Кайли Дженър става актриса: Получи първата си голяма роля

Кайли Дженър ще направи първата си голяма крачка към игралното кино и телевизията с главна роля в трилъра „Bachelorette Weekend“ на Hulu. В сериала тя ще играе булка, която е намерена мъртва в басейн по време на моминското си парти, а най-близките ѝ приятелки се превръщат в основните заподозрени.

Сюжетът е описан накратко така: „Уикендът за бъдещата булка се превръща в смъртоносна мистерия, когато тя е открита мъртва в басейна, а най-близките ѝ приятелки стават заподозрени.“ Историята ще подрежда случилото се около убийството, като героинята на Кайли Дженър е определена като централната фигура, около която се изгражда разследването.

Проектът е по непубликуван роман

„Bachelorette Weekend“ е телевизионна адаптация на непубликуван роман на Флора Колинс. Лорън Оливър, позната с книгите „Преди да падна“, „Паника“ и трилогията „Делириум“, е създала сериала и работи по сценария.

Кайли Дженър и Ким Кардашиян ще бъдат изпълнителни продуценти. Към екипа са присъединени още Оливър и Арън Каплан, а продукцията се разработва от Kapital Entertainment и 20th Television. Проектът е предложен на Hulu по силата на първоначалното споразумение на Кардашиян с 20th Television.

По информация на Deadline сериалът е близо до поръчка за цял сезон, но Hulu все още не е обявила официално дата за премиера, снимачен график или останалия актьорски състав. Това означава, че проектът е в напреднал етап на разработка, но подробностите около реализацията му предстои да бъдат потвърдени.

Дженър досега е играла само себе си

Досегашните появи на Кайли Дженър на екрана са свързани с роли, близки до публичния ѝ образ. Тя участва в „Бандитките на Оушън“, а през тази година се появи и в мокюментъри проекта „The Moment“ на Чарли Екс Си Екс, където отново играе версия на самата себе си.

С „Bachelorette Weekend“ Кайли за първи път ще изиграе измислен персонаж. Ролята изисква от нея да бъде част от мистерия, в която героинята ѝ е убита още в началото, но присъства във възстановяването на събитията, довели до смъртта ѝ.

За сметка на това сестра ѝ Ким Кардашиян вече от известно време гради актьорска кариера. Тя участва и е изпълнителен продуцент на правната драма „All’s Fair“ на Hulu, както и в няколко други сериала, а едновременно с това продуцира и други телевизионни и филмови проекти. Двете сестри продължават да бъдат част и от риалити поредицата „The Kardashians“, чийто осми сезон трябва да започне на 8 октомври.