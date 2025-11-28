Не съхранявайте хляба в найлонова торба - мухлясва по-бързо

Хлябът е един от най-често използваните и купувани хранителни продукти във всяко домакинство, но правилното му съхранение често се оказва предизвикателство. Много хора не подозират, че несъзнателно съкращават срока му на годност, само защото го държат на неправилно място в кухнята. Добрата новина е, че има изключително прост и ефективен метод за запазване на свежестта му – нужен е само един обикновен кухненски предмет.

Създателят на съдържание Krystian Alisha показа в социалните мрежи лесен трик, който предотвратява бързото изсъхване на хляба. Тя съветва да не се съхранява в близост до хладилник или съдомиялна, тъй като тези уреди отделят топлина и влага. Това може „буквално да сготви хляба“, както сама описва — в резултат той изсъхва, втвърдява се или развива плесен.

Експертите по храните потвърждават това. Според Американския институт по печива (AIB International), хлябът е чувствителен към температурни колебания. Топлината ускорява изпаряването на влагата от трохата, а прекомерната влажност създава предпоставки за бързо разваляне. Затова хлябът не трябва да стои върху хладилник, до печка, до съдомиялна или под пряка слънчева светлина.

Прости трик за по-дълга свежест на хляба

Методът, който все повече потребители прилагат, е изненадващо лесен: увийте хляба в чиста памучна кухненска кърпа и го съхранявайте на сухо и прохладно място.

Памукът е дишащ материал, който позволява на излишната влага да се отделя, без да пресушава хляба. Това е особено подходящо за домашно изпечени хлябове, включително квасени (sourdough), чиито корички се запазват хрупкави, а вътрешността – мека.

Памучната кърпа осигурява баланс между защита от изсъхване и достатъчна вентилация — нещо, което пластмасовите торбички не могат да постигнат, тъй като задържат конденз и създават риск от мухъл.

Защо не е добра идея да се държи хляб в хладилник?

Много хора вярват, че охлаждането удължава живота на хляба, но науката показва обратното. Според USDA (Министерството на земеделието на САЩ) ниските температури ускоряват процес наречен ретроградация на нишестето, при който хлябът бързо се втвърдява и изсъхва.

Изключение е само ако хлябът ще бъде замразен.

Най-добри практики за съхранение на хляб

Дръжте хляба в прохладно, сухо и тъмно място – килер, шкаф или кутия за хляб.

Използвайте хартия, ленена или памучна торба – те позволяват циркулация на въздух, която предпазва от овлажняване на коричката.

Не съхранявайте хляба в хладилник , освен ако не планирате да го замразите.

Ако замразявате хляба:

увийте го плътно в найлоново фолио,

добавете втори слой – алуминиево фолио или плик за фризер,

изкарайте възможно най-много въздух,

етикетирайте с дата.

Замразеният хляб запазва качеството си до три месеца, според Food Safety and Inspection Service (FSIS).

Този прост трик с кухненска кърпа, подкрепен от експертни препоръки, може значително да удължи живота на хляба и да намали хранителните отпадъци у дома без да са нужни специални контейнери или скъпо оборудване.