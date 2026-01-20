Зеленски постави условия за участие във форума в Давос

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще присъства на Световния икономически форум в Давос единствено ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за икономически просперитет на Украйна са готови за подписване на място, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макар да се очакваше да участва във форума днес, Зеленски обясни, че е останал в Киев, за да съдейства за овладяването на последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта. По думите му атаките са довели до прекъсване на топлоснабдяването в около половината от жилищните сгради в украинската столица.

„В този момент избрах Украйна, а не икономическия форум, но ситуацията може да се промени във всеки един момент, защото за украинците е изключително важно тази война да приключи“, заяви Зеленски пред журналисти в медиен чат в платформата „УатсАп“.