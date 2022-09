Виктория Бекъм дебютира с ревю на Парижката седмица на модата

Виктория Бекъм вече не е просто „съпругата на Бекъм“ или една от „Спайс гърлс“, съобщава АФП, предаде БТА. Бившата певица създаде модната си марка през 2008 г. и сега дефилира на Парижката седмица на модата.



Дизайнерката е на 48 години, има 30 млн. последователи в Инстаграм и в петък марката ѝ дефилира за първи път на Седмицата на модата в Париж. Преди това Виктория Бекъм взе участие на модните седмици в Ню Йорк и Лондон.

Тя е готова да заеме мястото си сред големите дизайнери, казва Ралф Толедано, президент на административния съвет в компанията на Бекъм и бивш президент на федерацията за висша мода. Опитът от модните седмици в Ню Йорк и Лондон означава, че даден дизайнер има своето комерсиално значение. Участието в Париж обаче е свързано с истинската творческа идентичност според Бенжамен Сименое, професор във френския институт за мода.

През лятото Виктория Бекъм сподели пред издание на „Монд“, че в Париж се чувства като „малка риба, попаднала в океан“. Тя каза, че мечтае да достигне нивото на френския дизайнер Жакмюс.

Дрехите, които създава Виктория Бекъм, са отражение на многоликия ѝ имидж. Тя е активна жена, елегантна и секси, стилна по британски, казва Ралф Толедано. За някои потребители Виктория Бекъм е ролеви модел за майка, за други е успешна бизнес дама, но също артист, стилист, известна личност, инфлуенсър. Тя има много лица.



Минироклите и безкрайно високите токчета от края на 2000-те години еволюираха с времето. Днес потребителите се колебаят в избора си между „Виктория Бекъм“, „Клое“ или „Селин“. „Това определено е забавно, тъй като хората я виждат малко като момиче от „Спайс гърлс“, малко като съпругата на известен мъж и не толкова като човек с изключително оригинална визия“, казва Бенжамен Сименое.



Според Ана Уинтур, „папесата на модата“, Бекъм никога не трябва да бъде подценявана.

