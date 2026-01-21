Марк Карни от Давос: Животът в лъжа унищожи стария световен ред. Нека махнем табелата от прозореца

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Канадският премиер Марк Карни произнесе реч на Световния икономически форум в швейцарския град Давос. Предлагаме ви пълния ѝ текст.

„Удоволствие е – и дълг – да бъда с вас в този повратен момент за Канада и за света.

Днес ще говоря за разрива в световния ред, края на една хубава история и началото на една брутална реалност, където геополитиката сред великите сили не е обект на никакви ограничения.

Но също така ви заявявам, че други страни, особено средните сили като Канада, не са безсилни. Те имат капацитета да изградят нов ред, който въплъщава нашите ценности, като зачитане на правата на човека, устойчиво развитие, солидарност, суверенитет и териториална цялост на държавите.

Силата на по-слабите започва с честност.

Всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между великите сили. Че редът, основан на правила, избледнява. Че силните правят каквото могат, а слабите страдат, което е нормално.

Този афоризъм на Тукидид е представен като неизбежен – естествената логика на международните отношения се утвърждава отново. И изправени пред тази логика, има силна тенденция страните да се разбират. Да се ​​приспособяват. Да... Да избегнем проблеми. Да се ​​надяваме, че спазването на правилата ще ни купи безопасност.

И така, какви са ни възможностите?

През 1978 г. чешкият дисидент Вацлав Хавел написа есе, наречено „Силата на безсилните“. В него той зададе един прост въпрос: как се е поддържала комунистическата система?

Отговорът му започна с един зарзаватчия. Всяка сутрин този собственик поставял табела на витрината си: „Работници от целия свят, обединявайте се!“ Той не вярвал в това. Никой не вярвал. Но той все пак поставял табелата – за да избегне проблеми, да покаже и да се разбере, че спазва правилата. И тъй като всеки собственик на магазин на всяка улица правил същото, системата продължавала да съществува.

Не само чрез насилие, но и чрез участието на обикновени хора в ритуали, за които те тайно знаели, че са фалшиви.

Хавел нарече това „живот в лъжа“. Силата на системата не идва от нейната истина, а от готовността на всеки да действа така, сякаш е истина. И нейната крехкост идва от същия източник: когато дори един човек спре да действа – когато зарзаватчията махне табелата си – илюзията започва да се пропуква.

Време е компаниите и държавите да свалят табелите си.

В продължение на десетилетия държави като Канада просперираха при това, което наричахме международен ред, основан на правила. Присъединявахме се към неговите институции, хвалехме неговите принципи и се възползвахме от неговата предсказуемост. Можехме да провеждаме външна политика, основана на ценности, под нейна защита.

Знаехме, че историята за международния ред, основан на правила, е частично невярна. Че най-силните биха се освободили, когато им е удобно. Че търговските правила се прилагат асиметрично. И че международното право се прилага с различна строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата.

Тази фикция беше полезна и американската хегемония, по-специално, помогна за осигуряването на обществени блага: открити морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамки за разрешаване на спорове.

И така, поставихме табелата на прозореца. Участвахме в ритуалите. И до голяма степен избягвахме да изтъкваме пропуските между реториката и реалността.

Тази сделка вече не работи.

Нека бъда директен: ние сме в разрив, а не в преход.

През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от екстремна глобална интеграция.

Съвсем наскоро великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие. Митата като лост. Финансовата инфраструктура като принуда. Веригите за доставки като уязвимости, които трябва да бъдат използвани.

Не можете да „живеете в лъжата“ за взаимна полза чрез интеграция, когато интеграцията се превърне в източник на вашето подчинение.

Многостранните институции, на които средните сили разчитаха – СТО, ООН, Конференцията на страните по света – архитектурата на колективното решаване на проблеми – са значително намалени.

В резултат на това много страни стигат до същите заключения. Те трябва да развият по-голяма стратегическа автономност: в енергетиката, храните, критичните минерали, финансите и веригите за доставки.

Този импулс е разбираем. Страна, която не може да се изхранва, захранва или защитава, има малко възможности. Когато правилата вече не ви защитават, трябва да се защитите.

Но нека сме наясно докъде води това. Светът на крепостите ще бъде по-беден, по-крехък и по-малко устойчив.

И има още една истина: ако великите сили се откажат дори от преструвката на правила и ценности за безпрепятственото преследване на своята власт и интереси, ползите от „транзакционизма“ стават по-трудни за възпроизвеждане. Хегемоните не могат непрекъснато да монетизират отношенията си.

Съюзниците ще диверсифицират, за да се предпазят от несигурността. Ще купуват застраховки. Ще увеличат възможностите. Това ще възстанови суверенитета, който някога се основаваше на правила, но все повече ще се основава на способността да се издържа на натиск.

Както казах, подобно класическо управление на риска си има цена, но тази цена на стратегическата автономност, на суверенитета, може да бъде споделена. Колективните инвестиции в устойчивост са по-евтини от това всеки да си гради собствена крепост. Споделените стандарти намаляват фрагментацията.

Допълваемостта е положителен сбор.

Въпросът за средните сили, като Канада, не е дали да се адаптират към тази нова реалност. Трябва.

Въпросът е дали се адаптираме просто като изградим по-високи стени – или можем да направим нещо по-амбициозно.

Канада беше сред първите, които чуха сигнала за събуждане, което ни накара да променим фундаментално стратегическата си позиция.

Канадците знаят, че старото ни, удобно предположение, че нашата география и членство в съюзи автоматично ни осигуряват просперитет и сигурност, вече не е валидно.

Нашият нов подход се основава на това, което Александър Стуб нарича „реализъм, основан на ценности“ – или, казано по друг начин, ние се стремим да бъдем принципни и прагматични.

Принципни в ангажимента си към фундаменталните ценности: суверенитет и териториална цялост, забрана за употреба на сила, освен когато е в съответствие с Устава на ООН, зачитане на правата на човека.

Прагматични в признаването, че напредъкът често е постепенен, че интересите се различават, че не всеки партньор споделя нашите ценности. Ние се ангажираме широко, стратегически, с отворени очи. Активно приемаме света такъв, какъвто е, а не чакаме свят, какъвто искаме да бъдем.

Канада калибрира отношенията си, така че тяхната дълбочина да отразява нашите ценности.

Приоритизираме широкото ангажиране, за да увеличим максимално влиянието си, предвид флуидността на световния ред, рисковете, които това представлява, и залозите за това, което предстои.

Вече не разчитаме само на силата на нашите ценности, но и на стойността на нашата сила.

Изграждаме тази сила у дома.

Откакто моето правителство встъпи в длъжност, намалихме данъците върху доходите, капиталовите печалби и бизнес инвестициите, премахнахме всички федерални бариери пред междупровинциалната търговия и ускоряваме инвестициите на стойност трилион долара в енергетика, изкуствен интелект, критични минерали, нови търговски коридори и други.

Удвояваме разходите си за отбрана до 2030 г. и правим това по начини, които изграждат нашите вътрешни индустрии.

Бързо диверсифицираме дейността си в чужбина. Споразумяхме се за всеобхватно стратегическо партньорство с Европейския съюз, включително присъединяване към SAFE, европейските споразумения за обществени поръчки в областта на отбраната.

През последните шест месеца подписахме дванадесет други търговски и охранителни споразумения на четири континента.

През последните няколко дни сключихме нови стратегически партньорства с Китай и Катар.

Водим преговори за споразумения за свободна търговия с Индия, АСЕАН, Тайланд, Филипините и Меркосур.

За да помогнем за решаването на глобални проблеми, ние се стремим към променлива геометрия – различни коалиции за различни въпроси, основани на ценности и интереси.

По отношение на Украйна, ние сме основен член на Коалицията на желаещите и един от най-големите участници на глава от населението в нейната отбрана и сигурност.

По отношение на арктическия суверенитет, ние твърдо стоим зад Гренландия и Дания и напълно подкрепяме тяхното уникално право да определят бъдещето на Гренландия. Нашият ангажимент към член 5 е непоколебим.

Работим с нашите съюзници от НАТО (включително скандинавските страни от Балтика), за да осигурим допълнително северните и западните флангове на алианса, включително чрез безпрецедентните инвестиции на Канада в радарни системи за наблюдение над хоризонта, подводници, самолети и наземни бойни части. Канада категорично се противопоставя на тарифите за Гренландия и призовава за целенасочени разговори за постигане на споделени цели за сигурност и просперитет за Арктика.

По отношение на плурилатералната търговия ние подкрепяме усилията за изграждане на мост между Транстихоокеанското партньорство и Европейския съюз, създавайки нов търговски блок от 1,5 милиарда души.

По отношение на критичните минерали ние формираме клубове на купувачи, закрепени в Г-7, така че светът да може да диверсифицира доставките си, далеч от концентрираните доставки.

По отношение на изкуствения интелект си сътрудничим с демокрации със сходно мислене, за да гарантираме, че в крайна сметка няма да бъдем принудени да избираме между хегемони и хипермащабни държави.

Това не е наивен мултилатерализъм. Нито пък разчита на отслабени институции.

Това е изграждане на коалиции, които работят въпрос по въпрос с партньори, които споделят достатъчно общи позиции, за да действат заедно.

И създава гъста мрежа от връзки в търговията, инвестициите, културата, от които можем да се възползваме за бъдещи предизвикателства и възможности.

Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата за преговори, сте върху масата.

Великите сили могат да си позволят да действат сами. Те имат размера на пазара, военния капацитет, лостовете да диктуват условия. Средните сили нямат. Но когато преговаряме само двустранно с хегемон, ние преговаряме от слабост. Приемаме това, което се предлага. Състезаваме се помежду си, за да бъдем най-отстъпчиви.

Това не е суверенитет. Това е изпълнение на суверенитет, докато се приема подчинение.

В свят на съперничество между велики сили, страните между тях имат избор: да се конкурират помежду си за благоразположение или да се обединят, за да създадат трети път с въздействие.

Не бива да позволяваме на възхода на твърдата сила да ни заслепи за факта, че силата на легитимността, почтеността и правилата ще остане силна - ако решим да я упражняваме заедно.

Което ме връща към Хавел.

Какво би означавало за средните сили да „живеят с истината“?

Това означава да назоваваме реалността. Спрете да се позовавате на „международния ред, основан на правила“, сякаш той все още функционира както е рекламиран. Наречете системата това, което е: период на засилващо се съперничество между великите сили, където най-могъщите преследват интересите си, използвайки икономическата интеграция като оръжие за принуда.

Това означава да действаме последователно. Прилагайте едни и същи стандарти към съюзниците и съперниците. Когато средните сили критикуват икономическото сплашване от една посока, но мълчат, когато то идва от друга, ние държим табелата на прозореца.

Това означава да изградим това, в което твърдим, че вярваме.

Вместо да чакаме възстановяването на стария ред, да създадем институции и споразумения, които функционират по описания начин.

И това означава намаляване на лостовете, които позволяват принуда. Изграждането на силна вътрешна икономика винаги трябва да бъде приоритет на всяко правителство. Диверсификацията в международен план не е просто икономическа благоразумие; тя е материалната основа за честна външна политика. Държавите печелят правото на принципни позиции, като намаляват уязвимостта си към ответни мерки.

Канада има това, което светът иска. Ние сме енергийна суперсила. Притежаваме огромни запаси от критични минерали. Имаме най-образованото население в света. Нашите пенсионни фондове са сред най-големите и най-сложни инвеститори в света. Имаме капитал, талант и правителство с огромния фискален капацитет да действа решително.

И имаме ценностите, към които много други се стремят.

Канада е плуралистично общество, което работи. Нашето обществено пространство е шумно, разнообразно и свободно. Канадците остават ангажирани с устойчивостта.

Ние сме стабилен, надежден партньор – в свят, който е всичко друго, но не и това – партньор, който изгражда и цени взаимоотношения в дългосрочен план.

Канада има и нещо друго: осъзнаване на случващото се и решителност да реагира адекватно на това.

Разбираме, че този разрив изисква повече от адаптация. Той изисква честност за света такъв, какъвто е.

Махаме табелата от прозореца.

Старият ред не се връща. Не бива да скърбим за него. Носталгията не е стратегия.

Но от разлома можем да изградим нещо по-добро, по-силно и по-справедливо.

Това е задачата на средните сили, които могат най-много да загубят от свят на крепости и най-много да спечелят от свят на истинско сътрудничество.

Силните имат своята сила. Но и ние имаме нещо – способността да спрем да се преструваме, да назовем реалността, да изградим силата си у дома и да действаме заедно.

Това е пътят на Канада. Избираме го открито и уверено.

И това е път, широко отворен за всяка страна, която е готова да го поеме с нас.