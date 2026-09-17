На 17 септември църквата почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава почит на добродетелите.
Преданието разказва, че през втората половина на І в. в Рим живяла една благочестива жена, християнка - тя се казвала София.
Тя имала три дъщери, които носели имената на християнски добродетели — Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господа Исус Христос. Майката и дъщерите ѝ не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138), който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от спокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание.
Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета (Вяра била на 12 години, Надежда — на 10 и Любов — на 9 години) останали непреклонни, тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко. А майката била принудена да гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. Но тя проявила необикновена сила през цялото време. Не издържали и на изтезанията момичетата умират, а императорът разрешил на света София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе.
Три дни след кончината на децата си умира и майка им, която също била погребана при тях. Църква почита и света София като мъченица, защото като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.
На 17 септември имен ден празнуват София, Сока, Софи, Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Любомира, Любомир, Люба, Любо, Любчо, Любен.
Кой има имен ден днес, 17 септември 2026 г. Честито!
17 Септември, 2026 05:30 44 401 17
Днес почитаме паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов
На 17 септември църквата почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава почит на добродетелите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3, #11
06:44 17.09.2022
2 Име
07:04 17.09.2022
3 Празнуващ
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Да си жив и здрав господин Каруца.
05:35 17.09.2024
4 ЛЮБО
08:05 17.09.2024
5 По Дрехите Посрещат!
По Слугуването Оценяват!
15:47 17.09.2024
6 Име
06:54 17.09.2025
7 филип.
07:14 17.09.2025
8 калина /алена
07:17 17.09.2025
9 Празник на празниците
08:11 17.09.2025
10 Българин 🇧🇬
09:25 17.09.2025
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Днес няма ли на каруцата, да ти изповядват греховете ти ,и след това празнично на дувара.
10:11 17.09.2025
12 НАДЕЖДАТА ЛИ....???
01:39 18.09.2025
13 Гост666
05:57 17.09.2026
14 Салмонела
05:57 17.09.2026
15 Жабок
06:01 17.09.2026
16 14/88
06:31 17.09.2026
17 Закономерност
Стана « традиция» в тази рубрика да се публикуват стари статии. Тази е от 2024 год.
Не е нормално. Но това е нивототна Факти!
Нищо произлизащо от авторите, а преписване от други сайтове!
Трагедия!
07:08 17.09.2026