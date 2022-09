Каква храна не трябва да поръчвате в италиански ресторанти по света

Факт е, че италианската кухня е една от най-вкусните и предпочитана от мнозина. Има обаче някои ястия, които трябва да избягвате да поръчвате, ако не сте сигурни, че ресторантът, в който се намирате, приготвя автентични италиански ястия.

Собственикът на италианската "Corleone Fine" Джани Русо заяви пред сп. "Eat This, Not That", че американизацията на рецептите е в тенденция. Например американците приготвят италианска храна, използвайки нездравословни сирена, пълни с въглехидрати, защото са по-евтини.

Този вид храна не се използва много често в Италия. Всяко отклонение от оригиналните рецепти ще развали качеството на ястието, пише pochivka.blitz.bg.

„Храната е свещена за италианците. Роден съм в Ню Йорк и семейството ми е от Неапол, така че ми е писнало от „фалшива“ италианска храна в Америка“, добави Русо.

Той смята, че никога не трябва да поръчвате в ресторанти, където не се приготвят оригинални рецепти:

- Карбонара от сметана (защото пармезанът е достатъчен за добър вкус и не е нужно да добавяте друг вид млечни продукти);

- Салата с морски дарове (защото повечето ресторанти, за съжаление, не сервират пресни морски дарове);

- Не добавяйте твърде много зехтин, защото италианците всъщност не го използват в големи количества.

Главният готвач Барбара Поластрини казва, че можете лесно да разберете дали ресторант, в който сте влезли, предлага „истинска“ италианска храна. Ако усетите силна миризма на чесън, това е първият знак, че не е оригинална рецепта.