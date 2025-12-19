Новини
Появиха се нови разкрития за смъртта на звездата от "Криминале" Питър Грийн

19 Декември, 2025 18:31 885 5

  • питър грийн-
  • криминале-
  • убийство-
  • смърт

Актьорът имал наранявания по тялото си

Появиха се нови разкрития за смъртта на звездата от "Криминале" Питър Грийн - 1
Кадър: Криминале
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Питър Грийн, познат с ролята си в „Криминале“, е бил открит с „някои травми“ по тялото, когато е намерен мъртъв в апартамента си в Манхатън миналата седмица, съобщава TMZ, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Според тях по тялото на 60-годишния актьор са установени наранявания, но към момента не е ясно какво ги е причинило. Официалната причина за смъртта все още не е обявена, като се очаква заключение от службата на съдебния лекар в Ню Йорк.

Грийн е бил открит на 12 декември в жилището си в квартал Лоуър Ийст Сайд, лежащ по очи, с нараняване по лицето. По думите на негов съсед, цитиран от New York Daily News, на мястото е имало „кръв навсякъде“. Същият източник посочва, че в апартамента е била намерена и ръкописна бележка със съдържание „I’m still a Westie“, препратка към ирландско-американска банда от Хелс Китчън, активна през 70-те години.

Въпреки че приживе Питър Грийн е говорил открито за проблемите си с наркотични вещества и за предишен опит за самоубийство, неговият дългогодишен мениджър Грег Едуардс заяви пред Page Six, че не е имало индикации актьорът да е бил в суицидно състояние непосредствено преди смъртта си. По думите му Грийн е бил в добро настроение само два дни по-рано и е планирал да посрещне Нова година с приятели.

Нюйоркският актьор и музикант Skam Dust потвърди, че Питър Грийн е възнамерявал да празнува с група близки, включително с музиканта Дани Диабло, известен като Lord Ezec, и графити артиста MQ. По думите му актьорът е обсъждал планове за наемане на лимузина и обиколка на барове и ресторанти в града.

Към момента полицията и представителите на актьора не са излезли с официален коментар. Разследването по случая продължава.


  • 1 събке а кога ще цъкнеш

    3 0 Отговор
    Появиха се нови разкрития за
    игрите с общ поръчки на чекмеджарите

    18:38 19.12.2025

  • 2 В В.П.

    2 1 Отговор
    Човекът е залитал по наркотици и страстни пееразки връзки ..Гайовете се трепят много,помежду си..Иначе ,е култов актьор..Да почива в мир !!

    18:49 19.12.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Чистота на българския език. Суицидно състояние.

    18:50 19.12.2025

  • 4 Опааа

    2 0 Отговор
    Събинооооо! Каква звезда във филма бе мисирко? Ролята му е 5 минути ма!

    19:15 19.12.2025

  • 5 Иван

    0 0 Отговор
    Гей драма.

    19:16 19.12.2025