„Ройтерс“: Радев изчакваше години за този момент

Президентът на България Румен Радев обрисува мрачна картина на българската политика, когато обяви оставката си в понеделник в безпрецедентна стъпка, слагаща край на четири години слаби правителства и на предсрочни избори. Той предложи и решение – себе си, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".
„Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти“, заяви Радев в излъчена по телевизията реч. „Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“, добави той.
Радев – бивш командващ на Военновъздушните сили - изчакваше години за този момент. От избухването на политическата криза през 2020 г., той стоеше над парламентарните разпри, назначавайки служебни правителства, когато бе необходимо, и постепенно трупаше влияние като държавен глава на балканската държава, чиято роля е предимно церемониална.
Сега, когато проучванията показват, че Радев е най-популярният български политик, широко разпространените очаквания от него са да създаде нова партия и да участва в парламентарните избори тази пролет.
Радев все още не е обявил намеренията си да се кандидатира, но времето изглежда работи в негова полза.
Обществените протести срещу корупцията и бюджета, който предвиждаше по-високи данъци, станаха причина за оттеглянето на последното правителство през декември, а гласоподавателите все повече са изморени от малкия елит политици, които доминират от години. Той включва бившия премиер Бойко Борисов, лидер на управляващата партия ГЕРБ, и олигарха Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.
Радев все още е изправен пред голямото предизвикателство да преобърне съдбата на една от най-бедните и най-корумпираните членки на Европейския съюз, в която според прокуратурата стотици милиони евро от европейски фондове са отклонени в джобовете на бизнесмени и длъжностни лица, обществените поръчки са манипулирани, а хората са се обезверили до такава степен, че повечето дори не си правят труда да гласуват.
Избирателната активност спадна от близо 50% през април 2021 г. до под 35% на предсрочните избори през юни 2024 г.
Това предизвикателство се разпростря и до личния образ на Радев. Той ще трябва да отговаря на въпроси относно прокремълската си позиция за войната в Украйна, скептицизма си към еврото и дори сключването на предполагаемо ощетяваща страната енергийна сделка, подписана от правителство, което той бе назначил.
„Радев предлага на българското общество възможността за промяна, но също така предвидимост – това е перфектната формула“, каза Първан Симеонов, основател на българската социологическа агенция „Мяра“. „Въпреки това има въпроси и проблеми, които трябва да получат отговор“, добави той.
ВЪПРОСИ, НА КОИТО РАДЕВ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ
Радев бе избран за президент през 2016 г., след военна кариера и обучение в САЩ. По време на първия си мандат той стана критик на тогавашния премиер Бойко Борисов, който беше под натиск от обвинения в корупция.
Когато полицията обискира президентските офиси на Радев през 2020 г., българите видяха в това действие политически удар и той предизвика най-големите демонстрации след присъединяването на България в ЕС през 2007 г. Продължилите с месеци протести призоваха за край на корупцията, повече отчетност и за оттегляне на правителството. Междувременно Радев бе преизбран за втори мандат през 2021 г.
Протестите сложиха край на управлението на Борисов, но това, което последва бе политическа криза, в която слаби коалиции се бореха да задържат властта за по няколко месеца. Изборите тази пролет ще бъдат осмите за четири години.
Корупцията продължава: само през миналата година Европейската прокуратура започна 97 разследвания в България за злоупотреби на обща стойност близо 500 млн. евро.
Критиците заявиха, че Радев е отчасти виновен за спорни сделки, сключени от служебните правителства, които той е назначавал. Това включва газова сделка между турската държавна газова компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“ през 2023 г., която доведе до загуби и разследване.
НУЖДА ОТ КОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ
Радев е популярен, но не достатъчно, за да спечели пълно мнозинство, казаха анализатори.
Много от тях предвиждат възможна коалиция с реформистката партия ПП-ДБ, която също открито се противопоставя на корупцията. Партията обаче не е съгласна с меката позиция на Радев към Русия, както и с неохотата му към присъединяването към еврозоната, което България направи на 1 януари.
Радев също така ще трябва да изясни позицията си към Украйна, след поредица благоприятни изказвания за Кремъл през последните години. Той влезе в конфликт с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението му през 2023 г., когато каза, че военната помощ за Киев само ще удължи конфликта.
„Не дай боже някоя трагедия да стане и Вие да бъдете на моето място“, му каза Зеленски на живо по телевизията. „Ще кажете ли: „Путин, превземи български територии“?“, попита украинският президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наслука
Коментиран от #14
13:50 21.01.2026
2 Българин
Коментиран от #7
13:51 21.01.2026
3 Вашето мнение
13:52 21.01.2026
4 Не знам
13:52 21.01.2026
5 Град Козлодуй
Коментиран от #12
13:53 21.01.2026
7 Дааааа
До коментар #2 от "Българин":А разликата каква е?
Радев е образован за разлика от другите двама
Коментиран от #16, #22
13:53 21.01.2026
8 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #13, #36
13:54 21.01.2026
9 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #35
13:54 21.01.2026
10 Лудия козел
13:54 21.01.2026
11 провинциалист
Коментиран от #26
13:55 21.01.2026
12 И да гласуваш или не
До коментар #5 от "Град Козлодуй":НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЕБЕ И ОТ МЕНЕ демокрацията е измислица за лесно управление на масите докато не се интегрира подобрения ИИ и....тогава ще разбере
13:55 21.01.2026
13 Колко ти тарифата на ден
До коментар #8 от "Лудия козел":Фидел Кастро пита?
13:57 21.01.2026
14 Гледай сега
До коментар #1 от "Наслука":Ако в изборния ден всички решат, че времето е лошо за риба и лов, тиквеникът ще се вкисне, а свинското ще се вмирише и ще са гадни, ще трябва да ги изхвърлим... Вярвам, че времето ще е лошо...
13:57 21.01.2026
15 провинциалист
13:57 21.01.2026
16 Хаха
До коментар #7 от "Дааааа":И колко е образован Радев с военното училище от Тошево време.
Коментиран от #19, #32, #40
14:01 21.01.2026
17 Анджо
14:04 21.01.2026
18 абе
14:05 21.01.2026
19 провинциалист
До коментар #16 от "Хаха":Ти сериозно ли отваряш темата за образованието преди и сега?
14:07 21.01.2026
20 мдаааа
14:12 21.01.2026
21 Обективен
Коментиран от #24
14:12 21.01.2026
22 така си беше
До коментар #7 от "Дааааа":Тези които бяха абпфк влизаха без изпити и завършваха като отличници за да имат на хартия основание да бъдат назначени на отговорни длъжности. Другите трябваше да учат за да влязат, да работят за да се докажат и бяха ограничени от това че абпфк бяха назначавани преди тях.
Всъщност в това беше смисълът на 10.11.1989 г
След 10.11 някои имаха стипендии, други бяха безработни или на нищожна заплата.
В момента наблюдаваме овладяване на държавата от дечицата на дебелите котараци отпреди 10.11.1989.
14:13 21.01.2026
24 и сега кво?
До коментар #21 от "Обективен":След като Русия е най-могъщата ядрена сила, ние трябва да се надупим и да чакаме.
14:15 21.01.2026
25 Зеления Чорап
14:18 21.01.2026
26 Георги
До коментар #11 от "провинциалист":чичо Румен е натовски генерал, обучаван в щатите и служил в натовска армия. Опропасти готов рефервндум за еврото и после имитира желание за такъв. Негово служебно правителство даде земя за натовска база до Шабла и съшото правителство даде право на нато да ръководи армията ни без нас. Рундьо е всичко друго, но не и прокремълски. Това е мантра прокарвана от Козяк за да обере националистически и проруски настроените гласоподаватели.
Коментиран от #28, #34
14:18 21.01.2026
27 Герге ,
14:18 21.01.2026
28 Георги
До коментар #26 от "Георги":той докара и шарлатаните от Канада, да не би Митрофанояа да му ги е спуснала?
14:20 21.01.2026
29 Квото кажат от амбасадата ама
14:23 21.01.2026
30 1234
14:24 21.01.2026
31 Чичо Румен с голямата лопата
14:28 21.01.2026
32 Атина Палада
До коментар #16 от "Хаха":Образованието през соца беше най доброто в света..Образователната система в целият соц.лагер+Франция+ тогавашното ГФР беше идентична! Най добрата в света! Сега я направиха като американската,затова излизат полу.грамотни.
Относно Радев....аз не му вярвам!
14:30 21.01.2026
33 Ти да видиш
1. др. Радев, ти си обкръжен от корупционери и съглашатели.
2. Не спря да погазваш държавността и институциите. За Конституция и закони да не говорим. Така, че неправилно текстописеца ти е използвал думичката "защитя" във второто цитирано изречение. Правилната, според действията, а не според сладките приказки е "доразруша".
14:31 21.01.2026
34 Атина Палада
До коментар #26 от "Георги":Абсолютно точно! Забрави да споменеш ,че Радев беше и за т.н."триморие" ! Също беше и за завода за барут. Рейнметал се бяха отправили за Естония,но русофобската и вреслива Естония ги изгони и не ги допусна на своя територия..И тогава дойдоха в България,където политиците,включително и Радев ги приеха радушно..
14:35 21.01.2026
35 ха ха хааа
До коментар #9 от "Лудия козел":Пръчшшшшшш .. 🤭😁
14:41 21.01.2026
36 хмммм
До коментар #8 от "Лудия козел":Само че фашизмът не е демокрация!
1992г. Фиде с лук
14:47 21.01.2026
37 Мдааа
14:48 21.01.2026
38 Така е
Коментиран от #39
14:54 21.01.2026
39 Георги
До коментар #38 от "Така е":теб лично как и от кого те разедини
Коментиран от #41
14:57 21.01.2026
40 6135
До коментар #16 от "Хаха":Не съм компетентен да обсъждам висшето военно образование на генерал Радев и съм сигурен, че и Вие не сте.
Но да се завърши с отличие природоматематическа гимназия от онова време - това си беше постижение.
А след нея, при положение че всички врати са отворени, да се запише военно училище означава единствено родолюбие!
15:07 21.01.2026
41 Дент
До коментар #39 от "Георги":Баща ГЕРБ-дъщеря -харвардски курсисти -семеен скандал
15:16 21.01.2026
42 Сбогом на илюзиите
Казаха го в прав текст давоските вампири - лъжата демократични ценности свърши, безконтролната и груба сила без правила....ще довърши останалите вярващи, и лоялни...
Забавлявайте се, носете си новите дрехи и бъдете сигурни, че Радев и себе си няма да опази.
15:20 21.01.2026
44 Блъф Флеш
15:24 21.01.2026
45 вгледайте
злоба и нищо друго
15:26 21.01.2026