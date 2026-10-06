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Пускат допълнителни правостоящи места за концерта на Цеца Величкович
  Тема: Известни личности

Пускат допълнителни правостоящи места за концерта на Цеца Величкович

6 Октомври, 2026 14:44 735 7

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  • билети

Сръбската певица ще пее на 7 ноември в зала „Арена 8888“ в София

Пускат допълнителни правостоящи места за концерта на Цеца Величкович - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Допълнителни правостоящи места са пуснати в продажба за концерта на Цеца Величкович в София. Сръбската певица ще се срещне с българската публика на 7 ноември в зала „Арена 8888“, а началото на шоуто е обявено за 20:00 часа.

Решението е взето заради големия интерес към събитието и множеството запитвания от почитатели, които не са успели да закупят билети при първоначалната продажба. Допълнителните пропуски за правостоящи вече се предлагат чрез платформата Kupibileti.

Шоу с хитове от над три десетилетия

На концерта Цеца Величкович ще представи мащабна програма, която включва песни от повече от 30-годишната ѝ музикална кариера. Предстоящото събитие в София е част от европейската концертна серия на певицата.

Преди гостуването си в България Цеца е излязла на сцената на „Uber Eats Music Hall“ в Берлин. Концертът там е привлякъл хиляди почитатели, а шоуто в София ще продължи поредицата от европейски участия на певицата.

Организаторите очакват допълнителните правостоящи места да дадат възможност на още зрители да присъстват на концерта на 7 ноември в София.

Източник: stolica.bg.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    5 0 Отговор
    На такива концерти се отива само с маса правостоящ като наказан

    14:50 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да, българската публика!?

    6 2 Отговор
    Българската публика изпростя жестоко, само такива като Цеца Величкович могат да я заинтригуват.

    15:05 06.10.2026

  • 6 Коко

    5 1 Отговор
    Е че има ли у софето толкоз деб или.

    15:12 06.10.2026

  • 7 Божинката

    1 0 Отговор
    Там съм ! Трепни , Ово е Балкан !

    15:20 06.10.2026