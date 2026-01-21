Новини
Свят »
„Ройтерс“: Радев изчакваше години за този момент

„Ройтерс“: Радев изчакваше години за този момент

21 Януари, 2026 13:49 1 893 45

  • румен радев-
  • ройтерс-
  • радев-
  • пп-дб

Радев все още не е обявил намеренията си да се кандидатира, но времето изглежда работи в негова полза

„Ройтерс“: Радев изчакваше години за този момент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на България Румен Радев обрисува мрачна картина на българската политика, когато обяви оставката си в понеделник в безпрецедентна стъпка, слагаща край на четири години слаби правителства и на предсрочни избори. Той предложи и решение – себе си, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

„Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти“, заяви Радев в излъчена по телевизията реч. „Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“, добави той.

Радев – бивш командващ на Военновъздушните сили - изчакваше години за този момент. От избухването на политическата криза през 2020 г., той стоеше над парламентарните разпри, назначавайки служебни правителства, когато бе необходимо, и постепенно трупаше влияние като държавен глава на балканската държава, чиято роля е предимно церемониална.

Сега, когато проучванията показват, че Радев е най-популярният български политик, широко разпространените очаквания от него са да създаде нова партия и да участва в парламентарните избори тази пролет.

Радев все още не е обявил намеренията си да се кандидатира, но времето изглежда работи в негова полза.

Обществените протести срещу корупцията и бюджета, който предвиждаше по-високи данъци, станаха причина за оттеглянето на последното правителство през декември, а гласоподавателите все повече са изморени от малкия елит политици, които доминират от години. Той включва бившия премиер Бойко Борисов, лидер на управляващата партия ГЕРБ, и олигарха Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Радев все още е изправен пред голямото предизвикателство да преобърне съдбата на една от най-бедните и най-корумпираните членки на Европейския съюз, в която според прокуратурата стотици милиони евро от европейски фондове са отклонени в джобовете на бизнесмени и длъжностни лица, обществените поръчки са манипулирани, а хората са се обезверили до такава степен, че повечето дори не си правят труда да гласуват.

Избирателната активност спадна от близо 50% през април 2021 г. до под 35% на предсрочните избори през юни 2024 г.

Това предизвикателство се разпростря и до личния образ на Радев. Той ще трябва да отговаря на въпроси относно прокремълската си позиция за войната в Украйна, скептицизма си към еврото и дори сключването на предполагаемо ощетяваща страната енергийна сделка, подписана от правителство, което той бе назначил.

„Радев предлага на българското общество възможността за промяна, но също така предвидимост – това е перфектната формула“, каза Първан Симеонов, основател на българската социологическа агенция „Мяра“. „Въпреки това има въпроси и проблеми, които трябва да получат отговор“, добави той.

ВЪПРОСИ, НА КОИТО РАДЕВ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ

Радев бе избран за президент през 2016 г., след военна кариера и обучение в САЩ. По време на първия си мандат той стана критик на тогавашния премиер Бойко Борисов, който беше под натиск от обвинения в корупция.

Когато полицията обискира президентските офиси на Радев през 2020 г., българите видяха в това действие политически удар и той предизвика най-големите демонстрации след присъединяването на България в ЕС през 2007 г. Продължилите с месеци протести призоваха за край на корупцията, повече отчетност и за оттегляне на правителството. Междувременно Радев бе преизбран за втори мандат през 2021 г.

Протестите сложиха край на управлението на Борисов, но това, което последва бе политическа криза, в която слаби коалиции се бореха да задържат властта за по няколко месеца. Изборите тази пролет ще бъдат осмите за четири години.

Корупцията продължава: само през миналата година Европейската прокуратура започна 97 разследвания в България за злоупотреби на обща стойност близо 500 млн. евро.

Критиците заявиха, че Радев е отчасти виновен за спорни сделки, сключени от служебните правителства, които той е назначавал. Това включва газова сделка между турската държавна газова компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“ през 2023 г., която доведе до загуби и разследване.

НУЖДА ОТ КОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ

Радев е популярен, но не достатъчно, за да спечели пълно мнозинство, казаха анализатори.

Много от тях предвиждат възможна коалиция с реформистката партия ПП-ДБ, която също открито се противопоставя на корупцията. Партията обаче не е съгласна с меката позиция на Радев към Русия, както и с неохотата му към присъединяването към еврозоната, което България направи на 1 януари.

Радев също така ще трябва да изясни позицията си към Украйна, след поредица благоприятни изказвания за Кремъл през последните години. Той влезе в конфликт с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението му през 2023 г., когато каза, че военната помощ за Киев само ще удължи конфликта.

„Не дай боже някоя трагедия да стане и Вие да бъдете на моето място“, му каза Зеленски на живо по телевизията. „Ще кажете ли: „Путин, превземи български територии“?“, попита украинският президент.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наслука

    16 16 Отговор
    На изборния ден желая слука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н. и отново ще имаме тиквеник със свинско

    Коментиран от #14

    13:50 21.01.2026

  • 2 Българин

    21 32 Отговор
    Радев е същата мутра като Боко и Шишо.

    Коментиран от #7

    13:51 21.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    32 6 Отговор
    Радев помете всичко, само трябва да внимаваме урсула да не реши, че изборите са невалидни по донос от ппдблгбт+. Иначе тръмпи вече го посочи с пръст, така, че е малко вероятно урсулианци да сторят каквото и да е.

    13:52 21.01.2026

  • 4 Не знам

    27 3 Отговор
    кой какво и колко е чакал , но на българските граждани им се изчака чакалото !

    13:52 21.01.2026

  • 5 Град Козлодуй

    24 28 Отговор
    Бях решил да не гласувам, но при наличието на Радев, ще гласувам против него.

    Коментиран от #12

    13:53 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дааааа

    28 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А разликата каква е?
    Радев е образован за разлика от другите двама

    Коментиран от #16, #22

    13:53 21.01.2026

  • 8 Лудия козел

    13 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #13, #36

    13:54 21.01.2026

  • 9 Лудия козел

    7 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #35

    13:54 21.01.2026

  • 10 Лудия козел

    7 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:54 21.01.2026

  • 11 провинциалист

    22 6 Отговор
    "въпроси относно прокремълската си позиция за войната в Украйна" - не помня да е казвал, че е на страната на Кремъл, а че конфликтът няма военно решение, което до момента се потвърждава от развоя на действията там.

    Коментиран от #26

    13:55 21.01.2026

  • 12 И да гласуваш или не

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЕБЕ И ОТ МЕНЕ демокрацията е измислица за лесно управление на масите докато не се интегрира подобрения ИИ и....тогава ще разбере

    13:55 21.01.2026

  • 13 Колко ти тарифата на ден

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Фидел Кастро пита?

    13:57 21.01.2026

  • 14 Гледай сега

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наслука":

    Ако в изборния ден всички решат, че времето е лошо за риба и лов, тиквеникът ще се вкисне, а свинското ще се вмирише и ще са гадни, ще трябва да ги изхвърлим... Вярвам, че времето ще е лошо...

    13:57 21.01.2026

  • 15 провинциалист

    12 3 Отговор
    " му каза Зеленски на живо по телевизията" - Зеленски е получавал награди за защитаване на произволна тема на живо по телевизията, способен е да каже каквото си поиска.

    13:57 21.01.2026

  • 16 Хаха

    14 18 Отговор

    До коментар #7 от "Дааааа":

    И колко е образован Радев с военното училище от Тошево време.

    Коментиран от #19, #32, #40

    14:01 21.01.2026

  • 17 Анджо

    10 7 Отговор
    Обрисувал мрачна картина, той оглеждал ли се в огледалото и да се види той каква мрачна картина е.

    14:04 21.01.2026

  • 18 абе

    13 14 Отговор
    Рибата се вмирисва от главата. Политическата криза започна когато Радев размаха юмрука и призова мутрите да свалят законноизбраното правителство. Всички колажи, слухове, обвинения останаха да висят в празното пространство. Единствено Боташ виси като дамиклеев меч над главата на интриганта.

    14:05 21.01.2026

  • 19 провинциалист

    18 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Ти сериозно ли отваряш темата за образованието преди и сега?

    14:07 21.01.2026

  • 20 мдаааа

    10 8 Отговор
    Интересно ... Ако " години наред" е чакал , що му трябваше да става прецедент , а не скочи направо у дълбокото ?

    14:12 21.01.2026

  • 21 Обективен

    14 7 Отговор
    Тия от роитерс,остават верни на себе си.Когато мислиш прагматично и се опитваш да посочиш реалността,а именно,че Русия(най-могъщата)ядрена сила,не може да бъде победена,се превръщаш в,прокремълски настроен.Такъв е случаят с Радев.

    Коментиран от #24

    14:12 21.01.2026

  • 22 така си беше

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дааааа":

    Тези които бяха абпфк влизаха без изпити и завършваха като отличници за да имат на хартия основание да бъдат назначени на отговорни длъжности. Другите трябваше да учат за да влязат, да работят за да се докажат и бяха ограничени от това че абпфк бяха назначавани преди тях.
    Всъщност в това беше смисълът на 10.11.1989 г
    След 10.11 някои имаха стипендии, други бяха безработни или на нищожна заплата.
    В момента наблюдаваме овладяване на държавата от дечицата на дебелите котараци отпреди 10.11.1989.

    14:13 21.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 и сега кво?

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "Обективен":

    След като Русия е най-могъщата ядрена сила, ние трябва да се надупим и да чакаме.

    14:15 21.01.2026

  • 25 Зеления Чорап

    2 7 Отговор
    Некви си Кърджалийска и Бургаска област.Нема да се биеме за тях,я.Халал да са им на Султана.Тва не моа ни събори....

    14:18 21.01.2026

  • 26 Георги

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    чичо Румен е натовски генерал, обучаван в щатите и служил в натовска армия. Опропасти готов рефервндум за еврото и после имитира желание за такъв. Негово служебно правителство даде земя за натовска база до Шабла и съшото правителство даде право на нато да ръководи армията ни без нас. Рундьо е всичко друго, но не и прокремълски. Това е мантра прокарвана от Козяк за да обере националистически и проруски настроените гласоподаватели.

    Коментиран от #28, #34

    14:18 21.01.2026

  • 27 Герге ,

    1 1 Отговор
    ... 🤭😁 ..

    14:18 21.01.2026

  • 28 Георги

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    той докара и шарлатаните от Канада, да не би Митрофанояа да му ги е спуснала?

    14:20 21.01.2026

  • 29 Квото кажат от амбасадата ама

    7 2 Отговор
    8 години кетъринг и тамън свършваше и сега поне още 3 софра в НС.

    14:23 21.01.2026

  • 30 1234

    2 0 Отговор
    Радев като екстремисти Възраждане, явно ще ги изхвърли от политиката.

    14:24 21.01.2026

  • 31 Чичо Румен с голямата лопата

    4 1 Отговор
    Че се рие кочината с помощта на лудия Тръмпоч!

    14:28 21.01.2026

  • 32 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Образованието през соца беше най доброто в света..Образователната система в целият соц.лагер+Франция+ тогавашното ГФР беше идентична! Най добрата в света! Сега я направиха като американската,затова излизат полу.грамотни.
    Относно Радев....аз не му вярвам!

    14:30 21.01.2026

  • 33 Ти да видиш

    6 4 Отговор
    „Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти“, заяви Радев в излъчена по телевизията реч. „Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“, добави той.
    1. др. Радев, ти си обкръжен от корупционери и съглашатели.
    2. Не спря да погазваш държавността и институциите. За Конституция и закони да не говорим. Така, че неправилно текстописеца ти е използвал думичката "защитя" във второто цитирано изречение. Правилната, според действията, а не според сладките приказки е "доразруша".

    14:31 21.01.2026

  • 34 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Абсолютно точно! Забрави да споменеш ,че Радев беше и за т.н."триморие" ! Също беше и за завода за барут. Рейнметал се бяха отправили за Естония,но русофобската и вреслива Естония ги изгони и не ги допусна на своя територия..И тогава дойдоха в България,където политиците,включително и Радев ги приеха радушно..

    14:35 21.01.2026

  • 35 ха ха хааа

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Пръчшшшшшш .. 🤭😁

    14:41 21.01.2026

  • 36 хмммм

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Само че фашизмът не е демокрация!
    1992г. Фиде с лук

    14:47 21.01.2026

  • 37 Мдааа

    2 1 Отговор
    Поколението "ЗЕТ" на българските "ДеМамас енд ДеПапас" борили се някога срещу и погребали комунизма, си отживя на свобода ,както в "Калифорния Дрийм"през последните 20години откакто БГ е в Ес и разглезено и отегчено от Сводата която има , за развлечение реши да прави протести и в подкрепа на Радев, който за благодарност, щом поеме властта, веднага ще им върне задължителната военна служба и наборната казарма и много други задължения и ограничения на Свободата...

    14:48 21.01.2026

  • 38 Така е

    2 2 Отговор
    Радев не само изчакваше ами разединяване нацията умишлено за да се покаже после като спасител.

    Коментиран от #39

    14:54 21.01.2026

  • 39 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    теб лично как и от кого те разедини

    Коментиран от #41

    14:57 21.01.2026

  • 40 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Не съм компетентен да обсъждам висшето военно образование на генерал Радев и съм сигурен, че и Вие не сте.
    Но да се завърши с отличие природоматематическа гимназия от онова време - това си беше постижение.

    А след нея, при положение че всички врати са отворени, да се запише военно училище означава единствено родолюбие!

    15:07 21.01.2026

  • 41 Дент

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Георги":

    Баща ГЕРБ-дъщеря -харвардски курсисти -семеен скандал

    15:16 21.01.2026

  • 42 Сбогом на илюзиите

    0 1 Отговор
    От тук до края на света само мутри ще управляват!
    Казаха го в прав текст давоските вампири - лъжата демократични ценности свърши, безконтролната и груба сила без правила....ще довърши останалите вярващи, и лоялни...
    Забавлявайте се, носете си новите дрехи и бъдете сигурни, че Радев и себе си няма да опази.

    15:20 21.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Блъф Флеш

    0 1 Отговор
    Сега евентуално се очаква, съда да не разреши оставката и наесен тоз да бъде ВЪЗкачен за 3- ти.

    15:24 21.01.2026

  • 45 вгледайте

    0 0 Отговор
    се в снимката

    злоба и нищо друго

    15:26 21.01.2026