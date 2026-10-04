Звездата от „Евровизия“ Антигони пристигна в София за финала на лятното си европейско турне. Българската столица е седмият и последен град от обиколката на изпълнителката, която представи Кипър на конкурса с песента „JALLA“.
Певицата ще остане три дни в София. Тя планира да разгледа града и да опита българска храна, а пред NOVA призна, че това е първото ѝ истинско посещение в столицата. Като дете Антигони е идвала в България за ски ваканция в Банско.
„Това е последната спирка, така че сега има напрежение върху българската публика да ни даде най-добрата енергия за последното шоу. Толкова съм тъжна, че турнето приключва“, каза певицата в интервюто си за NOVA.
Антигони разказа и за отношенията си с българската представителка на „Евровизия“ DARA. Двете са се сближили по време на конкурса. Певицата вече е писала на DARA с надеждата да се срещнат, но последно е чула, че българската изпълнителка се намира в Гърция.
„Просто обожавам Дара. Тя е прекрасна. Има страхотна енергия“, каза Антигони.
Изпълнителката коментира и успеха на „JALLA“. Видеоклипът към песента се нареди сред най-гледаните от тазгодишното издание на „Евровизия“. По думите на Антигони участието в конкурса ѝ е отворило пътя към международна публика и към общност, която тя определя като позитивна.
„JALLA“ е кипърската песен в „Евровизия 2026“, а Антигони се превърна в едно от разпознаваемите лица на конкурса.
Източник: NOVA
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