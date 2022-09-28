Новини
Кой има имен ден днес, 28 септември 2025 г. Честито!

28 Септември, 2022 08:34, обновена 28 Септември, 2025 06:42 13 490 7

  • имен ден-
  • харитон

Празнуват всички с имената Харитон, Хари, Хариета, Харитонка, Тони и Тонка

Кой има имен ден днес, 28 септември 2025 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 септември православните християни си спомнят за Преподобния Харитон Изповедник и за Свети пророк Варух.

Харитон живяла в през втората половина на третия и първата половина на четвъртия век в малоазийския град Икония (днес Кония в Турация). При царуването на римския император Аврелиан (270-275) било предприето поредното жестоко гонение срещу християните. Началникът на града узнал, че Харитон е християнин Той заповядал да бият жестоко тоя смел изповедник. След това го отнесли едва жив в затвора. С Божия помощ Харитон скоро оздравял, но бил бил заточен, пише БЛИЦ.

Наскоро император Аврелиан починал, а неговият наследник Тацит бил миролюбив владетел и не изтезавал вярващите християни. Всички заточеници били освободени от плен. Свeти Харитон построил два манастира в Мала Азия. Също така той първи въвежда монашеското подстрижение за всички вярващи, които са решили да посветят своя живот на Господ като монахини и монаси. Починал през 350 г на преклонна възраст.

Свети пророк Варух бил ученик, приятел и писар на Свети пророк Йеремия. Той записвал пророчествата на пророк Йеремия за нашествието на вавилонците и за плена на юдеите заради греховете им и чел на народа в храма. След четенето царят изгорил свитъците и наредил да затворят пророците в тъмница. Чак след като халдейците превзели Йерусалим, те бил освободени. След мъченическата смърт на пророк Йеремия, и Свети Варух умрял в Египет в VI век преди Христа.

Днес имен ден празнуват всички с имената Харитон, Хари, Хариета, Харитонка, Тони и Тонка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 цербер

    6 2 Отговор
    град Икония (днес Кония в Турация). Е в Турция,а не в Турация.

    Коментиран от #4

    08:50 28.09.2022

  • 2 Мара Тонкова

    7 4 Отговор
    Няма ли поне един ден в годината, в който никой да няма имен ден?

    09:05 28.09.2022

  • 3 Кой е тоз..?!

    3 1 Отговор
    Варух бе.... виж сега некое друго име по друго звучи - гойко митич и други такива...и поп Харитон, да, да, да... разбрах....!

    11:42 28.09.2022

  • 4 Баба Гуси

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "цербер":

    Ой на баба, ша та схруска

    06:43 28.09.2023

  • 5 Ице

    2 0 Отговор
    Кви са тия имена не, това не са български имена. Хари не беше ли някакъв рижавец ингилиз?

    19:07 28.09.2024

  • 6 хаберих

    0 0 Отговор
  • 7 плюс минус

    0 0 Отговор
    "Харитон живялА в през..."

    07:14 28.09.2025