯ НА 9 9 44

    09:32 21.01.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Куку

    4 5 Отговор
    Истината е,че кой се коалира с Радев отива при Царя,Първанов,Седеров и т.н.

    Коментиран от #146

    09:34 21.01.2026

  • 143 Действителен

    4 1 Отговор
    Недавайте думата на хора глупави и ЗАВИСИМИ...

    09:35 21.01.2026

  • 144 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #109 от "Боруна Лом":

    Чувалите и ръкавиците на Бойко свършиха.Изнесе ги Магаренко за Укрите! И не ми ползвай ника- Б@ к ЛУК!

    09:35 21.01.2026

  • 145 Тоя лисунгер

    8 2 Отговор
    Факти не показвайте повече снимката на тоя иди.....т , ще повърна !!!!!

    09:35 21.01.2026

  • 146 Перо

    3 8 Отговор

    До коментар #142 от "Куку":

    Всички блатни подлоги трябва да са в затвора, начело с боташа.

    09:36 21.01.2026

  • 147 Ми то.....

    5 2 Отговор
    Сега дайте думата на другия боклук .............надето нейска !

    Коментиран от #166

    09:37 21.01.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Слава на Русия

    6 3 Отговор
    Тагарев е боклукккк

    09:38 21.01.2026

  • 150 така де

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и кой събори правителството с юмруче///РАДЕВ и кой остави БЪЛГАРИЯ без президент,,,РАДЕВ колкото до валутата ти с какво пазаруваш ВАЛУТАТА НИ Е МНОГО ПО СИЛНА 1 стотинка струва една рубла А ПРЕДИ НОВА ГОДИНА ЕДНА РУБЛА СТРУВАШЕ ДВЕ СТОТИНКИ ТАКА ЧЕ ВАЛУТАТА НИ Е 100% ПО СКЪПА И Я ПРИЕМАТ НАВСЯКЪДЕ и долара се бои от ЕВРОТО И Т ,Н И Т, Н,

    09:39 21.01.2026

  • 151 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Теб ще те сложим за президент, за да ни изпратиш всички на фронта в Укростан, фашист мръсен.

    09:41 21.01.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Браво тагар

    3 2 Отговор
    Проумял си най важното. Антикорупционен, е тук ще ви еве макята той. Платени подлизурковци.

    09:43 21.01.2026

  • 154 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    За 4 години Тагаренко така и не посмя да иде като доброволец да помага на бивша Украйна, да видим дали сега ще посмее да отиде, за да защитава Гренландия???

    🤣🤣🤣

    09:43 21.01.2026

  • 155 Млък бре!

    7 1 Отговор
    Марш на Украинският фронт,да помагаш на сънародниците си...!

    09:45 21.01.2026

  • 156 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    Кучеренко......Завършил в СССР на издръжка на НРБ, до вчера /разбирай 1989/ комунист,агент на ДС пребоядисан в "атлантик"-работещ много усърдно за Хунтата в Киев! Този трябва да бъде съден а не да му се дава трибуна по TV и сайтовете. Този е един ДОКАЗАН ПРЕДАТЕЛ!

    Коментиран от #162

    09:46 21.01.2026

  • 157 Гугъл

    4 4 Отговор

    До коментар #129 от "Оракула от Делфи":

    Работата е, че всички, които отиват на война си мислят, че те ще убиват и ще стават герои, но не си дават сметка, че и противникът отива със същите намерения.

    Руският прокремълски блогер Юрий Подоляка назва цифрите: 2000 000 руснаци са минали през фронта, 415 000 са убити, още толкова са инвалидизирани.

    Коментиран от #160

    09:46 21.01.2026

  • 158 така де

    1 4 Отговор

    До коментар #107 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ти да не си водач на бтр, то за тези превозни средства няма място в бъдеща война и те бяха на милицията едно време и само склАДА им струва пари Освен това страйкърите са бързи и новите блиндирани машини ще се произввеждат в БЪЛГАРИЯ ,но ни трябват опитни образци за сравнение А ПОЖАРИТЕ ГИ ПАЛИХА РУСОФИЛИТЕ и двама от тях беха хванати Така че няа русофили НЯМА И ПОЖАРИ

    09:49 21.01.2026

  • 159 Българин

    4 0 Отговор
    Скрий се,бе! Не можеш на малкия пръст да се намажеш на Радев.Недей ръси акъли,а си гледай Украйна,защото си нищо.Български продажник.

    09:50 21.01.2026

  • 160 ТаШаренко

    4 0 Отговор

    До коментар #157 от "Гугъл":

    А Укрите колко са?! То вуобще останаха ли мужици в UA?!

    09:50 21.01.2026

  • 161 Оракула от Делфи

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Някой го командва":

    Началника на всички , винаги е бил "КГБ", Ленин ,Сталин, Хрушчов ,Брежнев Андропов ,Горбачов ,Елцин, Путин , и всички в България
    по време на комунистическата диктатура ,беснееха като зверове и
    се подчиняваха , безрезервно , на тази Империя на злото , днес на Путин!
    Да се подчиняваш на тези хора, които имат на съвестта си стотици
    милиони невинни хора , жертви , означава че или не знаеш историята на България , или си с промит мозък готов да убива веднага и по поръчка???
    Самоопределението за всеки един ,го оставям на всеки, който е прочел коментара ми!!!

    09:52 21.01.2026

  • 162 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #156 от "Боруна Лом":

    И тоя и Инджев ще последват съдбата на другия Предател Куритаров!Аман от ПРЕДАТЕЛИ!

    09:55 21.01.2026

  • 163 Мъжете

    1 2 Отговор
    От зодия близнаци, са безскруполни интересчии и ненаситни лакомии! Вижте Царя, Борисов , а Радев е същата зодия! Не е добър знак, да се прави за трети път, една й съща грешка!

    09:57 21.01.2026

  • 164 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    Няма по-мръсно и по-долно същество от комунист-станал атлантик!

    09:57 21.01.2026

  • 165 зависимости

    4 1 Отговор
    Агентът на чужди служби пак се изказа "авторитетно"....

    09:58 21.01.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Сава Модкуров

    2 0 Отговор
    Забрави ЛЕНЧЕ-Кремче, Бурго джий ката,Жоро Тръбата и Не Дала Ал!

    10:03 21.01.2026

  • 168 Солютно

    1 1 Отговор
    за върховен главнокомандващ беше добре, даже много добре, но за другите неща ще му трябва екип от професионалисти в другите области, а професионалистите не си падат по козируването, дори на генерали.

    10:06 21.01.2026

  • 169 помиярите като този

    3 0 Отговор
    се активират разбираемо е , това са хора без идеи знаещи само да възхваляват тези които им дават напълно незаслужени пари и постове и да оплюват другите които искат да работят за държавата и народа и

    10:06 21.01.2026

  • 170 Боко

    2 0 Отговор
    А твоите зависимости бе МРЪЪЪШЛЯК

    10:07 21.01.2026

  • 171 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Най неприятният човек,отново изпрува да пл.юе Появява се ,за да плюе някого или да " брани" Украйна... как може мъж се родил ,а роведението му на лека жена?!

    10:09 21.01.2026

