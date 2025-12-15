Новини
Любопитно »
Андреа за раздялата с Кубрат Пулев: "Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек..."

Андреа за раздялата с Кубрат Пулев: "Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек..."

15 Декември, 2025 08:44 654 10

  • андреа-
  • кубрат пулев-
  • раздяла

"Човек, като е малко по-тъжен, понякога се излага.", призна Андреа в подкаста на приятеля си Венелин

Андреа за раздялата с Кубрат Пулев: "Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек..." - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Андреа функционирала трудно, след раздялата с боксьора Кубрат Пулев, призна самата тя наскоро. За певицата било огромно предизвикателство не само да ходи на участия, а въобще да се справя с ежедневието си. Раздялата със спортиста, с когото бяха заедно 13 години, довело до някои скандални сценични изяви на блондинката.

"Човек, като е малко по-тъжен, понякога се излага. Трябва да сме искрени, това не трябва да се повтаря", коментира Андреа наскоро в подкаста на приятеля си Венелин.

Изказването на певицата беше във връзка с клипчета от нейни участия през 2023 г., за които се коментираше, че е била подпийнала. Дали е било така, блондинката не каза. Иначе е очевидно, че във въпросните клипчета не изглежда да е била в топ форма на тези участия – заваля думи, седи с разкрачени крака, явно забравила, че е с рокля, а с пеенето си едва ли е пожънала похвали.

Андреа и Кубрат Пулев се разделиха окончателно през май 2020 г. Тогава попфолк певицата обяви в социалните мрежи, че по време на връзката им любимият ѝ си имал "сериозни гаджета", за които тя последно разбрала. Не мина много време, след обвиненията на Андреа в изневяра и предателство, стана ясно, че спортистът има нова жена до себе си. Знае се само, че тя се казва Розали. През 2022 г. Кубрат и Розали станаха родители на дъщеря, която кръстиха Христина, а през 2023 г. – на син Спартак.

"Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек... Пред семейството ми, родителите ми, приятелите ми - не исках да ме виждат такава, каквато ме виждаха. Но беше един път, който извървяхме, и вече не сме там", коментира Андреа периода, в който преодолявала раздялата с Кубрат Пулев. Днес тя му желае всичко най-хубаво. Не общуват често, но когато го правят, разговорите им са приятелски.

Андреа мина през доста перипетии и в професионален план, след като напусна "Пайнер" през 2015 г. На няколко пъти кариерата ѝ беше в застой, за което са се коментирали различни причини. Една от тях, разбира се, е и емоционалното състояние на певицата, след разлъката с Кубрат Пулев. Към днешна дата обаче Андреа работи на пълни обороти, като се е фокусирала върху представянето си в попфолк жанра. Тя отчита като грешка това, че преди години го позагърбила за сметка на международните си проекти.

Не се е отказала от тях, даже има предложение за нови такива от румънския хитмейкър Кости Йонита, с когото работят 18 години заедно. Андреа обаче държи да твори и попфолк. Преди месец певицата представи новия си хит с Кости и Tzanca Uraganu "Топа, топа". Парчето покори всички класации и стана изключително популярно в социалните мрежи. Така че кариерата на Андреа пак е в подем. В личен план блондинката все още няма мъж до себе си.

Още с премиерата си новата песен на диджей Дамян с колежката му Селина "Балканска двойка" прикова вниманието не само с клипа и темата си, но и с това, че удивително прилича на емблематичния хит на Андреа от 2009 г. "Дай ми всичко". Не е случайно. Блондинката с усмивка разкри, че Дамян ѝ се обадил няколко пъти, за да ѝ каже, че ще направи тази песен. Андреа му казала, че "не ѝ е о`кей". Дамян обаче не се трогнал. Заявил ѝ, че ѝ се обажда само, за да ѝ сподели намерението си. "И аз: "Мерси, че ми каза". Явно се свършиха песните. Опряхме до моите. Няма лошо", коментира Андреа с усмивка.

Тя обясни, че Дамян проверил, че може да вземе авторските права на парчето. И го направил, без да се вълнува, че колежката му не е съгласна. "Не се съобрази, че това е моя песен по никакъв начин, което показва, че той няма уважение към никого", заяви Андреа.

Меломаните веднага си припомниха в коментари в интернет, че първо чули хита в изпълнение на румънската звезда Йонут Серсел. През 2009 г. Андреа изпя "Дай ми всичко", като парчето веднага се превърна в хит.

Коментирайки новата българска версия на песента, блондинката издаде, че Дамян звънял на много известни колежки с предложение да я изпълнят с него. Отказали му. "Никой не искал да я изпее, защото това е моя песен", сподели певицата, като допълни, че го приела като знак на уважение към нея. Само Селина се съгласила. Андреа обаче не ѝ се сърди – "Все пак момичето сега пробива, трябва да стане известна".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор
    Венелин, кой ще ти чете тея тиради.. Кво я вадиш тая от нафталина...

    08:49 15.12.2025

  • 2 Някои

    6 0 Отговор
    Знаем от първо лице че е вярно. Наистина не функционираше като човек, а като китайски секс - робот с елементи на чип от пералня. А вати и въртенето с вибрации от денивелация...

    08:49 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дърто коце

    3 0 Отговор
    удъртяла е като наща венелина с кривите зъби, сега са вървежни тия дето са на 20 г.

    08:50 15.12.2025

  • 5 Това лелче

    2 0 Отговор
    кое е

    Коментиран от #9

    08:50 15.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Беше хубавица на времето, но този алкохол я съсипва

    08:52 15.12.2025

  • 8 Тренера 🥊 Боксев

    2 0 Отговор
    Няма как да функционира добре,когато Ко6рети и оправяше настройките през ден

    08:53 15.12.2025

  • 9 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това лелче":

    На Ко6рата бившата ко6ра

    08:55 15.12.2025

  • 10 Анти чалга

    0 0 Отговор
    Че тази кога е функционирала нормално ???Май никога .

    08:59 15.12.2025