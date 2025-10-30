"Най-секси сестрите" на Австралия Симон и Маделин Холцнагел разгорещиха социалните мрежи с нови СНИМКИ от ресторант

Две от най-обсъжданите сестри в Австралия – Симон и Маделин Холцнагел привлякоха вниманието на феновете си. Инфлуенсърките, които често са наричани „най-секси сестрите на Австралия“, предизвикаха истински фурор в Instagram с последната си публикация.
Снимката, споделена в профилите на техни близки, показва Симон и Маделин в изискани сатенени рокли с впечатляващи деколтета. Двете красавици позират в стилна обстановка – луксозния ресторант Bert’s Bar and Brasserie, където са присъствали на специално събитие.
Провокативният им външен вид и безупречният стил не останаха незабелязани от последователите им, които не спестиха комплиментите си в коментарите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:27 30.10.2025
2 Поредни кифли търсещи богат собственик
11:34 30.10.2025
3 Абрамович
11:40 30.10.2025