Трима души изгубиха живота си за няколко дни в увеселителния парк "Дисни Уърлд"

Трима души са починали през последните 10 дни в Walt Disney World, най-големият увеселителен парк във Флорида, САЩ.
New York Post съобщава, че последният смъртен случай е регистриран в Disney's Contemporary Resort.
Единствено известно е, че последната жертва е мъж. Не са разкрити допълнителни подробности.
По-рано миналата седмица жена на име Съмър Еквитц от Чикаго се самоуби в същия хотел.
Поредицата от смъртни случаи започна с 60-годишен мъж, който загуби съзнание на една от атракционите. Той беше откаран в болница, но лекарите не успяха да го спасят.
По-рано жена в САЩ, решила да се повози на вълнуващо возене, почина, след като се вози на класическата атракция „Haunted House“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами,да
До коментар #1 от "Опааа":И "една от атракционите" !
13:50 25.10.2025
3 Обед е
До коментар #1 от "Опааа":салатка 3-4 ракии и ето ти статия-шедьовър.
13:51 25.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ей, вие
14:26 25.10.2025