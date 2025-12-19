Появиха се нови разкрития за смъртта на звездата от "Криминале" Питър Грийн

Актьорът Питър Грийн, познат с ролята си в „Криминале“, е бил открит с „някои травми“ по тялото, когато е намерен мъртъв в апартамента си в Манхатън миналата седмица, съобщава TMZ, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Според тях по тялото на 60-годишния актьор са установени наранявания, но към момента не е ясно какво ги е причинило. Официалната причина за смъртта все още не е обявена, като се очаква заключение от службата на съдебния лекар в Ню Йорк.

Грийн е бил открит на 12 декември в жилището си в квартал Лоуър Ийст Сайд, лежащ по очи, с нараняване по лицето. По думите на негов съсед, цитиран от New York Daily News, на мястото е имало „кръв навсякъде“. Същият източник посочва, че в апартамента е била намерена и ръкописна бележка със съдържание „I’m still a Westie“, препратка към ирландско-американска банда от Хелс Китчън, активна през 70-те години.

Въпреки че приживе Питър Грийн е говорил открито за проблемите си с наркотични вещества и за предишен опит за самоубийство, неговият дългогодишен мениджър Грег Едуардс заяви пред Page Six, че не е имало индикации актьорът да е бил в суицидно състояние непосредствено преди смъртта си. По думите му Грийн е бил в добро настроение само два дни по-рано и е планирал да посрещне Нова година с приятели.

Нюйоркският актьор и музикант Skam Dust потвърди, че Питър Грийн е възнамерявал да празнува с група близки, включително с музиканта Дани Диабло, известен като Lord Ezec, и графити артиста MQ. По думите му актьорът е обсъждал планове за наемане на лимузина и обиколка на барове и ресторанти в града.

Към момента полицията и представителите на актьора не са излезли с официален коментар. Разследването по случая продължава.