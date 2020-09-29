Кой има имен ден днес, 29 септември 2025 г. Честито!

На 29 септември отдаваме почит към велики християни – Свети Теофан и Свети Кириак.

Свети Теофан Милостиви е роден в Палестина.

Той произхожда от богато семейство. Въпреки своето богатство, Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви.

Никога не отказвал да даде подслон на някой закъснял пътник. Да даде храна и пари на бедните. Въпреки добротата, Господ решил да изпита своя верен раб Свети Теофан. Затова в последните години от своя живот Свети Теофан се разболял тежко и се разорил.

Въпреки несгодите Светият мъж ги понасял с истинско християнско смирение. Господ прибрал душата на Свети Теофан Милостиви.

Четири дни след неговата кончина, Свети Теофан Милостиви се явил в съня на един човек. Помолил го да постави надгробна плоча върху гроба. Човекът изпълнил заръката. От гроба започнало да се разнася благоухание, което излизало от тялото на праведника.

Много болни хора оздравявали, след като ходели да се поклонят на гроба на светеца.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко.

Името Теофан има гръцки произход и означава „богоявление“. Празнува още на 6 януари.

На 29 септември почитаме паметта и на Свети Кириак, но не е имен ден.

Свети Кириак е роден в Коринт. Неговите родители се казвали Йоан и Евдоксия. Бащата бил свещеник. Семейството имало роднински връзки с местния епископ Петър.

Епископ Петър ангажирал малкия Свети Кириак да чете Светото писание по време на неделните служби. От малък Свети Кириак започнал да се вълнува от духовни проблеми. Той изпитвал дълбоко преклонение пред величието на Всевишния и пред начина, по който се грижел за спасението на човечеството.