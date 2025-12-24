Внучката на Чарли Чаплин: Дядо щеше да хареса "Аватар"

Уна Чаплин, звездата от научнофантастичния филм на Джеймс Камерън „Аватар: Огън и пепел“, призна, че е искала да промени фамилното си име, за да избегне асоциации с известния си дядо Чарли Чаплин, пише The Times.

Според британската актриса, след като завършва Кралската академия за драматично изкуство, славата на фамилното ѝ име се превръща едновременно във възможност и предизвикателство.

„За мен се отвориха врати, които потенциално не биха се отворили, ако не бях свързана с този прекрасен човек. Но определено е трудно да се чувстваш недостоен за мястото, където си“, казва тя за съмненията си.



39-годишната Чаплин признава, че е била измъчвана от вина и едновременно с това е чувствала благодарност към дядо си.



„Работих наистина усилено, но знаех, че каквото и да правя, никога няма да се сравни с това, което е правил дядо ми.“ „Ако основната ми цел в тази индустрия е хората да казват: „О, внучката на Чарли Чаплин“, да го потърсят в Google и да гледат филмите му, е, щастлива съм, защото той е такъв гений“, размишлява звездата.



Уна Чаплин също отбеляза, че не се съмнява, че известният ѝ дядо би харесал филмите „Аватар“.