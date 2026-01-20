Новини
Зеленски постави условия за участие във форума в Давос
Зеленски постави условия за участие във форума в Давос

20 Януари, 2026 14:23 1 999 107

Украинският президент ще пътува само при готовност за подписване на ключови споразумения със САЩ

Зеленски постави условия за участие във форума в Давос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще присъства на Световния икономически форум в Давос единствено ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за икономически просперитет на Украйна са готови за подписване на място, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макар да се очакваше да участва във форума днес, Зеленски обясни, че е останал в Киев, за да съдейства за овладяването на последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта. По думите му атаките са довели до прекъсване на топлоснабдяването в около половината от жилищните сгради в украинската столица.

„В този момент избрах Украйна, а не икономическия форум, но ситуацията може да се промени във всеки един момент, защото за украинците е изключително важно тази война да приключи“, заяви Зеленски пред журналисти в медиен чат в платформата „УатсАп“.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БрЯх...!

    97 4 Отговор
    Битата карта,поставя и условия...?!

    14:25 20.01.2026

  • 2 Руски колхозник

    75 5 Отговор
    Условието е, да го 4укат с ва3елин.

    Коментиран от #17, #33, #35

    14:26 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дедо

    84 3 Отговор
    Той можел да поставя условия ......и всички в Давос му се смяха и си отдъхнаха че няма да им досажда и оплаква

    14:27 20.01.2026

  • 5 Театър "Сълза и смях 🎭"

    62 3 Отговор
    Този, вЕрно е голям актьор🤣😂

    Коментиран от #26

    14:27 20.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    66 3 Отговор
    Оф боже, тоя не разбра ли, че го оставиха на милостта на Путин и на украинския народ. Жинжърите с жартиери от жилаещите с нищо не могат да му помогнат.

    Коментиран от #49, #58

    14:27 20.01.2026

  • 7 Роден в НРБ

    51 4 Отговор
    Кое е това джудже еврейче?

    Коментиран от #51

    14:27 20.01.2026

  • 8 Укропат

    46 3 Отговор
    Не можа да изтрезнее за събитието. Така се белят наджапал с водка и амфетки ,че маршируваше в бункера и поздравяваше все едно е на Червения площад и Кремъл е негов.

    14:28 20.01.2026

  • 9 Тръмп

    48 2 Отговор
    Нямаме карти, бро

    14:28 20.01.2026

  • 10 Дончо

    43 3 Отговор
    Нямаш карти!

    14:28 20.01.2026

  • 11 Досетил се

    60 2 Отговор
    Че,го отсвириха.Даже условия поставя.

    14:29 20.01.2026

  • 12 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    48 1 Отговор
    Харесаха тази новина и ще се съберат отново на 🥂конференция да обсъдят ситуацията 😂😂😂

    14:29 20.01.2026

  • 13 ...не било пудра захар

    44 4 Отговор
    От както Тръмп отвлече дилъра на Венецуела, белото за Украйна се влоши🤣

    Коментиран от #70

    14:30 20.01.2026

  • 14 Путин и Тръмп офишъл

    35 2 Отговор
    Ко каза,ко?

    Коментиран от #87

    14:31 20.01.2026

  • 15 Българин

    43 3 Отговор
    Ти си никой да поставяш условия.Стой си в Киев да не капитулира Украйна.

    Коментиран от #22

    14:31 20.01.2026

  • 16 Езвенете

    28 1 Отговор
    Някой возила ли гу йе Зельонска, да каже как е?!
    Нъ Бугатиту дъ натискаш гъзтъ...?!

    14:31 20.01.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    3 25 Отговор

    До коментар #2 от "Руски колхозник":

    Иди да му покажеш как се слага вазелина,той не знае.Имаш опит.

    Коментиран от #36, #39

    14:31 20.01.2026

  • 18 Ха ха нещастник

    39 2 Отговор
    Искал е подпис за 800 милиарда, а ютрумп го е отсвиркал. Никой друг не гарантира иска в Давос. А урсулите са се загрижени за Гренландия.
    Пародия!!!

    Коментиран от #41

    14:32 20.01.2026

  • 19 Атина Палада

    36 2 Отговор
    Зеленски поставя условия ?:)))

    14:32 20.01.2026

  • 20 Трол

    29 0 Отговор
    Условието е да му пратят десет киловата ток.

    Коментиран от #73

    14:33 20.01.2026

  • 21 Ха ха ха ха

    32 1 Отговор
    Зеля поставил условия ха ха ха

    14:33 20.01.2026

  • 22 Сульооо

    1 27 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Ми ти кой си,та му казваш какво да прави?Иди кажи на Путин,Русия да капитулира,за 4 години мина на катъри и магарета!

    14:34 20.01.2026

  • 23 Борис "Прическата" Джонсън

    34 0 Отговор
    Зеля, оправяй се, брат.Аз отивам на Сейшелите

    14:34 20.01.2026

  • 24 Украинска делегация

    32 0 Отговор
    начело с Умеров до вчера беше в САЩ на преговори по същите въпроси.Какво е договорено не е известно. Но императивният тон на Зеленски е крайно неподходящ.

    14:34 20.01.2026

  • 25 Режи и фъпляй

    26 0 Отговор
    Нашмъркания турист плямпа врели несипели.

    14:34 20.01.2026

  • 26 Атина Палада

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":

    А не бре,вие сега ли разбрахте?:))) Зеленски е най добрият актьор за всички времена..Успя да занули Западняците...

    14:35 20.01.2026

  • 27 Ха ха ха ха

    31 0 Отговор
    Те не го пускат в селото, то за щерката на попа пита! Класически гьонсурат.

    14:35 20.01.2026

  • 28 Лъженски

    31 0 Отговор
    Зеленски отказа да отиде в Давос.

    Защото никой не го е грижа за него. Той искаше Западът да подпише план, според който Украйна ще получи 800 милиарда долара.

    Беше грубо отказано.

    Тръмп не искаше да се срещне с него.
    Европейците са по-загрижени за проблема с Гренландия.

    В Украйна хората лично обвиняват Зеленски, че средствата за отбрана са били присвоени и сега градовете са без електричество.

    14:35 20.01.2026

  • 29 Лайн Ари

    26 0 Отговор
    Ооо, тоя вече и условия поставя ! Сигурно е тръгнал да отстранява аварии !

    14:35 20.01.2026

  • 30 123456

    13 0 Отговор
    Е, аб ти бо са - те то ва е , сигур е намерил карти отнейде , щот доскоро нямаше !

    14:35 20.01.2026

  • 31 да питам

    1 23 Отговор
    верно ли всички световни лидери са в Давос, а само Ким, Пуся и аятолаха няма да присъстват ?

    Коментиран от #37

    14:35 20.01.2026

  • 32 Хе хей

    19 1 Отговор
    Никой не го е канел паляка а той де обеснява хи хи

    14:36 20.01.2026

  • 33 Абе

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руски колхозник":

    що с вазелин-да му е хубаво ? Нее -без !!!

    14:36 20.01.2026

  • 34 Азът

    23 0 Отговор
    Виж ти, наглото просяче, още наркоманче взе и условия да поставя! Ами така е, не е луд тоя, дето се прави на луд, а тези които го оставят да вилнее и лудее, най- вече просейки оръжия и пари!

    14:37 20.01.2026

  • 35 Розовото пони Путин

    1 20 Отговор

    До коментар #2 от "Руски колхозник":

    В бункера, освен памперси, Песков е заредил и с ва3елин 🌈😅🌈🥳

    Коментиран от #64, #69

    14:37 20.01.2026

  • 36 Руски колхозник

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха ха":

    Така е, колко като теб съм ги мазал и 4укал, няма проблем да го 4укам и нег, няма да има 3апек никога

    14:38 20.01.2026

  • 37 Руски колхозник

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    Те не ходят по сбирки на пе🌈дераси

    14:39 20.01.2026

  • 38 Истината

    16 0 Отговор
    От САЩ на Тръмп да чакаш гаранции е все едно да чакаш от умрял писмо.

    14:39 20.01.2026

  • 39 Ха ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха ха":

    Не ми ползвай ника, бе розАф. Я си закопчай жартиерките, че са ти се свлекли чорапите, като на някоя повлекана.

    Коментиран от #43, #46

    14:39 20.01.2026

  • 40 Питам

    1 12 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #47, #53

    14:40 20.01.2026

  • 41 "Щастливецо"

    0 12 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха нещастник":

    Парите ЗелЕнски ги има и още ще има! ТИ КАКВО ИМАШ??

    14:40 20.01.2026

  • 42 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    До сега си подписал:
    2341 ключови спопузомения
    673 безключови
    54321 секретни
    784 важни
    9876 маловажни

    Коментиран от #44

    14:41 20.01.2026

  • 43 Руската пропаганда

    2 14 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    Има за цел винаги глупака 😄

    Коментиран от #59, #98

    14:41 20.01.2026

  • 44 Йосиф Кобзон

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хасковски каунь":

    Сметката е при мен.

    14:41 20.01.2026

  • 45 Половината от жилищните сгради

    14 0 Отговор
    е само началото накрая защото утре ще бъдат 100% без отопление. Толкова си вътре излъган и хапнал курабия на майдана 2014 а продължаваш да имаш неоправдани претенции. Запитай западните съюзници които искаха да налагат мир чрез сила дали се получава като вариант за да го осъзнаеш.

    14:42 20.01.2026

  • 46 Една мисъл не ми дава мира

    1 14 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    Защо копейките ги влече мъжката любов?!

    Коментиран от #52, #54, #66, #72, #91, #99

    14:42 20.01.2026

  • 47 Когато...

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Питам":

    ...Тръмп извлече и последният редкоземен минерал от Украйна...!

    14:43 20.01.2026

  • 48 Учуден

    19 0 Отговор
    "Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще присъства на Световния икономически форум в Давос"

    Този никой не го е канил ама той условия поставя - белото не прощава.

    Коментиран от #50

    14:43 20.01.2026

  • 49 Нашето мнение

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    ТИ НЕ РАЗБРА ЛИ,ЧЕ КОМЕНТАРИТЕ ТИ НЕ СТРУВАТ,НЕ СЕ МЪЧИ ИЗЛИШНО!!

    14:43 20.01.2026

  • 50 Геро

    1 7 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #61

    14:44 20.01.2026

  • 51 Ихууууу

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Роден в НРБ":

    Не е блатен,доволен ли си?

    14:44 20.01.2026

  • 52 Да разбираме ли,че...

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    ...копейките са правили любов с теб,че така добре си запознат с материята...😉😂🤣😝?!

    14:44 20.01.2026

  • 53 Питай

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Питам":

    Като го извлекат, най-много да му го олигават, небинарните.

    14:44 20.01.2026

  • 54 Копейка

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Излъгали са те че са копейки - на София-прайд само козячета ходят и само те се радваха когато им разрешиха еднополовите бракове.

    14:45 20.01.2026

  • 55 ...

    5 3 Отговор
    За какво да ходи, ако няма да подписва нещо. Давос е световен икономически форум за богатите и развити икономики. Беларус, Украйна, Русия са бедни държави, затова и няма смисъл да присътват от икономическа гледна точка.

    14:45 20.01.2026

  • 56 Мишел

    7 1 Отговор
    В близките 1000 години никой не гарантира сигурност срещу ядрена държава.

    14:45 20.01.2026

  • 57 не знам

    11 0 Отговор
    абе кой измисля и драска тези глупости не знам - и се чудя, толкова ли сме прости че четем това, и въобще защо го отваряме въобще.

    14:46 20.01.2026

  • 58 Сульооо

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Ти да не си превъртял?Цял свят го финансира.САЩ също!

    Коментиран от #68

    14:46 20.01.2026

  • 59 Мдаа...!

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руската пропаганда":

    Прав си!
    Виждаме,че ти е подействала...!

    14:46 20.01.2026

  • 60 Дедо ви...

    13 0 Отговор
    А бе какви условия бееее....?!?!?! Ошашавен е от нощния удар и белото не помага и не е на себе си....Путин го търпя, търпя, но търпенито му се изчерпа. Настават тежки дни за наркофюрера

    14:46 20.01.2026

  • 61 Учуден

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "Геро":

    Така е теб те интересува единствено мнението на аверите от гей дружинката нали

    14:46 20.01.2026

  • 62 Скоро

    11 1 Отговор
    Много скоро народа му ще му постави условия и ще трябва същия да се спасява в чужбина.Още малко на тъмно без ток и вода ....

    14:46 20.01.2026

  • 63 Кого лъжеш бре зельо....

    11 1 Отговор
    И кой си че да поставяш условия. Дори не си легетимен.

    14:47 20.01.2026

  • 64 А зеленото niдaл4е

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Розовото пони Путин":

    Посреща афроамериканските инструктори без смазочни материали. 🤭🤭🤣

    Коментиран от #75

    14:47 20.01.2026

  • 65 Посетител

    17 0 Отговор
    Боже, Боже... Наглост безмерна... Поставял условия, изисквал... А бе, ултиматум... Току виж, Тръмп се уплашил...

    14:47 20.01.2026

  • 66 Копейките много

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    обичат да лашкат шекелки.

    14:48 20.01.2026

  • 67 Мишел

    10 0 Отговор
    Зеления червеей изпълзя от гувната за да изкаже поредн3299ите си кухи мисли

    14:48 20.01.2026

  • 68 Антитрол

    10 2 Отговор

    До коментар #58 от "Сульооо":

    "Цял свят го финансира"

    Колко пъти да се обяснява че козяшкия "цял свят" няма колкото Китай или Индия - пък Сега и САЩ вече не финансират зеления наркоман.

    14:49 20.01.2026

  • 69 Ъ?!!!

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Розовото пони Путин":

    Какво се правиш на пернат с мокър парцал по кратуната?!!! Те розовите работи са все ваши атрибути и отличия, гЕйроатлантически. Както и дъги, прайдове, и останалите, подобни ценнУсти.

    14:49 20.01.2026

  • 70 Хи хи хи хи

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "...не било пудра захар":

    От както Путин дигана аларма,че са обстрелвали резиденцията му,рашкте построиха още четири бункера.

    Коментиран от #84

    14:49 20.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И каква лИбов да ме влече бре? Женска ли? Ние копейките сме старомодни и за нас лИбовта е само между мъж и жена ..А вие ж.ълто.павет.ниците като сте модерни...си карайте по вашата мода ..Ние не си падаме по вашата мода.

    14:50 20.01.2026

  • 73 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    В пакети...

    14:50 20.01.2026

  • 74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    Марш бе украински пeнgел такъв

    Коментиран от #81

    14:50 20.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Лудия козел

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:51 20.01.2026

  • 77 Лудия козел

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #95, #106

    14:51 20.01.2026

  • 78 Лудия козел

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #83

    14:51 20.01.2026

  • 79 Зевзек

    7 1 Отговор
    Зеления ако дръпне още една линия и даже условия на САЩ ще постави при какви обстоятелства ще им отстъпи Гренландия.

    Коментиран от #92

    14:52 20.01.2026

  • 80 Бай.Руско

    4 0 Отговор
    Зеленски да ми язе.мазната опашса

    14:52 20.01.2026

  • 81 Ихууууу ганьововто

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Марш ще казваш на баща си,ако знаеш кой е.

    14:52 20.01.2026

  • 82 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Е то зеленяпор е "победител", що да не поставя условия... комик!

    14:53 20.01.2026

  • 83 Муухахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #78 от "Лудия козел":

    Само в сънища ти.

    14:53 20.01.2026

  • 84 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хи хи хи хи":

    "рашкте построиха още четири бункера"

    О посолството ли те увериха че е така или ти участва в строителството.

    14:53 20.01.2026

  • 85 Еър Форс 1

    2 0 Отговор
    Чичо Дони вдигна температура от уплах..... :)

    14:54 20.01.2026

  • 86 Дудов

    2 1 Отговор
    Вероятно даже и Зеленски ще се освести когато Киев се поопразни както се очаква до месец

    14:55 20.01.2026

  • 87 Сульооовче

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Путин и Тръмп офишъл":

    Тръмп няма да е вечен,Путин също! По леко с простотийката.

    14:55 20.01.2026

  • 88 Хо-ха-ха

    4 1 Отговор
    Много интересно, самопоканил се е а пък и условия поставя.

    14:55 20.01.2026

  • 89 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 1 Отговор
    Те не искат да го виждат, той условия ще поставя...

    14:55 20.01.2026

  • 90 Квартал 95

    3 2 Отговор
    Зеленото иска да подписва "план за икономически просперитет на Украйна"!? Наистина е много, много луд. Той отхвърли шанса за оцеляване на Украйна, просперитет му се привижда.

    Коментиран от #94

    14:55 20.01.2026

  • 91 Просто е

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Подготвят се. Ще емигрират В Русия.

    14:57 20.01.2026

  • 92 Пръдльо

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Зевзек":

    Не ти ли омръзна да се кичиш с простотия

    14:58 20.01.2026

  • 93 русия е икономическа сила

    1 2 Отговор
    От 1 януари президентът Путин я повиши минималната РЗ в Русия с указ от € 122 на € 137.22 .

    😆

    14:58 20.01.2026

  • 94 Ихууууу ганьововто

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Квартал 95":

    И ще го има,но ти какво ще имаш??

    14:59 20.01.2026

  • 95 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:59 20.01.2026

  • 96 Жбръц

    1 1 Отговор
    Типичен ж..Само те,могат да поставят условия така нагло.Но да не обърка конците с бай Дончо.Ако му писне- натам вървят нещата, го накара да играе ирландска" джига" на моравата пред бялата къща.Д,ва и зеленясалия смъркач.Заради чужди интереси,загинаха стотици хиляди мъже, генофонда на страната.Жал ми стана,когато видях клипове от киив.Обикновени хора,като нас живеят в адски условия: режим на ток,почти 20 ч.А без ток няма парно,вода, асансьор.Жилищата плуват в ледена вода,от гръмнали водопроводи.Хранителни вериги,супермаркети затворени напълно,поради липса на ток.Имат( по мощните) агрегати,но трябва да харчат огромни суми за гориво,което оскъпява в пъти и без това намалелите стоки..Предпочитат да ударят кепенците.Ако беше подписал Минското споразумение,този ад нямаше да стане.И до сега,двете области - Донецк - Луганска, да са под юрисдикцията на киив,без значение,че са автономни.Щяха да продължат транзит на газа, към половин Европа+ евтина газ за вътрешен пазар.Щяха да си търгуват спокойно със зърно,метали,храни,както с Европа,така и със самите руснаци .Сега обратен път няма.Руснака ще ги смаже, точно в тази област.Не само в столицата,но и в Одеса,докато не е върне обратно под опеката си.А разните давос- мавос изобщо не са фактор ,с който руснака ще се съобразява.

    15:00 20.01.2026

  • 97 Т.КОЛЕВ

    0 3 Отговор
    НА.КЪСНА ПРОЛЕТ ПОЖАРИТЕ МОГАТ ДА ВЪЗПРЪТ РИСИЯ ЕВТИНО И ЛЕСНО. ДО ТОГАВА ДАНО ЕВРОПЕЙЦИТЕ ИЛИ АМЕРИК.СЕ НАЕМАТ С ЖИВА ВОЕННА ПОМОЩ ИЛИ С ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ДА ГАРАНТ.МИРА В УКРСЙНА АКО ЙСКАТ.НО НЕЩАТА ВЪРВЯТ МНОГООООГО МУДНО.
    И НАКРАЯ ЩЕ ТРЯБВАТ МНОООГО МИЛИАРДИ.

    Коментиран от #107

    15:00 20.01.2026

  • 98 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руската пропаганда":

    Пак плагиатстваш, бе сладуранке. Това е за вас истината. Но какво да правите вие урсулските гЕйроатлантичета?! Друго си не можете, освен да се продавате и да посягате на чуждото. А когато не ви отърва, гъгнете до припадък мантрите - "копейка", "рашист", "путинист" и такива, подобни примитиви.

    15:00 20.01.2026

  • 99 За да оставим гинеколожката

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":

    без занимание.

    15:01 20.01.2026

  • 100 Цвете

    1 1 Отговор
    ЕДИН ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО УДЪРЖА ВСЯЧЕСКИ ДА НЕ БЪДЕ НАПАДНАТА ЕВРОПА. НЕ ПЛЮЙТЕ ,КОГАТО СТЕ МАЛОГРАМОТНИ.❤️❤️❤️👍💯

    15:02 20.01.2026

  • 101 КотАКА от Варньенско

    3 0 Отговор
    шекелите попривършват и притихна - докато Черепа и Викиту Василева му търсят работа в новата партийка на (п)резидента

    Коментиран от #105

    15:02 20.01.2026

  • 102 Гориил

    1 1 Отговор
    През последните няколко години Украйна изготвя бюджет с рекорден дефицит, разчитайки да го покрие със западна помощ. През 2024 г. дефицитът беше 43,9 милиарда долара. Бюджетът за 2025 г. беше одобрен с дефицит от 37,3 милиарда долара и беше изменян два пъти, за да се увеличат военните разходи. И, което е най-важно, европейските шизофреници не казаха „не“. Защото мирният договор е загуба и поражение за Брюксел.

    15:02 20.01.2026

  • 103 Цвете

    1 1 Отговор
    ЕДИН ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО УДЪРЖА ВСЯЧЕСКИ ДА НЕ БЪДЕ НАПАДНАТА ЕВРОПА. НЕ ПЛЮЙТЕ ,КОГАТО СТЕ МАЛОГРАМОТНИ.❤️❤️❤️👍💯

    15:02 20.01.2026

  • 104 Луд с картечница

    1 0 Отговор
    Абе какви условия може да представя брадатото джудже Стори Пакост с белия нос .Този е ходещ мрррр твецц ,🕢 часовника цъка и наближава полунощ !

    15:05 20.01.2026

  • 105 К.О.Т.ар.А.К 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "КотАКА от Варньенско":

    Кой ме търси ,винаги съм на линия .

    15:06 20.01.2026

  • 106 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Лудия козел":

    Тази информация беше от есента... Загубите на Незалежная вече трябва да са минали два милиона... за съжаление... Вчера, лондонския ТАЙМС, в материал за младите украинци, на около 25, намерили убежище в Обединеното кралство, пише че никой от тях повече не свързва своето бъдеще с Украйна... За тях е важно, че са успели да избягат от смъртта и повече не мислят да се връщат...

    15:07 20.01.2026

  • 107 Тити

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Т.КОЛЕВ":

    Тихо ЦВЕТЕ ,че с букета по гуаватта щаа буууаммм .

    15:08 20.01.2026

