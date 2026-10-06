Бивш кралски служител разкри тайните прякори на Уилям и Кейт в WhatsApp

Зад официалните титли „принцът на Уелс“ и „принцесата на Уелс“ членовете на британското кралско семейство са използвали далеч по-неформални имена в телефоните на служителите. Принц Уилям е бил записван като „Bobcat“, принц Хари като „Baz“, а Кейт Мидълтън като „Mrs. Bobcat“, разказва бившият кралски градинар Джак Стъкс.

Стъкс е работил 21 години в имението Хайгроув за крал Чарлз III. Пред GB News той казва, че Уилям и Хари са предоставяли телефонните си номера на служители, за да могат да се свързват директно с тях по логистични въпроси. Достъп до контактите обаче имал само ограничен кръг от хора.

„Не можехме да ги запазваме с истинските им имена, затова имаха прякори“, казва Стъкс.

По думите му имената са служели като допълнителна мярка за сигурност. Ако телефон на служител бъде изгубен или откраднат, записът да не показва веднага кой стои зад даден номер. Стъкс добавя, че членовете на семейството редовно сменят телефонните си номера и той вече не разполага с нито един от тях.

В разказа на Стъкс има и разминаване относно прякора на Уилям. Първоначално той го посочва като „Bobcat“, а по-късно уточнява, че по негов спомен принцът е бил записван и като „Wombat“ - име, с което го наричали негови приятели. За Хари обяснението е по-просто: „Baz“ било широко използвано от неговия приятелски кръг.

Стъкс описва кралското семейство като активно използващо WhatsApp. Според него има групи с приятели, както и семеен чат, в който участват Уилям, Зара Тиндъл, Питър Филипс и сестрите Йорк - принцесите Беатрис и Юджини.

„Те са много като всяко друго семейство, когато става дума да поддържат връзка по телефона“, казва той.

Стъкс представя Уилям и като учтив работодател. Той твърди, че принцът първо проверявал дали служителят е зает, преди да го помоли за помощ, а след това често му казвал: „Ти си легенда“.

Други прякори разкрива кралският коментатор Иън Пелъм Търнър. Според него при охранителен проблем Уилям и Кейт са били обозначавани като Дани Колинс и Дафни Кларк - инициали, свързвани с предишните им титли на херцог и херцогиня на Кеймбридж. Търнър твърди още, че кралица Елизабет II е била наричана „Шарън“, а Чарлз и Камила - „Фред“ и „Гладис“.