Внучката на Чарли Чаплин: Дядо щеше да хареса "Аватар"

24 Декември, 2025 18:53 627 3

„Работих наистина усилено, но знаех, че каквото и да правя, никога няма да се сравни с това, което е правил дядо ми.“, казва Уна Чаплин

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уна Чаплин, звездата от научнофантастичния филм на Джеймс Камерън „Аватар: Огън и пепел“, призна, че е искала да промени фамилното си име, за да избегне асоциации с известния си дядо Чарли Чаплин, пише The Times.

Според британската актриса, след като завършва Кралската академия за драматично изкуство, славата на фамилното ѝ име се превръща едновременно във възможност и предизвикателство.

„За мен се отвориха врати, които потенциално не биха се отворили, ако не бях свързана с този прекрасен човек. Но определено е трудно да се чувстваш недостоен за мястото, където си“, казва тя за съмненията си.

39-годишната Чаплин признава, че е била измъчвана от вина и едновременно с това е чувствала благодарност към дядо си.

„Работих наистина усилено, но знаех, че каквото и да правя, никога няма да се сравни с това, което е правил дядо ми.“ „Ако основната ми цел в тази индустрия е хората да казват: „О, внучката на Чарли Чаплин“, да го потърсят в Google и да гледат филмите му, е, щастлива съм, защото той е такъв гений“, размишлява звездата.

Уна Чаплин също отбеляза, че не се съмнява, че известният ѝ дядо би харесал филмите „Аватар“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Толкова ли е смешен новият Аватар?И кога ще платите авторски права на Хари Харисън и братята Стругацки?

    Коментиран от #2

    18:56 24.12.2025

  • 2 киру

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЧиББа!

    19:04 24.12.2025

  • 3 Той

    4 1 Отговор
    Българския парламент да види, ще падне от смях

    19:12 24.12.2025