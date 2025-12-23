Новини
Карастоянова: 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина

23 Декември, 2025 18:50

Изпращаме най-успешната година за сектора, заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм

Офертата от 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина за българския туризъм. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова тв Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

„Това означава само едно – че има туристи, български или чуждестранни, които намират за прекрасно да похарчат тези пари именно в България, именно там. Те харесват мястото, харесват хотела, харесват храната, музиката. Всичко, което им предлагат домакините, за тях е повече от стойността, от себестойността на пакета”, коментира Карастоянова.

Тя отбеляза, че изпращаме най-успешната година за българския туризъм. „Цифрите са еднозначни - над 13 милиона посетители, над 14 милиарда лева приходи от туризъм”, посочи Карастоянова. По думите ѝ ръстът е над 5-6%.

Тя отбеляза, че има устойчива политика в сектора. „Буквално преди дни Националният съвет по туризъм, в който участват всички представителни туристически организации, даде възможно най-високата оценка за работата на министър Боршош”, заяви Карастоянова.

Тя даде висока оценка на сайта visitbulgaria.com. Освен това посочи като добър пример Деветата глобална конференция за винен туризъм, която се проведе у нас. Като положително отчете и предстоящото домакинство на Giro d’Italia.

Новогодишните празници

Карастоянова обясни, че зимните курорти - Пампорово, Банско и Боровец, са напълно резервирани.

Къщите за гости, малките населени места, където има минерални води, също са много търсени от българските туристи.

Пътуванията в чужбина

Поли Карастоянова обясни, че традиционно сред българските туристи са много предпочитани Солун и Истанбул. В последните години се наблюдава засилен интерес към страните от Персийския залив – Дубай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Катар, Оман, както и на изток - Виетнам, Китай, Тайланд.

„И можем да завършим с една корона в това отношение – Карибите. Круизите стават все по-популярни и групата от Карибските острови предлага между една и две седмици чудесни условия”, обясни Карастоянова.


  • 1 Данко Харсъзина

    2 12 Отговор
    Всички хотели са на 100% пълни. България предлага висок клас туризъм. За беднотията - Гърция.

    Коментиран от #6

    18:53 23.12.2025

  • 2 Цвете

    15 0 Отговор
    8000 ЛЕВА БИЛО НОРМАЛНО?! ТОВА ПРАВИ ОКАЗА 4000 ЕВРО. НЕ Е ЛИ БАЯ СКЪПО ГОСПОЖО КАРАСТОЯНОВА.?????? НА ВАС, КОЛКО ВИЕ ЗАПЛАТАТА, ПИТАМ ЗА ЕДНА ПРИЯТЕЛКА. ГОЛЯМО ОЛИВАНЕ ЩЕ ПАДНЕ МАЙ? 🤡😠🙄🤔🤕

    18:55 23.12.2025

  • 3 Бай той Толстой

    11 1 Отговор
    Гърция има 36 милиона туристи и 41 милиарда ЕВРО приходи за тази година.Къде отиваш може би,моме?😁Нема да ви стъпим!!!!!

    Коментиран от #11

    18:55 23.12.2025

  • 4 Карастоянова

    7 0 Отговор
    Чудесна новина, но все пак би могло да е 800 000 все пьк това е сезонен бизнес.

    Коментиран от #8, #19

    18:55 23.12.2025

  • 5 Цвете

    7 0 Отговор
    8000 ЛЕВА БИЛО НОРМАЛНО?! ТОВА ПРАВИ ОКАЗА 4000 ЕВРО. НЕ Е ЛИ БАЯ СКЪПО ГОСПОЖО КАРАСТОЯНОВА.?????? НА ВАС, КОЛКО ВИЕ ЗАПЛАТАТА, ПИТАМ ЗА ЕДНА ПРИЯТЕЛКА. ГОЛЯМО ОЛИВАНЕ ЩЕ ПАДНЕ МАЙ? 🤡😠🙄🤔🤕

    Коментиран от #17

    18:56 23.12.2025

  • 6 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    😁.У вашето село как е,горски?

    18:56 23.12.2025

  • 7 И като е толкова успешна

    7 0 Отговор
    Тая година, що всички хотелиери цяло лято се драха да реват, колко са зле нещата? Реваха като вдовица за у...й!

    18:56 23.12.2025

  • 8 Бай той Толстой

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Карастоянова":

    Бем ви,наведен ви и пак ви бем!!! Вулгарията

    18:58 23.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    8000лв. в приличен хотел и празнична вечеря е съвсем нормална цена. За това тези оферти отдавна са изкупени.

    Коментиран от #12

    18:58 23.12.2025

  • 10 Асен

    5 0 Отговор
    За тези пари ще отида на Малдивите вместо на Велинград.

    Коментиран от #15

    19:01 23.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    Гърция има 36 милиона туристи при 14 000км. брегова ивица и много по дълъг сезон. България има 12 милиона туристи при 400км брегова ивица и много по къс сезон.

    Коментиран от #18

    19:01 23.12.2025

  • 12 бгполитик

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    много е малко даже!!!

    19:02 23.12.2025

  • 13 Сзо

    3 0 Отговор
    Естествено че ще има идиоти да дават 8000 лева за три дни. Нали Боко увеличи заплатите на чантаджиите....лесни пари, лесно се харчат.

    19:02 23.12.2025

  • 14 Хахахха

    1 0 Отговор
    Нямам толкоз пари, затова предпочитам остров Бали за 2 седмици - 5000 лева струва.
    Беднотия, мъкааа:-)

    19:03 23.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Асен":

    И какво ще получиш на Малдивите? Една тръстикова колиба върху колци над водата. Или мизерна стая в скапан хотел.

    19:04 23.12.2025

  • 16 8000 хиляди

    0 0 Отговор
    Цирея да ти излезнат по сбръчканото туловище! И който се пукне - три да излизат на неговото място!

    19:05 23.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Всяко нещо си има цена.

    19:05 23.12.2025

  • 18 Я пак повтори

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    тези цифри за милионите туристи, за да разбера колко милиграма ти тежи мозъкът !

    19:06 23.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карастоянова":

    Не е сезонен. Велинград е целогодишен курорт.

    19:07 23.12.2025

