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Кой има имен ден днес, 17 септември 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 17 септември 2026 г. Честито!

17 Септември, 2026 05:30 44 401 17

  • почит-
  • празник-
  • имен ден-
  • софия-
  • вяра-
  • надежда-
  • църква-
  • любов

Днес почитаме паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов

Кой има имен ден днес, 17 септември 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 17 септември църквата почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава почит на добродетелите.

Преданието разказва, че през втората половина на І в. в Рим живяла една благочестива жена, християнка - тя се казвала София.

Тя имала три дъщери, които носели имената на християнски добродетели — Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господа Исус Христос. Майката и дъщерите ѝ не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138), който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от спокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание.

Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета (Вяра била на 12 години, Надежда — на 10 и Любов — на 9 години) останали непреклонни, тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко. А майката била принудена да гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. Но тя проявила необикновена сила през цялото време. Не издържали и на изтезанията момичетата умират, а императорът разрешил на света София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе.

Три дни след кончината на децата си умира и майка им, която също била погребана при тях. Църква почита и света София като мъченица, защото като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

На 17 септември имен ден празнуват София, Сока, Софи, Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Любомира, Любомир, Люба, Любо, Любчо, Любен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    29 5 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #3, #11

    06:44 17.09.2022

  • 2 Име

    34 7 Отговор
    Честит празник! Бъдете живи и здрави! Господ в Нас и ние в Него! И Бог пред Нас и Ние след Него! Амин!!!

    07:04 17.09.2022

  • 3 Празнуващ

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Да си жив и здрав господин Каруца.

    05:35 17.09.2024

  • 4 ЛЮБО

    14 3 Отговор
    ХУБАВ ДЕН НА ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!!!

    08:05 17.09.2024

  • 5 По Дрехите Посрещат!

    4 4 Отговор
    По Дрехите Посрещат!

    По Слугуването Оценяват!

    15:47 17.09.2024

  • 6 Име

    3 2 Отговор
    Какво е живота без тях?

    06:54 17.09.2025

  • 7 филип.

    8 2 Отговор
    Правилно е да се каже : Вяра, Надежда , Любов и майка им София!!!

    07:14 17.09.2025

  • 8 калина /алена

    8 2 Отговор
    Правилно е да се каже : Вяра, Надежда и Любов и майка им София!!Честито на именниците!!!

    07:17 17.09.2025

  • 9 Празник на празниците

    4 2 Отговор
    Честит празник 🎉🎊🎆🎇София🎇🎆🎊 🎉

    08:11 17.09.2025

  • 10 Българин 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Хубави имена и прекрасни добродетели ! Честит празник !

    09:25 17.09.2025

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Днес няма ли на каруцата, да ти изповядват греховете ти ,и след това празнично на дувара.

    10:11 17.09.2025

  • 12 НАДЕЖДАТА ЛИ....???

    1 0 Отговор
    Точно тя ме убива,защото ме кара да вярвам в нещо.....нещо което,отдавна е погребано.....!!!!

    01:39 18.09.2025

  • 13 Гост666

    1 1 Отговор
    Че ,кой ще вярва в тези неща . Който вярва да си празнува .

    05:57 17.09.2026

  • 14 Салмонела

    1 0 Отговор
    Хубава приказка . !!!!

    05:57 17.09.2026

  • 15 Жабок

    1 0 Отговор
    Пренасят жертва и оставят живи , и продължават да попитат тайно измисления бог . То е трябвало да мислят . Но кой да се сети.

    06:01 17.09.2026

  • 16 14/88

    2 0 Отговор
    претоплени помии отпреди 4 години

    06:31 17.09.2026

  • 17 Закономерност

    0 0 Отговор
    Или липса на журналистика?!
    Стана « традиция» в тази рубрика да се публикуват стари статии. Тази е от 2024 год.
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    07:08 17.09.2026