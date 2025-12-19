Новини
Любопитно »
Комикът Пийт Дейвидсън стана баща за пръв път (СНИМКИ)

Комикът Пийт Дейвидсън стана баща за пръв път (СНИМКИ)

19 Декември, 2025 17:58 537 5

  • пийт дейвидсън-
  • комик-
  • комедиант-
  • елси хюит-
  • баща-
  • бебе

Актьорът и гаджето му Елси Хюит станаха родители на момиченце

Комикът Пийт Дейвидсън стана баща за пръв път (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Комикът и актьор Пийт Дейвидсън и неговата партньорка, моделът и актриса Елси Хюит, станаха родители за първи път. Новината беше потвърдена от Хюит чрез публикация в Instagram, в която тя съобщи, че дъщеря им се е родила на 12 декември 2025 г.

Двойката е избрала името Скотѝ Роуз Хюит Дейвидсън – жест към покойния баща на комика, пожарникаря Скот Дейвидсън, загинал при терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Към серията от снимки с новороденото Хюит написа, че изпитва „огромна любов и благодарност“, а Дейвидсън реагира с кратък коментар, характерен за чувството му за хумор.

Публикация, споделена от elsie (@elsie)

Бременността на 29-годишната Хюит стана публично известна през лятото, когато тя показа наедрялото си коремче в социалните мрежи. Малко по-късно Дейвидсън коментира новината в интервю за „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, където заяви, че да стане баща е негова дългогодишна мечта и че с предстоящото родителство приоритетите му са се променили изцяло.

Според информации на Page Six и други американски издания, връзката между Дейвидсън и Хюит започва в началото на 2025 г. и бързо става сериозна. През пролетта двамата се появиха публично като двойка по време на обща ваканция, а по-късно се съобщи, че са заживели заедно между домовете си в Бруклин и в щата Ню Йорк. През ноември те организираха тематично бебешко парти в тесен кръг.

Хюит е позната с участия в киното и модната индустрия, а в миналото е била свързвана с публични личности като Бени Бланко и актьора Джейсън Съдейкис. Дейвидсън, от своя страна, е сред най-обсъжданите фигури в световния шоубизнес заради връзките си с известни жени, сред които Ким Кардашиян и Ариана Гранде.

В последни интервюта комикът нееднократно е подчертавал, че не желае личният му живот да бъде основна тема на публичния му образ. В разговор за списание W и в подкаста „Real Ones“ на Джон Бърнтал той коментира, че връзките му са били прекалено сензационализирани и че предпочита фокусът да бъде върху професионалната му работа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    2 0 Отговор
    Как е забременяла не пишете. И снимков материал от акта липсва. За видео да не говорим. Половинчата работа.

    18:03 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги

    1 0 Отговор
    е сега ще му се стъжни

    18:32 19.12.2025

  • 4 Паднал от стола

    0 0 Отговор
    ...от смях,кога чух за първи път името на този ...комик...
    Благодаря все пак за инфото...

    18:34 19.12.2025

  • 5 Сега си мисли

    0 0 Отговор
    Че е неговият щастлив ден. После ще разбере истината.

    18:50 19.12.2025