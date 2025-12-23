Карастоянова: 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина

Офертата от 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина за българския туризъм. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова тв Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.
„Това означава само едно – че има туристи, български или чуждестранни, които намират за прекрасно да похарчат тези пари именно в България, именно там. Те харесват мястото, харесват хотела, харесват храната, музиката. Всичко, което им предлагат домакините, за тях е повече от стойността, от себестойността на пакета”, коментира Карастоянова.
Тя отбеляза, че изпращаме най-успешната година за българския туризъм. „Цифрите са еднозначни - над 13 милиона посетители, над 14 милиарда лева приходи от туризъм”, посочи Карастоянова. По думите ѝ ръстът е над 5-6%.
Тя отбеляза, че има устойчива политика в сектора. „Буквално преди дни Националният съвет по туризъм, в който участват всички представителни туристически организации, даде възможно най-високата оценка за работата на министър Боршош”, заяви Карастоянова.
Тя даде висока оценка на сайта visitbulgaria.com. Освен това посочи като добър пример Деветата глобална конференция за винен туризъм, която се проведе у нас. Като положително отчете и предстоящото домакинство на Giro d’Italia.
Новогодишните празници
Карастоянова обясни, че зимните курорти - Пампорово, Банско и Боровец, са напълно резервирани.
Къщите за гости, малките населени места, където има минерални води, също са много търсени от българските туристи.
Пътуванията в чужбина
Поли Карастоянова обясни, че традиционно сред българските туристи са много предпочитани Солун и Истанбул. В последните години се наблюдава засилен интерес към страните от Персийския залив – Дубай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Катар, Оман, както и на изток - Виетнам, Китай, Тайланд.
„И можем да завършим с една корона в това отношение – Карибите. Круизите стават все по-популярни и групата от Карибските острови предлага между една и две седмици чудесни условия”, обясни Карастоянова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
18:53 23.12.2025
2 Цвете
18:55 23.12.2025
3 Бай той Толстой
Коментиран от #11
18:55 23.12.2025
4 Карастоянова
Коментиран от #8, #19
18:55 23.12.2025
5 Цвете
Коментиран от #17
18:56 23.12.2025
6 Бай той Толстой
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":😁.У вашето село как е,горски?
18:56 23.12.2025
7 И като е толкова успешна
18:56 23.12.2025
8 Бай той Толстой
До коментар #4 от "Карастоянова":Бем ви,наведен ви и пак ви бем!!! Вулгарията
18:58 23.12.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
18:58 23.12.2025
10 Асен
Коментиран от #15
19:01 23.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Бай той Толстой":Гърция има 36 милиона туристи при 14 000км. брегова ивица и много по дълъг сезон. България има 12 милиона туристи при 400км брегова ивица и много по къс сезон.
Коментиран от #18
19:01 23.12.2025
12 бгполитик
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":много е малко даже!!!
19:02 23.12.2025
13 Сзо
19:02 23.12.2025
14 Хахахха
Беднотия, мъкааа:-)
19:03 23.12.2025
15 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Асен":И какво ще получиш на Малдивите? Една тръстикова колиба върху колци над водата. Или мизерна стая в скапан хотел.
19:04 23.12.2025
16 8000 хиляди
19:05 23.12.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Цвете":Всяко нещо си има цена.
19:05 23.12.2025
18 Я пак повтори
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":тези цифри за милионите туристи, за да разбера колко милиграма ти тежи мозъкът !
19:06 23.12.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Карастоянова":Не е сезонен. Велинград е целогодишен курорт.
19:07 23.12.2025