Асен Блатечки и колегите му се снимаха голи за нов спектакъл (ВИДЕО)

Гола реклама разбуни духовете в родния театър. Актрисите Лили Сучева и Камелия Хатиб захвърлиха дрехите и позираха чисто голи редом до Асен Блатечки и Стефан Иванов.

Провокативните кадри са част от рекламната кампания на предстоящия спектакъл „Причини да бъдеш щастлив“ по Нийл Лабют – и вече се превърнаха в най-горещата тема в мрежата, пише Шоу Блиц.

Четиримата актьори публикуваха снимки от фотосесията, която очевидно ще бъде използвана като корица и водещ визуален образ на постановката. На фотографиите артистите позират без абсолютно никакви дрехи от кръста нагоре.

Фотосите взривиха социалните мрежи – коментари, възмущение, възторг, закачки и хиляди споделяния. „Това вече е друга лига!“, „Театърът стана по-горещ от Холивуд“, „Е, това вече е маркетинг!“ – пишат разпалено фенове.

От екипа на спектакъла очевидно са заложили на провокация, която да накара всички да говорят за премиерата – и то успешно.