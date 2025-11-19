Новини
Заведение в Дубай предлага най-скъпото кафе в света - чашката е 850 евро

19 Ноември, 2025 18:00, обновена 19 Ноември, 2025 17:04 2 259 23

Кафеени зърна Geisha от линията Nido 7растат по склоновете на недостъпния вулкан Бару в Западна Панама

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кафене в Дубай пусна на пазара чаша от тонизиращата напитка на цена от 3 600 дирхама (около 850 евро), пише The ​​Independent.

Тя е направена от кафеени зърна Geisha от линията Nido 7, рядък сорт, отглеждан по склоновете на недостъпния вулкан Бару в Западна Панама. Всеки лот (микролот) дава само няколко килограма зърна на реколта.

Julith Coffee успява да си осигури 20 килограма Nido 7 на оспорван търг в Панама. Битката за лота била толкова ожесточена, че победителят бил определен след 549 наддавания, а цената достигна 2,2 милиона дирхама (над 510 000 евро). Това прави Nido 7 най-скъпият лот кафе в историята.

Заведението планира да приготви приблизително 400 чаши от напитката. Една от тях е запазена за владетеля на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум.


Дубай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    23 25 Отговор
    Когато видя как народът лочи кафета от автоматите по улиците и ми се повдига.

    17:06 19.11.2025

  • 2 Гошо

    22 1 Отговор
    МиБАЛ зъм ги в дубайския ЗъЗ!

    17:07 19.11.2025

  • 3 Колко

    36 1 Отговор
    ли нещастници са оставили костите си там , да изкарат нещо за прехраната си , като берат кафето .

    17:11 19.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    В кафенето до президентството едно кафе е 60 лв.

    Коментиран от #9, #17

    17:17 19.11.2025

  • 5 Цъцъ

    27 1 Отговор
    400 х 850 = 340000 Евро, а уж дали 510000 😉 На загуба бачкат, а?
    От 20 кг кафе над 3000 чаши могат да се приготвят 😉
    Кат некви Шермилингуси сте, Некви дубайски легенди ни разправяте😂

    Коментиран от #11

    17:20 19.11.2025

  • 6 Скъпо

    28 1 Отговор
    И изглежда на микс между турски чай и американо -- боядисана водичка

    17:25 19.11.2025

  • 7 Опааа

    25 0 Отговор
    Това на снимката ли е? 😆 Каква е тази оцветена водичка ве? 😆

    17:31 19.11.2025

  • 8 Мюмюн

    24 0 Отговор
    знаем, дето едни животни правили джъртс и после го мелили и пили скъпо и прескъпо, чели сме ги отдавна. пийте си ги.

    17:39 19.11.2025

  • 9 Грую

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    с глобата за спитането и паркиране на автомобила ли :)

    17:44 19.11.2025

  • 10 Сечко

    34 1 Отговор
    … отглеждан по склоновете на недостъпния вулкан Бару в Западна Панама.

    Като е недостъпен как стигат до кафето? Пишат без да мислят какво пишат?

    17:46 19.11.2025

  • 11 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    Мисля че е трябвало да бъдат 4000 кафета, тогава сметката ще им излезе на плюс

    18:07 19.11.2025

  • 12 Ами

    14 1 Отговор
    Да пази Господ да не го разлее сервитьора докато го носи. А доказателства, че е от там, от където казват? Щом има кой да пие, браво. Има хора с възможности, угаждат си.

    18:48 19.11.2025

  • 13 Шейха

    9 1 Отговор
    Искам сок от дупе!

    18:49 19.11.2025

  • 16 жоро

    11 1 Отговор
    това е от говънца на рядка маймунка!
    да му е сладко на халифа.

    19:51 19.11.2025

  • 17 Хм Хм

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това беше кафето на Нотариуса, който е мъртъв. Сега се държи от Стефчо и е нещо като пицария.

    19:51 19.11.2025

  • 18 Шейх Ибн Фъ Ректум

    10 0 Отговор
    ша има чашка мазно каВе и за Боко!

    19:56 19.11.2025

  • 21 В В.П.

    5 0 Отговор
    Това е от хавното на Шейха ..Уфффф,колко е хубаво..

    21:06 19.11.2025

  • 22 Тоеа

    6 0 Отговор
    Е за ново богаташи! Демек снобари. Никой от ония, старите фамилии милиардери няма да даде 850 Е за кафе. Съвсем малко прилича на онези, които се снимстжв Банско с касова бележки за 40 лв супа. Аз бих я направил 80 лв. И пак ще се сърбат и снимат!

    22:12 19.11.2025

  • 23 Абе

    1 0 Отговор
    А па язе мислех, че е от онова от маймунските дръдонки.

    09:46 20.11.2025