Дейвид Бекъм направи любопитен коментар за децата си

21 Януари, 2026 11:59 940 3

Коментарът идва на фона на разкритията от страна на сина му Бруклин Бекъм насред сериозен разрив в семейството

Дейвид Бекъм направи любопитен коментар за децата си - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Дейвид Бекъм направи показателен коментар за родителството и свободата на избор на децата по време на участие в икономическото предаване Squawk Box по CNBC, излъчено малко след изявите му на Световния икономически форум в Давос. Думите му идват на фона на продължаващото публично напрежение в отношенията с най-големия му син Бруклин Бекъм.

„Децата трябва да имат правото да грешат, а родителите – задължението да им позволят това“, заяви Бекъм, без да назовава конкретно сина си. По думите му постоянният достъп до социални мрежи крие рискове, но прекомерният контрол не е решение. „Опитвал съм се да ги предпазя, но вярвам, че човек се учи именно чрез собствените си грешки“, допълни той.

В разговора Бекъм засегна и личния си живот между Европа и САЩ, подчертавайки, че се чувства еднакво у дома си и на двата континента. „Винаги съм обичал Америка и съм искал да живея там. За щастие, имам възможност да прекарвам достатъчно време и във Великобритания, и в САЩ“, каза той, в контекста на бизнес ангажиментите си, включително футболните и инвестиционни проекти, свързани с Интер Маями и модната индустрия.

Изказването му идва на фона на поредица от публични послания, публикувани по-рано тази седмица от Бруклин, който чрез социалните мрежи разказа за напрежението с родителите си и заяви, че решението му да се установи в САЩ със съпругата си Никола Пелц е донесло спокойствие и независимост в живота му. В публикациите си той посочи, че дълги години е усещал силен контрол върху личните си избори и че за първи път публично застава зад собствената си идентичност.

По данни на британски и американски медии, конфликтът между младото семейство и родителите на Бруклин тлее от години и се е изострил около сватбата му през 2022 г. Източници твърдят, че напрежението е започнало, след като Виктория Бекъм се е отказала в последния момент да създаде сватбената рокля на Никола Пелц. През изминалата година Бруклин и съпругата му не присъстваха и на тържеството по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, което допълнително подхрани спекулациите за дълбока семейна криза.

По време на престоя си в Давос Бекъм бе неколкократно питан за отношенията със сина си, но последователно отказа да влиза в подробности. Междувременно стана ясно, че Бруклин е поставил условие бъдеща комуникация с родителите му да се осъществява единствено чрез адвокати – ход, който допълнително подчертава сериозността на конфликта.

„През целия си живот фамилията „Бекъм“ беше поставяна на първо място. Сега за първи път отстоявам себе си и говоря от свое име“, написа Бруклин, като добави, че не търси помирение, а спокойствие и лична автономия. Изявленията и от двете страни очертават сложна семейна динамика, която продължава да се развива под вниманието на световните медии.


  • 1 Гацо Бацов

    0 0 Отговор
    Понякога се случва да удари греда. Дори и Бекъм.

    12:23 21.01.2026

  • 2 Бекъмчето да се лекува

    1 0 Отговор
    Нали благодарение на фамилията Бекъм, Никола Пелц е забелязала Бруклин Бекъм

    12:47 21.01.2026

  • 3 Малко е бит

    1 0 Отговор
    След някоя друга година, каката ще го изхвърли, защото е получила достатъчно медийно влияние и америла утеха в друг и синчето ще хвърля и къса ризи да се върне при мама и тати, познат сценарии, а ако не се осъзнае, тая пача, ще му изпие мозъка и ще го докара я до инфаркт, я до рак. Същия филм го играха с брат ми и човека си замина от притеснение, акрая даже с полиция му бяха забрянили да се приближава до дома си на 150 метра. Ужас, тов ане са жени, а зверове.

    13:14 21.01.2026