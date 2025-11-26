Асен Блатечки и колегите му се снимаха голи за нов спектакъл (ВИДЕО)

Гола реклама разбуни духовете в родния театър. Актрисите Лили Сучева и Камелия Хатиб захвърлиха дрехите и позираха чисто голи редом до Асен Блатечки и Стефан Иванов.
Провокативните кадри са част от рекламната кампания на предстоящия спектакъл „Причини да бъдеш щастлив“ по Нийл Лабют – и вече се превърнаха в най-горещата тема в мрежата, пише Шоу Блиц.
Четиримата актьори публикуваха снимки от фотосесията, която очевидно ще бъде използвана като корица и водещ визуален образ на постановката. На фотографиите артистите позират без абсолютно никакви дрехи от кръста нагоре.
Фотосите взривиха социалните мрежи – коментари, възмущение, възторг, закачки и хиляди споделяния. „Това вече е друга лига!“, „Театърът стана по-горещ от Холивуд“, „Е, това вече е маркетинг!“ – пишат разпалено фенове.
От екипа на спектакъла очевидно са заложили на провокация, която да накара всички да говорят за премиерата – и то успешно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
16:33 26.11.2025
2 Лопата Орешник
16:35 26.11.2025
3 Стенли
16:36 26.11.2025
4 Зрител
16:38 26.11.2025
5 мучо
16:38 26.11.2025
6 Еб@ ти кекс символа
16:40 26.11.2025
7 писарке а кога ти гола ще се изпраскаш?
били голи
16:41 26.11.2025
8 Баба Гошка
16:41 26.11.2025
9 604
16:44 26.11.2025
10 Блатечки с тези паласки
16:46 26.11.2025
12 Голяма
16:52 26.11.2025
13 Хасковски каунь
16:55 26.11.2025
14 Гошо
16:57 26.11.2025
17 Тракиец
17:02 26.11.2025
18 Тракиец
17:03 26.11.2025
19 Как
17:07 26.11.2025
20 Гост
17:08 26.11.2025