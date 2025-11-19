Заведение в Дубай предлага най-скъпото кафе в света - чашката е 850 евро

Кафене в Дубай пусна на пазара чаша от тонизиращата напитка на цена от 3 600 дирхама (около 850 евро), пише The ​​Independent.

Тя е направена от кафеени зърна Geisha от линията Nido 7, рядък сорт, отглеждан по склоновете на недостъпния вулкан Бару в Западна Панама. Всеки лот (микролот) дава само няколко килограма зърна на реколта.

Julith Coffee успява да си осигури 20 килограма Nido 7 на оспорван търг в Панама. Битката за лота била толкова ожесточена, че победителят бил определен след 549 наддавания, а цената достигна 2,2 милиона дирхама (над 510 000 евро). Това прави Nido 7 най-скъпият лот кафе в историята.

Заведението планира да приготви приблизително 400 чаши от напитката. Една от тях е запазена за владетеля на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум.