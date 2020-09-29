Кой има имен ден днес, 29 септември 2025 г. Честито!

На 29 септември отдаваме почит към велики християни – Свети Теофан и Свети Кириак.
Свети Теофан Милостиви е роден в Палестина.
Той произхожда от богато семейство. Въпреки своето богатство, Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви.
Никога не отказвал да даде подслон на някой закъснял пътник. Да даде храна и пари на бедните. Въпреки добротата, Господ решил да изпита своя верен раб Свети Теофан. Затова в последните години от своя живот Свети Теофан се разболял тежко и се разорил.
Въпреки несгодите Светият мъж ги понасял с истинско християнско смирение. Господ прибрал душата на Свети Теофан Милостиви.
Четири дни след неговата кончина, Свети Теофан Милостиви се явил в съня на един човек. Помолил го да постави надгробна плоча върху гроба. Човекът изпълнил заръката. От гроба започнало да се разнася благоухание, което излизало от тялото на праведника.
Много болни хора оздравявали, след като ходели да се поклонят на гроба на светеца.
Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко.
Името Теофан има гръцки произход и означава „богоявление“. Празнува още на 6 януари.
На 29 септември почитаме паметта и на Свети Кириак, но не е имен ден.
Свети Кириак е роден в Коринт. Неговите родители се казвали Йоан и Евдоксия. Бащата бил свещеник. Семейството имало роднински връзки с местния епископ Петър.
Епископ Петър ангажирал малкия Свети Кириак да чете Светото писание по време на неделните служби. От малък Свети Кириак започнал да се вълнува от духовни проблеми. Той изпитвал дълбоко преклонение пред величието на Всевишния и пред начина, по който се грижел за спасението на човечеството.
Коментиран от #5, #12
5 Няма
До коментар #2 от "Така ли не се роди":Болярите са били изклани най-брутално от ,, християните,, а иначе много обичат да говорят за ценности и култура тука по форумите , ей го резултата , кланят се на палестинци и араби
9 Има
До коментар #5 от "Няма":Ти каква култура и ценности имаш бе? Ако не е християнството щеше още да лазите по землянките и да сте без език и писменост
10 АМИН
Свети Морис Карное
Свети Кириако от Палестина
Свети Ренато Гупил
Благословен Карл от Блоа
Благословен Дарио Ернандес Морато
Благословен Франсиско Кастело Алеу
Благословен Хайме Местре Ибора
Благословен Хуан де Монмираил
Благословен Николас де Фурка Палена
Свети Гавраил Архангел
Свети Рафаил Архангел
Свети Аларих от Уфнау
Свети Евтихий от Хераклея
Свети Брат от Оксер
Свети Йоан от Дукла
11 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
12 Ами...
До коментар #2 от "Така ли не се роди":Това не е вярно. Те са много.Чувал ли си за Св. Иван Рилски? Св. Преподобна Петка, Св.Св. Кирил и Методий, Св. Климент Охридски, Св. Кола Кукузел, Св. Злата и много още.
13 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":+ мастичка на кристали 🤗
14 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
15 Име
16 Ученика
17 Злобна даскалица
До коментар #16 от "Ученика":Като си прочел една книга, ще даваш мнения само по нея. Като прочетеш сто, хиляда или повече, тогава ще правиш обобщаващи анализи и заключения по история и теология.
20 Ученика
До коментар #17 от "Злобна даскалица":Очевидно е, че липсата на аргументи тебизбива на елементарни епитети. Това е интелектуално безсилие. Между другото успях да прочета и писанията за Енох, преписани от много по-стари акадски текстове и там още по-ясна представа придобива човек за шменти - капелите на съвременните християнство и мюсюлманство...
Дерзай отче...
Дерзай отче...
21 Абе
22 българин 777
23 Като казваш спасител
До коментар #15 от "Име":От какво те е спасил?
24 Всъщност християнството
До коментар #9 от "Има":Потапя цяла Европа в безпросветен мрак и спира развитието и за повече от 16-17 века докато духът на просвещението инспириран от трудовете на ислямски учени не разсейват тъмата.
