Комикът Пийт Дейвидсън стана баща за пръв път (СНИМКИ)

Комикът и актьор Пийт Дейвидсън и неговата партньорка, моделът и актриса Елси Хюит, станаха родители за първи път. Новината беше потвърдена от Хюит чрез публикация в Instagram, в която тя съобщи, че дъщеря им се е родила на 12 декември 2025 г.

Двойката е избрала името Скотѝ Роуз Хюит Дейвидсън – жест към покойния баща на комика, пожарникаря Скот Дейвидсън, загинал при терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Към серията от снимки с новороденото Хюит написа, че изпитва „огромна любов и благодарност“, а Дейвидсън реагира с кратък коментар, характерен за чувството му за хумор.

Бременността на 29-годишната Хюит стана публично известна през лятото, когато тя показа наедрялото си коремче в социалните мрежи. Малко по-късно Дейвидсън коментира новината в интервю за „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, където заяви, че да стане баща е негова дългогодишна мечта и че с предстоящото родителство приоритетите му са се променили изцяло.

Според информации на Page Six и други американски издания, връзката между Дейвидсън и Хюит започва в началото на 2025 г. и бързо става сериозна. През пролетта двамата се появиха публично като двойка по време на обща ваканция, а по-късно се съобщи, че са заживели заедно между домовете си в Бруклин и в щата Ню Йорк. През ноември те организираха тематично бебешко парти в тесен кръг.

Хюит е позната с участия в киното и модната индустрия, а в миналото е била свързвана с публични личности като Бени Бланко и актьора Джейсън Съдейкис. Дейвидсън, от своя страна, е сред най-обсъжданите фигури в световния шоубизнес заради връзките си с известни жени, сред които Ким Кардашиян и Ариана Гранде.

В последни интервюта комикът нееднократно е подчертавал, че не желае личният му живот да бъде основна тема на публичния му образ. В разговор за списание W и в подкаста „Real Ones“ на Джон Бърнтал той коментира, че връзките му са били прекалено сензационализирани и че предпочита фокусът да бъде върху професионалната му работа.