Зеленски постави условия за участие във форума в Давос

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще присъства на Световния икономически форум в Давос единствено ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за икономически просперитет на Украйна са готови за подписване на място, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Макар да се очакваше да участва във форума днес, Зеленски обясни, че е останал в Киев, за да съдейства за овладяването на последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта. По думите му атаките са довели до прекъсване на топлоснабдяването в около половината от жилищните сгради в украинската столица.
„В този момент избрах Украйна, а не икономическия форум, но ситуацията може да се промени във всеки един момент, защото за украинците е изключително важно тази война да приключи“, заяви Зеленски пред журналисти в медиен чат в платформата „УатсАп“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БрЯх...!
14:25 20.01.2026
2 Руски колхозник
Коментиран от #17, #33, #35
14:26 20.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дедо
14:27 20.01.2026
5 Театър "Сълза и смях 🎭"
Коментиран от #26
14:27 20.01.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #49, #58
14:27 20.01.2026
7 Роден в НРБ
Коментиран от #51
14:27 20.01.2026
8 Укропат
14:28 20.01.2026
9 Тръмп
14:28 20.01.2026
10 Дончо
14:28 20.01.2026
11 Досетил се
14:29 20.01.2026
12 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
14:29 20.01.2026
13 ...не било пудра захар
Коментиран от #70
14:30 20.01.2026
14 Путин и Тръмп офишъл
Коментиран от #87
14:31 20.01.2026
15 Българин
Коментиран от #22
14:31 20.01.2026
16 Езвенете
Нъ Бугатиту дъ натискаш гъзтъ...?!
14:31 20.01.2026
17 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Руски колхозник":Иди да му покажеш как се слага вазелина,той не знае.Имаш опит.
Коментиран от #36, #39
14:31 20.01.2026
18 Ха ха нещастник
Пародия!!!
Коментиран от #41
14:32 20.01.2026
19 Атина Палада
14:32 20.01.2026
20 Трол
Коментиран от #73
14:33 20.01.2026
21 Ха ха ха ха
14:33 20.01.2026
22 Сульооо
До коментар #15 от "Българин":Ми ти кой си,та му казваш какво да прави?Иди кажи на Путин,Русия да капитулира,за 4 години мина на катъри и магарета!
14:34 20.01.2026
23 Борис "Прическата" Джонсън
14:34 20.01.2026
24 Украинска делегация
14:34 20.01.2026
25 Режи и фъпляй
14:34 20.01.2026
26 Атина Палада
До коментар #5 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":А не бре,вие сега ли разбрахте?:))) Зеленски е най добрият актьор за всички времена..Успя да занули Западняците...
14:35 20.01.2026
27 Ха ха ха ха
14:35 20.01.2026
28 Лъженски
Защото никой не го е грижа за него. Той искаше Западът да подпише план, според който Украйна ще получи 800 милиарда долара.
Беше грубо отказано.
Тръмп не искаше да се срещне с него.
Европейците са по-загрижени за проблема с Гренландия.
В Украйна хората лично обвиняват Зеленски, че средствата за отбрана са били присвоени и сега градовете са без електричество.
14:35 20.01.2026
29 Лайн Ари
14:35 20.01.2026
30 123456
14:35 20.01.2026
31 да питам
Коментиран от #37
14:35 20.01.2026
32 Хе хей
14:36 20.01.2026
33 Абе
До коментар #2 от "Руски колхозник":що с вазелин-да му е хубаво ? Нее -без !!!
14:36 20.01.2026
34 Азът
14:37 20.01.2026
35 Розовото пони Путин
До коментар #2 от "Руски колхозник":В бункера, освен памперси, Песков е заредил и с ва3елин 🌈😅🌈🥳
Коментиран от #64, #69
14:37 20.01.2026
36 Руски колхозник
До коментар #17 от "Ха ха ха ха":Така е, колко като теб съм ги мазал и 4укал, няма проблем да го 4укам и нег, няма да има 3апек никога
14:38 20.01.2026
37 Руски колхозник
До коментар #31 от "да питам":Те не ходят по сбирки на пе🌈дераси
14:39 20.01.2026
38 Истината
14:39 20.01.2026
39 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "Ха ха ха ха":Не ми ползвай ника, бе розАф. Я си закопчай жартиерките, че са ти се свлекли чорапите, като на някоя повлекана.
Коментиран от #43, #46
14:39 20.01.2026
40 Питам
Коментиран от #47, #53
14:40 20.01.2026
41 "Щастливецо"
До коментар #18 от "Ха ха нещастник":Парите ЗелЕнски ги има и още ще има! ТИ КАКВО ИМАШ??
14:40 20.01.2026
42 Хасковски каунь
2341 ключови спопузомения
673 безключови
54321 секретни
784 важни
9876 маловажни
Коментиран от #44
14:41 20.01.2026
43 Руската пропаганда
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":Има за цел винаги глупака 😄
Коментиран от #59, #98
14:41 20.01.2026
44 Йосиф Кобзон
До коментар #42 от "Хасковски каунь":Сметката е при мен.
14:41 20.01.2026
45 Половината от жилищните сгради
14:42 20.01.2026
46 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":Защо копейките ги влече мъжката любов?!
Коментиран от #52, #54, #66, #72, #91, #99
14:42 20.01.2026
47 Когато...
До коментар #40 от "Питам":...Тръмп извлече и последният редкоземен минерал от Украйна...!
14:43 20.01.2026
48 Учуден
Този никой не го е канил ама той условия поставя - белото не прощава.
Коментиран от #50
14:43 20.01.2026
49 Нашето мнение
До коментар #6 от "Вашето мнение":ТИ НЕ РАЗБРА ЛИ,ЧЕ КОМЕНТАРИТЕ ТИ НЕ СТРУВАТ,НЕ СЕ МЪЧИ ИЗЛИШНО!!
14:43 20.01.2026
50 Геро
До коментар #48 от "Учуден":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #61
14:44 20.01.2026
51 Ихууууу
До коментар #7 от "Роден в НРБ":Не е блатен,доволен ли си?
14:44 20.01.2026
52 Да разбираме ли,че...
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":...копейките са правили любов с теб,че така добре си запознат с материята...😉😂🤣😝?!
14:44 20.01.2026
53 Питай
До коментар #40 от "Питам":Като го извлекат, най-много да му го олигават, небинарните.
14:44 20.01.2026
54 Копейка
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":Излъгали са те че са копейки - на София-прайд само козячета ходят и само те се радваха когато им разрешиха еднополовите бракове.
14:45 20.01.2026
55 ...
14:45 20.01.2026
56 Мишел
14:45 20.01.2026
57 не знам
14:46 20.01.2026
58 Сульооо
До коментар #6 от "Вашето мнение":Ти да не си превъртял?Цял свят го финансира.САЩ също!
Коментиран от #68
14:46 20.01.2026
59 Мдаа...!
До коментар #43 от "Руската пропаганда":Прав си!
Виждаме,че ти е подействала...!
14:46 20.01.2026
60 Дедо ви...
14:46 20.01.2026
61 Учуден
До коментар #50 от "Геро":Така е теб те интересува единствено мнението на аверите от гей дружинката нали
14:46 20.01.2026
62 Скоро
14:46 20.01.2026
63 Кого лъжеш бре зельо....
14:47 20.01.2026
64 А зеленото niдaл4е
До коментар #35 от "Розовото пони Путин":Посреща афроамериканските инструктори без смазочни материали. 🤭🤭🤣
Коментиран от #75
14:47 20.01.2026
65 Посетител
14:47 20.01.2026
66 Копейките много
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":обичат да лашкат шекелки.
14:48 20.01.2026
67 Мишел
14:48 20.01.2026
68 Антитрол
До коментар #58 от "Сульооо":"Цял свят го финансира"
Колко пъти да се обяснява че козяшкия "цял свят" няма колкото Китай или Индия - пък Сега и САЩ вече не финансират зеления наркоман.
14:49 20.01.2026
69 Ъ?!!!
До коментар #35 от "Розовото пони Путин":Какво се правиш на пернат с мокър парцал по кратуната?!!! Те розовите работи са все ваши атрибути и отличия, гЕйроатлантически. Както и дъги, прайдове, и останалите, подобни ценнУсти.
14:49 20.01.2026
70 Хи хи хи хи
До коментар #13 от "...не било пудра захар":От както Путин дигана аларма,че са обстрелвали резиденцията му,рашкте построиха още четири бункера.
Коментиран от #84
14:49 20.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Атина Палада
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":И каква лИбов да ме влече бре? Женска ли? Ние копейките сме старомодни и за нас лИбовта е само между мъж и жена ..А вие ж.ълто.павет.ниците като сте модерни...си карайте по вашата мода ..Ние не си падаме по вашата мода.
14:50 20.01.2026
73 Посетител
До коментар #20 от "Трол":В пакети...
14:50 20.01.2026
74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #81
14:50 20.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
14:51 20.01.2026
77 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #95, #106
14:51 20.01.2026
78 Лудия козел
Коментиран от #83
14:51 20.01.2026
79 Зевзек
Коментиран от #92
14:52 20.01.2026
80 Бай.Руско
14:52 20.01.2026
81 Ихууууу ганьововто
До коментар #74 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Марш ще казваш на баща си,ако знаеш кой е.
14:52 20.01.2026
82 ти да видиш
14:53 20.01.2026
83 Муухахахахаха
До коментар #78 от "Лудия козел":Само в сънища ти.
14:53 20.01.2026
84 Зевзек
До коментар #70 от "Хи хи хи хи":"рашкте построиха още четири бункера"
О посолството ли те увериха че е така или ти участва в строителството.
14:53 20.01.2026
85 Еър Форс 1
14:54 20.01.2026
86 Дудов
14:55 20.01.2026
87 Сульооовче
До коментар #14 от "Путин и Тръмп офишъл":Тръмп няма да е вечен,Путин също! По леко с простотийката.
14:55 20.01.2026
88 Хо-ха-ха
14:55 20.01.2026
89 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:55 20.01.2026
90 Квартал 95
Коментиран от #94
14:55 20.01.2026
91 Просто е
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":Подготвят се. Ще емигрират В Русия.
14:57 20.01.2026
92 Пръдльо
До коментар #79 от "Зевзек":Не ти ли омръзна да се кичиш с простотия
14:58 20.01.2026
93 русия е икономическа сила
😆
14:58 20.01.2026
94 Ихууууу ганьововто
До коментар #90 от "Квартал 95":И ще го има,но ти какво ще имаш??
14:59 20.01.2026
95 Ха-ха
До коментар #77 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:59 20.01.2026
96 Жбръц
15:00 20.01.2026
97 Т.КОЛЕВ
И НАКРАЯ ЩЕ ТРЯБВАТ МНОООГО МИЛИАРДИ.
Коментиран от #107
15:00 20.01.2026
98 Ха ха ха ха
До коментар #43 от "Руската пропаганда":Пак плагиатстваш, бе сладуранке. Това е за вас истината. Но какво да правите вие урсулските гЕйроатлантичета?! Друго си не можете, освен да се продавате и да посягате на чуждото. А когато не ви отърва, гъгнете до припадък мантрите - "копейка", "рашист", "путинист" и такива, подобни примитиви.
15:00 20.01.2026
99 За да оставим гинеколожката
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира":без занимание.
15:01 20.01.2026
100 Цвете
15:02 20.01.2026
101 КотАКА от Варньенско
Коментиран от #105
15:02 20.01.2026
102 Гориил
15:02 20.01.2026
103 Цвете
15:02 20.01.2026
104 Луд с картечница
15:05 20.01.2026
105 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #101 от "КотАКА от Варньенско":Кой ме търси ,винаги съм на линия .
15:06 20.01.2026
106 Посетител
До коментар #77 от "Лудия козел":Тази информация беше от есента... Загубите на Незалежная вече трябва да са минали два милиона... за съжаление... Вчера, лондонския ТАЙМС, в материал за младите украинци, на около 25, намерили убежище в Обединеното кралство, пише че никой от тях повече не свързва своето бъдеще с Украйна... За тях е важно, че са успели да избягат от смъртта и повече не мислят да се връщат...
15:07 20.01.2026
107 Тити
До коментар #97 от "Т.КОЛЕВ":Тихо ЦВЕТЕ ,че с букета по гуаватта щаа буууаммм .
15:08 20.01.2026