Кой има имен ден днес, 28 септември 2025 г. Честито!

На 28 септември православните християни си спомнят за Преподобния Харитон Изповедник и за Свети пророк Варух.

Харитон живяла в през втората половина на третия и първата половина на четвъртия век в малоазийския град Икония (днес Кония в Турация). При царуването на римския император Аврелиан (270-275) било предприето поредното жестоко гонение срещу християните. Началникът на града узнал, че Харитон е християнин Той заповядал да бият жестоко тоя смел изповедник. След това го отнесли едва жив в затвора. С Божия помощ Харитон скоро оздравял, но бил бил заточен, пише БЛИЦ.

Наскоро император Аврелиан починал, а неговият наследник Тацит бил миролюбив владетел и не изтезавал вярващите християни. Всички заточеници били освободени от плен. Свeти Харитон построил два манастира в Мала Азия. Също така той първи въвежда монашеското подстрижение за всички вярващи, които са решили да посветят своя живот на Господ като монахини и монаси. Починал през 350 г на преклонна възраст.

Свети пророк Варух бил ученик, приятел и писар на Свети пророк Йеремия. Той записвал пророчествата на пророк Йеремия за нашествието на вавилонците и за плена на юдеите заради греховете им и чел на народа в храма. След четенето царят изгорил свитъците и наредил да затворят пророците в тъмница. Чак след като халдейците превзели Йерусалим, те бил освободени. След мъченическата смърт на пророк Йеремия, и Свети Варух умрял в Египет в VI век преди Христа.



Днес имен ден празнуват всички с имената Харитон, Хари, Хариета, Харитонка, Тони и Тонка.