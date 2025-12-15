Андреа за раздялата с Кубрат Пулев: "Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек..."

Андреа функционирала трудно, след раздялата с боксьора Кубрат Пулев, призна самата тя наскоро. За певицата било огромно предизвикателство не само да ходи на участия, а въобще да се справя с ежедневието си. Раздялата със спортиста, с когото бяха заедно 13 години, довело до някои скандални сценични изяви на блондинката.



"Човек, като е малко по-тъжен, понякога се излага. Трябва да сме искрени, това не трябва да се повтаря", коментира Андреа наскоро в подкаста на приятеля си Венелин.



Изказването на певицата беше във връзка с клипчета от нейни участия през 2023 г., за които се коментираше, че е била подпийнала. Дали е било така, блондинката не каза. Иначе е очевидно, че във въпросните клипчета не изглежда да е била в топ форма на тези участия – заваля думи, седи с разкрачени крака, явно забравила, че е с рокля, а с пеенето си едва ли е пожънала похвали.



Андреа и Кубрат Пулев се разделиха окончателно през май 2020 г. Тогава попфолк певицата обяви в социалните мрежи, че по време на връзката им любимият ѝ си имал "сериозни гаджета", за които тя последно разбрала. Не мина много време, след обвиненията на Андреа в изневяра и предателство, стана ясно, че спортистът има нова жена до себе си. Знае се само, че тя се казва Розали. През 2022 г. Кубрат и Розали станаха родители на дъщеря, която кръстиха Христина, а през 2023 г. – на син Спартак.



"Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек... Пред семейството ми, родителите ми, приятелите ми - не исках да ме виждат такава, каквато ме виждаха. Но беше един път, който извървяхме, и вече не сме там", коментира Андреа периода, в който преодолявала раздялата с Кубрат Пулев. Днес тя му желае всичко най-хубаво. Не общуват често, но когато го правят, разговорите им са приятелски.



Андреа мина през доста перипетии и в професионален план, след като напусна "Пайнер" през 2015 г. На няколко пъти кариерата ѝ беше в застой, за което са се коментирали различни причини. Една от тях, разбира се, е и емоционалното състояние на певицата, след разлъката с Кубрат Пулев. Към днешна дата обаче Андреа работи на пълни обороти, като се е фокусирала върху представянето си в попфолк жанра. Тя отчита като грешка това, че преди години го позагърбила за сметка на международните си проекти.



Не се е отказала от тях, даже има предложение за нови такива от румънския хитмейкър Кости Йонита, с когото работят 18 години заедно. Андреа обаче държи да твори и попфолк. Преди месец певицата представи новия си хит с Кости и Tzanca Uraganu "Топа, топа". Парчето покори всички класации и стана изключително популярно в социалните мрежи. Така че кариерата на Андреа пак е в подем. В личен план блондинката все още няма мъж до себе си.



Още с премиерата си новата песен на диджей Дамян с колежката му Селина "Балканска двойка" прикова вниманието не само с клипа и темата си, но и с това, че удивително прилича на емблематичния хит на Андреа от 2009 г. "Дай ми всичко". Не е случайно. Блондинката с усмивка разкри, че Дамян ѝ се обадил няколко пъти, за да ѝ каже, че ще направи тази песен. Андреа му казала, че "не ѝ е о`кей". Дамян обаче не се трогнал. Заявил ѝ, че ѝ се обажда само, за да ѝ сподели намерението си. "И аз: "Мерси, че ми каза". Явно се свършиха песните. Опряхме до моите. Няма лошо", коментира Андреа с усмивка.



Тя обясни, че Дамян проверил, че може да вземе авторските права на парчето. И го направил, без да се вълнува, че колежката му не е съгласна. "Не се съобрази, че това е моя песен по никакъв начин, което показва, че той няма уважение към никого", заяви Андреа.



Меломаните веднага си припомниха в коментари в интернет, че първо чули хита в изпълнение на румънската звезда Йонут Серсел. През 2009 г. Андреа изпя "Дай ми всичко", като парчето веднага се превърна в хит.



Коментирайки новата българска версия на песента, блондинката издаде, че Дамян звънял на много известни колежки с предложение да я изпълнят с него. Отказали му. "Никой не искал да я изпее, защото това е моя песен", сподели певицата, като допълни, че го приела като знак на уважение към нея. Само Селина се съгласила. Андреа обаче не ѝ се сърди – "Все пак момичето сега пробива, трябва да стане известна".

