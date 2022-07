Андреа си направи профил в OnlyFans и обяви цената си (СНИМКА)

Андреа шокира феновете си с новината, че си е направила профил в сайта OnlyFans, който придоби популярност с предизвикателното си съдържание. Потребителите на платформата заплащат месечна такса, за да се абонират за канала на дамите, към които имат интерес, а повечето от тях споделят доста голи кадри, пише woman.bg.

Кратка справка в сайта показва, че цената, която Андреа е определила за достъпа до своето съдържание възлиза на 18.99 долара на месец. В тази такса се включва и възможността за писане на лични съобщения с поп-фолк изпълнителката. Засега Андреа има 39 поста, които разбира се са заключени и близо 1000 лайка. Поп-фолк изпълнителката е решила да скрие броя на своите последователи, които си плащат абонамент, но множество американки правят милиони от платформата.

Рекордьорка в OnlyFans е Бела Торн, която получи 1 милион долара само за първите 24 часа, които прекара в платформата, а за първата си седмица тя изкара цели 2 милиона! Сред последните попълнения в нея са бившата съпруга на Чарли Шийн Денис Ричардс и тяхната дъщеря Сами Шийн.

