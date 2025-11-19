Заведение в Дубай предлага най-скъпото кафе в света - чашката е 850 евро

Кафене в Дубай пусна на пазара чаша от тонизиращата напитка на цена от 3 600 дирхама (около 850 евро), пише The Independent.
Тя е направена от кафеени зърна Geisha от линията Nido 7, рядък сорт, отглеждан по склоновете на недостъпния вулкан Бару в Западна Панама. Всеки лот (микролот) дава само няколко килограма зърна на реколта.
Julith Coffee успява да си осигури 20 килограма Nido 7 на оспорван търг в Панама. Битката за лота била толкова ожесточена, че победителят бил определен след 549 наддавания, а цената достигна 2,2 милиона дирхама (над 510 000 евро). Това прави Nido 7 най-скъпият лот кафе в историята.
Заведението планира да приготви приблизително 400 чаши от напитката. Една от тях е запазена за владетеля на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:06 19.11.2025
2 Гошо
17:07 19.11.2025
3 Колко
17:11 19.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #17
17:17 19.11.2025
5 Цъцъ
От 20 кг кафе над 3000 чаши могат да се приготвят 😉
Кат некви Шермилингуси сте, Некви дубайски легенди ни разправяте😂
Коментиран от #11
17:20 19.11.2025
6 Скъпо
17:25 19.11.2025
7 Опааа
17:31 19.11.2025
8 Мюмюн
17:39 19.11.2025
9 Грую
До коментар #4 от "Последния Софиянец":с глобата за спитането и паркиране на автомобила ли :)
17:44 19.11.2025
10 Сечко
Като е недостъпен как стигат до кафето? Пишат без да мислят какво пишат?
17:46 19.11.2025
11 Някой
До коментар #5 от "Цъцъ":Мисля че е трябвало да бъдат 4000 кафета, тогава сметката ще им излезе на плюс
18:07 19.11.2025
12 Ами
18:48 19.11.2025
13 Шейха
18:49 19.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 жоро
да му е сладко на халифа.
19:51 19.11.2025
17 Хм Хм
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това беше кафето на Нотариуса, който е мъртъв. Сега се държи от Стефчо и е нещо като пицария.
19:51 19.11.2025
18 Шейх Ибн Фъ Ректум
19:56 19.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 В В.П.
21:06 19.11.2025
22 Тоеа
22:12 19.11.2025
23 Абе
09:46 20.11.2025