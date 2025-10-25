Новини
Трима души изгубиха живота си за няколко дни в увеселителния парк "Дисни Уърлд"

Трима души изгубиха живота си за няколко дни в увеселителния парк "Дисни Уърлд"

25 Октомври, 2025 13:35

Една от жертвите се самоуби в хотел

Трима души изгубиха живота си за няколко дни в увеселителния парк "Дисни Уърлд" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са починали през последните 10 дни в Walt Disney World, най-големият увеселителен парк във Флорида, САЩ.

New York Post съобщава, че последният смъртен случай е регистриран в Disney's Contemporary Resort.

Единствено известно е, че последната жертва е мъж. Не са разкрити допълнителни подробности.

По-рано миналата седмица жена на име Съмър Еквитц от Чикаго се самоуби в същия хотел.

Поредицата от смъртни случаи започна с 60-годишен мъж, който загуби съзнание на една от атракционите. Той беше откаран в болница, но лекарите не успяха да го спасят.

По-рано жена в САЩ, решила да се повози на вълнуващо возене, почина, след като се вози на класическата атракция „Haunted House“.


САЩ
  • 2 Ами,да

    И "една от атракционите" !

    13:50 25.10.2025

  • 3 Обед е

    салатка 3-4 ракии и ето ти статия-шедьовър.

    13:51 25.10.2025

  • 5 Ей, вие

    Въобще поглеждате ли какво публикувате?

    14:26 25.10.2025