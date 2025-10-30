Рецепта на деня: Италианско пилешко руло

Необходими продукти:
- 300 г пилешки гърди;
- 200 г моцарела;
- 2 домата;
- пресен босилек;
- сол;
- смлян черен пипер;
- 100 г прошуто.
Начин на приготвяне:
Сложете стреч фолио върху работната повърхност. Подредете резените прошуто върху него, леко застъпвайки се. Нарежете пилешките гърди на филийки.
Внимателно чукнете с чук за месо. Поставете изтънените пилешки пържоли върху резените прошуто. Добавете сол и черен пипер.
Измийте доматите и ги нарежете на филийки. Нарежете и моцарелата.
Сега покрийте месото от едната страна, като редувате с резени моцарела, домати и листа босилек.
Навийте рулото с помощта на стреч фолио.
Оставете рулото за половин час в хладилник, след което отстранете фолиото. Поставете във форма или тава за печене и намажете с олио.
Сложете в предварително загрята фурна на 180°C и печете около 40 минути. Сервирайте със сос по желание, пише flagman.bg.
