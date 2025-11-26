Новини
Любопитно »
Асен Блатечки и колегите му се снимаха голи за нов спектакъл (ВИДЕО)

Асен Блатечки и колегите му се снимаха голи за нов спектакъл (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025 16:31 1 213 20

  • асен блатечки-
  • голи снимки-
  • спектакъл-
  • театър-
  • лили сучева-
  • камелия хатиб-
  • стефан иванов

Фотосесията е за постера и рекламните материали на новия спектакъл

Асен Блатечки и колегите му се снимаха голи за нов спектакъл (ВИДЕО) - 1
Кадър: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гола реклама разбуни духовете в родния театър. Актрисите Лили Сучева и Камелия Хатиб захвърлиха дрехите и позираха чисто голи редом до Асен Блатечки и Стефан Иванов.

Провокативните кадри са част от рекламната кампания на предстоящия спектакъл „Причини да бъдеш щастлив“ по Нийл Лабют – и вече се превърнаха в най-горещата тема в мрежата, пише Шоу Блиц.

Четиримата актьори публикуваха снимки от фотосесията, която очевидно ще бъде използвана като корица и водещ визуален образ на постановката. На фотографиите артистите позират без абсолютно никакви дрехи от кръста нагоре.

Фотосите взривиха социалните мрежи – коментари, възмущение, възторг, закачки и хиляди споделяния. „Това вече е друга лига!“, „Театърът стана по-горещ от Холивуд“, „Е, това вече е маркетинг!“ – пишат разпалено фенове.

От екипа на спектакъла очевидно са заложили на провокация, която да накара всички да говорят за премиерата – и то успешно.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    5 0 Отговор
    кой е водопроводчика?

    16:33 26.11.2025

  • 2 Лопата Орешник

    7 2 Отговор
    Човека гол в женската баня влиза, в името на изкуството!

    16:35 26.11.2025

  • 3 Стенли

    2 1 Отговор
    Айде ся еротично шоу ли ще гледаме 😁

    16:36 26.11.2025

  • 4 Зрител

    10 1 Отговор
    Какво да им гледам. Много са ми шкембести всичките и мъжете и жените.

    16:38 26.11.2025

  • 5 мучо

    2 2 Отговор
    еее, най-после да изплакнем малко окото...

    16:38 26.11.2025

  • 6 Еб@ ти кекс символа

    14 1 Отговор
    Блатечки е заприличал на тлъст морж.

    16:40 26.11.2025

  • 7 писарке а кога ти гола ще се изпраскаш?

    7 0 Отговор
    не цъкай смешки
    били голи

    16:41 26.11.2025

  • 8 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Хайде следващата сесия на калъпп. Тъй се прави в обора. Да ви имам културното ниво.

    16:41 26.11.2025

  • 9 604

    3 1 Отговор
    А пишТките дърпат ли си или е само за спектакълъ?

    16:44 26.11.2025

  • 10 Блатечки с тези паласки

    5 1 Отговор
    прави само антиреклама.

    16:46 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голяма

    5 0 Отговор
    Гадост

    16:52 26.11.2025

  • 13 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Язък! Помислих че са дюбидюс.

    16:55 26.11.2025

  • 14 Гошо

    1 0 Отговор
    Добре че е избрал обезц.цени ,то с лупа да го търсиш...

    16:57 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тракиец

    2 0 Отговор
    Тези " жени"" имат ли деца съпрузи родители близки и т н ??? Содомията сред г+а+н+я в вселенска...срам няма те ли бе

    17:02 26.11.2025

  • 18 Тракиец

    3 0 Отговор
    Тези " жени"" имат ли деца съпрузи родители близки и т н ??? Содомията сред г+а+н+я в вселенска...срам няма те ли бе К++-+У+-+Р+-+В+-+И.

    17:03 26.11.2025

  • 19 Как

    1 0 Отговор
    До къде стигна нашата"култура"не могат да играят да вземат да направят един порно спектакъл та да имат зрители Днешните артисти са некадърници

    17:07 26.11.2025

  • 20 Гост

    0 0 Отговор
    Навсякъде ,,ДЪНО,,......

    17:08 26.11.2025