"Най-секси сестрите" на Австралия Симон и Маделин Холцнагел разгорещиха социалните мрежи с нови СНИМКИ от ресторант

"Най-секси сестрите" на Австралия Симон и Маделин Холцнагел разгорещиха социалните мрежи с нови СНИМКИ от ресторант

30 Октомври, 2025 11:15

Провокативният им външен вид и безупречният стил не останаха незабелязани от последователите им

"Най-секси сестрите" на Австралия Симон и Маделин Холцнагел разгорещиха социалните мрежи с нови СНИМКИ от ресторант - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две от най-обсъжданите сестри в Австралия – Симон и Маделин Холцнагел привлякоха вниманието на феновете си. Инфлуенсърките, които често са наричани „най-секси сестрите на Австралия“, предизвикаха истински фурор в Instagram с последната си публикация.

Снимката, споделена в профилите на техни близки, показва Симон и Маделин в изискани сатенени рокли с впечатляващи деколтета. Двете красавици позират в стилна обстановка – луксозния ресторант Bert’s Bar and Brasserie, където са присъствали на специално събитие.

View this post on Instagram

A post shared by Simone Holtznagel (@simoneholtznagel)


Провокативният им външен вид и безупречният стил не останаха незабелязани от последователите им, които не спестиха комплиментите си в коментарите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

