Във Флорида ще вали дъжд от… игуани (ВИДЕО)

Синоптиците предупредиха наскоро жителите на Южна Флорида, САЩ за предстоящ „дъжд“ от игуани, свързан с падане на температурите до 4-10 градуса по Целзий, съобщава Newsweek.

Според синоптичката Вивиан Гонзалес игуаните са студенокръвни животни и когато температурата навън падне значително, всички процеси в тялото им се забавят. През зимата гущерите често спят по клони на дърветата и следователно, когато измръзнат, те могат да паднат. „Те стават неподвижни при ниски температури и могат да паднат от дърветата, но не са мъртви. Не се приближавайте. Щом изгрее слънцето, те ще започнат да се движат”, предупреди тя.

Специалистът по ураганите Ерик Блейк отбеляза, че през есенния сезон е важно да внимавате, когато минавате покрай дървета, тъй като има голяма вероятност сънлив гущер да се строполи точно върху главата на американец, който е тръгнал да си върши работата.

Colder temperatures tonight in Florida will lead to falling iguanas. This is what it looks like! (They’re totally okay and are fine when the temperatures warm back up) 🦎 pic.twitter.com/gM1vtJkQQL