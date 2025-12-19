Новини
Любопитно »
Режисьорите на „Stranger Things“ обясниха появата на главното чудовище - демогоргонът

Режисьорите на „Stranger Things“ обясниха появата на главното чудовище - демогоргонът

19 Декември, 2025 17:44 734 5

  • stranger things-
  • сериал-
  • демогоргон-
  • чудовище-
  • режисьори

„Да, това е основно цвете с ръце и крака“, каза Мат Дъфър

Режисьорите на „Stranger Things“ обясниха появата на главното чудовище - демогоргонът - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудските режисьори Рос и Мат Дъфър обясниха появата на главното чудовище от научнофантастичния си сериал „Stranger Things“ – Демогоргонът, предаде „The Hollywood Reporter“.

„Работихме с дизайнера на костюми и разработихме много скици. Основното нещо, за което говорихме, беше, че искахме да създадем дизайн, който, ако сте малко дете и гледате сериала, може да нарисувате много лесно“, каза Рос Дъфър.

Така дизайнерът измислил венчелистчетата, които заместват главата на Демогоргона.

„Да, това е основно цвете с ръце и крака“, каза Мат Дъфър.

Последният сезон на „Stranger Things“ премиерно се състоя на 26 ноември 2025 г. Първоначално премиерата беше планирана за 2024 г. Снимките обаче бяха отложени поради стачка на сценаристите. Както признаха братята Дъфър, в заключителния сезон на сериала те са внедрили идеи, които не са влезли във втория.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 11 Отговор
    Ужас, есе едно гледам устата на Леночка Бориславовна.

    17:48 19.12.2025

  • 2 Куту

    2 0 Отговор
    Нъ енъ пузнатъ алкътъ?

    17:51 19.12.2025

  • 3 Пустиняк

    2 0 Отговор
    Тва некъде по телевизора ли го дават?

    18:10 19.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Летящата годзила белобрада

    1 0 Отговор
    Aз cъм мaлкo пo-кpacивa

    18:44 19.12.2025