Режисьорите на „Stranger Things“ обясниха появата на главното чудовище - демогоргонът

Холивудските режисьори Рос и Мат Дъфър обясниха появата на главното чудовище от научнофантастичния си сериал „Stranger Things“ – Демогоргонът, предаде „The Hollywood Reporter“.

„Работихме с дизайнера на костюми и разработихме много скици. Основното нещо, за което говорихме, беше, че искахме да създадем дизайн, който, ако сте малко дете и гледате сериала, може да нарисувате много лесно“, каза Рос Дъфър.

Така дизайнерът измислил венчелистчетата, които заместват главата на Демогоргона.

„Да, това е основно цвете с ръце и крака“, каза Мат Дъфър.

Последният сезон на „Stranger Things“ премиерно се състоя на 26 ноември 2025 г. Първоначално премиерата беше планирана за 2024 г. Снимките обаче бяха отложени поради стачка на сценаристите. Както признаха братята Дъфър, в заключителния сезон на сериала те са внедрили идеи, които не са влезли във втория.