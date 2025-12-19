Новини
Камелия Тодорова стана баба на трето внуче

Камелия Тодорова стана баба на трето внуче

19 Декември, 2025

Третото внуче на джаз певица е момче, кръстено Леон

Камелия Тодорова стана баба на трето внуче - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Родната джаз звезда Камелия Тодорова стана баба за трети път, информира „Телеграф“.

С новата радост вкъщи я дари дъщеря ѝ Рейчъл Роу, която избра да продължи нейния музикален път на сцената.

„Най-после имаме мъж в семейството“, коментира доволната баба Кеми пред „Телеграф“. Новото попълнение в семейството се нарича Леон

„Още не съм го видяла, че имах концерт снощи. Даже щастливата новина разбрах по време на репетицията. Другата баба и каката са отишли снощи да го видят. Аз ще мина тази вечер през болницата, че имам задачи през деня, а утре ще ги изпишат“, разказа Камелия Тодорова. Тя добави, че раждането е минало нормално и всичко е наред.

Това е трето внуче за любимата певица. Първа баба я направи другата ѝ близначка Мириам-Ребека, която живее в Германия. Тя също се занимава с музика, но предпочита да е зад кулисите вместо на сцената. Нейната дъщеричка се казва Ида. Преди да роди Леон, Рахел-Лилия даде живот на Изабела. Баща и на двете ѝ деца е нейният дългогодишен приятел Страхил Велчев, известен като Диджей КинК. „Не знам дали Мириам има планове за второ дете и тя, сега като си дойде, може да я попитам. Заради бебето си идват по-рано от Германия за Коледа. Поне тогава и на Великден успяваме да се съберем цялата фамилия и ни е много хубаво“, каза още пред „Телеграф“ изпълнителката на „Такситата“. Тя разкри, че е научила внучките да я наричат „бабхен“ вместо традиционното обръщение.


  • 1 Налудник

    3 1 Отговор
    „Най-после имаме мъж в семейството“
    ----
    Чудесен атестат за зетя.😂

    17:34 19.12.2025

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Хубави български имена: Мириам-Ребека, Ида, Леон, Рахел-Лилия, Изабела и зетя Страхил Велчев, известен като Диджей КинК.

    17:47 19.12.2025