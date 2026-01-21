Анна-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" с разтърсващ разказ за живота си в Израел

Анна Метушева, която повечето зрители познават като Шермин от "Ергенът: Любов в рая" разказа за трудностите, които е срещнала в живота си. За тях тя бе загатнала и в предаването, като стана ясно, че тя все още прекарва време не само в България и Дубай, но и в Израел, пише woman.bg.



В "Найкаст" тя разказа и за един от най-тежките си моменти - смъртта на баба ѝ. Със сълзи на очи Шермин сподели колко много ѝ липсва тя и колко ѝ е трудно да приеме, че никога повече няма да я види, да си говорят, един ден да се запознае с децата ѝ.

Бракът на майката на Анна-Шермин в Израел и дългове в милиони



Шермин бе откровена за случилото се с втория съпруг на майка ѝ, който е от Израел. Тя споделя, че още когато двамата сключват брак той прави фирма на името на майка ѝ, преди тя да започне да разбира иврит. След време става ясно, че фирмата има натрупани дългове към Израел, при това за милиони. Точно в този период си отива бабата на Шермин, а семейството няма възможност да напусне страната заради дълговете и да присъства на погребението.

Шермин за твърденията на Нора Недкова



Неотдавна Нора Недкова твърдеше публично, че е помогнала на Шермин, когато се е върнала в България. Тези думи бяха опровергани категорично от Анна, която лаконично каза, че Нора първо трябвало да помогне на себе си.