Тим Бъртън създал обложката на новия албум на A$AP Rocky

19 Декември, 2025 16:15 427 0

„Don't Be Dumb“ ще бъде първият пълнометражен албум на A$AP Rocky от осем години

A$AP Rocky представи корицата на новия си албум „Don't Be Dumb“, проектирана от режисьора Тим Бъртън. Той показа обложката на четвъртата си студийна творба на страницата си в Instagram във вторник. В надписа музикантът се извини за дългото чакане и благодари на Тим Бъртън „за помощта му при създаването на този филм“. A$AP Rocky не уточни за какъв конкретен филм става въпрос. Той обаче отбеляза, че творбата „ще излезе скоро“.

„Don't Be Dumb“ ще бъде първият пълнометражен албум на A$AP Rocky от осем години. Музикантът за първи път обяви проекта през декември 2022 г., след което датата на издаване беше многократно отлагана. Последният му албум, „Testing“, беше издаден през 2018 г. В него участваха Франк Оушън, Кид Къди, Скепта, Френч Монтана, Кодак Блек и FKA twigs.

Официалната дата на издаване на албума и филма все още не е известна. Феновете обаче се надяват на 16 януари 2026 г., тъй като по време на изпълнението си в Camp Flog Gnaw, A$AP Rocky носеше суичър с качулка с номерата 01162026, които те свързват с датата на издаване.

Докато работеше по албума, A$AP Rocky снимаше. Той участва в „I'd Kick You If I Could“ на Мери Бронщайн, а също така участва и в „Upside Down“ на Спайк Лий.


