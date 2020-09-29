Новини
Кой има имен ден днес, 29 септември 2025 г. Честито!

29 Септември, 2020 08:44, обновена 29 Септември, 2025 06:42

Кой има имен ден днес, 29 септември 2025 г. Честито!

Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви

Венелина Маринова

На 29 септември отдаваме почит към велики християни – Свети Теофан и Свети Кириак.

Свети Теофан Милостиви е роден в Палестина.

Той произхожда от богато семейство. Въпреки своето богатство, Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви.

Никога не отказвал да даде подслон на някой закъснял пътник. Да даде храна и пари на бедните. Въпреки добротата, Господ решил да изпита своя верен раб Свети Теофан. Затова в последните години от своя живот Свети Теофан се разболял тежко и се разорил.

Въпреки несгодите Светият мъж ги понасял с истинско християнско смирение. Господ прибрал душата на Свети Теофан Милостиви.

Четири дни след неговата кончина, Свети Теофан Милостиви се явил в съня на един човек. Помолил го да постави надгробна плоча върху гроба. Човекът изпълнил заръката. От гроба започнало да се разнася благоухание, което излизало от тялото на праведника.

Много болни хора оздравявали, след като ходели да се поклонят на гроба на светеца.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко.

Името Теофан има гръцки произход и означава „богоявление“. Празнува още на 6 януари.

На 29 септември почитаме паметта и на Свети Кириак, но не е имен ден.

Свети Кириак е роден в Коринт. Неговите родители се казвали Йоан и Евдоксия. Бащата бил свещеник. Семейството имало роднински връзки с местния епископ Петър.

Епископ Петър ангажирал малкия Свети Кириак да чете Светото писание по време на неделните служби. От малък Свети Кириак започнал да се вълнува от духовни проблеми. Той изпитвал дълбоко преклонение пред величието на Всевишния и пред начина, по който се грижел за спасението на човечеството.


  • 1 продажни драскачи сте

    8 25 Отговор
    нас какво ни занимавате с талибани ???

    09:13 29.09.2020

  • 2 Така ли не се роди

    11 12 Отговор
    За 13 века и един български светия? Ето гърците- един малчуган се научил да чете и хоп светия, друг богаташ се разорил и умрял и хоп-светия...нямало ли е българско дете което да е можело да чете или български чорбаджия дето да се е разорил и умрял????

    Коментиран от #5, #12

    09:50 29.09.2020

  • 3 Бреййй

    10 20 Отговор
    А бе велики християни , интересно как па всички долнопробни религии идват от едно и също място, като например българите са посечени и принудени да приемат чужди вярвания и до ден днешен се пропагандира придържане към боговете на юдеи, палестинци, арабески и тям подобни джихадисти , всеки ден пропаганда и натрапничество. що не си се събирате по храмовете и там да си натяквате невежеството един на друг , нормалните хора се измориха , отегчавате ги до смърт

    09:55 29.09.2020

  • 4 Behemoth

    7 19 Отговор
    Ама какви нереални истории измислят тез християнски мошеници ....бил богат ама не му сложили плоча родата ,та се наложило да се явява в съня на непознат ,та той да дялка камъка...това за благоуханието от гроба няма да го коментирам и за изцелението също...апропо това с тия светци си е чисто езичество и суеверие...

    09:56 29.09.2020

  • 5 Няма

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "Така ли не се роди":

    Болярите са били изклани най-брутално от ,, християните,, а иначе много обичат да говорят за ценности и култура тука по форумите , ей го резултата , кланят се на палестинци и араби

    Коментиран от #9

    10:01 29.09.2020

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 9 Отговор
    Ч И Д ИМЕНЯЦИ

    11:01 29.09.2020

  • 8 Fan fatality

    5 4 Отговор
    Фъндъчката празнува ли?

    12:01 29.09.2020

  • 9 Има

    20 8 Отговор

    До коментар #5 от "Няма":

    Ти каква култура и ценности имаш бе? Ако не е християнството щеше още да лазите по землянките и да сте без език и писменост

    Коментиран от #24

    12:15 29.09.2020

  • 10 АМИН

    2 10 Отговор
    Аз пък мисля че всички тези празнуват във моето царство ДНЕС.😂Свети Людвино от Трир
    Свети Морис Карное
    Свети Кириако от Палестина
    Свети Ренато Гупил
    Благословен Карл от Блоа
    Благословен Дарио Ернандес Морато
    Благословен Франсиско Кастело Алеу
    Благословен Хайме Местре Ибора
    Благословен Хуан де Монмираил
    Благословен Николас де Фурка Палена
    Свети Гавраил Архангел
    Свети Рафаил Архангел
    Свети Аларих от Уфнау
    Свети Евтихий от Хераклея
    Свети Брат от Оксер
    Свети Йоан от Дукла

    22:38 29.09.2020

  • 11 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор
    Ще Пия Пия Айран...
    .

    Коментиран от #13

    06:24 29.09.2023

  • 12 Ами...

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Така ли не се роди":

    Това не е вярно. Те са много.Чувал ли си за Св. Иван Рилски? Св. Преподобна Петка, Св.Св. Кирил и Методий, Св. Климент Охридски, Св. Кола Кукузел, Св. Злата и много още.

    14:28 29.09.2023

  • 13 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    + мастичка на кристали 🤗

    17:07 29.09.2023

  • 14 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Не ще Поръчам Облак да Тече над Град Козлодуй

    17:48 29.09.2023

  • 15 Име

    4 4 Отговор
    Маринова, знаете ли, че мозайката на снимката е Нашия Спасител Христос,...,ако не знаете, да знаете и ако нещо не Ви е ясно, ще Ви го проясня...☀️🐦🌎

    Коментиран от #23

    16:38 30.09.2023

  • 16 Ученика

    5 5 Отговор
    Всеки, който прочете "История на Византия" от Георги Бакалов ще разбере какви шменти-капели са светците и ала - бала светиците...

    Коментиран от #17

    06:42 29.09.2024

  • 17 Злобна даскалица

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ученика":

    Като си прочел една книга, ще даваш мнения само по нея. Като прочетеш сто, хиляда или повече, тогава ще правиш обобщаващи анализи и заключения по история и теология.

    Коментиран от #20

    07:22 29.09.2024

  • 18 Гост

    4 2 Отговор
    Свети ТЕФЛОН

    07:55 29.09.2024

  • 19 Гост666

    6 4 Отговор
    Поредния измислен светия . Поредната легенда и мит за най обикновен човек .

    07:57 29.09.2024

  • 20 Ученика

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Злобна даскалица":

    Очевидно е, че липсата на аргументи тебизбива на елементарни епитети. Това е интелектуално безсилие. Между другото успях да прочета и писанията за Енох, преписани от много по-стари акадски текстове и там още по-ясна представа придобива човек за шменти - капелите на съвременните християнство и мюсюлманство...
    Дерзай отче...

    08:48 29.09.2024

  • 21 Абе

    3 1 Отговор
    Имен ден има и Фончо тариката 😁

    09:58 29.09.2024

  • 22 българин 777

    3 0 Отговор
    егати простотиите а кога е свети цървул ден на всички бг

    16:58 29.09.2024

  • 23 Като казваш спасител

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    От какво те е спасил?

    23:02 29.09.2024

  • 24 Всъщност християнството

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Има":

    Потапя цяла Европа в безпросветен мрак и спира развитието и за повече от 16-17 века докато духът на просвещението инспириран от трудовете на ислямски учени не разсейват тъмата.

    23:06 29.09.2024