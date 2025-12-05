Кейт Уинслет представи режисьорския си дебют с 21-годишния си син

Носителката на „Оскар“ Кейт Уинслет присъства на премиерата на режисьорския си дебют „Сбогом, Джун“ в Лондон, придружена от 21-годишния си син Джо Андерс, който е автор на сценария на филма, пише Daily Mail.

Освен автор на филма, Уинслет взема и участие в лентата. В актьорския състав са още Тони Колет, Хелън Мирън, Андреа Райзбъроу, Тимъти Спол и Джони Флин.

На червения килим 50-годишната актриса носеше черна рокля с дълбоко деколте и акцентен колан. Джо Андерс избра класически черен смокинг, бяла риза, панталони и официални обувки.

Уинслет призна, че е много горда със сина си. Андерс е сценичният псевдоним на 21-годишния сценарист, син на Кейт Уинслет и Сам Мендес. Джо Андерс участва заедно с майка си във филма „Великият“, а също така изигра роля в номинирания за „Оскар“ филм „1917“, режисиран от баща му.

Дъщерята на Кейт Уинслет, 25-годишната Миа Трипълтън, също се появи на премиерата. Преди това тя участва в „Играта на кралицата“ с Алисия Викандер и Джуд Лоу, както и във „Финикийската схема“ на Уес Андерсън. Актрисата отглежда и третото си дете, Беър Блейз Уинслет (родена през 2013 г.), която е родена от Едуард Абел Смит, племенник на американския предприемач Ричард Брансън.

Преди това беше обявено, че Кейт Уинслет ще озвучи документален филм на Amazon Prime Video за крал Чарлз III. Той ще бъде базиран на книгата на монарха от 2010 г. „Хармония: Нов начин да погледнем на нашия свят“. Филмът се фокусира върху екологичните идеи на краля и работата на Кралската фондация, която Чарлз III, още докато е принц, основава през 1990 г.

„За мен е дълбока чест и удоволствие да участвам в този филм, който предоставя завладяващ поглед върху работата на краля по опазване на околната среда“, каза Уинслет.

Филмът е режисиран от Никълъс Браун и ще бъде пуснат ексклузивно по Prime Video през 2026 г.