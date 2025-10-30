Новини
Рецепта на деня: Италианско пилешко руло
Рецепта на деня: Италианско пилешко руло

30 Октомври, 2025 10:05

Идеално за гости като основно ястие или като част от студено предястие

Рецепта на деня: Италианско пилешко руло - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 300 г пилешки гърди;
  • 200 г моцарела;
  • 2 домата;
  • пресен босилек;
  • сол;
  • смлян черен пипер;
  • 100 г прошуто.

Начин на приготвяне:

Сложете стреч фолио върху работната повърхност. Подредете резените прошуто върху него, леко застъпвайки се. Нарежете пилешките гърди на филийки.

Внимателно чукнете с чук за месо. Поставете изтънените пилешки пържоли върху резените прошуто. Добавете сол и черен пипер.

Измийте доматите и ги нарежете на филийки. Нарежете и моцарелата.

Сега покрийте месото от едната страна, като редувате с резени моцарела, домати и листа босилек.

Навийте рулото с помощта на стреч фолио.

Оставете рулото за половин час в хладилник, след което отстранете фолиото. Поставете във форма или тава за печене и намажете с олио.

Сложете в предварително загрята фурна на 180°C и печете около 40 минути. Сервирайте със сос по желание, пише flagman.bg.


